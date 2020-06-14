Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі. ВIДЕО
Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі вважає, що інститут митників у тому вигляді, як це існує зараз в Україні, треба ліквідувати.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Скільки ротацію не роби шахраєві, він залишиться шахраєм. Потрібно фундаментально міняти цю систему. У Грузії свого часу, і ми намагалися це зробити в Одесі, митник як інститут був скасований. Не потрібно нам розповідати, що старих професіоналів треба повертати. У Грузії я тричі звільняв майже 100% митників і шкодував, що всі 100% не можу звільнити.
Немає там фахівців, не будемо себе обманювати. Так, там не всі крадуть, є голодні митники. Але вони голодні, бо просто у них немає можливостей. Треба повністю інститут митників, як ми знаємо, скасовувати", - сказав Саакашвілі.
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Может брат Ермака знает?
Надо спросить
Никто не даст ему возможность, зарезать дойную корову коррупции)
Кто же ему даст возможность зарезать дойную корову коррупции?
Михо пристроил свою толстую задницу на теплое место
А Зелені.. ну ту усе зрозуміло, він може підняти рейтинг, а ці гниди, заради цього готові на усе.
Зверніть увагу, вони розумнішими виявили за Пецю. Вони йому ніякої реальної влади не дали! Ходить, говорить правильні речі, рейтинг росте, а вони тим часом потоки на митниці під себе прогинають.
И зачем набирать новых жуликов? Т.е. лучше старым дать дальше тянуть бабло?
https://beztabu.net/novosti_t4952
а дети пусть кушают мороженое
и каждому по тачанке с пулеметом.....
тогда коррупции не будет
ты так же разбираешся в анархо-синдикализме, "як козел у зорях "
тоже мне. историософоф
Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.!!!!!
вместе с таможенниками
но вот кто мыто собирать будет, а Миша ???
Фуражка и смокинг в гардеробе найдутся?
ибо апостол Павл служил мытником в чине старшего лейтетенанта в Шигиня пардон, Галилилее
Потом перевеля на киевскую таможню, давно не видел, но видел процветаюшим.