Зеленський розпочав робочу поїздку на Херсонщину
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції аеропорту "Херсон".
Також Зеленський візьме участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" і майна державного підприємства "Адміністрація морських портів України".
Президент ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми "Велике будівництво".
Крім того, Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.
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ты наверно носишь парик и накладную бороду, что бы люди на улице не говорили на тебя показывая пальцем: "Смотрите!.. живой зебил идет!"
Петя=Вова
))
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Сегодня вечером позвоню=>спрошу все ли хорошо.........
- Ну хто, хто до нас на Херсонщину їде? Зеленський?
- Бревно!
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1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
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- Брєвно! Сосна робоча... корабельна...