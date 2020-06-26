Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі"

Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок про контроль за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перед цим голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що в області сьогодні спільно з "Укртрансбезпекою" запускають спеціальну операцію з робочою назвою "Зважені та щасливі" з метою недопущення перевантажень автомобілів на дорогах.

"Я хочу доповнити. Ви знаєте, що проводиться операція через ці вантажі, які розбивають наші дороги, на які ми виділяємо в цьому році близько 80 млрд гривень. Це великі гроші для держави, такого ніколи не було. Тому у нас операція не тільки на Херсонщині, операція дійсно по всій країні. Там також підключені Національна поліція і служба безпеки. Я не знав назви операції, про яку сказав пан Гусєв, але хочу трошки її скорегувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі", - сказав Зеленський.

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