Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев

Личный состав выведен во внештат. Будет комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделения полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

"Кагарлыкское отделение полиции работает в штатном режиме, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей. Личный состав выведен во внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и.о. из числа работников управления полиции области. Будет продолжаться комплексное служебное расследование. Служебное расследование продолжается, по законодательству, месяц. Будет комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделения полиции. Конечно, переаттестация может длиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - рассказала Грохольская.

По словам пресс-секретаря, после отстранения предыдущего руководителя отдела Сергея Панасенко, исполняющим обязанности главы Кагарлыкского отделения полиции назначен Дмитрий Литвин.

"Сейчас он временно исполняющий начальника Кагарлыкского отдела полиции. Он вчера был назначен. Дмитрий Литвин, находился и находится на основной должности - помощника начальника главного управления Нацполиции в Киевской области", - добавила она.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке, заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

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