Зеленский начал рабочую поездку на Херсонщину
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства ознакомится с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".
Также Зеленский примет участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".
Президент ознакомится с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы "Большая стройка".
Кроме того, Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области.
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Петя=Вова
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Сегодня вечером позвоню=>спрошу все ли хорошо.........
- Ну хто, хто до нас на Херсонщину їде? Зеленський?
- Бревно!
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