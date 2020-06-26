РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12014 посетителей онлайн
Новости
11 390 148
дороги (2472) Зеленский (19024) Херсонщина (4384) дальнобойщики (55)

Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"

Зеленский предупредил водителей грузовиков:

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, о контроле за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Перед этим председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в области сегодня совместно с "Укртранбезспепекою" запускают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" с целью недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.

"Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция из-за этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы ", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Нове шоу: Взважені та не щасливі. Прем"єра на Г+Г
показать весь комментарий
26.06.2020 15:31
+32
Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы" - Цензор.НЕТ 7806
показать весь комментарий
26.06.2020 15:36
+22
Володя Зєлєнскій чомусь вирішив, що воювати з українськими водіям в Україні безпечніше, ніж з кацапським найманцями на Донбасі. Щось мені підказує, що його неправильно інформувати ті, кого він тепер набрав у власноруч створену розвідку.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бачили вже це зважування біля бахматюкових елеваторів...
Платять мєнтам взятку і всі питання зняті.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:50 Ответить
Все будут взвешены, но не все счастливы, а зелупа недовешаный , это большая недоработка . Но когда зелупу взвесят на фонаре все будут счасливы.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:51 Ответить
Зеля хоть нормальний не то що цей чорт соевий з -Поросятами-
показать весь комментарий
26.06.2020 15:51 Ответить
зебил чек кто у вавы из его зе тима воевал против кацапов- время на поиски 2 минуты
показать весь комментарий
26.06.2020 15:55 Ответить
Всі міністри сєпари, всі керівники силових структур антимайданівці, депутати невігласи, преЗЕдент ідіот.
Державні підприємства збиткові, економіка зруйнована, казна розкрадена.
Нагадайте, що ви там не могли пробачити Порошенку?
показать весь комментарий
26.06.2020 16:05 Ответить
нормальний, як корабельна сосна?
показать весь комментарий
26.06.2020 16:09 Ответить
Водії фур потужних превізників будуть законно вимагати присутності свого адвоката при зважуванні.Це унеможливить зважити ВСІХ. Пару жертв пустять через всі круги аду через перевантаження 1-2тонни і переключаться на нову тему президента-зашкварщика.Осінь все буде як було.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:52 Ответить
Зеля как всегда фигнёй занимается. Дорог фактически нет. Но их разбивают мифически огромные большегрузные машины.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:52 Ответить
Не мифические. У нас, в Николаеве, летом огромные колеи в асфальте на дорогах. Но, сомневаюсь, что будет эффективный контроль. Будут бабки брать и пропускать.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:55 Ответить
я за взвешивание фур, т.к. перегруз реально дороги разбивает, но вряд ли следить за этим это функция президента.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:52 Ответить
а это функция президента ? за вес авто браться Вавий жопорукий 1й не лох оманский ишако монико
показать весь комментарий
26.06.2020 15:54 Ответить
свалил типо не при делах но ждёт картин себе или папе Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі" - Цензор.НЕТ 9631
показать весь комментарий
26.06.2020 15:57 Ответить
- Арсений Борисович, тут из регионов звонили, говорили, что неплохо было бы рядовому составу ЗП поднять. Народ меньше ездит, карантин, все поиздержались.
- В бюджете денег нет, но я решу этот вопрос. Неофициально.

Спустя пол часа на голубых экранах страны:
- Я вам не лох, мне 42 годика! Все дальнобойщики будут взвешены!
показать весь комментарий
26.06.2020 15:57 Ответить
Клоун в силу скудости своего ума не понимает суть проблемы.
Как все просто, виноват водитель. Аналитика, достойная клоуна.
А может проблема в том что не хватает транспорта для перевозки? Или рентабельность низкая? Нужно разбираться, но некому.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MHKpn7VuO40&feature=youtu.be Як Зеленський шахтарям зарплати виплачував
показать весь комментарий
26.06.2020 16:01 Ответить
_Просто подлецы придумали куда перенаправить ненависть к ним народа: а вот на работяг водителей давай! Осталость угробить грузоперевозки и вся Украина без них встанет. Вымлядки зелёные! Работяги у них крайние.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:07 Ответить
Тебе вже зважили й визнали, що дуже багато лайна на такий маленький об'єм...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:01 Ответить
А со скейтбордистами ЗЕ не хочет разобраться?
Ну или хотя бы с теми, кто жевачки в лифте лепит.

Походу это ж именно его уровень.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:01 Ответить
Я не здивуюсь коли хтось не витре дупу у вокзальній сральні та отримає від президента попередження про вражене нещастя.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:02 Ответить
За перегруз надо штрафовать и чем больше тем лучше.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:04 Ответить
В тебе шо кнопка відправити запала? Харе засипати одне теж саме
показать весь комментарий
26.06.2020 17:06 Ответить
"Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"

За кого водители грузовиков голосовали?
За "бубочку"?
А если за "бубочку", то и не фиг ли с ними, с 73-процентными?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
показать весь комментарий
26.06.2020 16:05 Ответить
Помнится, так же Вова "предупреждал" и копателей янтаря, и лесников.
И шо?
Вова, ты превратил власть в посмешище, как сказал твой "шептун" Андруша.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:06 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/1171650266527068 Зеленський готується до зустрічі з далекобійниками
показать весь комментарий
26.06.2020 16:07 Ответить
Цікаво, коли буде Йолка? Ранньою осінню, чи пізньою осінню...Бо щось зелень нас вже утоміла...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:10 Ответить
Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі" - Цензор.НЕТ 2726
показать весь комментарий
26.06.2020 16:19 Ответить
вiслюк, не водiiв потрiбно попереджувати, а зернотрейдерiв...
показать весь комментарий
26.06.2020 16:24 Ответить
Везуть водії і знають скільки везуть, про все знають, але бажання збагатити все нівелює.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:29 Ответить
Не записанный диалог, где-то в глубинах Офиса Президента:
- Дядя, Беня - дай порулить!
- Отстань.
- Ну дядя Беня!
- Не мешай!
- Арсен Борисович, ну скажите ему, я же все таки президент!
- Не, видишь? Мы заняты. Пойди поиграй.
- Но, во что же я буду играаааать?!!
- Ну пойди на машинке покатайся.
- Нет машинки - Богдана прогнааааааалиииии!
- Ну, видосик еще сними.
- На тему? Я уже все-все поснимал!
- Ну ладно, вот тебе игра "Достань дальнобойщика" - иди играй.
- УРААААААА!!!! Я пошел играть!!!!
показать весь комментарий
26.06.2020 16:25 Ответить
Один день із життя Зебільної країни:

Прийшли далекобійники до Зеленського і кажуть:
- а можно на ваш айкос подивитись?"
А той їм у відповідь:
"Сосну вам. Корабельну. А не мій айкос.
Бо ви засранці і діти у вас низької якості"
Добре, що Тищенко повз проходив...
Лимонами пригостив.
показать весь комментарий
26.06.2020 16:34 Ответить
"Все будут взвешены и по результатам - повешены......"
Рифма однако....
показать весь комментарий
26.06.2020 16:42 Ответить
Тут вопрос, у нас в городе к осени тоже колии на дорогах, но фуры туда не пускают. Ездят легковики, троллейбусы, маршрутки, может и проскочит время от времени "грузовичек" но редко. Так вот ВОПРОС! КТО ИЗ НАЗВАННЫХ С ПЕРЕГРУЗОМ? НА КОГО СВАЛИТЬ РАЗРУШЕНИЕ ДОРОГ??
показать весь комментарий
26.06.2020 16:46 Ответить
нехай ті ЗЕрагулі зроблять так, щоб було вигідно зерно перевозити зал транспортом
показать весь комментарий
26.06.2020 16:50 Ответить
петросянского включил вован7
показать весь комментарий
26.06.2020 17:06 Ответить
Всё верно сказал.
показать весь комментарий
26.06.2020 17:33 Ответить
мо-ло-дець!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:55 Ответить
Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі" - Цензор.НЕТ 7105
показать весь комментарий
26.06.2020 20:08 Ответить
якби засранці не були засранцями, наступного ж дня всі виїхали б з банерами : " ЗЕсранець у нас один!" А так -- ніде правди діти -- засранці...
показать весь комментарий
26.06.2020 20:40 Ответить
"ЗАСРАНЦІ"...(пряма мова)...
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже , майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі...Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії...Один...
Народився в нього син
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду...Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
М.Ц. 25.06.2020р.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:34 Ответить
а де вони ті дороги роблять, і для кого, чи не для кацапів, щоб їхній хлам міг далі заїхати для окупації?
показать весь комментарий
26.06.2020 23:42 Ответить
Не тем президент занимается, что определено законом.
показать весь комментарий
27.06.2020 00:56 Ответить
Все кто с перегрузом засранцы и гандоны. Есть возражения?
показать весь комментарий
29.06.2020 13:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 