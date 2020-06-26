Зеленский начал рабочую поездку на Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства ознакомится с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

Также Зеленский примет участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Президент ознакомится с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы "Большая стройка".

Кроме того, Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области.

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