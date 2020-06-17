Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду

Правоохранительный комитет парламента принял решение внести постановление фракции "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня сессии Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии.

"Комитет проголосовал за передачу этого вопроса в сессионный зал Рады. Это решение не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке", - уточняется в сообщении.

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Напомним, 5 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины (№3606).