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дороги (3033) Зеленський (22411) Херсонщина (5364) далекобійники (29)

Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі"

Зеленський попередив водіїв вантажівок:

Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок про контроль за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перед цим голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що в області сьогодні спільно з "Укртрансбезпекою" запускають спеціальну операцію з робочою назвою "Зважені та щасливі" з метою недопущення перевантажень автомобілів на дорогах.

"Я хочу доповнити. Ви знаєте, що проводиться операція через ці вантажі, які розбивають наші дороги, на які ми виділяємо в цьому році близько 80 млрд гривень. Це великі гроші для держави, такого ніколи не було. Тому у нас операція не тільки на Херсонщині, операція дійсно по всій країні. Там також підключені Національна поліція і служба безпеки. Я не знав назви операції, про яку сказав пан Гусєв, але хочу трошки її скорегувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі", - сказав Зеленський.

Читайте: На дорогах запустять цілодобовий ваговий контроль, - Криклій

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Топ коментарі
+32
Нове шоу: Взважені та не щасливі. Прем"єра на Г+Г
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26.06.2020 15:31
+32
Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы" - Цензор.НЕТ 7806
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26.06.2020 15:36
+22
Володя Зєлєнскій чомусь вирішив, що воювати з українськими водіям в Україні безпечніше, ніж з кацапським найманцями на Донбасі. Щось мені підказує, що його неправильно інформувати ті, кого він тепер набрав у власноруч створену розвідку.
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26.06.2020 15:43
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Бачили вже це зважування біля бахматюкових елеваторів...
Платять мєнтам взятку і всі питання зняті.
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26.06.2020 15:50 Відповісти
Все будут взвешены, но не все счастливы, а зелупа недовешаный , это большая недоработка . Но когда зелупу взвесят на фонаре все будут счасливы.
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26.06.2020 15:51 Відповісти
Зеля хоть нормальний не то що цей чорт соевий з -Поросятами-
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26.06.2020 15:51 Відповісти
зебил чек кто у вавы из его зе тима воевал против кацапов- время на поиски 2 минуты
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26.06.2020 15:55 Відповісти
Всі міністри сєпари, всі керівники силових структур антимайданівці, депутати невігласи, преЗЕдент ідіот.
Державні підприємства збиткові, економіка зруйнована, казна розкрадена.
Нагадайте, що ви там не могли пробачити Порошенку?
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26.06.2020 16:05 Відповісти
нормальний, як корабельна сосна?
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26.06.2020 16:09 Відповісти
Водії фур потужних превізників будуть законно вимагати присутності свого адвоката при зважуванні.Це унеможливить зважити ВСІХ. Пару жертв пустять через всі круги аду через перевантаження 1-2тонни і переключаться на нову тему президента-зашкварщика.Осінь все буде як було.
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26.06.2020 15:52 Відповісти
Зеля как всегда фигнёй занимается. Дорог фактически нет. Но их разбивают мифически огромные большегрузные машины.
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26.06.2020 15:52 Відповісти
Не мифические. У нас, в Николаеве, летом огромные колеи в асфальте на дорогах. Но, сомневаюсь, что будет эффективный контроль. Будут бабки брать и пропускать.
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26.06.2020 15:55 Відповісти
я за взвешивание фур, т.к. перегруз реально дороги разбивает, но вряд ли следить за этим это функция президента.
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26.06.2020 15:52 Відповісти
а это функция президента ? за вес авто браться Вавий жопорукий 1й не лох оманский ишако монико
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26.06.2020 15:54 Відповісти
свалил типо не при делах но ждёт картин себе или папе Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі" - Цензор.НЕТ 9631
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26.06.2020 15:57 Відповісти
- Арсений Борисович, тут из регионов звонили, говорили, что неплохо было бы рядовому составу ЗП поднять. Народ меньше ездит, карантин, все поиздержались.
- В бюджете денег нет, но я решу этот вопрос. Неофициально.

Спустя пол часа на голубых экранах страны:
- Я вам не лох, мне 42 годика! Все дальнобойщики будут взвешены!
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26.06.2020 15:57 Відповісти
Клоун в силу скудости своего ума не понимает суть проблемы.
Как все просто, виноват водитель. Аналитика, достойная клоуна.
А может проблема в том что не хватает транспорта для перевозки? Или рентабельность низкая? Нужно разбираться, но некому.
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26.06.2020 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MHKpn7VuO40&feature=youtu.be Як Зеленський шахтарям зарплати виплачував
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26.06.2020 16:01 Відповісти
_Просто подлецы придумали куда перенаправить ненависть к ним народа: а вот на работяг водителей давай! Осталость угробить грузоперевозки и вся Украина без них встанет. Вымлядки зелёные! Работяги у них крайние.
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26.06.2020 16:07 Відповісти
Тебе вже зважили й визнали, що дуже багато лайна на такий маленький об'єм...
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26.06.2020 16:01 Відповісти
А со скейтбордистами ЗЕ не хочет разобраться?
Ну или хотя бы с теми, кто жевачки в лифте лепит.

Походу это ж именно его уровень.
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26.06.2020 16:01 Відповісти
Я не здивуюсь коли хтось не витре дупу у вокзальній сральні та отримає від президента попередження про вражене нещастя.
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26.06.2020 16:02 Відповісти
За перегруз надо штрафовать и чем больше тем лучше.
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26.06.2020 16:04 Відповісти
В тебе шо кнопка відправити запала? Харе засипати одне теж саме
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26.06.2020 17:06 Відповісти
"Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"

За кого водители грузовиков голосовали?
За "бубочку"?
А если за "бубочку", то и не фиг ли с ними, с 73-процентными?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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26.06.2020 16:05 Відповісти
Помнится, так же Вова "предупреждал" и копателей янтаря, и лесников.
И шо?
Вова, ты превратил власть в посмешище, как сказал твой "шептун" Андруша.
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26.06.2020 16:06 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/1171650266527068 Зеленський готується до зустрічі з далекобійниками
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26.06.2020 16:07 Відповісти
Цікаво, коли буде Йолка? Ранньою осінню, чи пізньою осінню...Бо щось зелень нас вже утоміла...
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26.06.2020 16:10 Відповісти
Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі" - Цензор.НЕТ 2726
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26.06.2020 16:19 Відповісти
вiслюк, не водiiв потрiбно попереджувати, а зернотрейдерiв...
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26.06.2020 16:24 Відповісти
Везуть водії і знають скільки везуть, про все знають, але бажання збагатити все нівелює.
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26.06.2020 16:29 Відповісти
Не записанный диалог, где-то в глубинах Офиса Президента:
- Дядя, Беня - дай порулить!
- Отстань.
- Ну дядя Беня!
- Не мешай!
- Арсен Борисович, ну скажите ему, я же все таки президент!
- Не, видишь? Мы заняты. Пойди поиграй.
- Но, во что же я буду играаааать?!!
- Ну пойди на машинке покатайся.
- Нет машинки - Богдана прогнааааааалиииии!
- Ну, видосик еще сними.
- На тему? Я уже все-все поснимал!
- Ну ладно, вот тебе игра "Достань дальнобойщика" - иди играй.
- УРААААААА!!!! Я пошел играть!!!!
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26.06.2020 16:25 Відповісти
Один день із життя Зебільної країни:

Прийшли далекобійники до Зеленського і кажуть:
- а можно на ваш айкос подивитись?"
А той їм у відповідь:
"Сосну вам. Корабельну. А не мій айкос.
Бо ви засранці і діти у вас низької якості"
Добре, що Тищенко повз проходив...
Лимонами пригостив.
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26.06.2020 16:34 Відповісти
"Все будут взвешены и по результатам - повешены......"
Рифма однако....
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26.06.2020 16:42 Відповісти
Тут вопрос, у нас в городе к осени тоже колии на дорогах, но фуры туда не пускают. Ездят легковики, троллейбусы, маршрутки, может и проскочит время от времени "грузовичек" но редко. Так вот ВОПРОС! КТО ИЗ НАЗВАННЫХ С ПЕРЕГРУЗОМ? НА КОГО СВАЛИТЬ РАЗРУШЕНИЕ ДОРОГ??
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26.06.2020 16:46 Відповісти
нехай ті ЗЕрагулі зроблять так, щоб було вигідно зерно перевозити зал транспортом
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26.06.2020 16:50 Відповісти
петросянского включил вован7
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26.06.2020 17:06 Відповісти
Всё верно сказал.
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26.06.2020 17:33 Відповісти
мо-ло-дець!
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26.06.2020 18:55 Відповісти
Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі" - Цензор.НЕТ 7105
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26.06.2020 20:08 Відповісти
якби засранці не були засранцями, наступного ж дня всі виїхали б з банерами : " ЗЕсранець у нас один!" А так -- ніде правди діти -- засранці...
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26.06.2020 20:40 Відповісти
"ЗАСРАНЦІ"...(пряма мова)...
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже , майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі...Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії...Один...
Народився в нього син
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду...Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
М.Ц. 25.06.2020р.
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26.06.2020 21:34 Відповісти
а де вони ті дороги роблять, і для кого, чи не для кацапів, щоб їхній хлам міг далі заїхати для окупації?
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26.06.2020 23:42 Відповісти
Не тем президент занимается, что определено законом.
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27.06.2020 00:56 Відповісти
Все кто с перегрузом засранцы и гандоны. Есть возражения?
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29.06.2020 13:19 Відповісти
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