Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду
Правоохранительный комитет парламента принял решение внести постановление фракции "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня сессии Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии.
"Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке", - уточняется в сообщении.
Напомним, 5 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины (№3606).
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Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п'ятого президента. Про це пише "Главком" з посиланням на джерел в офісі Петра Порошенка. https://espreso.tv/news/2020/06/17/staly_vidomi_obstavyny_smerti_poroshenka_starshogo_zmi
https://ukrmir.info/mi-vzhe-v-chasah-rezhimu-yanukovicha/ Ми вже в часах режиму Януковича
Поле для діяльності СБУ та інших правоохоронних органів щодо осіб, що прямо підривають національну безпеку України. Проте ні. Росія масштабно іде в атаку на нашу країну. І ці червоні шмати посеред столиці Незалежної України тому яскравий приклад.
Андрій Смолій
В отставку. С позором и отказом подавать ему руку.
А ведь в Харькове действовал в 2014-м хорошо! Скурвился Аваков. Понимает ли это он сам?