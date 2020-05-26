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Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке, заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Полицейские (подозреваемые в изнасиловании девушки в Кагарлыке. - Ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить из-за необъективных причин. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины руководителя. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", - заявил Геращенко.

Замглавы МВД также добавил, что сейчас из-за низких заработных плат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы.

"Трудно находить, особенно в сельской местности молодежь, которая хотела бы за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры", - добавил Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Геращенко о возможности отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке: "В этой ситуации решение необоснованное". ВИДЕО

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16437) Геращенко Антон (1438) Переаттестация (147)


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Топ комментарии
+18
И не было...
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26.05.2020 11:01
+13
В нормальной стране анонсировали бы действия направленные на очищение репутации полиции, запачканной такими подонками, а тут первым делом, глухая защита и отмораживание. Начхать им на репутацию
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26.05.2020 11:12
+10
Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3098
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26.05.2020 11:10
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И не было...
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26.05.2020 11:01 Ответить
Поменяли форму вот и все
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26.05.2020 11:09 Ответить
Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3098
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26.05.2020 11:10 Ответить
"Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ." (с)
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26.05.2020 11:26 Ответить
и название...
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26.05.2020 11:20 Ответить
реформу надо продолжать: переодеть из формы от 5.11 в Versace, хотя-бы, и всем раздать по Тесле, ну хотя-бы 3-й.
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26.05.2020 11:36 Ответить
Авакова и Геращенко нужно послать вон из полиции. Пусть Саакашвили занимается реформой полиции, может хоть он что-то изменит. Вся полиция сейчас конченая и бандитская и никто ничего не хочет делать и менять.
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26.05.2020 12:18 Ответить
І покарання гвалтівників у погонах теж скоріше за все не буде, бо працювати нікому буде потім.
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26.05.2020 11:03 Ответить
думаю, будет нечто "косметическое"
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26.05.2020 11:17 Ответить
Не працювати! А гвалтувати!
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26.05.2020 11:47 Ответить
Конечно не будет - и так служить некому
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26.05.2020 11:05 Ответить
Теперь люди имеют полное право не останавливаться даже патрульным.Иди знай,что у них в голове.Особенно женщины-водители.И будут правы.
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26.05.2020 11:05 Ответить
Тобто Геращенко схвалює дії поліцейських, які гвалтувати, займалися тортурами...?
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26.05.2020 11:06 Ответить
формально - нет. по сути - да.
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26.05.2020 11:08 Ответить
Головне це суть, а не брехня про виконання закону🤗
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26.05.2020 11:10 Ответить
В нормальной стране анонсировали бы действия направленные на очищение репутации полиции, запачканной такими подонками, а тут первым делом, глухая защита и отмораживание. Начхать им на репутацию
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26.05.2020 11:12 Ответить
От це ідоводить, що сьогодні опустили репутацію України нижче плінтуса!
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26.05.2020 11:15 Ответить
Конечно начхать, 73% паскудных зелебобиков поддержит паскудную власть несмотря ни на что. Зачем же напрягаться?
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26.05.2020 11:22 Ответить
да конечно. пока антонину (геращенко) всем отделением не изнасилуют. она оснований не увидит! поскорее бы!
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26.05.2020 11:06 Ответить
рисково.. Тохе может понравиться.. хрен его знает что у него на уме..
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26.05.2020 11:39 Ответить
Тоська, ты уж как-то определимь, то ли была переаттестация, то ли мусора эти отпетляли... никак не сговорятся... наверное, головокружение от блестяще проведенной операции...
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26.05.2020 11:06 Ответить
этих мусоров нельзя садить. потому что если посадить этих то придется сажать и всех остальных. А там конченых подонков 99%
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26.05.2020 11:07 Ответить
Так це ж твоєю зевладою реформована поліція!
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26.05.2020 11:09 Ответить
точно? а мыролюбец просто мимо проходил?
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26.05.2020 11:16 Ответить
Нема при владі миролюбців, а є твій вибір - зевлада.
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26.05.2020 11:17 Ответить
тебе, вевель, не угодишь: при Порохе было плохо, но при Зеле стало еще хуже, ведь куда хуже, если мусора насилуют задержанных всем отделом.
"Что делать?"(с)
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26.05.2020 11:19 Ответить
так вроді то свідєтєльніца, а нє задєржана
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26.05.2020 11:35 Ответить
Ну, так це інша справа!
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26.05.2020 11:45 Ответить
Так і залишиться замість нац. поліції аваківська ОЗУ, банда..Антоніна тебе першого потрібно гнати паганою метлою від кормушки МВС разом з твоїм господарем, трутні, корупціонери. А ще Шкуряка під погонялом "звози ма@ду в Такманду". Прийде час і ви будете відповідати за провал реформи., закатованих і вбитих громадян, за невиних які сидять за гратами..Ростов для вас буде дуже близько.
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26.05.2020 11:07 Ответить
Нужно аттестировать только тех кто склонен, к наркотикам, к педофилии.,к игральному бизнесу, к рекету, к предательству ,а за изнасилование и пьянку можно наказывать переносом отпуска на зиму.
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26.05.2020 11:07 Ответить
. В полиции работает около 130 тысяч человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям.
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26.05.2020 11:38 Ответить
реально, а как выявить чела склонного к преступлению, какие экзамены нужно сдать
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26.05.2020 12:43 Ответить
Провокации нужно делать,вот как можно сепаров выявить, переодеться в форму российской армии и погулять двумя машинами по прифронтовому городу
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26.05.2020 13:22 Ответить
Если эти нелюди насиловали свидетелей, то я даже не могу себе представить, что они делали с обвиняемыми и потерпевшими.
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26.05.2020 11:09 Ответить
Правильно. Сначала нужно сказать что реформу провели, потом нужно за изнасилование распустить весь Кагарлыцкий отдел полиции за изнасилование, а главное, сказать что все будет продолжаться как было и переатестацию проводить не будут, всех все устраивает.
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26.05.2020 11:09 Ответить
Кто бы сомневался. И для отставки Авакова оснований нету, и для переатестации... Вообще походу ничего менять не нужно - все норм. При Зе!ле и Авакове полиция так и останется просто названием.
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26.05.2020 11:10 Ответить
А она и не нужна! Замена системы - вот что нужно! И старых кадров максимум 5% ! А иначе все будет как и было!И начальников милицейской-полицейских нафиг! И прикрываться тут опытом и умением это маразм. Самый опытный и умеющий работник может принести еще больше вреда , если он коррумпирован и бесчестен!
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26.05.2020 11:10 Ответить
Конечно, ведь окажется, что в полиции опять верховодят мусора...
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26.05.2020 11:12 Ответить
А що буде говорити найвеличніший і сонцесяйний реформатор Грузій та всього Всесвіту Міхо?
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26.05.2020 11:13 Ответить
атмалчыцца
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26.05.2020 11:18 Ответить
Його гільйотина іржава!
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26.05.2020 11:29 Ответить
И зачем этот геморрой? Аваковцы свою задачу выполняют - патриотов прессуют, убийц активистов прикрывают. Так что все путем. Интересна позиция Зебенского. Н а пресс-конференцию по делу Шеремета первым прискакал. А про дело в Кагарлыке, зеленая гнида как воды в рот набрала
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26.05.2020 11:29 Ответить
Т е предупреждения преступления не будет, будет расследование постфактум. Кто бы сомневался, гребаный совок.
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26.05.2020 11:29 Ответить
Рожи ваши достали
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26.05.2020 11:29 Ответить
люстрировали их, переаттестовали, переодели, переименовали. но всё равно получились мусора.
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26.05.2020 11:30 Ответить
Раньше в полиции говорили,как убьют, тогда приходите. Сейчас-приходите, убьем. Послал Гера и Авакян на...., всех. Потому, что они - банда.
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26.05.2020 11:30 Ответить
так а чого? раді отих поодіноких случаях на мєстах??? Тіки шось тих поодиноких стало багацько і по всіх місцях
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26.05.2020 11:31 Ответить
До чого тут переатестація? Коли вся система призначень є корумпована і повязана круговою порукою. Чому начальників райвіділів не вибирають на конкурсах голосуванням громадяни, а їх прихначає мафія в погонах чи без на підставі не служіння Україні а особистій відансті їх начальникам. Що це за начальник у якого у власності базари, магазини, борделі і казіно. Все прогнило наскрізь і потрбує санації.
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26.05.2020 11:32 Ответить
А де ви візьмеш нових?
Японців запросити? Так вони харакірі зробл*ять всім своїм експедиційним корпусом поліцейських.
Прикольно кажуть: розігнати і набрати нових(звідки? з Марса?)
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26.05.2020 11:39 Ответить
т.е., на всю голову больных допустили, которые с табельного стреляли в кабинетах, к тому что издевались?
тут что-то не так, ибо это как поставить подпись, получается.
хотя.... не особо верится что настолько оторванных переаттестировали. в таких случаях министр - лично должен разнести этот мусорник, а потом.... подать в отставку.
но нет - это типо на местах плохие были, а так мы хорошие(погрозил толстым пальцем Геращенок)
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26.05.2020 11:36 Ответить
дайош муніципальну поліцію - шериф, помошнік і дружиннікі
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26.05.2020 11:37 Ответить
Многие ещё в Украине советские и они этого не понимают капиталистических слов как громада ,община, шериф , частная собственность и как её личную защищать с оружием в руках
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26.05.2020 11:45 Ответить
система, выстроенная чучмой в начале двухтысячных, успешно существует, я бы даже сказал процветает, до сих пор. и устроена она так, что в полиции могут работать только мусора, честным и порядочным людям там нет возможности работать, никто из "системщиков" им не даст этого делать.
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26.05.2020 11:39 Ответить
последние менты закончились где-то в 2010, и таки да, менты - комплимент.
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26.05.2020 12:26 Ответить
зеленский успешно слыгался с мусорами и охметовым с порошенком
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26.05.2020 12:06 Ответить
ще б пак! аваков це гарант цієї мусорської системи. Її можна змінити лише тоді, коли авакова, його попередників та поплічників розмістять у спеціальних закладах із вікнами в клітиночку. І обов'язково звільнять усих мусорів, без ніякої переатестації. Нових має набирати спеціально навчені спеціалісти зі Сполучених Штатів онлі.
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26.05.2020 12:12 Ответить
Не смеют наши командиры у мусоров забрать мундиры. 146 реформ барыги и все выйдут нам боком, вот что значит поставить образованного владеющего английским языком члена партии регионов ПР.
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26.05.2020 12:29 Ответить
Геращенко бреше, як дихає. У кожному його слові напівправда, що гірше, ніж брехня. Цей харківський заробітчанин тупий, як і його шеф харківський заробітчанин аваков, настільки, що навіть українську мову вивчити не в силах.
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26.05.2020 12:43 Ответить
І дійсно, який сенс в переатестації? У прогнилій системі безліч вакансій. Звільнять нечесних, а де брати кращих? Яка країна, такі в ній правоохоронні органи.
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26.05.2020 12:55 Ответить
- А что будет ?
- Аваков прайд.
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26.05.2020 13:49 Ответить
геращенко я тебе открою одну тайну, когда ты свалишь вместе с авакяном и прихватите зелю с собой начнется покращення ... а если серьезно то это тупик реформы... менты уверовали в безнаказанность от сюда и беспредел, это с одной стороны, а с другой это тотальная коррупция в государстве...
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26.05.2020 15:35 Ответить
Заявил,типа она была,РоВДшные Крысы сменили цвет с синего на черный вот и все перемены
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27.05.2020 08:50 Ответить
 
 