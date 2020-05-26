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Масової переатестації поліцейських в Україні не буде, - Геращенко

Масової переатестації поліцейських в Україні не буде, - Геращенко

Заступник голови МВС Антон Геращенко, коментуючи побиття та зґвалтування дівчини правоохоронцями у Кагарлику, заявив, що масової переатестації поліцейських по всій країні не буде, але буде реакція на конкретні скарги громадян на співробітників поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Поліцейські (ред. - які зґвалтували дівчину у Кагарлику) працювали у поліції декілька років. Їх взяли на зміну тим, кого звільнили у 2015-16 роках. Необхідно реагувати на конкретні скарги громадян у кожному випадку. Масові переатестації можуть пропустити поганих людей вперед, а хороших - звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є частка провини на керівникові. Значить, він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати, і їм за це нічого не буде", - заявив Геращенко.

Заступник голови МВС також додав, що наразі через низькі заробітні плати молодь не хоче йти працювати у правоохоронні органи.

"Важко знаходити, особливо у сільській місцевості молодь, яка б хотіла за цю зарплату виконувати роботу. Але ми будемо відбирати кадри", - додав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Кузів і Сулима, які зґвалтували свідка, не потрапили під атестацію за участю громадськості, - журналістка Худецька

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Автор: 

Нацполіція (15142) Геращенко Антон (935) Переатестація (102)


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Топ коментарі
+18
И не было...
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26.05.2020 11:01
+13
В нормальной стране анонсировали бы действия направленные на очищение репутации полиции, запачканной такими подонками, а тут первым делом, глухая защита и отмораживание. Начхать им на репутацию
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26.05.2020 11:12
+10
Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3098
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26.05.2020 11:10
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И не было...
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26.05.2020 11:01 Відповісти
Поменяли форму вот и все
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26.05.2020 11:09 Відповісти
Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3098
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26.05.2020 11:10 Відповісти
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ." (с)
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26.05.2020 11:26 Відповісти
и название...
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26.05.2020 11:20 Відповісти
реформу надо продолжать: переодеть из формы от 5.11 в Versace, хотя-бы, и всем раздать по Тесле, ну хотя-бы 3-й.
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26.05.2020 11:36 Відповісти
Авакова и Геращенко нужно послать вон из полиции. Пусть Саакашвили занимается реформой полиции, может хоть он что-то изменит. Вся полиция сейчас конченая и бандитская и никто ничего не хочет делать и менять.
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26.05.2020 12:18 Відповісти
І покарання гвалтівників у погонах теж скоріше за все не буде, бо працювати нікому буде потім.
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26.05.2020 11:03 Відповісти
думаю, будет нечто "косметическое"
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26.05.2020 11:17 Відповісти
Не працювати! А гвалтувати!
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26.05.2020 11:47 Відповісти
Конечно не будет - и так служить некому
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26.05.2020 11:05 Відповісти
Теперь люди имеют полное право не останавливаться даже патрульным.Иди знай,что у них в голове.Особенно женщины-водители.И будут правы.
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26.05.2020 11:05 Відповісти
Тобто Геращенко схвалює дії поліцейських, які гвалтувати, займалися тортурами...?
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26.05.2020 11:06 Відповісти
формально - нет. по сути - да.
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26.05.2020 11:08 Відповісти
Головне це суть, а не брехня про виконання закону🤗
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26.05.2020 11:10 Відповісти
В нормальной стране анонсировали бы действия направленные на очищение репутации полиции, запачканной такими подонками, а тут первым делом, глухая защита и отмораживание. Начхать им на репутацию
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26.05.2020 11:12 Відповісти
От це ідоводить, що сьогодні опустили репутацію України нижче плінтуса!
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26.05.2020 11:15 Відповісти
Конечно начхать, 73% паскудных зелебобиков поддержит паскудную власть несмотря ни на что. Зачем же напрягаться?
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26.05.2020 11:22 Відповісти
да конечно. пока антонину (геращенко) всем отделением не изнасилуют. она оснований не увидит! поскорее бы!
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26.05.2020 11:06 Відповісти
рисково.. Тохе может понравиться.. хрен его знает что у него на уме..
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26.05.2020 11:39 Відповісти
Тоська, ты уж как-то определимь, то ли была переаттестация, то ли мусора эти отпетляли... никак не сговорятся... наверное, головокружение от блестяще проведенной операции...
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26.05.2020 11:06 Відповісти
этих мусоров нельзя садить. потому что если посадить этих то придется сажать и всех остальных. А там конченых подонков 99%
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26.05.2020 11:07 Відповісти
Так це ж твоєю зевладою реформована поліція!
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26.05.2020 11:09 Відповісти
точно? а мыролюбец просто мимо проходил?
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26.05.2020 11:16 Відповісти
Нема при владі миролюбців, а є твій вибір - зевлада.
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26.05.2020 11:17 Відповісти
тебе, вевель, не угодишь: при Порохе было плохо, но при Зеле стало еще хуже, ведь куда хуже, если мусора насилуют задержанных всем отделом.
"Что делать?"(с)
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26.05.2020 11:19 Відповісти
так вроді то свідєтєльніца, а нє задєржана
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26.05.2020 11:35 Відповісти
Ну, так це інша справа!
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26.05.2020 11:45 Відповісти
Так і залишиться замість нац. поліції аваківська ОЗУ, банда..Антоніна тебе першого потрібно гнати паганою метлою від кормушки МВС разом з твоїм господарем, трутні, корупціонери. А ще Шкуряка під погонялом "звози ма@ду в Такманду". Прийде час і ви будете відповідати за провал реформи., закатованих і вбитих громадян, за невиних які сидять за гратами..Ростов для вас буде дуже близько.
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26.05.2020 11:07 Відповісти
Нужно аттестировать только тех кто склонен, к наркотикам, к педофилии.,к игральному бизнесу, к рекету, к предательству ,а за изнасилование и пьянку можно наказывать переносом отпуска на зиму.
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26.05.2020 11:07 Відповісти
. В полиции работает около 130 тысяч человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям.
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26.05.2020 11:38 Відповісти
реально, а как выявить чела склонного к преступлению, какие экзамены нужно сдать
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26.05.2020 12:43 Відповісти
Провокации нужно делать,вот как можно сепаров выявить, переодеться в форму российской армии и погулять двумя машинами по прифронтовому городу
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26.05.2020 13:22 Відповісти
Если эти нелюди насиловали свидетелей, то я даже не могу себе представить, что они делали с обвиняемыми и потерпевшими.
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26.05.2020 11:09 Відповісти
Правильно. Сначала нужно сказать что реформу провели, потом нужно за изнасилование распустить весь Кагарлыцкий отдел полиции за изнасилование, а главное, сказать что все будет продолжаться как было и переатестацию проводить не будут, всех все устраивает.
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26.05.2020 11:09 Відповісти
Кто бы сомневался. И для отставки Авакова оснований нету, и для переатестации... Вообще походу ничего менять не нужно - все норм. При Зе!ле и Авакове полиция так и останется просто названием.
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26.05.2020 11:10 Відповісти
А она и не нужна! Замена системы - вот что нужно! И старых кадров максимум 5% ! А иначе все будет как и было!И начальников милицейской-полицейских нафиг! И прикрываться тут опытом и умением это маразм. Самый опытный и умеющий работник может принести еще больше вреда , если он коррумпирован и бесчестен!
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26.05.2020 11:10 Відповісти
Конечно, ведь окажется, что в полиции опять верховодят мусора...
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26.05.2020 11:12 Відповісти
А що буде говорити найвеличніший і сонцесяйний реформатор Грузій та всього Всесвіту Міхо?
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26.05.2020 11:13 Відповісти
атмалчыцца
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26.05.2020 11:18 Відповісти
Його гільйотина іржава!
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26.05.2020 11:29 Відповісти
И зачем этот геморрой? Аваковцы свою задачу выполняют - патриотов прессуют, убийц активистов прикрывают. Так что все путем. Интересна позиция Зебенского. Н а пресс-конференцию по делу Шеремета первым прискакал. А про дело в Кагарлыке, зеленая гнида как воды в рот набрала
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26.05.2020 11:29 Відповісти
Т е предупреждения преступления не будет, будет расследование постфактум. Кто бы сомневался, гребаный совок.
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26.05.2020 11:29 Відповісти
Рожи ваши достали
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26.05.2020 11:29 Відповісти
люстрировали их, переаттестовали, переодели, переименовали. но всё равно получились мусора.
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26.05.2020 11:30 Відповісти
Раньше в полиции говорили,как убьют, тогда приходите. Сейчас-приходите, убьем. Послал Гера и Авакян на...., всех. Потому, что они - банда.
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26.05.2020 11:30 Відповісти
так а чого? раді отих поодіноких случаях на мєстах??? Тіки шось тих поодиноких стало багацько і по всіх місцях
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26.05.2020 11:31 Відповісти
До чого тут переатестація? Коли вся система призначень є корумпована і повязана круговою порукою. Чому начальників райвіділів не вибирають на конкурсах голосуванням громадяни, а їх прихначає мафія в погонах чи без на підставі не служіння Україні а особистій відансті їх начальникам. Що це за начальник у якого у власності базари, магазини, борделі і казіно. Все прогнило наскрізь і потрбує санації.
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26.05.2020 11:32 Відповісти
А де ви візьмеш нових?
Японців запросити? Так вони харакірі зробл*ять всім своїм експедиційним корпусом поліцейських.
Прикольно кажуть: розігнати і набрати нових(звідки? з Марса?)
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26.05.2020 11:39 Відповісти
т.е., на всю голову больных допустили, которые с табельного стреляли в кабинетах, к тому что издевались?
тут что-то не так, ибо это как поставить подпись, получается.
хотя.... не особо верится что настолько оторванных переаттестировали. в таких случаях министр - лично должен разнести этот мусорник, а потом.... подать в отставку.
но нет - это типо на местах плохие были, а так мы хорошие(погрозил толстым пальцем Геращенок)
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26.05.2020 11:36 Відповісти
дайош муніципальну поліцію - шериф, помошнік і дружиннікі
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26.05.2020 11:37 Відповісти
Многие ещё в Украине советские и они этого не понимают капиталистических слов как громада ,община, шериф , частная собственность и как её личную защищать с оружием в руках
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26.05.2020 11:45 Відповісти
система, выстроенная чучмой в начале двухтысячных, успешно существует, я бы даже сказал процветает, до сих пор. и устроена она так, что в полиции могут работать только мусора, честным и порядочным людям там нет возможности работать, никто из "системщиков" им не даст этого делать.
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26.05.2020 11:39 Відповісти
последние менты закончились где-то в 2010, и таки да, менты - комплимент.
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26.05.2020 12:26 Відповісти
зеленский успешно слыгался с мусорами и охметовым с порошенком
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26.05.2020 12:06 Відповісти
ще б пак! аваков це гарант цієї мусорської системи. Її можна змінити лише тоді, коли авакова, його попередників та поплічників розмістять у спеціальних закладах із вікнами в клітиночку. І обов'язково звільнять усих мусорів, без ніякої переатестації. Нових має набирати спеціально навчені спеціалісти зі Сполучених Штатів онлі.
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26.05.2020 12:12 Відповісти
Не смеют наши командиры у мусоров забрать мундиры. 146 реформ барыги и все выйдут нам боком, вот что значит поставить образованного владеющего английским языком члена партии регионов ПР.
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26.05.2020 12:29 Відповісти
Геращенко бреше, як дихає. У кожному його слові напівправда, що гірше, ніж брехня. Цей харківський заробітчанин тупий, як і його шеф харківський заробітчанин аваков, настільки, що навіть українську мову вивчити не в силах.
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26.05.2020 12:43 Відповісти
І дійсно, який сенс в переатестації? У прогнилій системі безліч вакансій. Звільнять нечесних, а де брати кращих? Яка країна, такі в ній правоохоронні органи.
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26.05.2020 12:55 Відповісти
- А что будет ?
- Аваков прайд.
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26.05.2020 13:49 Відповісти
геращенко я тебе открою одну тайну, когда ты свалишь вместе с авакяном и прихватите зелю с собой начнется покращення ... а если серьезно то это тупик реформы... менты уверовали в безнаказанность от сюда и беспредел, это с одной стороны, а с другой это тотальная коррупция в государстве...
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26.05.2020 15:35 Відповісти
Заявил,типа она была,РоВДшные Крысы сменили цвет с синего на черный вот и все перемены
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27.05.2020 08:50 Відповісти
 
 