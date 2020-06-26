66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС
66% опитаних у червні українців вважають, що коронавірус був розроблений штучно. 18% респондентів вибрали варіант, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився світом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: (1) природне виникнення і згодом поширення у світі; (2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; (3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.
Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%.
Діаграма 1. З яким з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі?
Респондентам, які обрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставилося додаткове запитання "А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус?". Запитання ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.
Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.
Діаграма 2 А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус? (відкрите запитання)
% серед респондентів, які обрали варіант "коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю"
Водночас, респондентам, які обрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам", ставилося додаткове запитання "А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу?". Запитання також ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.
Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на запитання. Разом з цим, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше.
Діаграма 3 А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу? (відкрите запитання)
% серед респондентів, які обрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам"
КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 31 травня до 4 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.
Будь ласка, зачекайте...
55-летняя Ши Чжэнли - китайский ученый, вирусолог. В 1990-м получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000-м - степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции.
В 2005 году группа ученых под руководством Ши Чжэнли обнаружила коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая со своей командой совершила немало экспедиций по поиску пещер, где обитали летучие мыши. Исследователи брали их биоматериал, анализировали и систематизировали. За свою работу в научной среде Ши Чжэнли получила прозвище Летучая мышь.
"Найдя особую пещеру в Юньнань на юго-западе Китая, в которой штаммы коронавируса выглядели аналогично человеческим версиям, исследователи провели пять лет, наблюдая за живущими там летучими мышами, собирая свежее гуано [пометы летучих мышей] и беря анальные мазки", - говорилось в статье.
крик из подвалов китайской Лубянки))))
Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, - говорится в документе. - Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.-вопросы есть?-вопросов нет!!
Я еще понимаю опрос среди вирусологов и микробиологов. Или цель опроса показать глубину глупости украинцев ? Так последнее и так широко известный факт.
Нда.... По данным агентства "социс" 6% избирателей разочаровались в своём выборе.
Если бы было иначе, ЗЕ сейчас продолжал бы развлекать кацапов, а не был президентом.