Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал взаимодействие между Кабмином и Офисом реформ

Об этом глава правительства рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Первое - мы взаимодействуем. Я думаю, что вы увидите и результат этого взаимодействия, и эффект от этого взаимодействия", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин общается с Саакашвили и регулярно приглашает его и представителей Офиса реформ на совещания, касающиеся реформ, начиная от реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции до тех совещаний, которые проводятся относительно возможной реформы таможни, налоговой службы и других.

Шмыгаль напомнил о "хорошем опыте реформ" в Грузии во времена президентства Саакашвили.

"Есть хорошая команда, которая начинала и реализовывала часть реформ в Украине. Сегодня этот офис действительно является частью команды власти, которая готовит предложения, готовит видение по проведению и реализации реформ. Поэтому у нас абсолютно рабочее сотрудничество, и лично с Михеилом Николаевичем, и с представителями этого офиса", - объяснил премьер.

Шмыгаль также рассказал, что в настоящее время запланировано объединить совет экономического развития, созданный при Кабмине, и офис Invest in Ukraine.

"Мы сейчас хотим сделать единый инвестиционный орган, чтобы не было в Офисе президента одно окно, в правительстве - второе, парламент - по третьему. Мы хотим объединить Invest in Ukraine, полностью обновить его работу, сделать его очень полноценным и очень действенным, очень открытым для инвесторов - и работаем сейчас над этим", - добавил он.

"Плюс проведение реформ - также в рабочем порядке у нас все происходит, без интриг, без каких-то подковерных вещей, очень прозрачная и четкая работа. Даже, честно говоря, в определенные моменты я получаю удовольствие от того диалога и тех наработок, идей и предложений, которые у нас есть по видению реформ и работе над этими вещами", - подытожил глава правительства.

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