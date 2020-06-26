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Аваков (2187) Кабмін (13940) відставка (1454) Денис Шмигаль (4393)

На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль

На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що немає підстав говорити про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, правоохоронна система зараз краще, ніж п'ять років тому.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Не говорімо про майбутнє, а говорімо про ті речі, які є сьогодні. Він ефективно управляє великою правоохоронною системою. Вона сьогодні краще, ніж була п'ять років тому. На даний момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, будь-який з міністрів готовий до відставки.

Також читайте: Правоохоронна система після реформування викликає довіру, а Аваков нею ефективно управляє, - Шмигаль

"Якщо буде підстава для відставки будь-якого з міністрів або прем'єра, я це прийму від суспільства, від Верховної Ради і президента. Думаю, будь-який з міністрів до цього готовий ... Я найнятий державою менеджер, який хоче ефективно і результативно робити свою роботу і показати суспільству результат", - сказав глава Кабміну і підкреслив, що політичні інтриги чи амбіції його не цікавлять.

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Топ коментарі
+17
У меня возникла историческая аналогия:
Коломойский - престарелая регенствующая Королева-Мать
Аваков - Серый Кардинал
Бубочка - пятилетний "монарх" играющийся в игрушки, что ему подсовывают взрослые.
...
Согласитесь, очень похожая ситуация.
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26.06.2020 12:41
+14
Поліціянти вже грабували, вбили дитину, гвалтували, били лежачих людей, збивали людей на пішохідних переходах... Що ще треба зробити, щоб міністру стало соромно(тут тричі сумне ха-ха!!!) і він подав у відставку?
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26.06.2020 12:48
+11
какой год?
близкие Бубочке "слуги" уже СЕЙЧАС заговорили о "необходимости нового премьера".
Так, что я ему дам не больше полу-года.
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26.06.2020 12:43
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щМыгаль - максимум через год тебя пережуют и выплюнут....время пошло...
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26.06.2020 12:41 Відповісти
какой год?
близкие Бубочке "слуги" уже СЕЙЧАС заговорили о "необходимости нового премьера".
Так, что я ему дам не больше полу-года.
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26.06.2020 12:43 Відповісти
Аваков це людина-катастрофа! Він провалив все до чого мав відношення - оборону Криму, оборону Донбасу, реформу поліції, боротьбу з корупцією, ліквідацію всіх надзвичайних подій від Катманду до пожеж в Чорнобилі і поточної повені! Аваков це прото катастрофічний невдаха і до того ж він гнилий зрадник, він продав порошенка і поча припиняти підкуп виборців на виборах 2019 року щоб порошенко програв! Так само Аваков перебіжить в інший табір перед виборами і почне діяти проти Зеленського! Аваков непотрібен, він просто тягар на шиї Зеленського! Одне звільнення Авакова дасть такий приріст популярності Зеленського, що можна буде відіграти всі іміджеві втрати за рік! А якщо Авакова ще й посадять то Зеленському простять навіть те що порошенка ніяк не можуть посадити!
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26.06.2020 12:45 Відповісти
У меня возникла историческая аналогия:
Коломойский - престарелая регенствующая Королева-Мать
Аваков - Серый Кардинал
Бубочка - пятилетний "монарх" играющийся в игрушки, что ему подсовывают взрослые.
...
Согласитесь, очень похожая ситуация.
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26.06.2020 12:41 Відповісти
путин - перезрелая соседская герцогиня, мечтающая династическим браком с малышом обьединить свои и чужие земли.
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26.06.2020 13:07 Відповісти
"династическим браком" в этом сильно сомневаюсь...
ну разве, что "придушив бюстгальтером" в первую же "брачную ночь".
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26.06.2020 14:12 Відповісти
На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6882

...
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26.06.2020 13:09 Відповісти
А не напомнишь,кем был Аваков при Питреликсеиче?Не вспомнишь,как вы жопы шоколадные за него рвали?При Пэте-хороший,при Зеле-плохой?То,что Аваков до сих пор на должности-признак того,что Зеля такая же гнида,как и Пэтя.А то ты так ото:сербанул вкусненького,а остальное не хочешь
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26.06.2020 13:53 Відповісти
Аваков при Порошенко был КВОТОЙ партии "Народный Фронт"!
Так как у Порошенко в парламенте НЕ БЫЛО монобольшинства.
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26.06.2020 13:58 Відповісти
Я не о том.Я о том,как резво вы его поддерживали,как визжали,что "зрадофилам Аваков мешает".Забыл?Приведешь хоть одну цитату Пэти,где он хоть немного критиковал Авакова?Можно еще и Йовбаков вспомнить.Шоколадный мудак построил коррупционную империю,прикрываясь патриотическими лозунгами,а Зеленый просто поменял в ней людей и немного усовершенствовал.И Авакова не поменяют.У него столько компромата на прошлых и нынешних,что никто и не вякнет.
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26.06.2020 14:12 Відповісти
ну так при Порохе Авакова не было за что сильно ругать!
ну на рюкзачках чуть-чуть наварил и что?
так люстрированные беркутовцы массово не восстанавливались в органах,
активистов ногами не били, свидетельниц не насиловали, ...
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26.06.2020 14:18 Відповісти
Серьезно?А аналогичное изнасилование-не повод?А ментовские перестрелки-тоже не повод?Не били ногами активистов?Били.И даже убивали.И в РФ выдавали.А может ты призабыл фамилию Гандзюк и Стерненко?Или про ментовские машины вблизи(что даже камерами зафиксировано) подзабылось?Дело даже не в Авакове.Шоколадная братия,как кацапье-в упор смотреть будет,но не заметит.Ни Авакова,ни Свынарчука,ни бриллиантовых прокуроров.Вот,что ты сказал бы,если бы дитятко Венедиктовой закатало за гос.счет такую свадьбу,как Юра своему сынку?Что сказал бы,если бы ради назначения Венедиктовой "слуги поменяли закон"?Возмущался бы?И правильно бы возмущался.А теперь вопрос:при Пэте возмущался?Ответ я знаю)
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26.06.2020 14:31 Відповісти
НИХРЕНА ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ!
Я может даже БОЛЬШЕ ругал Порошенко, чем ты.
Но, проследив его эволюцию за пять лет президентства (в начале он был хуже, чем в конце).
И сравнив его с другими кандидатами.
Понял, что на сегодня, это ЛУЧШИЙ президент, что был в Украине и ЛУЧШИЙ кандидат в президенты, что ЕСТЬ.
А ты, решил выбрать клоуна-фигляра-тупую-марионетку "лишь бы не Порошенко".
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26.06.2020 14:36 Відповісти
"Лишь бы не парашенко"-так голосовало 98%.Почему?Потому,что достал своей наглостью и враньнм.Люди готовы были хоть за порнозвезду проголосовать,а не то,что за клоуна.Или раньше люди были умные,а потом сдурели?Нет,так не бывает.А вот его самоуверенность,что можно красть,а потом кричать "Слава Украине" или пугать "прямой агрессией" и сыграла с ним злую шутку.И никто,кроме него,в этом не виноват.Знаешь,как особенно "приятно" видеть эту грязь после фронта,после потерь побратимов,отдавших жизни за Украину?НОВУЮ Украину.Может рассказать,что чувствовали во время "одностороннего прекращения огня",объявленного твоим Пэтей.ОДНОСТОРОННЕГО!Или о том,что чувствуешь после вранья об Иловайске,абы только парад не отменять?Или о его приказе прекратить операцию по закрытию границы?Он мразь,а не "лучший".А вы хлопали этой мрази,не обращая внимание на вранье.
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26.06.2020 14:49 Відповісти
Значит пойдете все вместе. Или даже побежите вприпрыжку
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26.06.2020 12:42 Відповісти
У зели патовая ситуация. Без Авакова он ноль. А оставить Авакова в третий раз это уже зашквар.
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26.06.2020 12:44 Відповісти
Авакова оставят минимум до местных выборов.
Раньше он уйдет только вместе с Бубочкой.
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26.06.2020 13:00 Відповісти
Скорее при Авакове он 0. Я просто уверен что Аваков уже работает на своего нового хозяина и готовит его к власти. Точно так же как я утверждал порохоботам еще в 2016 что Рюкзаков предаст Парашенка на следующих выборах.
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26.06.2020 13:06 Відповісти
Реально. Аваков всю эту зеленую шоблу на кукундере вертит. Кто такой этот Шмыргаль против самого мощного министра Украины
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26.06.2020 12:42 Відповісти
Да еще и при поддержке Порошенка.
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26.06.2020 12:47 Відповісти
На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7930

...
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26.06.2020 13:10 Відповісти
Ну конечно..Порошенко со своей партией не хотят отставки Авакова,маски сорваны.
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26.06.2020 12:46 Відповісти
Ох уж этот Порох, доколе!!!
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26.06.2020 12:48 Відповісти
Украина, еще долго будет кровью харкать после этого мародера.
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26.06.2020 12:49 Відповісти
Согласен, а теперь вместе, ...Хутин ввяди войскаааа!!!...
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26.06.2020 12:51 Відповісти
Не нравится? На другую...
На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 10000
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26.06.2020 12:58 Відповісти
Ой, а хто ж це намагається спамити цю картинку?
Чи не ті, що підлайкують Николаєвічу?
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26.06.2020 13:07 Відповісти
Они, причем первую мгновенно забанили, посмотри кто ему плюсиков наставил, враги.
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26.06.2020 13:08 Відповісти
Лови еще...
На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3616
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26.06.2020 13:10 Відповісти
Примерно у штук 120-150 мудаков уже год пытаюсь узнать, что и кто смародерил. Спрошу, и быдло сразу теряется. Давай попробуем с тобой- что смародерили?
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26.06.2020 13:11 Відповісти
Кацапье...
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26.06.2020 13:15 Відповісти
На цензоре пытаешься узнать..? Навскидочку-дело Укроборонпрома уже переданно в суд и не нужно тявкать,что порох не имеет отношения .Свинарчук -это самое ближайшее окружение мародера.который кстати продолжает работать в мародерской корпорации "Богдан".Смарадерил канал Тонис,преименовав его в прямой.Мародер,продал куму путина Медведчуку дизеоьный трубопровод и это во время войны.Порошенко-мародер.
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26.06.2020 19:35 Відповісти
Поліціянти вже грабували, вбили дитину, гвалтували, били лежачих людей, збивали людей на пішохідних переходах... Що ще треба зробити, щоб міністру стало соромно(тут тричі сумне ха-ха!!!) і він подав у відставку?
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26.06.2020 12:48 Відповісти
Да, хорошая девочка Лида!
В твоём туалете пахнет мочой - долой министра здравоохранения!
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26.06.2020 15:18 Відповісти
порохоботы и ватники любят авакова.
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26.06.2020 19:36 Відповісти
Только такие придурки, как этот Витёк, в своих отношениях к политикам руководствуются "любит - не любит". Мы, порохоботы, выступаем от имени чистого разума!
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27.06.2020 10:26 Відповісти
Шмигаль, кліпни лівим оком, якщо Аваков тримає всю зелень в заручниках.
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26.06.2020 12:50 Відповісти
кукушка хвалит петуха, за ...........
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26.06.2020 14:03 Відповісти
********, вже усім зрозуміло, що для вас арсенборисич є незамінним, бо інакше зеленим мухам дуже швидко прийде гаплик
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26.06.2020 12:52 Відповісти
,,На данный момент нет оснований говорить об отставке Авакова, - Шмыгаль."

-- Значит, сам шмыгай отсюда.
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26.06.2020 13:00 Відповісти
непотопляемый "временный министр"
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26.06.2020 13:03 Відповісти
И чем именно правоохранительная система лучше чем пять лет назад.... точнисенько такая же. Начались перемены пока была Деканоидзе, но ее за это ушли....фейковая власть и государство на сегодняшний день, увы....
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26.06.2020 13:04 Відповісти
На цей момент немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5268

...
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26.06.2020 13:11 Відповісти
Аваков стоїть на сторожі олігархічних кланів і хоч жодного відношення до поліції до 2014 року цей незаміний горе міністер не мав ,тепер він опора олігархату і насамперед Бені .
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26.06.2020 13:45 Відповісти
Столпом и опорой олигархата точно стоит,самый долгосрочный министр мвд,обошел самого Кравченко....Конец каденции которого всем известен..
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26.06.2020 14:12 Відповісти
перефразую відому фразу - Якщо в вашій команді є незамінна людина, то якраз її і потрібно позбутися
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26.06.2020 13:52 Відповісти
а генпрокуратура USA на нього діло завело... що шмигаль на це мекне??
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26.06.2020 13:57 Відповісти
Цікаво, а що іще має статися, щоб ці підстави врешті-решт таки з'явилися? Дітей на майданчиках розстрілювати можна, оббріхувати привселюдно і морити у тюрмі учасників АТО - теж можна, гвалтувати жінок у відділках - не питання, стрілянину влаштувати - чому б і ні, я уже мовчу про гроші, які дружини підлеглих через кордон чемоданами вивозять. Дійсно, до чого тут Аваков?
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26.06.2020 14:00 Відповісти
Ну ты и (ука, Шмыгло
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26.06.2020 14:02 Відповісти
Шмигалю Аваков вже подарував іменну зброю??????????????????
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26.06.2020 14:58 Відповісти
Особенно хорош назначенный Шмыгалём мминистр науки - черниговский прохвессор на тему "как устроить сеть компьютерных классов в Университете Будущего"."
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26.06.2020 15:20 Відповісти
Кого должны изнасиловать полицейские ( шмыгаля, ермака, зеленского и т.д по списку) чтобы уволили авакова, провалившего реформу мвд? Мы понимаем , что именно Коломойский и Аваков сделали 99% много, чтобы бубочкин зад оказался на троне короля...Но все же "благодарность" должна иметь границы...
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26.06.2020 16:26 Відповісти
Аваков справляется. А Пе его ненавидит за то, что он "сетку" на выборах поломал.
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26.06.2020 18:10 Відповісти
 
 