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66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС

66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС

66% опитаних у червні українців вважають, що коронавірус був розроблений штучно. 18% респондентів вибрали варіант, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився світом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: (1) природне виникнення і згодом поширення у світі; (2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; (3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.

Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%.

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Діаграма 1. З яким з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі?

66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС 01

Респондентам, які обрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставилося додаткове запитання "А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус?". Запитання ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.

Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.

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Діаграма 2 А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус? (відкрите запитання)

% серед респондентів, які обрали варіант "коронавірус був зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю"

66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС 02

Водночас, респондентам, які обрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам", ставилося додаткове запитання "А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу?". Запитання також ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.

Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на запитання. Разом з цим, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше.

Діаграма 3 А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу? (відкрите запитання)

% серед респондентів, які обрали варіант "коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам"

66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС 03

КМІС проводив опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 31 травня до 4 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС 04
66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС 05

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

66% українців упевнені в штучному походженні коронавірусу, - опитування КМІС 06

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Топ коментарі
+6
Якщо набрати в Гуглі "искусственное происхождение коронавируса", то отримуємо 80% посилань на ресурси .сру - найправдивіші ресурси на планеті. Тобто можна зробити висновок - приблизно 73% жителів України використовує кацапський сегмент інтернету як надійне джерело інформації.
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26.06.2020 12:17
+6
Опять же, если в рашке его сделали, это не гарантирует наличие вакцины, потому что кацапы.
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26.06.2020 12:25
+5
Після вибуху "газового балону" в Новосибірську той вірус вийшов на волю .
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26.06.2020 12:13
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Тлетворное влияние расеи больше всего видно на востоке.
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26.06.2020 13:43 Відповісти
Кто такая Ши Чжэнли по прозвищу Летучая мышь
55-летняя Ши Чжэнли - китайский ученый, вирусолог. В 1990-м получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000-м - степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции.
В 2005 году группа ученых под руководством Ши Чжэнли обнаружила коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая со своей командой совершила немало экспедиций по поиску пещер, где обитали летучие мыши. Исследователи брали их биоматериал, анализировали и систематизировали. За свою работу в научной среде Ши Чжэнли получила прозвище Летучая мышь.
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26.06.2020 13:45 Відповісти
В 2017 году, то есть минимум за три года до эпидемии коронавируса, все в том же журналеhttps://www.nature.com/articles/d41586-017-07766-9 Nature вышла статья "Пещера летучих мышей разгадывает тайну смертельного вируса атипичной пневмонии - предполагается, что может произойти новая вспышка". В материале сообщалось, что команда Ши Чжэнли в пещере южной провинции Юньнань нашла летучих мышей-подковоносов, в популяции которых есть "все генетические строительные блоки атипичной пневмонии".
"Найдя особую пещеру в Юньнань на юго-западе Китая, в которой штаммы коронавируса выглядели аналогично человеческим версиям, исследователи провели пять лет, наблюдая за живущими там летучими мышами, собирая свежее гуано [пометы летучих мышей] и беря анальные мазки", - говорилось в статье.
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26.06.2020 13:46 Відповісти
Ши Чжэнли оказалась в центре личных атак в китайских социальных сетях: сообщения сопровождались обвинениями, что новый коронавирус сбежал из ее лаборатории в Ухане. Не выдержав негатива, она, по информации South China Morning Post, еще 2 февраля 2020 года отправила всем своим друзьям сообщение в социальной сети WeChat: "Клянусь своей жизнью, [вирус] не имеет ничего общего с лабораторией". Когда редакция газеты попросила ее прокомментировать атаки, Ши ответила: "Мое время должно быть потрачено на более важные вопросы".)))))))))
крик из подвалов китайской Лубянки))))
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26.06.2020 13:48 Відповісти
Неопровержимые доказательства-КИТАЙ использует биологическое оружие!!
Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, - говорится в документе. - Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.-вопросы есть?-вопросов нет!!
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26.06.2020 13:50 Відповісти
Я на 90% впевнений, що його виготовили в московії, можливо в Китаї. Але більше впевнений, що на московії.Пройде час і все, а можливо більшість стане відомо.
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26.06.2020 13:57 Відповісти
Какой-то смешной опрос. Какая вообще разница что думают по этому поводу украинцы?

Я еще понимаю опрос среди вирусологов и микробиологов. Или цель опроса показать глубину глупости украинцев ? Так последнее и так широко известный факт.
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26.06.2020 14:15 Відповісти
У Китаї клепки на таку зброю не вистачило б. Головні падлюки світу це Білл і Мелінда Гейтс і їх корпорація NIH, з ними тісно повязані англійські , іспанскі, французькі фармацевтичні фірми і японські , там такий гадюжатник, що уханським підковоносим кажанам і не снився. Масонські виродки з їх жратвою і обідами в Давосі і їх організацією СЕPI , яка приголубила всіх цих ковидоутворювачів які нічим не кращі німецьких лікарів в концтаборах і японских науковців з загону 731.
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26.06.2020 14:18 Відповісти
То все неправда! мне недавно одна упоротая кацапка, которую какого то х.я принесло на Украину уже 96 году сказала всю правду, дословно - Да эт все для того чё б мы не справляли 9 мая))))
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26.06.2020 14:46 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=rbQjcpEld80
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26.06.2020 15:08 Відповісти
"66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса,"
Нда.... По данным агентства "социс" 6% избирателей разочаровались в своём выборе.
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26.06.2020 15:26 Відповісти
Люди, которым не нужны аргументы и доказательства могут верить во что угодно.
Если бы было иначе, ЗЕ сейчас продолжал бы развлекать кацапов, а не был президентом.
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26.06.2020 15:53 Відповісти
И СПИДА ТОЖЕ !!! А РАК ВЫЗЫВАЮТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ В СУПЕРМАРКЕТАХ !!!
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27.06.2020 01:16 Відповісти
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