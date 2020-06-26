РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12001 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 802 16
больница (1409) Закарпатье (2538) карантин (16728) Мукачево (345) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Больница в Мукачево переполнена пациентами с COVID-19, - горсовет

Больница в Мукачево переполнена пациентами с COVID-19, - горсовет

В г. Мукачево (Закарпатская обл.) больница Святого Мартина переполнена пациентами с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице в сети Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.

"В Мукачевской больнице Святого Мартина перегружены палаты больными COVID-19. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 неутешительная, ежедневно в больницу святого Мартина госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Мукачевской ОТГ 265 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, три человека погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Куда вовик поехал, там вскоре ,,вспышка,, еще с марта подмечено
показать весь комментарий
26.06.2020 15:08
+2
Лежат штабелями? В коридоре? Хоронить некому?
показать весь комментарий
26.06.2020 15:09
+2
Не надо силой затягивать людей в больницы.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У них автобусы каждые пол часа идут в Венгрию и обратно . Карантин для всех ? Или только в АТБ ?
показать весь комментарий
26.06.2020 14:50 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2020 14:50 Ответить
АТБ в Мукачево не має.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:18 Ответить
Не знал . Думал , что оно всюду .
показать весь комментарий
26.06.2020 15:20 Ответить
Усюди це де? У Мукачеві, усюди супермаркети Балоги, а за горами - життя не має!

Шучу, в Ужгороді є і в Мукачеві, один із супермаркетів Балоги переробляють, під АТБ, але на Закарпатті ця мережа попитом не користується... Якісь у них Супермаркети гавняні... наші АВСшки набагато кращі.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:24 Ответить
В Чернівцях теж один магазин, відкрили пару місяців як, не користується попитом.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:17 Ответить
Та вони якісь... не знаю як це навіть сказати... В наші місцеві мережі (АLMA) приємно зайти, у в АТБ... ніби і *******, але якось, ні вибору нормального, короче - ніяке.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:25 Ответить
не хіло вава на хрестини до циган з"їздив.....
показать весь комментарий
26.06.2020 14:53 Ответить
Куда вовик поехал, там вскоре ,,вспышка,, еще с марта подмечено
показать весь комментарий
26.06.2020 15:08 Ответить
раз живут - гуляй, рваніна..!
показать весь комментарий
26.06.2020 14:55 Ответить
Лежат штабелями? В коридоре? Хоронить некому?
показать весь комментарий
26.06.2020 15:09 Ответить
Не надо силой затягивать людей в больницы.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:18 Ответить
ВСё это фейк!
Никакого вируса нет!
ДАЛОЙ ПРИВИВКИ!
СЛАВА АЛЕКСАНДРО !!!
показать весь комментарий
26.06.2020 15:46 Ответить
Де фото, відео? У кожного ж є телефон....
показать весь комментарий
26.06.2020 17:08 Ответить
Лохотрон продолжается.Вы бы там фото из "Ходячие мертвецы" поставили на постер. Или типа фрагмент фильма, чтобы хоть 1-го увидеть больного, типа. Там вон "Слуга народа" и то больше вложились на киноху. А тут такой серьёзный развод, и всё распилили. )) Жадность.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:02 Ответить
"То е грып! Ниякого ковыду нэмае! Слава мэру Мукачево и дружественной Венгрии!" Вот так рагули и выкрикивают, задыхаясь в переполненных больницах, но отказываясь от кислорода и лечения. Раз грипп, значит сам пройдет. А что народа помирает немеряно, так то еще доказать надо от чего. Может сильно простудились! Это сельско-рагульское тупое упрямство умножает число больных и умерших. И никакие локдауны держав, мольбы ВОЗ и украинских врачей не могут убедить что короновирус опасен, калечит и убивает. Маски рагули не носят, дистанцию не держат. Ну дыки люды!
показать весь комментарий
03.12.2020 14:13 Ответить
 
 