Шмигаль про співпрацю із Саакашвілі: Ви побачите результат цієї взаємодії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував взаємодію між Кабміном та Офісом реформ.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Перше - ми взаємодіємо. Я думаю, що ви побачите і результат цієї взаємодії, і ефект від цієї взаємодії", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, Кабмін спілкується із Саакашвілі і регулярно запрошує його і представників Офісу реформ на наради, що стосуються реформ, починаючи від реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції до тих нарад, які проводяться щодо можливої ​​реформи митниці, податкової служби та інших.

Шмигаль нагадав про "хороший досвід реформ" у Грузії за часів президентства Саакашвілі.

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"Є хороша команда, яка починала і реалізовувала частину реформ в Україні. Сьогодні цей офіс дійсно є частиною команди влади, яка готує пропозиції, готує бачення щодо проведення та реалізації реформ. Тому у нас абсолютно робоче співробітництво, і особисто з Міхеілом Миколайовичем, і з представниками цього офісу", - пояснив прем'єр.

Шмигаль також розповів, що зараз заплановано об'єднати рада економічного розвитку, створений при Кабміні, і офіс Invest in Ukraine.

"Ми зараз хочемо зробити єдиний інвестиційний орган, щоб не було в Офісі президента одне вікно, в уряді - друге, парламент – по-третьому. Ми хочемо об'єднати Invest in Ukraine, повністю оновити його роботу, зробити його дуже повноцінним і дуже дієвим, дуже відкритим для інвесторів - і працюємо зараз над цим", - додав він.

"Плюс проведення реформ - також у робочому порядку у нас все відбувається, без інтриг, без якихось підкилимних речей, дуже прозора і чітка робота. Навіть, чесно кажучи, в певні моменти я отримую задоволення від того діалогу і тих напрацювань, ідей і пропозицій, які у нас є щодо бачення реформ і роботі над цими речами", - підсумував глава уряду.

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