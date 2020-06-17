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Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду

Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду

Правоохоронний комітет парламенту ухвалив рішення внести постанову фракції "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до порядку денного сесії Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії.

"Комітет проголосував за передачу цього питання в сесійний зал Ради. Це рішення не означає автоматичне включення розгляду постанови до порядку денного, але тепер Аваков на крок ближче до відставки", - уточнюється в повідомленні.

Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду 01

Читайте також: "Голос" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду питання відставки Авакова, - нардеп Лозинський

Нагадаємо, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606).
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Топ коментарі
+8
эта собакова, столько компромата насобирала на эту и прошлую власть, что трудно будет собрать голоса
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17.06.2020 17:28
+8
После отставки Авакова поставят какого-нибудь совершенно откровенного ватника. Попомните мое слово.
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17.06.2020 17:31
+4
Оставить гуано?
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17.06.2020 18:15
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эта собакова, столько компромата насобирала на эту и прошлую власть, что трудно будет собрать голоса
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17.06.2020 17:28 Відповісти
После отставки Авакова поставят какого-нибудь совершенно откровенного ватника. Попомните мое слово.
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17.06.2020 17:31 Відповісти
Оставить гуано?
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17.06.2020 18:15 Відповісти
К сожалению, соглашусь. Будет, как и с презиками. На смену говну, прийдет блевотня.
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17.06.2020 19:13 Відповісти
Ну и этого чёрта, пора уже давным-давно под сраку коленком, сколько он п#дар всего натворил.
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17.06.2020 19:43 Відповісти
а сейчас министр-патриот? при власти ватники, которых по приколу выбрали!
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17.06.2020 21:13 Відповісти
Стали відомі обставини смерті Порошенка-старшого, - ЗМІ. Інсульт в Олексія Порошенка стався після того, як він дізнався про можливий арешт сина
Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п'ятого президента. Про це пише "Главком" з посиланням на джерел в офісі Петра Порошенка. https://espreso.tv/news/2020/06/17/staly_vidomi_obstavyny_smerti_poroshenka_starshogo_zmi
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17.06.2020 17:31 Відповісти
значит знал, есть за что арестовать
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17.06.2020 17:48 Відповісти
да перестань парашу гнать, зека такой новостью не удивиш, просто старый был вот и помер.
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17.06.2020 18:32 Відповісти
Марна справа.
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17.06.2020 17:32 Відповісти
правоохранительный комитет постеснялся поддержать проект постановления, а скромно "передал" … а всё-равно придётся выносить решение …
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17.06.2020 17:39 Відповісти
кто на лавочке запасных в квартале95? кошевой или кто там из клоунов остался непристроенным? не удивлюсь, если очередной жоппоблочник станет у руля ведомства.
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17.06.2020 17:42 Відповісти
можновладцы- бабло от смерти не спасает, а приближает
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17.06.2020 17:49 Відповісти
Авака - геть ! Шлюхи Арсена ( гера . киви .шарик ,зорян ) трепещите .
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17.06.2020 17:58 Відповісти
4 зашкваренные партии будут против 😷
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17.06.2020 18:04 Відповісти
голосуй не па приколу нормальных собрал, хоть сам и биоматериал шакаладна - барыжный.
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17.06.2020 18:30 Відповісти
Колони промосковських «шаріївців» з червоними прапорами, з російськомовними гаслами та промосковською риторикою.
https://ukrmir.info/mi-vzhe-v-chasah-rezhimu-yanukovicha/ Ми вже в часах режиму Януковича
Поле для діяльності СБУ та інших правоохоронних органів щодо осіб, що прямо підривають національну безпеку України. Проте ні. Росія масштабно іде в атаку на нашу країну. І ці червоні шмати посеред столиці Незалежної України тому яскравий приклад.
Андрій Смолій
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17.06.2020 19:26 Відповісти
Авакова - геть! Даешь талантливого, незамазаного парнишку из 95 квартала!
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17.06.2020 19:34 Відповісти
А чому пЕС не підписав звернення про відставку Авакова?
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17.06.2020 19:50 Відповісти
Рюкзакова в отставку. Верните грузинов.
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17.06.2020 22:57 Відповісти
При Порошенко был худее. Щаз разжирел непомерно. Зе!
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17.06.2020 23:38 Відповісти
Аваков предал Порошенко из карьерных соображений. Аваков - один из организаторов содержания невиновных людей под стражей по фальсифицированному обвинению в убийстве Шеремета.
В отставку. С позором и отказом подавать ему руку.
А ведь в Харькове действовал в 2014-м хорошо! Скурвился Аваков. Понимает ли это он сам?
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26.06.2020 12:51 Відповісти
 
 