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Кабмин (13505) Саакашвили (3210) Шмыгаль Денис (2588)

Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия

Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал взаимодействие между Кабмином и Офисом реформ

Об этом глава правительства рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Первое - мы взаимодействуем. Я думаю, что вы увидите и результат этого взаимодействия, и эффект от этого взаимодействия", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин общается с Саакашвили и регулярно приглашает его и представителей Офиса реформ на совещания, касающиеся реформ, начиная от реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции до тех совещаний, которые проводятся относительно возможной реформы таможни, налоговой службы и других.

Шмыгаль напомнил о "хорошем опыте реформ" в Грузии во времена президентства Саакашвили.

"Есть хорошая команда, которая начинала и реализовывала часть реформ в Украине. Сегодня этот офис действительно является частью команды власти, которая готовит предложения, готовит видение по проведению и реализации реформ. Поэтому у нас абсолютно рабочее сотрудничество, и лично с Михеилом Николаевичем, и с представителями этого офиса", - объяснил премьер.

Шмыгаль также рассказал, что в настоящее время запланировано объединить совет экономического развития, созданный при Кабмине, и офис Invest in Ukraine.

"Мы сейчас хотим сделать единый инвестиционный орган, чтобы не было в Офисе президента одно окно, в правительстве - второе, парламент - по третьему. Мы хотим объединить Invest in Ukraine, полностью обновить его работу, сделать его очень полноценным и очень действенным, очень открытым для инвесторов - и работаем сейчас над этим", - добавил он.

"Плюс проведение реформ - также в рабочем порядке у нас все происходит, без интриг, без каких-то подковерных вещей, очень прозрачная и четкая работа. Даже, честно говоря, в определенные моменты я получаю удовольствие от того диалога и тех наработок, идей и предложений, которые у нас есть по видению реформ и работе над этими вещами", - подытожил глава правительства.

Также читайте: Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик

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Топ комментарии
+18
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия - Цензор.НЕТ 4159
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26.06.2020 13:18
+14
саакашвілі одна з найвеличніших корабельних сосен в зеоеному гаю.
Сосе на півмільйона тільки зарплати
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26.06.2020 13:23
+12
Еще 100 дней?
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26.06.2020 13:18
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Еще 100 дней?
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26.06.2020 13:18 Ответить
саакашвілі одна з найвеличніших корабельних сосен в зеоеному гаю.
Сосе на півмільйона тільки зарплати
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26.06.2020 13:23 Ответить
Інвестиції потрібні в системні галузі народного господарства! В машинобудування, в науку, в переробку найбільших у світі запасів літія і виробництва акумуляторів, в суднобудування, в літакобудування, в Укрзалізницю, будівництво доріг, естакад, швидкісних трамвайних ліній, мостів. А в що пропонує інвестувати Саакашвілі та його команда? В те щоб забрати заповідні землі в Одеській області і побудувати там Содом і Гомору з проститутками та казіно! Це проект під назвою Дунайя, який просуває Офіс реформ Саакашвілі! Україна це християнська країна з християнськими цінностями і нам не потрібні вільні зони проституції та наркоти, гральних апаратів та мафії! Тому проект Дунайя краще припинити вже сьогодні і сконцентруватись на чомусь дійсно потрібному - на розвитку виробництва та технологій в Україні, на підтримці молодих науковців та винахідників!
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26.06.2020 13:42 Ответить
откуда такии долбоебы берутся как ты, какую зарплату получает Михо? брехло гнилое
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26.06.2020 15:05 Ответить
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия - Цензор.НЕТ 4159
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26.06.2020 13:18 Ответить
Продолжаешь пользоваться отечественными ресурсами?
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26.06.2020 13:23 Ответить
Хорошая картинка...для характеристики зеленого стада само то что надо...найдена в Гугле картинки....а с какого она ресурса мне фиолетово у крапинку...
Так что попей водички зебил...и тебя попустит...
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26.06.2020 13:30 Ответить
Действительно, какая разница.
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26.06.2020 13:47 Ответить
В данном случае оманский осел был бы прав...никакой...
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26.06.2020 13:57 Ответить
Между вами никакой разницы.
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26.06.2020 14:26 Ответить
Сдал Путлеру за бабло 20 % терриорри Грузии,это общеизвестный результат Абхазы и южные Осетины в шоке....
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26.06.2020 13:19 Ответить
Та вони "у шоці", по-іншому... Їм же, як "карєнним кримчанам" і "донбассітам", обіцяли "булку з маслом", а дали " хєр без масла"... Ці "придурки" повелися, як і наші "русскаязичниє"... А "на виході" - "лапу смокчуть"...
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26.06.2020 13:30 Ответить
шмигаль теже баба сосна рабоча
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26.06.2020 13:20 Ответить
готується бути радником Сааки, коли той стАне першим у Грузії
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26.06.2020 13:25 Ответить
потом, когда нибудь. наверно
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26.06.2020 13:20 Ответить
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26.06.2020 13:20 Ответить
ГамардЖопа генецвале
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26.06.2020 13:21 Ответить
Боже упаси...
Ведь, могут пойти некачественные дети...
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26.06.2020 13:21 Ответить
Шмигаль наступив на любимого мозоля порохнявих. Зараз почуєте неймовірний гавкіт свідків сизоносого.
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26.06.2020 13:21 Ответить
А сынок мой Анатолий - боже мой
Вырастает алкоголик - боже мой
Деньги тянет пылесосом - боже мой
На отца грозит доносом - ой шо ж ты боже ж мой
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26.06.2020 13:25 Ответить
Тебя тоже цыгане назвали зеленнский? Примат?
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26.06.2020 13:25 Ответить
а ти чого не радієш?
Прилаштували твого Сааку корабельною сосною, зарплата нормуль.
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26.06.2020 13:25 Ответить
ти ще від параду не отямився
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26.06.2020 13:27 Ответить
О, порохняві розгавкались. Шмигаль наступив таки на любимого мозоля.
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26.06.2020 14:34 Ответить
Мишу сдал Николя Саркози большой брат сраной РАБссии
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26.06.2020 13:23 Ответить
Сулугуний сам все просрал, достаточно было заблокировать единственный тунель ... но он лишь пожевал свой галстук
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26.06.2020 13:50 Ответить
Нажрутся кокса второем с потерпевшим и споют:каждый каждый вечер наступает вдруг, если делать нечего тебе мой друг?
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26.06.2020 13:24 Ответить
Сумма сделки миллиард долларов....Путлер не жадный братан для быдла...
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26.06.2020 13:24 Ответить
Не пойман-не "шмиргаль"..))
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26.06.2020 13:24 Ответить
Так, что, Коломойского с Ахметовым и бэбэбэаваковым посадят?
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26.06.2020 13:25 Ответить
рейхсфюрер галька тоже в команде?
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26.06.2020 13:27 Ответить
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия - Цензор.НЕТ 4366
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26.06.2020 13:27 Ответить
Уже наверное учителя не по 4к, а по 8к баксов зашибать будут...
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26.06.2020 13:28 Ответить
Зарплата врача в Грузии

https://www.youtube.com/watch?v=EZgd-2_fL5Y
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26.06.2020 13:34 Ответить
Да **** нам их врачи, вон у нас учителя по 4к баксов зашибают в месяц с легонца, им у нашего Вальоди еще учится реформам и учиться...
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26.06.2020 13:39 Ответить
о , Михо попули еще тот - вот уж воистину г8оворят - брехней весь МИР пройти можно - назад вернуться нельзя....- но наши Украинские РЕАЛИИ это ОПРОВЕРГАЮТ....-тут чем больше БРЕШЕШЬ-тем больше ведуться...
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26.06.2020 13:57 Ответить
Снова все в будущем времени и в сослагательном наклонении
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26.06.2020 13:28 Ответить
Зелю и Зелемойских сейчас от позора может спасти только будущий президент США Джо Байден....Молитесь Зелемойские....
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26.06.2020 13:30 Ответить
ваще-то Байден - большой друг небезизвестного Пети! поэтому зелю и его друзей ждут баааальшие приключения в ближайшее время
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26.06.2020 13:55 Ответить
Уже увидели все кто хотел: с момента позорного назначения жополиза-сулугуни за два последних месяца - два видоискатели и абсолютное НИХУА, как результат деятельности всей этой конторы. Зато уверен зарплаты у карлсона - космос, не придётся бедолаге теперь кондуктором в амстердамском автобусе лекци читать о том, как просрать 5-ю часть своей страны, сбежать из неё и любить при этом путена
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26.06.2020 13:48 Ответить
всі хто у КОРИТА ніколи ні на що не СКАРЖАТЬСЯ- одні "потужні" рЄхформи у них ....- он ті, ПРОСТІ Люди , вони щось скавулять ....- напевне дурні та ледарі...
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26.06.2020 13:53 Ответить
вже побачили 500 тищ робочих місць, тріпло..
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26.06.2020 13:54 Ответить
Просто эти полмиллиона бездельников «с детьми низкого качества» до агромнай стройки тысячелетия имени ЗЕЛЕНСКОГО не все ещё доехали...
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26.06.2020 14:07 Ответить
итак, михуэль уже почти три месяца на новой должности. зебилы, так какие там реформы он успел провести?
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26.06.2020 14:07 Ответить
Это невидимые реформы...более того они еще и строго секретные...😃
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26.06.2020 14:17 Ответить
Может наконец хватит кабмину работать, а то уже сил никаких нет от их бурной деятельности.
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26.06.2020 14:08 Ответить
100 придурков украинских сбежались на чат как мухи на лайно.
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26.06.2020 14:29 Ответить
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия:
деньги будут моими я а позор достанется Михо!! как учил Ахметка
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26.06.2020 14:35 Ответить
Ни хрена эта бездарь грузинская Саакашвили не сделает!! он же лентяй по жизни!!
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26.06.2020 14:46 Ответить
Единственный толк будет если этот Офис реформ и станет правительством
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26.06.2020 15:06 Ответить
Не надо нас " пугать". Никуя мы не увидим
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26.06.2020 15:10 Ответить
Що буде Шмигашвілі?
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26.06.2020 16:41 Ответить
Більше точніше. Призвіще Шмигаль відноситься до грромадян, які зараз у меншості, як і
закінчення "швілі" - Грузинські прізвища[ред. | ред. ... Прізвищ у Східній Грузії (а також у грузинських євреїв) частіше закінчуються на «-швілі» (груз. -შვილი), що означає "дитина, дитя" (фактично, обидва цих закінчення є синонімами).
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26.06.2020 16:44 Ответить
А ще більше точніше буде - зашугане (зашмигане) дитя.
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26.06.2020 16:46 Ответить
Кацапы и кондитерские ненавидят Саакашвили.
Не совпадение.
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27.06.2020 01:39 Ответить
 
 