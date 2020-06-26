На данный момент нет оснований говорить об отставке Авакова, - Шмыгаль
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что нет оснований говорить об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, правоохранительная система сейчас лучше, чем пять лет назад.
Об этом он сказал в интервью изданию НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте не говорить о будущем, а говорить о тех вещах, которые есть сегодня. Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел", - подчеркнул премьер.
По словам Шмыгаля, любой из министров готов к отставке.
"Если будет основание для отставки любого из министров или премьера, я это приму от общества, от Верховной рады и президента. Думаю, любой из министров к этому готов... Я нанятый государством менеджер, который хочет эффективно и результативно делать свою работу и показать обществу результат", - сказал глава Кабмина и подчеркнул, что политические интриги или амбиции его не интересуют.
Пожалуйста, подождите...
близкие Бубочке "слуги" уже СЕЙЧАС заговорили о "необходимости нового премьера".
Так, что я ему дам не больше полу-года.
Коломойский - престарелая регенствующая Королева-Мать
Аваков - Серый Кардинал
Бубочка - пятилетний "монарх" играющийся в игрушки, что ему подсовывают взрослые.
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Согласитесь, очень похожая ситуация.
ну разве, что "придушив бюстгальтером" в первую же "брачную ночь".
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Так как у Порошенко в парламенте НЕ БЫЛО монобольшинства.
ну на рюкзачках чуть-чуть наварил и что?
так люстрированные беркутовцы массово не восстанавливались в органах,
активистов ногами не били, свидетельниц не насиловали, ...
Я может даже БОЛЬШЕ ругал Порошенко, чем ты.
Но, проследив его эволюцию за пять лет президентства (в начале он был хуже, чем в конце).
И сравнив его с другими кандидатами.
Понял, что на сегодня, это ЛУЧШИЙ президент, что был в Украине и ЛУЧШИЙ кандидат в президенты, что ЕСТЬ.
А ты, решил выбрать клоуна-фигляра-тупую-марионетку "лишь бы не Порошенко".
Раньше он уйдет только вместе с Бубочкой.
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Чи не ті, що підлайкують Николаєвічу?
В твоём туалете пахнет мочой - долой министра здравоохранения!
-- Значит, сам шмыгай отсюда.
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