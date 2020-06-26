Казахстан включил Украину в расширенный список стран для возобновления авиарейсов

Казахстан расширил список стран, куда разрешены регулярные полеты. В список для возобновления полетов включены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил главный санитарный врач Садвакас Байгабулов.

По его словам, что касается стран первой категории (наиболее благополучных по коронавирусу), в дополнение к первоначально объявленным направлениям - КНР, Южной Корее, Японии, Грузии и Таиланду предполагается разрешить полеты в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию.

Из стран второй категории, где ситуация с коронавирусом более тяжелая, в список для возобновления полетов включены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. "Ранее было сообщение только с Турцией", - напомнил Байгабулов.

Авиарейсы в страны третьей категории, наименее благополучные по COVID-19, по-прежнему запрещены.

"Те эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, там, если справка (у пассажиров об отсутствии COVID-19 - ИФ) есть, они освобождаются от ограничений. Если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования или им необходимо пройти 14-дневный карантин", - сказал Байгабулов.

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