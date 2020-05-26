Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке, заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Полицейские (подозреваемые в изнасиловании девушки в Кагарлыке. - Ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить из-за необъективных причин. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины руководителя. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", - заявил Геращенко.

Замглавы МВД также добавил, что сейчас из-за низких заработных плат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы.

"Трудно находить, особенно в сельской местности молодежь, которая хотела бы за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры", - добавил Геращенко.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

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