Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців
Особовий склад виведено поза штат. Буде комплексно проведена атестація всіх працівників особового складу Кагарлицького відділення поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила прессекретарка Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська.
"Кагарлицьке відділення поліції працює в штатному режимі, незважаючи на те, що керівництво відсторонено від виконання обов'язків. Особовий склад виведений під внештат. Замість відстороненого керівництва призначений в. о. з числа працівників управління поліції області. Триватиме комплексне службове розслідування. Службове розслідування триває, за законодавством, місяць. Комплексно проведено атестацію всіх працівників особового складу Кагарлицького відділення поліції. Звичайно, переатестація може тривати 2 місяці. Але це жодною мірою не впливає на правоохоронну діяльність підрозділу", - заявила Грохольська.
За словами прессекретарки, після звільнення попереднього керівника відділу Сергія Панасенка, виконуючим обов'язки голови Кагарлицького відділення поліції призначено Дмитра Литвина.
"Зараз він тимчасово виконуючий начальника Кагарлицького відділу поліції. Він вчора був призначений. А він, Дмитро Литвин, знаходився і знаходиться на основній посаді помічника начальника головного управління Нацполиции в Київській області", - додала вона.
Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко, коментуючи побиття і зґвалтування дівчини правоохоронцями в Кагарлику, заявив, що масової переатестації поліцейських по всій країні не буде, але буде реакція на конкретні скарги громадян на співробітників поліції.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
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Возжелала комиссия на детекторе лжи опера проверить - тот поехал и прошел.
Возжелала комиссия на детекторе лжи зама начальника райотдела проверить - тот спрыгнул на нижестоящую посаду, отсиделся полтора года и вернулся на ту же должность)))
Начальник отделения, говорит, работать не будет, т.к. он не мог не знать, должен был проконтролировать...
Но начальник МВС, который не мог не знать и должен контролировать никуда не пойдет!
На практике же данный механизм не применяется, так как нормальные люди туда работать не пойдут.
Соответственно результатом переатестации может быть исключительно установление факта, шо большинство местных мусоров - тупорылые колхозные жлобы.
Через месяц последует массовая командировка данных жлобов куда-нибуть в Изюм, где они будут неделю бухать на турбазе, получая статус участников АТО.
Это надо мордастеньких беркутов, чи як там они щас называются, вызывать.
Тогда проблема переаттестации отпадет сама собой. Останется только похоронить героев и переименовать девочек.
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