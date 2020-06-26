Больница в Мукачево переполнена пациентами с COVID-19, - горсовет

В г. Мукачево (Закарпатская обл.) больница Святого Мартина переполнена пациентами с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета на странице в сети Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.

"В Мукачевской больнице Святого Мартина перегружены палаты больными COVID-19. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 неутешительная, ежедневно в больницу святого Мартина госпитализируют от 6 до 10 пациентов с пневмониями", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Мукачевской ОТГ 265 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, три человека погибли.

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