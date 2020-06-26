Шмигаль про співпрацю із Саакашвілі: Ви побачите результат цієї взаємодії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував взаємодію між Кабміном та Офісом реформ.
Про це глава уряду розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Перше - ми взаємодіємо. Я думаю, що ви побачите і результат цієї взаємодії, і ефект від цієї взаємодії", - заявив Шмигаль.
За словами прем'єра, Кабмін спілкується із Саакашвілі і регулярно запрошує його і представників Офісу реформ на наради, що стосуються реформ, починаючи від реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції до тих нарад, які проводяться щодо можливої реформи митниці, податкової служби та інших.
Шмигаль нагадав про "хороший досвід реформ" у Грузії за часів президентства Саакашвілі.
"Є хороша команда, яка починала і реалізовувала частину реформ в Україні. Сьогодні цей офіс дійсно є частиною команди влади, яка готує пропозиції, готує бачення щодо проведення та реалізації реформ. Тому у нас абсолютно робоче співробітництво, і особисто з Міхеілом Миколайовичем, і з представниками цього офісу", - пояснив прем'єр.
Шмигаль також розповів, що зараз заплановано об'єднати рада економічного розвитку, створений при Кабміні, і офіс Invest in Ukraine.
"Ми зараз хочемо зробити єдиний інвестиційний орган, щоб не було в Офісі президента одне вікно, в уряді - друге, парламент – по-третьому. Ми хочемо об'єднати Invest in Ukraine, повністю оновити його роботу, зробити його дуже повноцінним і дуже дієвим, дуже відкритим для інвесторів - і працюємо зараз над цим", - додав він.
"Плюс проведення реформ - також у робочому порядку у нас все відбувається, без інтриг, без якихось підкилимних речей, дуже прозора і чітка робота. Навіть, чесно кажучи, в певні моменти я отримую задоволення від того діалогу і тих напрацювань, ідей і пропозицій, які у нас є щодо бачення реформ і роботі над цими речами", - підсумував глава уряду.
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Сосе на півмільйона тільки зарплати
Так что попей водички зебил...и тебя попустит...
Ведь, могут пойти некачественные дети...
Вырастает алкоголик - боже мой
Деньги тянет пылесосом - боже мой
На отца грозит доносом - ой шо ж ты боже ж мой
Прилаштували твого Сааку корабельною сосною, зарплата нормуль.
https://www.youtube.com/watch?v=EZgd-2_fL5Y
деньги будут моими я а позор достанется Михо!! как учил Ахметка
закінчення "швілі" - Грузинські прізвища[ред. | ред. ... Прізвищ у Східній Грузії (а також у грузинських євреїв) частіше закінчуються на «-швілі» (груз. -შვილი), що означає "дитина, дитя" (фактично, обидва цих закінчення є синонімами).
Не совпадение.