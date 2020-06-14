Нет смысла делать ротацию жуликов, институт таможенников надо отменять, - Саакашвили. ВИДЕО

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что институт таможенников, в том виде, как это существует сейчас в Украине, надо ликвидировать.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько ротацию не делай жулику, он останется жуликом. Нужно фундаментально менять эту систему. В Грузии в свое время, и мы пытались это сделать в Одессе, таможенник, как институт, был отменен. Нечего нам рассказывать, что старых профессионалов надо возвращать.В Грузии я три раза увольнял почти 100% таможеников, и жалел, что все 100% не могу уволить.

Нет там специалистов, не будем себя обманывать. Да там не все крадут, есть голодные таможенники. Но они голодные, потому что просто у них нет возможностей. Надо полностью институт таможенников, как мы знаем, отменять", - сказал Саакашвили.

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