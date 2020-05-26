Масової переатестації поліцейських в Україні не буде, - Геращенко

Заступник голови МВС Антон Геращенко, коментуючи побиття та зґвалтування дівчини правоохоронцями у Кагарлику, заявив, що масової переатестації поліцейських по всій країні не буде, але буде реакція на конкретні скарги громадян на співробітників поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Поліцейські (ред. - які зґвалтували дівчину у Кагарлику) працювали у поліції декілька років. Їх взяли на зміну тим, кого звільнили у 2015-16 роках. Необхідно реагувати на конкретні скарги громадян у кожному випадку. Масові переатестації можуть пропустити поганих людей вперед, а хороших - звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є частка провини на керівникові. Значить, він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати, і їм за це нічого не буде", - заявив Геращенко.

Заступник голови МВС також додав, що наразі через низькі заробітні плати молодь не хоче йти працювати у правоохоронні органи.

"Важко знаходити, особливо у сільській місцевості молодь, яка б хотіла за цю зарплату виконувати роботу. Але ми будемо відбирати кадри", - додав Геращенко.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.