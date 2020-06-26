66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС
66% опрошенных в июне украинцев считают, что коронавирус был разработан искусственно. 18% респондентов выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Утверждения охватывают такие взгляды: (1) естественное возникновение и впоследствии распространение в мире; (2) искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; (3) специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам. Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.
Больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". (Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса.) Выбрали варианты, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру - 18%.
Диаграмма 1. С каким из этих утверждений относительно коронавируса Вы согласны в большей степени?
Респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайное распространение в мире, ставился дополнительный вопрос "А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?". Вопрос ставился в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.
Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже.
Диаграмма 2. А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус? (Открытый вопрос)
% Среди респондентов, выбравших вариант "коронавирус был сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".
В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по Вашему мнению, ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса?". Вопросы также задавались в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.
Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже.
Диаграмма 3. А кто, по Вашему мнению, ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса? (Открытый вопрос)
% Среди респондентов, выбравших вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам"
КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.
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55-летняя Ши Чжэнли - китайский ученый, вирусолог. В 1990-м получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000-м - степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции.
В 2005 году группа ученых под руководством Ши Чжэнли обнаружила коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая со своей командой совершила немало экспедиций по поиску пещер, где обитали летучие мыши. Исследователи брали их биоматериал, анализировали и систематизировали. За свою работу в научной среде Ши Чжэнли получила прозвище Летучая мышь.
"Найдя особую пещеру в Юньнань на юго-западе Китая, в которой штаммы коронавируса выглядели аналогично человеческим версиям, исследователи провели пять лет, наблюдая за живущими там летучими мышами, собирая свежее гуано [пометы летучих мышей] и беря анальные мазки", - говорилось в статье.
крик из подвалов китайской Лубянки))))
Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, - говорится в документе. - Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.-вопросы есть?-вопросов нет!!
Я еще понимаю опрос среди вирусологов и микробиологов. Или цель опроса показать глубину глупости украинцев ? Так последнее и так широко известный факт.
Нда.... По данным агентства "социс" 6% избирателей разочаровались в своём выборе.
Если бы было иначе, ЗЕ сейчас продолжал бы развлекать кацапов, а не был президентом.