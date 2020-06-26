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Зеленський (22411) Херсонщина (5364) Велике будівництво (741)

Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину

Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції аеропорту "Херсон".

Також Зеленський візьме участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" і майна державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Президент ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми "Велике будівництво".

Крім того, Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опрацьовує українсько-турецький меморандум про будівництво житла для переселенців із Криму в Херсонській області, - Зеленський

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Топ коментарі
+15
ждем, что скажет/оговорится по теме "вода в Крым"..
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26.06.2020 13:24
+15
Засуха, землетрус, нашестя сарани чи жаб із Дніпра....... ?
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26.06.2020 13:28
+14
Мої співчуття мешканцям Херсонщини. Тримайтеся, браття й сестри. Готуйте аварійні запаси та засоби індивідуального захисту.
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26.06.2020 13:37
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кавуни шкода...
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26.06.2020 13:24 Відповісти
какие кавуны? вода в Крым.
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26.06.2020 13:26 Відповісти
СаяноШушанскай можна провесть
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26.06.2020 13:46 Відповісти
Одному нашему хорошо знакомому вручит майорские погоны и новые штаны
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4288
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26.06.2020 13:49 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 6558
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26.06.2020 15:39 Відповісти
ждем, что скажет/оговорится по теме "вода в Крым"..
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26.06.2020 13:24 Відповісти
ого.. сразу видно человека, принимающего зеленую мочу натощак с утра..
ты наверно носишь парик и накладную бороду, что бы люди на улице не говорили на тебя показывая пальцем: "Смотрите!.. живой зебил идет!"
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26.06.2020 13:54 Відповісти
зелесрань тупая до сих пор не догоняет как работает *********. ваша плесень пытается всё протолкнуть с толкача, и ждет реакции общественности. не прошло - откатываются и ждут. потом всё сначала. если вам, зелемразям, поджопников вовремя не дать, вы и коридор в Крым ***** отдадите.
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26.06.2020 13:55 Відповісти
У тебя зеленое лайно изо рта прет...любитель еврейских клоунов
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26.06.2020 14:11 Відповісти
и где ты увидело шо-то про Пороха? уже накидался, коматозник зелёный?
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26.06.2020 14:28 Відповісти
Пошел в разведку?
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26.06.2020 13:25 Відповісти
Хоть бы пропал без вести...
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26.06.2020 14:21 Відповісти
Цирк передвижной.
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26.06.2020 13:25 Відповісти
он же - шапито )))
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26.06.2020 13:34 Відповісти
Чекаю неврожаю абрикосів і кавунів.
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26.06.2020 13:26 Відповісти
Не царское енто дело...
Петя=Вова
))
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26.06.2020 13:27 Відповісти
Шас случится какая-то зебильная нескладушка...
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26.06.2020 13:27 Відповісти
Рабочая? ))))
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26.06.2020 13:28 Відповісти
Сосна...
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26.06.2020 13:32 Відповісти
Засуха, землетрус, нашестя сарани чи жаб із Дніпра....... ?
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26.06.2020 13:28 Відповісти
у штурвала страны "Капитан Біда"
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26.06.2020 13:31 Відповісти
бедоносец криворожский ...янелох-1
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26.06.2020 13:35 Відповісти
ой. та просто - бедосик.
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26.06.2020 14:10 Відповісти
В космос теж треба вдивитися... Може ********* астероїд з позаземними жабами Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4284
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26.06.2020 13:42 Відповісти
"Зеленский начал рабочую поездку на Херсонщину" - надо будет родственникам в село позвонить, предупредить, чтобы подготовились к катаклизму.
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26.06.2020 13:36 Відповісти
Заканчивал бы ты уже, вальодя...а то тошнит уже от твоих начинаний некачественных, словами классика...
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26.06.2020 13:36 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 1516

...
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26.06.2020 13:36 Відповісти
Мої співчуття мешканцям Херсонщини. Тримайтеся, браття й сестри. Готуйте аварійні запаси та засоби індивідуального захисту.
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26.06.2020 13:37 Відповісти
Мои родители и сестра с семьей живут в Херсоне........☹️
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26.06.2020 14:07 Відповісти
Так треба ж терміново подзвонити і принести страшну новину. Нехай кличуть дітей.

Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 8977
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26.06.2020 14:12 Відповісти
😁
Сегодня вечером позвоню=>спрошу все ли хорошо.........
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26.06.2020 14:18 Відповісти
спасайся кто может!
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26.06.2020 14:50 Відповісти
Кстати, не далеко от «аэропорт Херсон» - вертолетная часть........будем надеяться, что все будет пучком и ничего не произойдет.........
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26.06.2020 14:57 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 8574
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26.06.2020 15:41 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 3199

- Ну хто, хто до нас на Херсонщину їде? Зеленський?
- Бревно!
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26.06.2020 15:52 Відповісти
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26.06.2020 14:21 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4584

...
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26.06.2020 13:40 Відповісти
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
...
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;...

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;...
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
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26.06.2020 13:40 Відповісти
зеледрянь, иди Конституцию учи.
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26.06.2020 14:26 Відповісти
а по что вава на фото готовится косплеить Киву
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26.06.2020 13:44 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4820
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26.06.2020 13:48 Відповісти
Кто ему эти говнодавы подсунул и почему, никто не додумался его в заброды нарядить))Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 9794
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26.06.2020 13:49 Відповісти
на три розміри завбільшки
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26.06.2020 14:18 Відповісти
а он в туфлях в них влез.
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26.06.2020 14:23 Відповісти
З когось стягли,от тому і завеликі)). А заброди не вийде стягнуть😁
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26.06.2020 14:58 Відповісти
А его корабельная сосна с ним?
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26.06.2020 13:51 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 6822
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26.06.2020 14:04 Відповісти
Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 4082
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26.06.2020 14:01 Відповісти
Последствия природного бедствия уже ликвидоровал в Карпатах и прилегающих областях?
«Наводнение и оползни - стой! Раз! Два!»
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26.06.2020 14:04 Відповісти
Ослик по имени катастрофа таки добрался до земли херсонской. Надеюсь, обойдется...
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26.06.2020 14:09 Відповісти
на сегодня это был регион с наименьшим заражением ковидлой.
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26.06.2020 14:24 Відповісти
Херсончане ! От греха и нечистой силы уберегите себя. Пока величайший поц современности лазит по вашей земле, держите пальцы скрещеными или дули в карманах, иначе хана !
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26.06.2020 14:17 Відповісти
Оманский Осел Апокалипсиса , бедоносец решил накликать беду или "зеленых человечков" на Херсонщину.
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26.06.2020 14:48 Відповісти
- Ну кажи вже, чорт старий, хто до нас на Херсонщину преться? Зеленський?
- Брєвно! Сосна робоча... корабельна...

Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину - Цензор.НЕТ 5495
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26.06.2020 15:59 Відповісти
Демоны едуть!
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26.06.2020 15:03 Відповісти
"Кроме того, Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области и объяснит им особенности разведения страусов на поливных полях, а также совершит погружение на дно Каховского моря и найдёт там клад гетьмана Полуботько" - https://www.president.gov.ua/news/prezident-rozpochav-robochu-poyizdku-do-hersonskoyi-oblasti-61881 пресс-служб а Офиса Президента.
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26.06.2020 15:23 Відповісти
...клад гетьмана Полуботько в амфорах.
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26.06.2020 15:56 Відповісти
Классньіе комментарии , полно умньіх мьіслей и ощущается неподдельное переживание за родную Украину ! С такими доброжелателями , никакой Путен не страшен , вернее , не нужен.
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26.06.2020 16:06 Відповісти
 
 