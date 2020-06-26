Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал взаимодействие между Кабмином и Офисом реформ
Об этом глава правительства рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Первое - мы взаимодействуем. Я думаю, что вы увидите и результат этого взаимодействия, и эффект от этого взаимодействия", - заявил Шмыгаль.
По словам премьера, Кабмин общается с Саакашвили и регулярно приглашает его и представителей Офиса реформ на совещания, касающиеся реформ, начиная от реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции до тех совещаний, которые проводятся относительно возможной реформы таможни, налоговой службы и других.
Шмыгаль напомнил о "хорошем опыте реформ" в Грузии во времена президентства Саакашвили.
"Есть хорошая команда, которая начинала и реализовывала часть реформ в Украине. Сегодня этот офис действительно является частью команды власти, которая готовит предложения, готовит видение по проведению и реализации реформ. Поэтому у нас абсолютно рабочее сотрудничество, и лично с Михеилом Николаевичем, и с представителями этого офиса", - объяснил премьер.
Шмыгаль также рассказал, что в настоящее время запланировано объединить совет экономического развития, созданный при Кабмине, и офис Invest in Ukraine.
"Мы сейчас хотим сделать единый инвестиционный орган, чтобы не было в Офисе президента одно окно, в правительстве - второе, парламент - по третьему. Мы хотим объединить Invest in Ukraine, полностью обновить его работу, сделать его очень полноценным и очень действенным, очень открытым для инвесторов - и работаем сейчас над этим", - добавил он.
"Плюс проведение реформ - также в рабочем порядке у нас все происходит, без интриг, без каких-то подковерных вещей, очень прозрачная и четкая работа. Даже, честно говоря, в определенные моменты я получаю удовольствие от того диалога и тех наработок, идей и предложений, которые у нас есть по видению реформ и работе над этими вещами", - подытожил глава правительства.
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Сосе на півмільйона тільки зарплати
Так что попей водички зебил...и тебя попустит...
Ведь, могут пойти некачественные дети...
Вырастает алкоголик - боже мой
Деньги тянет пылесосом - боже мой
На отца грозит доносом - ой шо ж ты боже ж мой
Прилаштували твого Сааку корабельною сосною, зарплата нормуль.
https://www.youtube.com/watch?v=EZgd-2_fL5Y
деньги будут моими я а позор достанется Михо!! как учил Ахметка
закінчення "швілі" - Грузинські прізвища[ред. | ред. ... Прізвищ у Східній Грузії (а також у грузинських євреїв) частіше закінчуються на «-швілі» (груз. -შვილი), що означає "дитина, дитя" (фактично, обидва цих закінчення є синонімами).
Не совпадение.