Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, о контроле за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Перед этим председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в области сегодня совместно с "Укртранбезспепекою" запускают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" с целью недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.
"Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция из-за этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы ", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Платять мєнтам взятку і всі питання зняті.
Державні підприємства збиткові, економіка зруйнована, казна розкрадена.
Нагадайте, що ви там не могли пробачити Порошенку?
- В бюджете денег нет, но я решу этот вопрос. Неофициально.
Спустя пол часа на голубых экранах страны:
- Я вам не лох, мне 42 годика! Все дальнобойщики будут взвешены!
Как все просто, виноват водитель. Аналитика, достойная клоуна.
А может проблема в том что не хватает транспорта для перевозки? Или рентабельность низкая? Нужно разбираться, но некому.
Ну или хотя бы с теми, кто жевачки в лифте лепит.
Походу это ж именно его уровень.
За кого водители грузовиков голосовали?
За "бубочку"?
А если за "бубочку", то и не фиг ли с ними, с 73-процентными?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
И шо?
Вова, ты превратил власть в посмешище, как сказал твой "шептун" Андруша.
- Дядя, Беня - дай порулить!
- Отстань.
- Ну дядя Беня!
- Не мешай!
- Арсен Борисович, ну скажите ему, я же все таки президент!
- Не, видишь? Мы заняты. Пойди поиграй.
- Но, во что же я буду играаааать?!!
- Ну пойди на машинке покатайся.
- Нет машинки - Богдана прогнааааааалиииии!
- Ну, видосик еще сними.
- На тему? Я уже все-все поснимал!
- Ну ладно, вот тебе игра "Достань дальнобойщика" - иди играй.
- УРААААААА!!!! Я пошел играть!!!!
Прийшли далекобійники до Зеленського і кажуть:
- а можно на ваш айкос подивитись?"
А той їм у відповідь:
"Сосну вам. Корабельну. А не мій айкос.
Бо ви засранці і діти у вас низької якості"
Добре, що Тищенко повз проходив...
Лимонами пригостив.
Рифма однако....
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже , майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі...Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії...Один...
Народився в нього син
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду...Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
М.Ц. 25.06.2020р.