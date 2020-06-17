Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду
Правоохоронний комітет парламенту ухвалив рішення внести постанову фракції "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до порядку денного сесії Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії.
"Комітет проголосував за передачу цього питання в сесійний зал Ради. Це рішення не означає автоматичне включення розгляду постанови до порядку денного, але тепер Аваков на крок ближче до відставки", - уточнюється в повідомленні.
Нагадаємо, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606).
Топ коментарі
+8 Ян Янович cacd0b1a
показати весь коментар17.06.2020 17:28
+8 Евгений Парамонов 509e6bc8
показати весь коментар17.06.2020 17:31
+4 Sergey Pupkin
показати весь коментар17.06.2020 18:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п'ятого президента. Про це пише "Главком" з посиланням на джерел в офісі Петра Порошенка. https://espreso.tv/news/2020/06/17/staly_vidomi_obstavyny_smerti_poroshenka_starshogo_zmi
https://ukrmir.info/mi-vzhe-v-chasah-rezhimu-yanukovicha/ Ми вже в часах режиму Януковича
Поле для діяльності СБУ та інших правоохоронних органів щодо осіб, що прямо підривають національну безпеку України. Проте ні. Росія масштабно іде в атаку на нашу країну. І ці червоні шмати посеред столиці Незалежної України тому яскравий приклад.
Андрій Смолій
В отставку. С позором и отказом подавать ему руку.
А ведь в Харькове действовал в 2014-м хорошо! Скурвился Аваков. Понимает ли это он сам?