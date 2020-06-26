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Степанов о главе Нацслужбы здоровья: Будет объявлен дополнительный отбор

Степанов о главе Нацслужбы здоровья: Будет объявлен дополнительный отбор

Дополнительный добор на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) могут объявить в связи с тем, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не определился с кандидатурой по результатам отбора, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно сообщению, об этом Степанов заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", - процитировала пресс-служба министра.

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Минздрав отмечает, что введенный в Украине карантин из-за коронавируса не позволяет провести полноценный конкурс и в настоящее время возможно только проведение отбора на должность - за счет подписания контракта с победителем на период действия ограничительных мер. После завершения карантина должен состояться полноценный конкурс, уточняется в сообщении.

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Иногда мне кажется , что я на острове проклятых в качестве пациента .
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26.06.2020 15:28 Ответить
Степанов "заблудился в трёх соснах"? "Корабельных"...
"- Ты сильный, ты справишься...
- я умный... я даже браться не буду...".
С вами, дебилами, никто, из умных, работать не хочет - и сами "обосрётесь", и их замараете...
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26.06.2020 15:38 Ответить
Эта зелёная нечисть отменила медицинскую реформу. Теперь врачи берут деньги из государственного бюджета за должность, а не за вылеченных пациентов.
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26.06.2020 15:48 Ответить
Щоранку ця русккая мавпа з екрану красується.Зпасібба вам,73%!
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27.06.2020 01:38 Ответить
...Степанов о главе Нацслужбы здоровья: Будет объявлен дополнительный отбор - Цензор.НЕТ 25...
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26.06.2020 15:51 Ответить
 
 