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66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС

66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС

66% опрошенных в июне украинцев считают, что коронавирус был разработан искусственно. 18% респондентов выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Утверждения охватывают такие взгляды: (1) естественное возникновение и впоследствии распространение в мире; (2) искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; (3) специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам. Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". (Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса.) Выбрали варианты, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру - 18%.

Диаграмма 1. С каким из этих утверждений относительно коронавируса Вы согласны в большей степени?

66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС 01

Респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайное распространение в мире, ставился дополнительный вопрос "А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?". Вопрос ставился в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Диаграмма 2. А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус? (Открытый вопрос)

% Среди респондентов, выбравших вариант "коронавирус был сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС 02

В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по Вашему мнению, ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса?". Вопросы также задавались в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже.

Диаграмма 3. А кто, по Вашему мнению, ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса? (Открытый вопрос)

% Среди респондентов, выбравших вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам"

66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС 03

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с  31 мая по 4 июня 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС 04
66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС 05

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.

66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС 06
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Топ комментарии
+6
Якщо набрати в Гуглі "искусственное происхождение коронавируса", то отримуємо 80% посилань на ресурси .сру - найправдивіші ресурси на планеті. Тобто можна зробити висновок - приблизно 73% жителів України використовує кацапський сегмент інтернету як надійне джерело інформації.
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26.06.2020 12:17
+6
Опять же, если в рашке его сделали, это не гарантирует наличие вакцины, потому что кацапы.
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26.06.2020 12:25
+5
Після вибуху "газового балону" в Новосибірську той вірус вийшов на волю .
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26.06.2020 12:13
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Тлетворное влияние расеи больше всего видно на востоке.
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26.06.2020 13:43 Ответить
Кто такая Ши Чжэнли по прозвищу Летучая мышь
55-летняя Ши Чжэнли - китайский ученый, вирусолог. В 1990-м получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000-м - степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции.
В 2005 году группа ученых под руководством Ши Чжэнли обнаружила коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая со своей командой совершила немало экспедиций по поиску пещер, где обитали летучие мыши. Исследователи брали их биоматериал, анализировали и систематизировали. За свою работу в научной среде Ши Чжэнли получила прозвище Летучая мышь.
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26.06.2020 13:45 Ответить
В 2017 году, то есть минимум за три года до эпидемии коронавируса, все в том же журналеhttps://www.nature.com/articles/d41586-017-07766-9 Nature вышла статья "Пещера летучих мышей разгадывает тайну смертельного вируса атипичной пневмонии - предполагается, что может произойти новая вспышка". В материале сообщалось, что команда Ши Чжэнли в пещере южной провинции Юньнань нашла летучих мышей-подковоносов, в популяции которых есть "все генетические строительные блоки атипичной пневмонии".
"Найдя особую пещеру в Юньнань на юго-западе Китая, в которой штаммы коронавируса выглядели аналогично человеческим версиям, исследователи провели пять лет, наблюдая за живущими там летучими мышами, собирая свежее гуано [пометы летучих мышей] и беря анальные мазки", - говорилось в статье.
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26.06.2020 13:46 Ответить
Ши Чжэнли оказалась в центре личных атак в китайских социальных сетях: сообщения сопровождались обвинениями, что новый коронавирус сбежал из ее лаборатории в Ухане. Не выдержав негатива, она, по информации South China Morning Post, еще 2 февраля 2020 года отправила всем своим друзьям сообщение в социальной сети WeChat: "Клянусь своей жизнью, [вирус] не имеет ничего общего с лабораторией". Когда редакция газеты попросила ее прокомментировать атаки, Ши ответила: "Мое время должно быть потрачено на более важные вопросы".)))))))))
крик из подвалов китайской Лубянки))))
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26.06.2020 13:48 Ответить
Неопровержимые доказательства-КИТАЙ использует биологическое оружие!!
Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, - говорится в документе. - Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.-вопросы есть?-вопросов нет!!
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26.06.2020 13:50 Ответить
Я на 90% впевнений, що його виготовили в московії, можливо в Китаї. Але більше впевнений, що на московії.Пройде час і все, а можливо більшість стане відомо.
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26.06.2020 13:57 Ответить
Какой-то смешной опрос. Какая вообще разница что думают по этому поводу украинцы?

Я еще понимаю опрос среди вирусологов и микробиологов. Или цель опроса показать глубину глупости украинцев ? Так последнее и так широко известный факт.
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26.06.2020 14:15 Ответить
У Китаї клепки на таку зброю не вистачило б. Головні падлюки світу це Білл і Мелінда Гейтс і їх корпорація NIH, з ними тісно повязані англійські , іспанскі, французькі фармацевтичні фірми і японські , там такий гадюжатник, що уханським підковоносим кажанам і не снився. Масонські виродки з їх жратвою і обідами в Давосі і їх організацією СЕPI , яка приголубила всіх цих ковидоутворювачів які нічим не кращі німецьких лікарів в концтаборах і японских науковців з загону 731.
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26.06.2020 14:18 Ответить
То все неправда! мне недавно одна упоротая кацапка, которую какого то х.я принесло на Украину уже 96 году сказала всю правду, дословно - Да эт все для того чё б мы не справляли 9 мая))))
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26.06.2020 14:46 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=rbQjcpEld80
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26.06.2020 15:08 Ответить
"66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса,"
Нда.... По данным агентства "социс" 6% избирателей разочаровались в своём выборе.
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26.06.2020 15:26 Ответить
Люди, которым не нужны аргументы и доказательства могут верить во что угодно.
Если бы было иначе, ЗЕ сейчас продолжал бы развлекать кацапов, а не был президентом.
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26.06.2020 15:53 Ответить
И СПИДА ТОЖЕ !!! А РАК ВЫЗЫВАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ В СУПЕРМАРКЕТАХ !!!
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27.06.2020 01:16 Ответить
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