На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль
Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що немає підстав говорити про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, правоохоронна система зараз краще, ніж п'ять років тому.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Не говорімо про майбутнє, а говорімо про ті речі, які є сьогодні. Він ефективно управляє великою правоохоронною системою. Вона сьогодні краще, ніж була п'ять років тому. На даний момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ", - підкреслив прем'єр.
За словами Шмигаля, будь-який з міністрів готовий до відставки.
"Якщо буде підстава для відставки будь-якого з міністрів або прем'єра, я це прийму від суспільства, від Верховної Ради і президента. Думаю, будь-який з міністрів до цього готовий ... Я найнятий державою менеджер, який хоче ефективно і результативно робити свою роботу і показати суспільству результат", - сказав глава Кабміну і підкреслив, що політичні інтриги чи амбіції його не цікавлять.
Будь ласка, зачекайте...
близкие Бубочке "слуги" уже СЕЙЧАС заговорили о "необходимости нового премьера".
Так, что я ему дам не больше полу-года.
Коломойский - престарелая регенствующая Королева-Мать
Аваков - Серый Кардинал
Бубочка - пятилетний "монарх" играющийся в игрушки, что ему подсовывают взрослые.
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Согласитесь, очень похожая ситуация.
ну разве, что "придушив бюстгальтером" в первую же "брачную ночь".
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Так как у Порошенко в парламенте НЕ БЫЛО монобольшинства.
ну на рюкзачках чуть-чуть наварил и что?
так люстрированные беркутовцы массово не восстанавливались в органах,
активистов ногами не били, свидетельниц не насиловали, ...
Я может даже БОЛЬШЕ ругал Порошенко, чем ты.
Но, проследив его эволюцию за пять лет президентства (в начале он был хуже, чем в конце).
И сравнив его с другими кандидатами.
Понял, что на сегодня, это ЛУЧШИЙ президент, что был в Украине и ЛУЧШИЙ кандидат в президенты, что ЕСТЬ.
А ты, решил выбрать клоуна-фигляра-тупую-марионетку "лишь бы не Порошенко".
Раньше он уйдет только вместе с Бубочкой.
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Чи не ті, що підлайкують Николаєвічу?
В твоём туалете пахнет мочой - долой министра здравоохранения!
-- Значит, сам шмыгай отсюда.
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