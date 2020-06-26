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Новини Коронавірус і карантин
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лікарня (1339) Закарпаття (1998) карантин (18171) Мукачево (174) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Лікарня в Мукачеві переповнена пацієнтами з COVID-19, - міськрада

Лікарня в Мукачеві переповнена пацієнтами з COVID-19, - міськрада

У м. Мукачеві (Закарпатська обл.) лікарня Святого Мартина переповнена пацієнтами з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мукачівській лікарні Святого Мартина перевантажені палати хворими на COVID-19. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 невтішна, щодня в лікарню святого Мартина госпіталізують від 6 до 10 пацієнтів з пневмоніями", - йдеться в повідомленні.

Від початку пандемії в Мукачівській ОТГ 265 офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, три людини загинули.

Також читайте: Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку

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Топ коментарі
+2
Куда вовик поехал, там вскоре ,,вспышка,, еще с марта подмечено
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26.06.2020 15:08
+2
Лежат штабелями? В коридоре? Хоронить некому?
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26.06.2020 15:09
+2
Не надо силой затягивать людей в больницы.
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26.06.2020 15:18
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У них автобусы каждые пол часа идут в Венгрию и обратно . Карантин для всех ? Или только в АТБ ?
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26.06.2020 14:50 Відповісти
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26.06.2020 14:50 Відповісти
АТБ в Мукачево не має.
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26.06.2020 15:18 Відповісти
Не знал . Думал , что оно всюду .
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26.06.2020 15:20 Відповісти
Усюди це де? У Мукачеві, усюди супермаркети Балоги, а за горами - життя не має!

Шучу, в Ужгороді є і в Мукачеві, один із супермаркетів Балоги переробляють, під АТБ, але на Закарпатті ця мережа попитом не користується... Якісь у них Супермаркети гавняні... наші АВСшки набагато кращі.
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26.06.2020 15:24 Відповісти
В Чернівцях теж один магазин, відкрили пару місяців як, не користується попитом.
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26.06.2020 16:17 Відповісти
Та вони якісь... не знаю як це навіть сказати... В наші місцеві мережі (АLMA) приємно зайти, у в АТБ... ніби і *******, але якось, ні вибору нормального, короче - ніяке.
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26.06.2020 16:25 Відповісти
не хіло вава на хрестини до циган з"їздив.....
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26.06.2020 14:53 Відповісти
Куда вовик поехал, там вскоре ,,вспышка,, еще с марта подмечено
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26.06.2020 15:08 Відповісти
раз живут - гуляй, рваніна..!
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26.06.2020 14:55 Відповісти
Лежат штабелями? В коридоре? Хоронить некому?
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26.06.2020 15:09 Відповісти
Не надо силой затягивать людей в больницы.
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26.06.2020 15:18 Відповісти
ВСё это фейк!
Никакого вируса нет!
ДАЛОЙ ПРИВИВКИ!
СЛАВА АЛЕКСАНДРО !!!
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26.06.2020 15:46 Відповісти
Де фото, відео? У кожного ж є телефон....
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26.06.2020 17:08 Відповісти
Лохотрон продолжается.Вы бы там фото из "Ходячие мертвецы" поставили на постер. Или типа фрагмент фильма, чтобы хоть 1-го увидеть больного, типа. Там вон "Слуга народа" и то больше вложились на киноху. А тут такой серьёзный развод, и всё распилили. )) Жадность.
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26.06.2020 18:02 Відповісти
"То е грып! Ниякого ковыду нэмае! Слава мэру Мукачево и дружественной Венгрии!" Вот так рагули и выкрикивают, задыхаясь в переполненных больницах, но отказываясь от кислорода и лечения. Раз грипп, значит сам пройдет. А что народа помирает немеряно, так то еще доказать надо от чего. Может сильно простудились! Это сельско-рагульское тупое упрямство умножает число больных и умерших. И никакие локдауны держав, мольбы ВОЗ и украинских врачей не могут убедить что короновирус опасен, калечит и убивает. Маски рагули не носят, дистанцию не держат. Ну дыки люды!
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03.12.2020 14:13 Відповісти
 
 