РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9699 посетителей онлайн
Новости
3 099 63
Зеленский (19024) Херсонщина (4384) Большая стройка (728)

Зеленский начал рабочую поездку на Херсонщину

Зеленский начал рабочую поездку на Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

Также Зеленский примет участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Президент ознакомится с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы "Большая стройка".

Кроме того, Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области.

Также читайте: Кабмин прорабатывает украинско-турецкий меморандум о строительстве жилья для переселенцев из Крыма в Херсонской области, - Зеленский

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
ждем, что скажет/оговорится по теме "вода в Крым"..
показать весь комментарий
26.06.2020 13:24
+15
Засуха, землетрус, нашестя сарани чи жаб із Дніпра....... ?
показать весь комментарий
26.06.2020 13:28
+14
Мої співчуття мешканцям Херсонщини. Тримайтеся, браття й сестри. Готуйте аварійні запаси та засоби індивідуального захисту.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кавуни шкода...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:24 Ответить
какие кавуны? вода в Крым.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:26 Ответить
СаяноШушанскай можна провесть
показать весь комментарий
26.06.2020 13:46 Ответить
Одному нашему хорошо знакомому вручит майорские погоны и новые штаны
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4288
показать весь комментарий
26.06.2020 13:49 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 6558
показать весь комментарий
26.06.2020 15:39 Ответить
ждем, что скажет/оговорится по теме "вода в Крым"..
показать весь комментарий
26.06.2020 13:24 Ответить
ого.. сразу видно человека, принимающего зеленую мочу натощак с утра..
ты наверно носишь парик и накладную бороду, что бы люди на улице не говорили на тебя показывая пальцем: "Смотрите!.. живой зебил идет!"
показать весь комментарий
26.06.2020 13:54 Ответить
зелесрань тупая до сих пор не догоняет как работает *********. ваша плесень пытается всё протолкнуть с толкача, и ждет реакции общественности. не прошло - откатываются и ждут. потом всё сначала. если вам, зелемразям, поджопников вовремя не дать, вы и коридор в Крым ***** отдадите.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:55 Ответить
У тебя зеленое лайно изо рта прет...любитель еврейских клоунов
показать весь комментарий
26.06.2020 14:11 Ответить
и где ты увидело шо-то про Пороха? уже накидался, коматозник зелёный?
показать весь комментарий
26.06.2020 14:28 Ответить
Пошел в разведку?
показать весь комментарий
26.06.2020 13:25 Ответить
Хоть бы пропал без вести...
показать весь комментарий
26.06.2020 14:21 Ответить
Цирк передвижной.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:25 Ответить
он же - шапито )))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:34 Ответить
Чекаю неврожаю абрикосів і кавунів.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:26 Ответить
Не царское енто дело...
Петя=Вова
))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
Шас случится какая-то зебильная нескладушка...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:27 Ответить
Рабочая? ))))
показать весь комментарий
26.06.2020 13:28 Ответить
Сосна...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:32 Ответить
Засуха, землетрус, нашестя сарани чи жаб із Дніпра....... ?
показать весь комментарий
26.06.2020 13:28 Ответить
у штурвала страны "Капитан Біда"
показать весь комментарий
26.06.2020 13:31 Ответить
бедоносец криворожский ...янелох-1
показать весь комментарий
26.06.2020 13:35 Ответить
ой. та просто - бедосик.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:10 Ответить
В космос теж треба вдивитися... Може ********* астероїд з позаземними жабами Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4284
показать весь комментарий
26.06.2020 13:42 Ответить
"Зеленский начал рабочую поездку на Херсонщину" - надо будет родственникам в село позвонить, предупредить, чтобы подготовились к катаклизму.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:36 Ответить
Заканчивал бы ты уже, вальодя...а то тошнит уже от твоих начинаний некачественных, словами классика...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:36 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 1516

...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:36 Ответить
Мої співчуття мешканцям Херсонщини. Тримайтеся, браття й сестри. Готуйте аварійні запаси та засоби індивідуального захисту.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:37 Ответить
Мои родители и сестра с семьей живут в Херсоне........☹️
показать весь комментарий
26.06.2020 14:07 Ответить
Так треба ж терміново подзвонити і принести страшну новину. Нехай кличуть дітей.

Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 8977
показать весь комментарий
26.06.2020 14:12 Ответить
😁
Сегодня вечером позвоню=>спрошу все ли хорошо.........
показать весь комментарий
26.06.2020 14:18 Ответить
спасайся кто может!
показать весь комментарий
26.06.2020 14:50 Ответить
Кстати, не далеко от «аэропорт Херсон» - вертолетная часть........будем надеяться, что все будет пучком и ничего не произойдет.........
показать весь комментарий
26.06.2020 14:57 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 8574
показать весь комментарий
26.06.2020 15:41 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 3199

- Ну хто, хто до нас на Херсонщину їде? Зеленський?
- Бревно!
показать весь комментарий
26.06.2020 15:52 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2020 14:21 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4584

...
показать весь комментарий
26.06.2020 13:40 Ответить
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
...
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;...

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;...
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
показать весь комментарий
26.06.2020 13:40 Ответить
зеледрянь, иди Конституцию учи.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:26 Ответить
а по что вава на фото готовится косплеить Киву
показать весь комментарий
26.06.2020 13:44 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4820
показать весь комментарий
26.06.2020 13:48 Ответить
Кто ему эти говнодавы подсунул и почему, никто не додумался его в заброды нарядить))Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 9794
показать весь комментарий
26.06.2020 13:49 Ответить
на три розміри завбільшки
показать весь комментарий
26.06.2020 14:18 Ответить
а он в туфлях в них влез.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:23 Ответить
З когось стягли,от тому і завеликі)). А заброди не вийде стягнуть😁
показать весь комментарий
26.06.2020 14:58 Ответить
А его корабельная сосна с ним?
показать весь комментарий
26.06.2020 13:51 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 6822
показать весь комментарий
26.06.2020 14:04 Ответить
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4082
показать весь комментарий
26.06.2020 14:01 Ответить
Последствия природного бедствия уже ликвидоровал в Карпатах и прилегающих областях?
«Наводнение и оползни - стой! Раз! Два!»
показать весь комментарий
26.06.2020 14:04 Ответить
Ослик по имени катастрофа таки добрался до земли херсонской. Надеюсь, обойдется...
показать весь комментарий
26.06.2020 14:09 Ответить
на сегодня это был регион с наименьшим заражением ковидлой.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:24 Ответить
Херсончане ! От греха и нечистой силы уберегите себя. Пока величайший поц современности лазит по вашей земле, держите пальцы скрещеными или дули в карманах, иначе хана !
показать весь комментарий
26.06.2020 14:17 Ответить
Оманский Осел Апокалипсиса , бедоносец решил накликать беду или "зеленых человечков" на Херсонщину.
показать весь комментарий
26.06.2020 14:48 Ответить
- Ну кажи вже, чорт старий, хто до нас на Херсонщину преться? Зеленський?
- Брєвно! Сосна робоча... корабельна...

Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 5495
показать весь комментарий
26.06.2020 15:59 Ответить
Демоны едуть!
показать весь комментарий
26.06.2020 15:03 Ответить
"Кроме того, Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области и объяснит им особенности разведения страусов на поливных полях, а также совершит погружение на дно Каховского моря и найдёт там клад гетьмана Полуботько" - https://www.president.gov.ua/news/prezident-rozpochav-robochu-poyizdku-do-hersonskoyi-oblasti-61881 пресс-служб а Офиса Президента.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:23 Ответить
...клад гетьмана Полуботько в амфорах.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:56 Ответить
Классньіе комментарии , полно умньіх мьіслей и ощущается неподдельное переживание за родную Украину ! С такими доброжелателями , никакой Путен не страшен , вернее , не нужен.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:06 Ответить
 
 