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Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі. ВIДЕО

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі вважає, що інститут митників у тому вигляді, як це існує зараз в Україні, треба ліквідувати.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки ротацію не роби шахраєві, він залишиться шахраєм. Потрібно фундаментально міняти цю систему. У Грузії свого часу, і ми намагалися це зробити в Одесі, митник як інститут був скасований. Не потрібно нам розповідати, що старих професіоналів треба повертати. У Грузії я тричі звільняв майже 100% митників і шкодував, що всі 100% не можу звільнити.

Немає там фахівців, не будемо себе обманювати. Так, там не всі крадуть, є голодні митники. Але вони голодні, бо просто у них немає можливостей. Треба повністю інститут митників, як ми знаємо, скасовувати", - сказав Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі про рішення спорів держави і бізнесу: Нам потрібно це на конвеєр поставити. Є угода? Закрили справу і пішли далі

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1873)


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Топ коментарі
+66
я б предложил начать с судейской мафии
это корень зла в нашей стране
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14.06.2020 20:28
+33
корінь зла - олігархат..а це лише його підтанцьовка..
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14.06.2020 20:32
+32
Мишико зрит в корень.
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14.06.2020 20:26
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все це утопія, якщо не буде повністю замінена судова система
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14.06.2020 23:49 Відповісти
..и после 100% собираемости - 100% расхищаемость налогов из бюджета! Ура, товарищи!!
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15.06.2020 00:38 Відповісти
зря ты Миша с клоуном связался
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14.06.2020 21:21 Відповісти
А может, чтобы искоренить воровство - повально отрубывать руки, по шею? А может ликвидировать институт президента, или полицию, или Пенсийный фонд? Похоже Михо возомнил себя ликвидатором обанкротившегося предприятия.
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14.06.2020 21:21 Відповісти
отрубывай руки хоч до сраки - толку не будет, пока не исчезнет экономическая база для воровства
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15.06.2020 00:39 Відповісти
Таки да, зубами будут рефлекторно воровать.
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15.06.2020 08:23 Відповісти
Наркоман наркомана видит издалека.
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14.06.2020 21:22 Відповісти
шо ты видишь ?
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14.06.2020 21:23 Відповісти
Хм, и на что менять будем?
Может брат Ермака знает?
Надо спросить
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14.06.2020 21:25 Відповісти
В нас йдуть на митницю,що заробляти через хабарі.Ви ж не думаєте,що хтось хоче працювати за 10-20 тисяч на місяць.Якщо ці самі гроші можна за день відхватити.На митниці корупцію не можливо перемогти,ну може трошки зменшити.Але там не тільки митники харчуються,але навіть прості люди,які мотаються туди сюди.
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14.06.2020 21:26 Відповісти
В кого в "вас"? Не пускайте тих хто "в вас" йде на митницю! І все моментально покращиться в країні!
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15.06.2020 00:41 Відповісти
https://censor.net/user/443755 Як можна не пускати.якщо всі,підкреслюю всі хочуть мати великі гроші? По іншому туди ніхто не йде.Митниці це не головне,що потрібно реформувати і зменшити там корупцію.
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15.06.2020 01:23 Відповісти
О! Новый мессия для инфантильного населения Украины. Популист популистов. Шариков с грузинским акцентом. "Взять и поделить..." Таможню отменить, пусть кто хочет,то в нэньку и везет. "Как же он был президентом(служил в очистке)?)
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14.06.2020 21:26 Відповісти
Мища, давай до свидания..
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14.06.2020 21:27 Відповісти
А може слід почати зі звільнення жуліка рангом повище ? Того,що незаконно перебуває на території України, в розшуку в країні попереднього громадянства,для якого незаконно придумали посаду в конторі "Роги і копита" ,того,що займається порожньою балаканиною,а натомість отримує реальне державне бабло ?
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14.06.2020 21:27 Відповісти
Миша это не наши методы, будет как с полицией, тебе Зеля скоро все объяснит
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14.06.2020 21:34 Відповісти
Как было с полицией, должен объяснять сизоносый мыролюбный реформатор.
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14.06.2020 21:41 Відповісти
а сакашвили хоть раз задумался, как "проссачиваются" через неподкупные таможни поляков , словаков, румын, венгров? чего-то там раз в год кого-то поймают и все, эти честнейшие люди. и никакой реформатор, находящийся в розыске, венграм и полякам не указывает, как им жить. Хочет пореформировать - пусть поедет разберется с венгерскими паспортами на Закарпатье или с янтарём в Житомире
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14.06.2020 21:36 Відповісти
Наши ребята коррумпируют все, что живет и дышит
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14.06.2020 21:42 Відповісти
Ни с чем он не разберётся)
Никто не даст ему возможность, зарезать дойную корову коррупции)
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14.06.2020 21:42 Відповісти
Правильно. Хорошо.
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14.06.2020 21:39 Відповісти
Бедный Саакашвили)))
Кто же ему даст возможность зарезать дойную корову коррупции?
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14.06.2020 21:41 Відповісти
Він її не зарізати збирається, а очолити. Як в Грузії- будь які питання вирішувалися виключно через Тбілісі.
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14.06.2020 23:18 Відповісти
Вы ничего не знаете о Грузии)
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15.06.2020 09:02 Відповісти
Перекриєте митниці і не буде дешевших телефонів і телевізорів з Європи.Це факт.А ще в нас возять б/у техніку,наприклад крутий аудіо вінтаж.Цим самим ми тільки гірше зробимо.А наркота наприклад,як ходила,так і буде ходити.
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14.06.2020 21:41 Відповісти
Институт жуликов ликвидируйте...самоубейтесь нахрен.
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14.06.2020 21:43 Відповісти
Давай Михо, давай! Украинский народ только в тебя и верит.
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14.06.2020 21:45 Відповісти
Не надо расписываться за весь украинский народ.
Михо пристроил свою толстую задницу на теплое место
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15.06.2020 10:37 Відповісти
Тупий народ завжди у когось вірить. Це тільки розумний народ вірить виключно в себе.
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15.06.2020 17:46 Відповісти
Может ещё и про величие затянешь песню. Только кацапы себя самыми умными и считают.
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15.06.2020 18:00 Відповісти
Міхо треба пити заспокійлеве, а не тонізуючи засоби. С початку запропонував ренту олігархам відмінити, тепер таможню....то завтра розжалує Авакова та відмінить Президента? Щось рано у нього почалося...очикували десь під новий рік загострення...мабуть гроші закінчилися і треба з когось брати на заспокійлеве. Почав з таможні. Скоро добереться до суду....але в якому статусі??
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14.06.2020 21:51 Відповісти
Верно.Все знают,что воруют на таможне,но такова реальность-не дашь на лапу-не пропустят.Но проблема не в таможенниках и даже не в институте,а в феодально-олигархической системе в целом,которая сделала из народа-крепостных,за которых всё решают их феодалы во всех сферах деятельности.Выходит-менять нужно систему.
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14.06.2020 22:31 Відповісти
Тут я с ним полностью согласен. Сколько ни меняй - ничего кардинально не изменится.
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14.06.2020 21:54 Відповісти
Як би хто не відносився до Міхо але іноді він каже правельні речі... аби ще з ділом це не розбігалось....
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14.06.2020 21:54 Відповісти
Чистой воды популизм для лохов. Если бы зеленые петушилы хотели реформ, то михуэль уже давно был бы как минимум вице премьером. А так неизвестная нормативно-правовой базе должность, которая ни за что не отвечает и ни на кого не влияет.
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14.06.2020 22:04 Відповісти
у тому і уся справа, що ні. Саме те, що він говорить і є рецепт подолання проблеми. Популізм, це те, що роблять наші політики.
А Зелені.. ну ту усе зрозуміло, він може підняти рейтинг, а ці гниди, заради цього готові на усе.
Зверніть увагу, вони розумнішими виявили за Пецю. Вони йому ніякої реальної влади не дали! Ходить, говорить правильні речі, рейтинг росте, а вони тим часом потоки на митниці під себе прогинають.
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15.06.2020 17:48 Відповісти
Казать правЕльні речі и делать их - две большие разницы
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15.06.2020 10:39 Відповісти
Развалим этот институт, построим новый и наберем туда новых жуликов. Реформа от сааки.
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14.06.2020 22:00 Відповісти
Не, развалим и будем сами контрабас возить
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15.06.2020 07:21 Відповісти
і наберем туди голодних грузинів
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15.06.2020 07:56 Відповісти
А что разваливать-то? Частную контору, цель которой личное обогащение?
И зачем набирать новых жуликов? Т.е. лучше старым дать дальше тянуть бабло?
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15.06.2020 09:42 Відповісти
Значит ты не понял основного: к власти пришли жулики начиная с самой верхушки, распродажа запасов госрезерва тебе ни о чем не говорит? Поэтому реформы и перестановки будут как "потемкинские деревни", за фасадом будет все то же самое. Не понимают этого только зелебобы.
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15.06.2020 11:49 Відповісти
Я понял, ничего трогать не надо, боже упаси, а то нарушим ценные схемы. Вопросов больше нет.
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17.06.2020 09:07 Відповісти
Ничего ты не понял. С этой властью не будет работать ни один здравомыслящий профессионал, а потому результат очевиден заранее. Если я ошибаюсь, и будут реальные полжительные результаты, напомнишь мне этот пост.🙂
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17.06.2020 09:38 Відповісти
Навезем из Грузии. Всем харчеваться хочется в Украине
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15.06.2020 10:40 Відповісти
Керівництву НАБУ і САП пропонували хабар у розмірі $6 млн за закриття справи про причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався Курченку. Саме від Курченка отримував гроші теперішній голова Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі.
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14.06.2020 22:10 Відповісти
Ткаченко признал, что придумал сюжет "1+1" о братоубийстве Порошенко "по приколу"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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14.06.2020 22:14 Відповісти
стремная ссылка. А что, Петька брата мочканул?
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15.06.2020 01:25 Відповісти
А ви не знали? Мальчик, розпнутий на танку свідком був, за те біндєри його і кокнули.
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15.06.2020 17:50 Відповісти
Дай Бог и ему получить ответку по приколу
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15.06.2020 10:41 Відповісти
Спроси у брехунца Ткаченки
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15.06.2020 10:42 Відповісти
Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2022
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14.06.2020 22:18 Відповісти
Популіст до популіста два сапога на одну ногу
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14.06.2020 22:38 Відповісти
Генацвале по реформам видав вердикт.
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14.06.2020 22:47 Відповісти
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15.06.2020 01:26 Відповісти
Приведіть хоч одне рішення Конституційного суду яке б відповідало інтересам суспільства.Це ще одна інституція до розпуску.Приклад статті неправомірного збагачення наших чинуш це КС оправдав і узаконив корупцію після чого закриті сотні кримінальних справ.
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14.06.2020 22:47 Відповісти
В Україні немає проблем з юристами, економістами, і менеджерами. Існує проблема з дефіцитом чесних юристів, чесних економістів і чесних менеджерів. А хто в Україні готує чесних людей ? Розумію, що моя відповідь багатьох шокує, однак, єдиним інститутом, який готує чесних людей є ..... релігійні громади протестантів.
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14.06.2020 22:55 Відповісти
бугага
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15.06.2020 07:57 Відповісти
Соєві аж всираються від страху.
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14.06.2020 22:55 Відповісти
тому шо абсолютно все соевые служат исключительно на таможне
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14.06.2020 23:50 Відповісти
а тобі мана з небес, їж не обляпайся
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15.06.2020 07:58 Відповісти
Власть надо передать на самый нижший уровень- людям! А государству оставить армию и внешние отношения! Больницы- врачам, предприятия- владельцам и т.д. Решать законно висит вывеска или нет должны жильцы осмд, а не горсовет, сколько стоит операция- врачи конкретной больницы, а не министерство. Тогда и коррупции не будет.
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14.06.2020 23:08 Відповісти
мужиков отдать бабам, а баб мужикам,
а дети пусть кушают мороженое

и каждому по тачанке с пулеметом.....

тогда коррупции не будет
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14.06.2020 23:52 Відповісти
Да да. Ты все верно понял. Я говорю об Анархии. Рабовладельчество- это не наш уклад жизни.
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15.06.2020 09:26 Відповісти
шо "да-да" ?

ты так же разбираешся в анархо-синдикализме, "як козел у зорях "

тоже мне. историософоф
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15.06.2020 17:52 Відповісти
Бабам цветы, детям мороженое
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15.06.2020 10:43 Відповісти
св Михуил в курсе мегазарплат таможенников? Все его рихвормы - что-то закрыть или отменить, гений просто...
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14.06.2020 23:14 Відповісти
"Оффис простых решений и безумных результатов"

Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.!!!!!

вместе с таможенниками
но вот кто мыто собирать будет, а Миша ???
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14.06.2020 23:46 Відповісти
тьі и будеш, Алекс. А кто ж еще?
Фуражка и смокинг в гардеробе найдутся?
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15.06.2020 01:24 Відповісти
Отменить нахер мыто. Пусть свободные люди возят что хотят и куда захотят.
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15.06.2020 09:28 Відповісти
я человек консервативый и скажу вам: "так не бівает !"

ибо апостол Павл служил мытником в чине старшего лейтетенанта в Шигиня пардон, Галилилее
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15.06.2020 17:59 Відповісти
А зелёным-леса и горы?Глухие услышат-весы и гири.
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15.06.2020 00:02 Відповісти
Хачапури гнилой
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15.06.2020 00:41 Відповісти
"..Голодные таможенники.."???
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15.06.2020 02:05 Відповісти
Лавочка запасных
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15.06.2020 02:15 Відповісти
у нього залишилось багато членів команди не працевлаштованих, а зараз карантин, на крадіжках квартирних не дуже заробиш
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15.06.2020 08:00 Відповісти
Ющенко так ДАІ вже скасовував.Всі напилися та поїхали по зустрічній смузі з файерами.От і вся реформа.
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15.06.2020 06:59 Відповісти
Михайло, побоююсь що Ви дурак(((
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15.06.2020 08:19 Відповісти
Бійся, митарь!
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15.06.2020 10:12 Відповісти
Соєві аж всираються від страху.
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15.06.2020 08:58 Відповісти
так всираються ,что серишь по всей ветке одно и то же только ты
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15.06.2020 09:34 Відповісти
Дійсно, навіщо нам інститут митників, коли буде інститут першої леді?
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15.06.2020 09:36 Відповісти
зачьот 1
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15.06.2020 18:07 Відповісти
Здається Болгарія розігнала митну службу і найняла англійську приватну компанію виконувати функції митників.
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15.06.2020 12:25 Відповісти
Правильно.От приватна компанія митників Crown Agents Ltd. працюють і на албанській митниці.
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15.06.2020 13:10 Відповісти
Завжди імпонувало його вміння бачити причину проблеми і боротись саме із причиною. Наші політики, просто не бажають щось змінювати. Для них реформа, це чужих вигнати, своїх поставити.
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15.06.2020 17:45 Відповісти
Та скоріше не митники жуліки. А закони від жуліків. А митники - виконавці. Та й взагалі оце чи Міхо не зрозумів ще, що коли закони для жуліків жуліками писані, то законами жуліків не побореш?
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15.06.2020 20:07 Відповісти
Один знакомый заплатил чтобы устроиться таможенником в Борисполь $5000, не знаю, сколько он брал, но каждый месяц должен был плать $2000 （по его словам） и ему хватало, помню, говорил, что хорошо платили узбеки и туркмены, в ночные рейсы вывозили в нищие страны много товаров под видом личных вещей.
Потом перевеля на киевскую таможню, давно не видел, но видел процветаюшим.
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15.06.2020 21:02 Відповісти
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