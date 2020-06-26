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Казахстан вніс Україну до розширеного списку країн для відновлення авіарейсів

Казахстан вніс Україну до розширеного списку країн для відновлення авіарейсів

Казахстан розширив список країн, куди дозволені регулярні польоти. До списку для відновлення польотів внесено Єгипет, Україну, Польщу, Узбекистан, Киргизію й Таджикистан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив головний санітарний лікар Садвакас Байгабулов.

За його словами, що стосується країн першої категорії (найбільш благополучних щодо коронавірусу), на додаток до спочатку оголошених напрямкв - КНР, Південної Кореї, Японії, Грузії і Таїланду, передбачається дозволити польоти в Угорщину, Індію, Німеччину, Чехію і Малайзію.

З країн другої категорії, де ситуація з коронавірусом важча, до списку для відновлення польотів внесені Єгипет, Україна, Польща, Узбекистан, Киргизія і Таджикистан. "Раніше було сполучення тільки з Туреччиною", - нагадав Байгабулов.

Авіарейси в країни третьої категорії, найменш благополучні щодо COVID-19, як і раніше, заборонені.

"Ті евакуаційні й чартерні рейси, що прибувають з третьої категорії країн, там, якщо довідка (у пасажирів про відсутність COVID-19. – Ред.) є, вони звільняються від обмежень. Якщо довідки немає, їм також вручається повідомлення про проходження ПЛР-дослідження або їм необхідно пройти 14-денний карантин", - сказав Байгабулов.

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чи не уровень...казахстан дескать включил.....
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26.06.2020 13:56 Відповісти
А Венесуела ж як?
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26.06.2020 14:09 Відповісти
Моя звать Борат!
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26.06.2020 17:12 Відповісти
 
 