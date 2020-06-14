Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі. ВIДЕО

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі вважає, що інститут митників у тому вигляді, як це існує зараз в Україні, треба ліквідувати.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки ротацію не роби шахраєві, він залишиться шахраєм. Потрібно фундаментально міняти цю систему. У Грузії свого часу, і ми намагалися це зробити в Одесі, митник як інститут був скасований. Не потрібно нам розповідати, що старих професіоналів треба повертати. У Грузії я тричі звільняв майже 100% митників і шкодував, що всі 100% не можу звільнити.

Немає там фахівців, не будемо себе обманювати. Так, там не всі крадуть, є голодні митники. Але вони голодні, бо просто у них немає можливостей. Треба повністю інститут митників, як ми знаємо, скасовувати", - сказав Саакашвілі.

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