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Нет смысла делать ротацию жуликов, институт таможенников надо отменять, - Саакашвили. ВИДЕО

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что институт таможенников, в том виде, как это существует сейчас в Украине, надо ликвидировать.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сколько ротацию не делай жулику, он останется жуликом. Нужно фундаментально менять эту систему. В Грузии в свое время, и мы пытались это сделать в Одессе, таможенник, как институт, был отменен. Нечего нам рассказывать, что старых профессионалов надо возвращать.В Грузии я три раза увольнял почти 100% таможеников, и жалел, что все 100% не могу уволить.

Нет там специалистов, не будем себя обманывать. Да там не все крадут, есть голодные таможенники. Но они голодные, потому что просто у них нет возможностей. Надо полностью институт таможенников, как мы знаем, отменять", - сказал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) таможня (1959)


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Топ комментарии
+66
я б предложил начать с судейской мафии
это корень зла в нашей стране
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14.06.2020 20:28
+33
корінь зла - олігархат..а це лише його підтанцьовка..
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14.06.2020 20:32
+32
Мишико зрит в корень.
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14.06.2020 20:26
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Страница 3 из 3
все це утопія, якщо не буде повністю замінена судова система
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14.06.2020 23:49 Ответить
..и после 100% собираемости - 100% расхищаемость налогов из бюджета! Ура, товарищи!!
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15.06.2020 00:38 Ответить
зря ты Миша с клоуном связался
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14.06.2020 21:21 Ответить
А может, чтобы искоренить воровство - повально отрубывать руки, по шею? А может ликвидировать институт президента, или полицию, или Пенсийный фонд? Похоже Михо возомнил себя ликвидатором обанкротившегося предприятия.
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14.06.2020 21:21 Ответить
отрубывай руки хоч до сраки - толку не будет, пока не исчезнет экономическая база для воровства
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15.06.2020 00:39 Ответить
Таки да, зубами будут рефлекторно воровать.
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15.06.2020 08:23 Ответить
Наркоман наркомана видит издалека.
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14.06.2020 21:22 Ответить
шо ты видишь ?
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14.06.2020 21:23 Ответить
Хм, и на что менять будем?
Может брат Ермака знает?
Надо спросить
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14.06.2020 21:25 Ответить
В нас йдуть на митницю,що заробляти через хабарі.Ви ж не думаєте,що хтось хоче працювати за 10-20 тисяч на місяць.Якщо ці самі гроші можна за день відхватити.На митниці корупцію не можливо перемогти,ну може трошки зменшити.Але там не тільки митники харчуються,але навіть прості люди,які мотаються туди сюди.
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14.06.2020 21:26 Ответить
В кого в "вас"? Не пускайте тих хто "в вас" йде на митницю! І все моментально покращиться в країні!
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15.06.2020 00:41 Ответить
https://censor.net/user/443755 Як можна не пускати.якщо всі,підкреслюю всі хочуть мати великі гроші? По іншому туди ніхто не йде.Митниці це не головне,що потрібно реформувати і зменшити там корупцію.
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15.06.2020 01:23 Ответить
О! Новый мессия для инфантильного населения Украины. Популист популистов. Шариков с грузинским акцентом. "Взять и поделить..." Таможню отменить, пусть кто хочет,то в нэньку и везет. "Как же он был президентом(служил в очистке)?)
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14.06.2020 21:26 Ответить
Мища, давай до свидания..
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14.06.2020 21:27 Ответить
А може слід почати зі звільнення жуліка рангом повище ? Того,що незаконно перебуває на території України, в розшуку в країні попереднього громадянства,для якого незаконно придумали посаду в конторі "Роги і копита" ,того,що займається порожньою балаканиною,а натомість отримує реальне державне бабло ?
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14.06.2020 21:27 Ответить
Миша это не наши методы, будет как с полицией, тебе Зеля скоро все объяснит
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14.06.2020 21:34 Ответить
Как было с полицией, должен объяснять сизоносый мыролюбный реформатор.
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14.06.2020 21:41 Ответить
а сакашвили хоть раз задумался, как "проссачиваются" через неподкупные таможни поляков , словаков, румын, венгров? чего-то там раз в год кого-то поймают и все, эти честнейшие люди. и никакой реформатор, находящийся в розыске, венграм и полякам не указывает, как им жить. Хочет пореформировать - пусть поедет разберется с венгерскими паспортами на Закарпатье или с янтарём в Житомире
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14.06.2020 21:36 Ответить
Наши ребята коррумпируют все, что живет и дышит
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14.06.2020 21:42 Ответить
Ни с чем он не разберётся)
Никто не даст ему возможность, зарезать дойную корову коррупции)
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14.06.2020 21:42 Ответить
Правильно. Хорошо.
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14.06.2020 21:39 Ответить
Бедный Саакашвили)))
Кто же ему даст возможность зарезать дойную корову коррупции?
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14.06.2020 21:41 Ответить
Він її не зарізати збирається, а очолити. Як в Грузії- будь які питання вирішувалися виключно через Тбілісі.
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14.06.2020 23:18 Ответить
Вы ничего не знаете о Грузии)
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15.06.2020 09:02 Ответить
Перекриєте митниці і не буде дешевших телефонів і телевізорів з Європи.Це факт.А ще в нас возять б/у техніку,наприклад крутий аудіо вінтаж.Цим самим ми тільки гірше зробимо.А наркота наприклад,як ходила,так і буде ходити.
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14.06.2020 21:41 Ответить
Институт жуликов ликвидируйте...самоубейтесь нахрен.
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14.06.2020 21:43 Ответить
Давай Михо, давай! Украинский народ только в тебя и верит.
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14.06.2020 21:45 Ответить
Не надо расписываться за весь украинский народ.
Михо пристроил свою толстую задницу на теплое место
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15.06.2020 10:37 Ответить
Тупий народ завжди у когось вірить. Це тільки розумний народ вірить виключно в себе.
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15.06.2020 17:46 Ответить
Может ещё и про величие затянешь песню. Только кацапы себя самыми умными и считают.
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15.06.2020 18:00 Ответить
Міхо треба пити заспокійлеве, а не тонізуючи засоби. С початку запропонував ренту олігархам відмінити, тепер таможню....то завтра розжалує Авакова та відмінить Президента? Щось рано у нього почалося...очикували десь під новий рік загострення...мабуть гроші закінчилися і треба з когось брати на заспокійлеве. Почав з таможні. Скоро добереться до суду....але в якому статусі??
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14.06.2020 21:51 Ответить
Верно.Все знают,что воруют на таможне,но такова реальность-не дашь на лапу-не пропустят.Но проблема не в таможенниках и даже не в институте,а в феодально-олигархической системе в целом,которая сделала из народа-крепостных,за которых всё решают их феодалы во всех сферах деятельности.Выходит-менять нужно систему.
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14.06.2020 22:31 Ответить
Тут я с ним полностью согласен. Сколько ни меняй - ничего кардинально не изменится.
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14.06.2020 21:54 Ответить
Як би хто не відносився до Міхо але іноді він каже правельні речі... аби ще з ділом це не розбігалось....
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14.06.2020 21:54 Ответить
Чистой воды популизм для лохов. Если бы зеленые петушилы хотели реформ, то михуэль уже давно был бы как минимум вице премьером. А так неизвестная нормативно-правовой базе должность, которая ни за что не отвечает и ни на кого не влияет.
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14.06.2020 22:04 Ответить
у тому і уся справа, що ні. Саме те, що він говорить і є рецепт подолання проблеми. Популізм, це те, що роблять наші політики.
А Зелені.. ну ту усе зрозуміло, він може підняти рейтинг, а ці гниди, заради цього готові на усе.
Зверніть увагу, вони розумнішими виявили за Пецю. Вони йому ніякої реальної влади не дали! Ходить, говорить правильні речі, рейтинг росте, а вони тим часом потоки на митниці під себе прогинають.
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15.06.2020 17:48 Ответить
Казать правЕльні речі и делать их - две большие разницы
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15.06.2020 10:39 Ответить
Развалим этот институт, построим новый и наберем туда новых жуликов. Реформа от сааки.
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14.06.2020 22:00 Ответить
Не, развалим и будем сами контрабас возить
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15.06.2020 07:21 Ответить
і наберем туди голодних грузинів
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15.06.2020 07:56 Ответить
А что разваливать-то? Частную контору, цель которой личное обогащение?
И зачем набирать новых жуликов? Т.е. лучше старым дать дальше тянуть бабло?
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15.06.2020 09:42 Ответить
Значит ты не понял основного: к власти пришли жулики начиная с самой верхушки, распродажа запасов госрезерва тебе ни о чем не говорит? Поэтому реформы и перестановки будут как "потемкинские деревни", за фасадом будет все то же самое. Не понимают этого только зелебобы.
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15.06.2020 11:49 Ответить
Я понял, ничего трогать не надо, боже упаси, а то нарушим ценные схемы. Вопросов больше нет.
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17.06.2020 09:07 Ответить
Ничего ты не понял. С этой властью не будет работать ни один здравомыслящий профессионал, а потому результат очевиден заранее. Если я ошибаюсь, и будут реальные полжительные результаты, напомнишь мне этот пост.🙂
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17.06.2020 09:38 Ответить
Навезем из Грузии. Всем харчеваться хочется в Украине
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15.06.2020 10:40 Ответить
Керівництву НАБУ і САП пропонували хабар у розмірі $6 млн за закриття справи про причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався Курченку. Саме від Курченка отримував гроші теперішній голова Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі.
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14.06.2020 22:10 Ответить
Ткаченко признал, что придумал сюжет "1+1" о братоубийстве Порошенко "по приколу"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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14.06.2020 22:14 Ответить
стремная ссылка. А что, Петька брата мочканул?
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15.06.2020 01:25 Ответить
А ви не знали? Мальчик, розпнутий на танку свідком був, за те біндєри його і кокнули.
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15.06.2020 17:50 Ответить
Дай Бог и ему получить ответку по приколу
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15.06.2020 10:41 Ответить
Спроси у брехунца Ткаченки
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15.06.2020 10:42 Ответить
Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2022
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14.06.2020 22:18 Ответить
Популіст до популіста два сапога на одну ногу
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14.06.2020 22:38 Ответить
Генацвале по реформам видав вердикт.
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14.06.2020 22:47 Ответить
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15.06.2020 01:26 Ответить
Приведіть хоч одне рішення Конституційного суду яке б відповідало інтересам суспільства.Це ще одна інституція до розпуску.Приклад статті неправомірного збагачення наших чинуш це КС оправдав і узаконив корупцію після чого закриті сотні кримінальних справ.
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14.06.2020 22:47 Ответить
В Україні немає проблем з юристами, економістами, і менеджерами. Існує проблема з дефіцитом чесних юристів, чесних економістів і чесних менеджерів. А хто в Україні готує чесних людей ? Розумію, що моя відповідь багатьох шокує, однак, єдиним інститутом, який готує чесних людей є ..... релігійні громади протестантів.
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14.06.2020 22:55 Ответить
бугага
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15.06.2020 07:57 Ответить
Соєві аж всираються від страху.
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14.06.2020 22:55 Ответить
тому шо абсолютно все соевые служат исключительно на таможне
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14.06.2020 23:50 Ответить
а тобі мана з небес, їж не обляпайся
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15.06.2020 07:58 Ответить
Власть надо передать на самый нижший уровень- людям! А государству оставить армию и внешние отношения! Больницы- врачам, предприятия- владельцам и т.д. Решать законно висит вывеска или нет должны жильцы осмд, а не горсовет, сколько стоит операция- врачи конкретной больницы, а не министерство. Тогда и коррупции не будет.
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14.06.2020 23:08 Ответить
мужиков отдать бабам, а баб мужикам,
а дети пусть кушают мороженое

и каждому по тачанке с пулеметом.....

тогда коррупции не будет
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14.06.2020 23:52 Ответить
Да да. Ты все верно понял. Я говорю об Анархии. Рабовладельчество- это не наш уклад жизни.
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15.06.2020 09:26 Ответить
шо "да-да" ?

ты так же разбираешся в анархо-синдикализме, "як козел у зорях "

тоже мне. историософоф
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15.06.2020 17:52 Ответить
Бабам цветы, детям мороженое
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15.06.2020 10:43 Ответить
св Михуил в курсе мегазарплат таможенников? Все его рихвормы - что-то закрыть или отменить, гений просто...
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14.06.2020 23:14 Ответить
"Оффис простых решений и безумных результатов"

Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.!!!!!

вместе с таможенниками
но вот кто мыто собирать будет, а Миша ???
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14.06.2020 23:46 Ответить
тьі и будеш, Алекс. А кто ж еще?
Фуражка и смокинг в гардеробе найдутся?
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15.06.2020 01:24 Ответить
Отменить нахер мыто. Пусть свободные люди возят что хотят и куда захотят.
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15.06.2020 09:28 Ответить
я человек консервативый и скажу вам: "так не бівает !"

ибо апостол Павл служил мытником в чине старшего лейтетенанта в Шигиня пардон, Галилилее
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15.06.2020 17:59 Ответить
А зелёным-леса и горы?Глухие услышат-весы и гири.
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15.06.2020 00:02 Ответить
Хачапури гнилой
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15.06.2020 00:41 Ответить
"..Голодные таможенники.."???
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15.06.2020 02:05 Ответить
Лавочка запасных
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15.06.2020 02:15 Ответить
у нього залишилось багато членів команди не працевлаштованих, а зараз карантин, на крадіжках квартирних не дуже заробиш
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15.06.2020 08:00 Ответить
Ющенко так ДАІ вже скасовував.Всі напилися та поїхали по зустрічній смузі з файерами.От і вся реформа.
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15.06.2020 06:59 Ответить
Михайло, побоююсь що Ви дурак(((
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15.06.2020 08:19 Ответить
Бійся, митарь!
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15.06.2020 10:12 Ответить
Соєві аж всираються від страху.
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15.06.2020 08:58 Ответить
так всираються ,что серишь по всей ветке одно и то же только ты
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15.06.2020 09:34 Ответить
Дійсно, навіщо нам інститут митників, коли буде інститут першої леді?
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15.06.2020 09:36 Ответить
зачьот 1
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15.06.2020 18:07 Ответить
Здається Болгарія розігнала митну службу і найняла англійську приватну компанію виконувати функції митників.
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15.06.2020 12:25 Ответить
Правильно.От приватна компанія митників Crown Agents Ltd. працюють і на албанській митниці.
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15.06.2020 13:10 Ответить
Завжди імпонувало його вміння бачити причину проблеми і боротись саме із причиною. Наші політики, просто не бажають щось змінювати. Для них реформа, це чужих вигнати, своїх поставити.
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15.06.2020 17:45 Ответить
Та скоріше не митники жуліки. А закони від жуліків. А митники - виконавці. Та й взагалі оце чи Міхо не зрозумів ще, що коли закони для жуліків жуліками писані, то законами жуліків не побореш?
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15.06.2020 20:07 Ответить
Один знакомый заплатил чтобы устроиться таможенником в Борисполь $5000, не знаю, сколько он брал, но каждый месяц должен был плать $2000 （по его словам） и ему хватало, помню, говорил, что хорошо платили узбеки и туркмены, в ночные рейсы вывозили в нищие страны много товаров под видом личных вещей.
Потом перевеля на киевскую таможню, давно не видел, но видел процветаюшим.
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15.06.2020 21:02 Ответить
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