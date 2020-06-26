"Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, о контроле за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Перед этим председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в области сегодня совместно с "Укртранбезспепекою" запускают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" с целью недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.

"Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция из-за этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы ", - сказал Зеленский.

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