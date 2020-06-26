УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11612 відвідувачів онлайн
Новини
7 570 55
Кабмін (13940) Саакашвілі Міхеіл (2153) Денис Шмигаль (4393)

Шмигаль про співпрацю із Саакашвілі: Ви побачите результат цієї взаємодії

Шмигаль про співпрацю із Саакашвілі: Ви побачите результат цієї взаємодії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував взаємодію між Кабміном та Офісом реформ.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Перше - ми взаємодіємо. Я думаю, що ви побачите і результат цієї взаємодії, і ефект від цієї взаємодії", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, Кабмін спілкується із Саакашвілі і регулярно запрошує його і представників Офісу реформ на наради, що стосуються реформ, починаючи від реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції до тих нарад, які проводяться щодо можливої ​​реформи митниці, податкової служби та інших.

Шмигаль нагадав про "хороший досвід реформ" у Грузії за часів президентства Саакашвілі.

Також читайте: Вибори мера Одеси: Труханов - 48,7%, Саакашвілі - 13,7%, Ківалов - 8,5%, - опитування "Рейтингу"

"Є хороша команда, яка починала і реалізовувала частину реформ в Україні. Сьогодні цей офіс дійсно є частиною команди влади, яка готує пропозиції, готує бачення щодо проведення та реалізації реформ. Тому у нас абсолютно робоче співробітництво, і особисто з Міхеілом Миколайовичем, і з представниками цього офісу", - пояснив прем'єр.

Шмигаль також розповів, що зараз заплановано об'єднати рада економічного розвитку, створений при Кабміні, і офіс Invest in Ukraine.

"Ми зараз хочемо зробити єдиний інвестиційний орган, щоб не було в Офісі президента одне вікно, в уряді - друге, парламент – по-третьому. Ми хочемо об'єднати Invest in Ukraine, повністю оновити його роботу, зробити його дуже повноцінним і дуже дієвим, дуже відкритим для інвесторів - і працюємо зараз над цим", - додав він.

"Плюс проведення реформ - також у робочому порядку у нас все відбувається, без інтриг, без якихось підкилимних речей, дуже прозора і чітка робота. Навіть, чесно кажучи, в певні моменти я отримую задоволення від того діалогу і тих напрацювань, ідей і пропозицій, які у нас є щодо бачення реформ і роботі над цими речами", - підсумував глава уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия - Цензор.НЕТ 4159
показати весь коментар
26.06.2020 13:18
+14
саакашвілі одна з найвеличніших корабельних сосен в зеоеному гаю.
Сосе на півмільйона тільки зарплати
показати весь коментар
26.06.2020 13:23
+12
Еще 100 дней?
показати весь коментар
26.06.2020 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще 100 дней?
показати весь коментар
26.06.2020 13:18 Відповісти
саакашвілі одна з найвеличніших корабельних сосен в зеоеному гаю.
Сосе на півмільйона тільки зарплати
показати весь коментар
26.06.2020 13:23 Відповісти
Інвестиції потрібні в системні галузі народного господарства! В машинобудування, в науку, в переробку найбільших у світі запасів літія і виробництва акумуляторів, в суднобудування, в літакобудування, в Укрзалізницю, будівництво доріг, естакад, швидкісних трамвайних ліній, мостів. А в що пропонує інвестувати Саакашвілі та його команда? В те щоб забрати заповідні землі в Одеській області і побудувати там Содом і Гомору з проститутками та казіно! Це проект під назвою Дунайя, який просуває Офіс реформ Саакашвілі! Україна це християнська країна з християнськими цінностями і нам не потрібні вільні зони проституції та наркоти, гральних апаратів та мафії! Тому проект Дунайя краще припинити вже сьогодні і сконцентруватись на чомусь дійсно потрібному - на розвитку виробництва та технологій в Україні, на підтримці молодих науковців та винахідників!
показати весь коментар
26.06.2020 13:42 Відповісти
откуда такии долбоебы берутся как ты, какую зарплату получает Михо? брехло гнилое
показати весь коментар
26.06.2020 15:05 Відповісти
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия - Цензор.НЕТ 4159
показати весь коментар
26.06.2020 13:18 Відповісти
Продолжаешь пользоваться отечественными ресурсами?
показати весь коментар
26.06.2020 13:23 Відповісти
Хорошая картинка...для характеристики зеленого стада само то что надо...найдена в Гугле картинки....а с какого она ресурса мне фиолетово у крапинку...
Так что попей водички зебил...и тебя попустит...
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
Действительно, какая разница.
показати весь коментар
26.06.2020 13:47 Відповісти
В данном случае оманский осел был бы прав...никакой...
показати весь коментар
26.06.2020 13:57 Відповісти
Между вами никакой разницы.
показати весь коментар
26.06.2020 14:26 Відповісти
Сдал Путлеру за бабло 20 % терриорри Грузии,это общеизвестный результат Абхазы и южные Осетины в шоке....
показати весь коментар
26.06.2020 13:19 Відповісти
Та вони "у шоці", по-іншому... Їм же, як "карєнним кримчанам" і "донбассітам", обіцяли "булку з маслом", а дали " хєр без масла"... Ці "придурки" повелися, як і наші "русскаязичниє"... А "на виході" - "лапу смокчуть"...
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
шмигаль теже баба сосна рабоча
показати весь коментар
26.06.2020 13:20 Відповісти
готується бути радником Сааки, коли той стАне першим у Грузії
показати весь коментар
26.06.2020 13:25 Відповісти
потом, когда нибудь. наверно
показати весь коментар
26.06.2020 13:20 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2020 13:20 Відповісти
ГамардЖопа генецвале
показати весь коментар
26.06.2020 13:21 Відповісти
Боже упаси...
Ведь, могут пойти некачественные дети...
показати весь коментар
26.06.2020 13:21 Відповісти
Шмигаль наступив на любимого мозоля порохнявих. Зараз почуєте неймовірний гавкіт свідків сизоносого.
показати весь коментар
26.06.2020 13:21 Відповісти
А сынок мой Анатолий - боже мой
Вырастает алкоголик - боже мой
Деньги тянет пылесосом - боже мой
На отца грозит доносом - ой шо ж ты боже ж мой
показати весь коментар
26.06.2020 13:25 Відповісти
Тебя тоже цыгане назвали зеленнский? Примат?
показати весь коментар
26.06.2020 13:25 Відповісти
а ти чого не радієш?
Прилаштували твого Сааку корабельною сосною, зарплата нормуль.
показати весь коментар
26.06.2020 13:25 Відповісти
ти ще від параду не отямився
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
О, порохняві розгавкались. Шмигаль наступив таки на любимого мозоля.
показати весь коментар
26.06.2020 14:34 Відповісти
Мишу сдал Николя Саркози большой брат сраной РАБссии
показати весь коментар
26.06.2020 13:23 Відповісти
Сулугуний сам все просрал, достаточно было заблокировать единственный тунель ... но он лишь пожевал свой галстук
показати весь коментар
26.06.2020 13:50 Відповісти
Нажрутся кокса второем с потерпевшим и споют:каждый каждый вечер наступает вдруг, если делать нечего тебе мой друг?
показати весь коментар
26.06.2020 13:24 Відповісти
Сумма сделки миллиард долларов....Путлер не жадный братан для быдла...
показати весь коментар
26.06.2020 13:24 Відповісти
Не пойман-не "шмиргаль"..))
показати весь коментар
26.06.2020 13:24 Відповісти
Так, что, Коломойского с Ахметовым и бэбэбэаваковым посадят?
показати весь коментар
26.06.2020 13:25 Відповісти
рейхсфюрер галька тоже в команде?
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия - Цензор.НЕТ 4366
показати весь коментар
26.06.2020 13:27 Відповісти
Уже наверное учителя не по 4к, а по 8к баксов зашибать будут...
показати весь коментар
26.06.2020 13:28 Відповісти
Зарплата врача в Грузии

https://www.youtube.com/watch?v=EZgd-2_fL5Y
показати весь коментар
26.06.2020 13:34 Відповісти
Да **** нам их врачи, вон у нас учителя по 4к баксов зашибают в месяц с легонца, им у нашего Вальоди еще учится реформам и учиться...
показати весь коментар
26.06.2020 13:39 Відповісти
о , Михо попули еще тот - вот уж воистину г8оворят - брехней весь МИР пройти можно - назад вернуться нельзя....- но наши Украинские РЕАЛИИ это ОПРОВЕРГАЮТ....-тут чем больше БРЕШЕШЬ-тем больше ведуться...
показати весь коментар
26.06.2020 13:57 Відповісти
Снова все в будущем времени и в сослагательном наклонении
показати весь коментар
26.06.2020 13:28 Відповісти
Зелю и Зелемойских сейчас от позора может спасти только будущий президент США Джо Байден....Молитесь Зелемойские....
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
ваще-то Байден - большой друг небезизвестного Пети! поэтому зелю и его друзей ждут баааальшие приключения в ближайшее время
показати весь коментар
26.06.2020 13:55 Відповісти
Уже увидели все кто хотел: с момента позорного назначения жополиза-сулугуни за два последних месяца - два видоискатели и абсолютное НИХУА, как результат деятельности всей этой конторы. Зато уверен зарплаты у карлсона - космос, не придётся бедолаге теперь кондуктором в амстердамском автобусе лекци читать о том, как просрать 5-ю часть своей страны, сбежать из неё и любить при этом путена
показати весь коментар
26.06.2020 13:48 Відповісти
всі хто у КОРИТА ніколи ні на що не СКАРЖАТЬСЯ- одні "потужні" рЄхформи у них ....- он ті, ПРОСТІ Люди , вони щось скавулять ....- напевне дурні та ледарі...
показати весь коментар
26.06.2020 13:53 Відповісти
вже побачили 500 тищ робочих місць, тріпло..
показати весь коментар
26.06.2020 13:54 Відповісти
Просто эти полмиллиона бездельников «с детьми низкого качества» до агромнай стройки тысячелетия имени ЗЕЛЕНСКОГО не все ещё доехали...
показати весь коментар
26.06.2020 14:07 Відповісти
итак, михуэль уже почти три месяца на новой должности. зебилы, так какие там реформы он успел провести?
показати весь коментар
26.06.2020 14:07 Відповісти
Это невидимые реформы...более того они еще и строго секретные...😃
показати весь коментар
26.06.2020 14:17 Відповісти
Может наконец хватит кабмину работать, а то уже сил никаких нет от их бурной деятельности.
показати весь коментар
26.06.2020 14:08 Відповісти
100 придурков украинских сбежались на чат как мухи на лайно.
показати весь коментар
26.06.2020 14:29 Відповісти
Шмыгаль о сотрудничестве с Саакашвили: Вы увидите результат этого взаимодействия:
деньги будут моими я а позор достанется Михо!! как учил Ахметка
показати весь коментар
26.06.2020 14:35 Відповісти
Ни хрена эта бездарь грузинская Саакашвили не сделает!! он же лентяй по жизни!!
показати весь коментар
26.06.2020 14:46 Відповісти
Единственный толк будет если этот Офис реформ и станет правительством
показати весь коментар
26.06.2020 15:06 Відповісти
Не надо нас " пугать". Никуя мы не увидим
показати весь коментар
26.06.2020 15:10 Відповісти
Що буде Шмигашвілі?
показати весь коментар
26.06.2020 16:41 Відповісти
Більше точніше. Призвіще Шмигаль відноситься до грромадян, які зараз у меншості, як і
закінчення "швілі" - Грузинські прізвища[ред. | ред. ... Прізвищ у Східній Грузії (а також у грузинських євреїв) частіше закінчуються на «-швілі» (груз. -შვილი), що означає "дитина, дитя" (фактично, обидва цих закінчення є синонімами).
показати весь коментар
26.06.2020 16:44 Відповісти
А ще більше точніше буде - зашугане (зашмигане) дитя.
показати весь коментар
26.06.2020 16:46 Відповісти
Кацапы и кондитерские ненавидят Саакашвили.
Не совпадение.
показати весь коментар
27.06.2020 01:39 Відповісти
 
 