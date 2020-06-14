Нет смысла делать ротацию жуликов, институт таможенников надо отменять, - Саакашвили. ВИДЕО
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что институт таможенников, в том виде, как это существует сейчас в Украине, надо ликвидировать.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Сколько ротацию не делай жулику, он останется жуликом. Нужно фундаментально менять эту систему. В Грузии в свое время, и мы пытались это сделать в Одессе, таможенник, как институт, был отменен. Нечего нам рассказывать, что старых профессионалов надо возвращать.В Грузии я три раза увольнял почти 100% таможеников, и жалел, что все 100% не могу уволить.
Нет там специалистов, не будем себя обманывать. Да там не все крадут, есть голодные таможенники. Но они голодные, потому что просто у них нет возможностей. Надо полностью институт таможенников, как мы знаем, отменять", - сказал Саакашвили.
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Может брат Ермака знает?
Надо спросить
Никто не даст ему возможность, зарезать дойную корову коррупции)
Кто же ему даст возможность зарезать дойную корову коррупции?
Михо пристроил свою толстую задницу на теплое место
А Зелені.. ну ту усе зрозуміло, він може підняти рейтинг, а ці гниди, заради цього готові на усе.
Зверніть увагу, вони розумнішими виявили за Пецю. Вони йому ніякої реальної влади не дали! Ходить, говорить правильні речі, рейтинг росте, а вони тим часом потоки на митниці під себе прогинають.
И зачем набирать новых жуликов? Т.е. лучше старым дать дальше тянуть бабло?
https://beztabu.net/novosti_t4952
а дети пусть кушают мороженое
и каждому по тачанке с пулеметом.....
тогда коррупции не будет
ты так же разбираешся в анархо-синдикализме, "як козел у зорях "
тоже мне. историософоф
Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.!!!!!
вместе с таможенниками
но вот кто мыто собирать будет, а Миша ???
Фуражка и смокинг в гардеробе найдутся?
ибо апостол Павл служил мытником в чине старшего лейтетенанта в Шигиня пардон, Галилилее
Потом перевеля на киевскую таможню, давно не видел, но видел процветаюшим.