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Больница в Мукачево переполнена пациентами с COVID-19, - горсовет
В г. Мукачево (Закарпатская обл.) больница Святого Мартина переполнена пациентами с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице в сети Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.
"В Мукачевской больнице Святого Мартина перегружены палаты больными COVID-19. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 неутешительная, ежедневно в больницу святого Мартина госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в Мукачевской ОТГ 265 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, три человека погибли.
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+2 friderik384 4
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Шучу, в Ужгороді є і в Мукачеві, один із супермаркетів Балоги переробляють, під АТБ, але на Закарпатті ця мережа попитом не користується... Якісь у них Супермаркети гавняні... наші АВСшки набагато кращі.
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ДАЛОЙ ПРИВИВКИ!
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