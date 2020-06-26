Лукашенко планирует "решительно" изменить Конституцию Беларуси
Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - сказал Лукашенко.
В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны.
"Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - объяснил он.
Напомним, сейчас в РФ проходит голосование по поправкам в Конституцию страны.
Закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.
Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.
К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющая" предыдущие президентские сроки Путина.
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правда в исполнении Луки будет децентрализация ответственности, а не прав и полномочий.
Сколько бы ни говорили эту мантру, а в Европу не берут. Беларусь раньше возьмут в Европу если сейчас президентом останется Лукашенко.
А то не понятно:
Надо его ругать или материть?
правильной дорогой идете...проторенной х.лом...
(а кто с х.ло свяжется тот сам х.лом окажется))))
https://www.youtube.com/watch?v=2JKrZOZbuH4&t=12s война РБ и РФ
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1274405076770177031 20 июн.
не могу не позавидовать удовольствию беларусов походить по собственным, уже разложенным граблям.
страна, не вышедшая ни на пол шага из-под контроля кремлевского КГБ, выберет независимого кандидата?
думаете все сценарии не проработаны?
ну ок
Что белорусы хуже россиян что-ли, подумал Бацька. Они у меня такие же послушные. Это же не бунтари украинцы, потомки свободных степных казаков, при которых не то что два срока, один срок не всегда президенту удается досидеть. Сразу на Ростов отправляют если что.