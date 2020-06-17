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Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду

Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду

Правоохранительный комитет парламента принял решение внести постановление фракции "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня сессии Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии.

"Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке", - уточняется в сообщении.

Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский

Напомним, 5 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины (№3606).

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Топ комментарии
+8
эта собакова, столько компромата насобирала на эту и прошлую власть, что трудно будет собрать голоса
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17.06.2020 17:28
+8
После отставки Авакова поставят какого-нибудь совершенно откровенного ватника. Попомните мое слово.
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17.06.2020 17:31
+4
Оставить гуано?
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17.06.2020 18:15
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эта собакова, столько компромата насобирала на эту и прошлую власть, что трудно будет собрать голоса
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17.06.2020 17:28 Ответить
После отставки Авакова поставят какого-нибудь совершенно откровенного ватника. Попомните мое слово.
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17.06.2020 17:31 Ответить
Оставить гуано?
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17.06.2020 18:15 Ответить
К сожалению, соглашусь. Будет, как и с презиками. На смену говну, прийдет блевотня.
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17.06.2020 19:13 Ответить
Ну и этого чёрта, пора уже давным-давно под сраку коленком, сколько он п#дар всего натворил.
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17.06.2020 19:43 Ответить
а сейчас министр-патриот? при власти ватники, которых по приколу выбрали!
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17.06.2020 21:13 Ответить
Стали відомі обставини смерті Порошенка-старшого, - ЗМІ. Інсульт в Олексія Порошенка стався після того, як він дізнався про можливий арешт сина
Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п'ятого президента. Про це пише "Главком" з посиланням на джерел в офісі Петра Порошенка. https://espreso.tv/news/2020/06/17/staly_vidomi_obstavyny_smerti_poroshenka_starshogo_zmi
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17.06.2020 17:31 Ответить
значит знал, есть за что арестовать
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17.06.2020 17:48 Ответить
да перестань парашу гнать, зека такой новостью не удивиш, просто старый был вот и помер.
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17.06.2020 18:32 Ответить
Марна справа.
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17.06.2020 17:32 Ответить
правоохранительный комитет постеснялся поддержать проект постановления, а скромно "передал" … а всё-равно придётся выносить решение …
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17.06.2020 17:39 Ответить
кто на лавочке запасных в квартале95? кошевой или кто там из клоунов остался непристроенным? не удивлюсь, если очередной жоппоблочник станет у руля ведомства.
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17.06.2020 17:42 Ответить
можновладцы- бабло от смерти не спасает, а приближает
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17.06.2020 17:49 Ответить
Авака - геть ! Шлюхи Арсена ( гера . киви .шарик ,зорян ) трепещите .
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17.06.2020 17:58 Ответить
4 зашкваренные партии будут против 😷
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17.06.2020 18:04 Ответить
голосуй не па приколу нормальных собрал, хоть сам и биоматериал шакаладна - барыжный.
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17.06.2020 18:30 Ответить
Колони промосковських «шаріївців» з червоними прапорами, з російськомовними гаслами та промосковською риторикою.
https://ukrmir.info/mi-vzhe-v-chasah-rezhimu-yanukovicha/ Ми вже в часах режиму Януковича
Поле для діяльності СБУ та інших правоохоронних органів щодо осіб, що прямо підривають національну безпеку України. Проте ні. Росія масштабно іде в атаку на нашу країну. І ці червоні шмати посеред столиці Незалежної України тому яскравий приклад.
Андрій Смолій
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17.06.2020 19:26 Ответить
Авакова - геть! Даешь талантливого, незамазаного парнишку из 95 квартала!
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17.06.2020 19:34 Ответить
А чому пЕС не підписав звернення про відставку Авакова?
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17.06.2020 19:50 Ответить
Рюкзакова в отставку. Верните грузинов.
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17.06.2020 22:57 Ответить
При Порошенко был худее. Щаз разжирел непомерно. Зе!
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17.06.2020 23:38 Ответить
Аваков предал Порошенко из карьерных соображений. Аваков - один из организаторов содержания невиновных людей под стражей по фальсифицированному обвинению в убийстве Шеремета.
В отставку. С позором и отказом подавать ему руку.
А ведь в Харькове действовал в 2014-м хорошо! Скурвился Аваков. Понимает ли это он сам?
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26.06.2020 12:51 Ответить
 
 