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Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев

Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев

Личный состав выведен во внештат. Будет комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделения полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

"Кагарлыкское отделение полиции работает в штатном режиме, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей. Личный состав выведен во внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и.о. из числа работников управления полиции области. Будет продолжаться комплексное служебное расследование. Служебное расследование продолжается, по законодательству, месяц. Будет комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделения полиции. Конечно, переаттестация может длиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - рассказала Грохольская.

По словам пресс-секретаря, после отстранения предыдущего руководителя отдела Сергея Панасенко, исполняющим обязанности главы Кагарлыкского отделения полиции назначен Дмитрий Литвин.

"Сейчас он временно исполняющий начальника Кагарлыкского отдела полиции. Он вчера был назначен. Дмитрий Литвин, находился и находится на основной должности - помощника начальника главного управления Нацполиции в Киевской области", - добавила она.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке, заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4121) Нацполиция (16437) Переаттестация (147)


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Топ комментарии
+11
Я помню как "переаттестовывали" ГАИ
Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев - Цензор.НЕТ 6974
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26.05.2020 16:33
+8
А как переатестация может дать понять о маниакальных наклонностях сотрудников?
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26.05.2020 16:28
+8
уволят уборщіцу
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26.05.2020 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Знакомые бабок в полиции не платили.
Возжелала комиссия на детекторе лжи опера проверить - тот поехал и прошел.
Возжелала комиссия на детекторе лжи зама начальника райотдела проверить - тот спрыгнул на нижестоящую посаду, отсиделся полтора года и вернулся на ту же должность)))
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26.05.2020 16:32 Ответить
то всьо віртуальне - і увольнєнійє і атєстація - ніхто геть нічого не помітить. Вони ж самі кажуть "это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения"
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26.05.2020 16:27 Ответить
Очень странная логика у гр. Замминистра.
Начальник отделения, говорит, работать не будет, т.к. он не мог не знать, должен был проконтролировать...
Но начальник МВС, который не мог не знать и должен контролировать никуда не пойдет!
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26.05.2020 16:28 Ответить
А как переатестация может дать понять о маниакальных наклонностях сотрудников?
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26.05.2020 16:28 Ответить
Понять и простить.
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26.05.2020 16:30 Ответить
Переатестация в теории должна определить, является ли атестуемый тупорылым сельским дебилом, и если является - недопустить его дальнейшую работу в мусарне.
На практике же данный механизм не применяется, так как нормальные люди туда работать не пойдут.
Соответственно результатом переатестации может быть исключительно установление факта, шо большинство местных мусоров - тупорылые колхозные жлобы.
Через месяц последует массовая командировка данных жлобов куда-нибуть в Изюм, где они будут неделю бухать на турбазе, получая статус участников АТО.
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26.05.2020 17:06 Ответить
А то никто не знает как проходят медкомиссию в ментовке...Как их проверяет психиатр...это целый детектив! Какой уровень знаний , а значит и умственного развития, поступающих в высшие ментовские заведения...И как много идёт туда за идею....
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26.05.2020 17:48 Ответить
Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около 2 месяцев и закончится церемонией награждения.
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26.05.2020 16:29 Ответить
А кто хюлюганов ловить будет?!
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26.05.2020 16:31 Ответить
******** понімают, шо лучче не попадатись, бо тепер мєнти слєди насільства замітатимуть а трупи закативатимуть в асфальт
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26.05.2020 16:41 Ответить
Хюлюганы могут и ножыком штыркнуть, поэтому РОВДшные джыгиты их обычно игнорируют.
Это надо мордастеньких беркутов, чи як там они щас называются, вызывать.
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26.05.2020 17:12 Ответить
........а Мироновское...а Богуславское...а Обуховское....а тысячи остальных отделений полиции..или там служат не такие???
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26.05.2020 16:31 Ответить
по саму шию. Тіко не зразу, а по кусочку, начіная с крайнєй плоті
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26.05.2020 16:34 Ответить
кузів та суліма удівляюця: "ми ж як усі - за шо нас в тюрму?" І пригрозять дати свідчення про подібну практику колєг
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26.05.2020 16:33 Ответить
Я помню как "переаттестовывали" ГАИ
Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев - Цензор.НЕТ 6974
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26.05.2020 16:33 Ответить
Этот с корыта не выбрасывает, видать спецавто потребутся для его транспортировки. Впрочем, наверное, используется в роли "лежачего" полицейского.
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26.05.2020 17:56 Ответить
уволят уборщіцу
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26.05.2020 16:37 Ответить
За приховування слідів злочину.
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26.05.2020 16:59 Ответить
https://news.pn/ru/criminal/235918?fbclid=IwAR2Mj63Nq6oNN2ysLW0QZbz9quJuIvsjCSwbn87izCWi5tR4V-UjMTo9soI
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26.05.2020 16:38 Ответить
и шо, за 2 месяца они смогут пройти зно на аттестаты о среднем образовании?
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26.05.2020 16:39 Ответить
Мусор будуть перебирати?
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26.05.2020 16:40 Ответить
собаку дольше нужно дрессировать, а тут нам втирают, что из мусоров сделают полицаев в турбо-режиме за 2 месяца.
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26.05.2020 16:44 Ответить
Кагарлык клоака еще та. У нас его называют Татарград.
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26.05.2020 16:48 Ответить
Нормальне містечко, А ви мабудь з Ржищева, бо вже 1000 років половці з татарами в контрі.
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26.05.2020 17:20 Ответить
Не, ну ты знал.
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26.05.2020 17:22 Ответить
А мож просто кагарлыцких ментов ненадолго в ближайшую зону отправить немного с заключенными время провести? Вряд ли там "выжил" кто-то особо отличающийся моралью.

Тогда проблема переаттестации отпадет сама собой. Останется только похоронить героев и переименовать девочек.
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26.05.2020 16:51 Ответить
это кто лучьше насилует тот и пройдет?
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26.05.2020 16:54 Ответить
Раньше двух месяцев обрюзгший рюкзаков и такой же геращенко не доедут.
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26.05.2020 16:55 Ответить
На Прямому пряма трансляція перетворення України на ррасісю.
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26.05.2020 16:59 Ответить
Як виявилося, насильники проживають в Обухові, в одного батьки бізнисмени .А рік тому був скандал з Обухівскими мусорами, які згвалтували жінку, але тоді цей випадок не мав гучного резонансу. І що дасть переатестація одного підрозділу, як нездорова сексуальна поведінка, це норма у органах.
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26.05.2020 17:15 Ответить
Время даст , чтобы поутихло...
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26.05.2020 17:51 Ответить
Немає сенсу.Всіх-під корінь !
Місцеві повідомляють:
Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців - Цензор.НЕТ 3788
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26.05.2020 18:10 Ответить
Кто!!!!! будет выбирать и утверждать тех кто переатестовывать.?? Очередная шняга мафиозной мусарни.....
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26.05.2020 18:14 Ответить
Испр....."тех кто будет".....и далее по тексту.
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26.05.2020 18:16 Ответить
какая аттестация, они все всё знали и молчали... гнать всех без права занимать какие либо должности и без права заниматься предпренимательством - разогнать показательно
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26.05.2020 18:18 Ответить
Тут не переатестація повинна бути, а зміна взагалі правил призначення начальників райвідділів і дільничних, це повинні бути посади виборні громадянами. Вчора - Врадієвка сьогодні Кагарлик , а завтра Веприк чи Бородянка? Тому ці переатестації ДСС!
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26.05.2020 18:35 Ответить
спорим, они еще и пьяные были в момент изнасилования? и еще и пыхнувшие? но и так много на парней свалилось)))
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26.05.2020 23:27 Ответить
 
 