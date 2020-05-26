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Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців

Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців

Особовий склад виведено поза штат. Буде комплексно проведена атестація всіх працівників особового складу Кагарлицького відділення поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила прессекретарка Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська.

"Кагарлицьке відділення поліції працює в штатному режимі, незважаючи на те, що керівництво відсторонено від виконання обов'язків. Особовий склад виведений під внештат. Замість відстороненого керівництва призначений в. о. з числа працівників управління поліції області. Триватиме комплексне службове розслідування. Службове розслідування триває, за законодавством, місяць. Комплексно проведено атестацію всіх працівників особового складу Кагарлицького відділення поліції. Звичайно, переатестація може тривати 2 місяці. Але це жодною мірою не впливає на правоохоронну діяльність підрозділу", - заявила Грохольська.

За словами прессекретарки, після звільнення попереднього керівника відділу Сергія Панасенка, виконуючим обов'язки голови Кагарлицького відділення поліції призначено Дмитра Литвина.

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"Зараз він тимчасово виконуючий начальника Кагарлицького відділу поліції. Він вчора був призначений. А він, Дмитро Литвин, знаходився і знаходиться на основній посаді помічника начальника головного управління Нацполиции в Київській області", - додала вона.

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Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко, коментуючи побиття і зґвалтування дівчини правоохоронцями в Кагарлику, заявив, що масової переатестації поліцейських по всій країні не буде, але буде реакція на конкретні скарги громадян на співробітників поліції.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4010) Нацполіція (15142) Переатестація (102)


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Топ коментарі
+11
Я помню как "переаттестовывали" ГАИ
Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев - Цензор.НЕТ 6974
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26.05.2020 16:33
+8
А как переатестация может дать понять о маниакальных наклонностях сотрудников?
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26.05.2020 16:28
+8
уволят уборщіцу
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26.05.2020 16:37
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Знакомые бабок в полиции не платили.
Возжелала комиссия на детекторе лжи опера проверить - тот поехал и прошел.
Возжелала комиссия на детекторе лжи зама начальника райотдела проверить - тот спрыгнул на нижестоящую посаду, отсиделся полтора года и вернулся на ту же должность)))
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26.05.2020 16:32 Відповісти
то всьо віртуальне - і увольнєнійє і атєстація - ніхто геть нічого не помітить. Вони ж самі кажуть "это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения"
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26.05.2020 16:27 Відповісти
Очень странная логика у гр. Замминистра.
Начальник отделения, говорит, работать не будет, т.к. он не мог не знать, должен был проконтролировать...
Но начальник МВС, который не мог не знать и должен контролировать никуда не пойдет!
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26.05.2020 16:28 Відповісти
А как переатестация может дать понять о маниакальных наклонностях сотрудников?
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26.05.2020 16:28 Відповісти
Понять и простить.
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26.05.2020 16:30 Відповісти
Переатестация в теории должна определить, является ли атестуемый тупорылым сельским дебилом, и если является - недопустить его дальнейшую работу в мусарне.
На практике же данный механизм не применяется, так как нормальные люди туда работать не пойдут.
Соответственно результатом переатестации может быть исключительно установление факта, шо большинство местных мусоров - тупорылые колхозные жлобы.
Через месяц последует массовая командировка данных жлобов куда-нибуть в Изюм, где они будут неделю бухать на турбазе, получая статус участников АТО.
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26.05.2020 17:06 Відповісти
А то никто не знает как проходят медкомиссию в ментовке...Как их проверяет психиатр...это целый детектив! Какой уровень знаний , а значит и умственного развития, поступающих в высшие ментовские заведения...И как много идёт туда за идею....
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26.05.2020 17:48 Відповісти
Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около 2 месяцев и закончится церемонией награждения.
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26.05.2020 16:29 Відповісти
А кто хюлюганов ловить будет?!
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26.05.2020 16:31 Відповісти
******** понімают, шо лучче не попадатись, бо тепер мєнти слєди насільства замітатимуть а трупи закативатимуть в асфальт
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26.05.2020 16:41 Відповісти
Хюлюганы могут и ножыком штыркнуть, поэтому РОВДшные джыгиты их обычно игнорируют.
Это надо мордастеньких беркутов, чи як там они щас называются, вызывать.
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26.05.2020 17:12 Відповісти
........а Мироновское...а Богуславское...а Обуховское....а тысячи остальных отделений полиции..или там служат не такие???
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26.05.2020 16:31 Відповісти
по саму шию. Тіко не зразу, а по кусочку, начіная с крайнєй плоті
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26.05.2020 16:34 Відповісти
кузів та суліма удівляюця: "ми ж як усі - за шо нас в тюрму?" І пригрозять дати свідчення про подібну практику колєг
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26.05.2020 16:33 Відповісти
Я помню как "переаттестовывали" ГАИ
Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев - Цензор.НЕТ 6974
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26.05.2020 16:33 Відповісти
Этот с корыта не выбрасывает, видать спецавто потребутся для его транспортировки. Впрочем, наверное, используется в роли "лежачего" полицейского.
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26.05.2020 17:56 Відповісти
уволят уборщіцу
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26.05.2020 16:37 Відповісти
За приховування слідів злочину.
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26.05.2020 16:59 Відповісти
https://news.pn/ru/criminal/235918?fbclid=IwAR2Mj63Nq6oNN2ysLW0QZbz9quJuIvsjCSwbn87izCWi5tR4V-UjMTo9soI
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26.05.2020 16:38 Відповісти
и шо, за 2 месяца они смогут пройти зно на аттестаты о среднем образовании?
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26.05.2020 16:39 Відповісти
Мусор будуть перебирати?
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26.05.2020 16:40 Відповісти
собаку дольше нужно дрессировать, а тут нам втирают, что из мусоров сделают полицаев в турбо-режиме за 2 месяца.
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26.05.2020 16:44 Відповісти
Кагарлык клоака еще та. У нас его называют Татарград.
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26.05.2020 16:48 Відповісти
Нормальне містечко, А ви мабудь з Ржищева, бо вже 1000 років половці з татарами в контрі.
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26.05.2020 17:20 Відповісти
Не, ну ты знал.
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26.05.2020 17:22 Відповісти
А мож просто кагарлыцких ментов ненадолго в ближайшую зону отправить немного с заключенными время провести? Вряд ли там "выжил" кто-то особо отличающийся моралью.

Тогда проблема переаттестации отпадет сама собой. Останется только похоронить героев и переименовать девочек.
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26.05.2020 16:51 Відповісти
это кто лучьше насилует тот и пройдет?
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26.05.2020 16:54 Відповісти
Раньше двух месяцев обрюзгший рюкзаков и такой же геращенко не доедут.
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26.05.2020 16:55 Відповісти
На Прямому пряма трансляція перетворення України на ррасісю.
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26.05.2020 16:59 Відповісти
Як виявилося, насильники проживають в Обухові, в одного батьки бізнисмени .А рік тому був скандал з Обухівскими мусорами, які згвалтували жінку, але тоді цей випадок не мав гучного резонансу. І що дасть переатестація одного підрозділу, як нездорова сексуальна поведінка, це норма у органах.
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26.05.2020 17:15 Відповісти
Время даст , чтобы поутихло...
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26.05.2020 17:51 Відповісти
Немає сенсу.Всіх-під корінь !
Місцеві повідомляють:
Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців - Цензор.НЕТ 3788
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26.05.2020 18:10 Відповісти
Кто!!!!! будет выбирать и утверждать тех кто переатестовывать.?? Очередная шняга мафиозной мусарни.....
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26.05.2020 18:14 Відповісти
Испр....."тех кто будет".....и далее по тексту.
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26.05.2020 18:16 Відповісти
какая аттестация, они все всё знали и молчали... гнать всех без права занимать какие либо должности и без права заниматься предпренимательством - разогнать показательно
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26.05.2020 18:18 Відповісти
Тут не переатестація повинна бути, а зміна взагалі правил призначення начальників райвідділів і дільничних, це повинні бути посади виборні громадянами. Вчора - Врадієвка сьогодні Кагарлик , а завтра Веприк чи Бородянка? Тому ці переатестації ДСС!
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26.05.2020 18:35 Відповісти
спорим, они еще и пьяные были в момент изнасилования? и еще и пыхнувшие? но и так много на парней свалилось)))
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26.05.2020 23:27 Відповісти
 
 