Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі"
Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок про контроль за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перед цим голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що в області сьогодні спільно з "Укртрансбезпекою" запускають спеціальну операцію з робочою назвою "Зважені та щасливі" з метою недопущення перевантажень автомобілів на дорогах.
"Я хочу доповнити. Ви знаєте, що проводиться операція через ці вантажі, які розбивають наші дороги, на які ми виділяємо в цьому році близько 80 млрд гривень. Це великі гроші для держави, такого ніколи не було. Тому у нас операція не тільки на Херсонщині, операція дійсно по всій країні. Там також підключені Національна поліція і служба безпеки. Я не знав назви операції, про яку сказав пан Гусєв, але хочу трошки її скорегувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Платять мєнтам взятку і всі питання зняті.
Державні підприємства збиткові, економіка зруйнована, казна розкрадена.
Нагадайте, що ви там не могли пробачити Порошенку?
- В бюджете денег нет, но я решу этот вопрос. Неофициально.
Спустя пол часа на голубых экранах страны:
- Я вам не лох, мне 42 годика! Все дальнобойщики будут взвешены!
Как все просто, виноват водитель. Аналитика, достойная клоуна.
А может проблема в том что не хватает транспорта для перевозки? Или рентабельность низкая? Нужно разбираться, но некому.
Ну или хотя бы с теми, кто жевачки в лифте лепит.
Походу это ж именно его уровень.
За кого водители грузовиков голосовали?
За "бубочку"?
А если за "бубочку", то и не фиг ли с ними, с 73-процентными?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
И шо?
Вова, ты превратил власть в посмешище, как сказал твой "шептун" Андруша.
- Дядя, Беня - дай порулить!
- Отстань.
- Ну дядя Беня!
- Не мешай!
- Арсен Борисович, ну скажите ему, я же все таки президент!
- Не, видишь? Мы заняты. Пойди поиграй.
- Но, во что же я буду играаааать?!!
- Ну пойди на машинке покатайся.
- Нет машинки - Богдана прогнааааааалиииии!
- Ну, видосик еще сними.
- На тему? Я уже все-все поснимал!
- Ну ладно, вот тебе игра "Достань дальнобойщика" - иди играй.
- УРААААААА!!!! Я пошел играть!!!!
Прийшли далекобійники до Зеленського і кажуть:
- а можно на ваш айкос подивитись?"
А той їм у відповідь:
"Сосну вам. Корабельну. А не мій айкос.
Бо ви засранці і діти у вас низької якості"
Добре, що Тищенко повз проходив...
Лимонами пригостив.
Рифма однако....
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже , майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі...Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії...Один...
Народився в нього син
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду...Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
М.Ц. 25.06.2020р.