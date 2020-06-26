Степанов про главу Нацслужби здоров'я: Буде оголошено додатковий добір
Додатковий добір на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) можуть оголосити в зв'язку з тим, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не визначився з кандидатурою за результатами добору, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, про це Степанов заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні мною прийняте рішення за результатами співбесід і проведеного добору. Повідомляю, що не визначено кандидатуру на Голову НСЗУ. Велика ймовірність, що буде оголошено додатковий добір. Відповідно, після цього буде визначено переможця" , - повідомив Максим Степанов.
МОЗ зазначає, що запровадження в Україні карантину через коронавірус не дає змоги провести повноцінний конкурс на посаду Голови НСЗУ. Тому зараз можливе лише проведення добору на посаду - за рахунок підписання контракту із переможцем на час карантину, а після його завершення - має відбутися повноцінний конкурс, уточнюється в повідомленні.
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