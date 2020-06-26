66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС

66% опрошенных в июне украинцев считают, что коронавирус был разработан искусственно. 18% респондентов выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Утверждения охватывают такие взгляды: (1) естественное возникновение и впоследствии распространение в мире; (2) искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; (3) специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам. Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". (Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса.) Выбрали варианты, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру - 18%.

Диаграмма 1. С каким из этих утверждений относительно коронавируса Вы согласны в большей степени?

Респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайное распространение в мире, ставился дополнительный вопрос "А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?". Вопрос ставился в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже.

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Диаграмма 2. А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус? (Открытый вопрос)

% Среди респондентов, выбравших вариант "коронавирус был сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по Вашему мнению, ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса?". Вопросы также задавались в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже.

Диаграмма 3. А кто, по Вашему мнению, ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса? (Открытый вопрос)

% Среди респондентов, выбравших вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам"

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.





Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.