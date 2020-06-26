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Лукашенко планирует "решительно" изменить Конституцию Беларуси

Лукашенко планирует

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - сказал Лукашенко.

В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны.

"Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - объяснил он.

Напомним, сейчас в РФ проходит голосование по поправкам в Конституцию страны.

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Закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющая" предыдущие президентские сроки Путина.

Также читайте: "ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию

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Топ комментарии
+11
О, и этого дурака понесло)))
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26.06.2020 16:30
+10
Лукашеко хочет стать Генеральным секретарём всех колхозов колоний Московии
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26.06.2020 16:35
+7
Зачем колхозу Беларусь конституция?
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26.06.2020 16:32
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О, и этого дурака понесло)))
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26.06.2020 16:30 Ответить
Лукашеко хочет стать Генеральным секретарём всех колхозов колоний Московии
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26.06.2020 16:35 Ответить
Не понесло, а снесло. Крышу. От страха потерять власть.
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26.06.2020 16:41 Ответить
Зачем колхозу Беларусь конституция?
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26.06.2020 16:32 Ответить
До колхоза Беларусь им как до Пекина рачки....пока это колхоз белоруссия...флаг ..герб и гимн тому подтверждение..
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26.06.2020 16:42 Ответить
бсср.
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26.06.2020 18:12 Ответить
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26.06.2020 16:42 Ответить
Наверно для того, чтобы любой зеб мог гордо сказать - А в Украине Конституцию с 21 мая 2019 года стали соблюдать!
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26.06.2020 16:45 Ответить
Это порода такая, пока вперед ногами не вынесут,сами они никогда не уйдут,у нас такой уже есть,нет не клоун, а Аваков
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26.06.2020 16:45 Ответить
Она ему мешает быть вечным? Или хочет что бы трон по наследству передовался?
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26.06.2020 16:47 Ответить
Менять будет на нарах
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26.06.2020 16:48 Ответить
поменяет и коленьку на трон посадит - силовые структуры у него в полном подчинении а опозиция скажем так слабенькая и главное у населения нет силы воли "идти на барикады" да и многие не считают это нужно
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26.06.2020 17:16 Ответить
і стадо баранів скаже одобрямс
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26.06.2020 18:10 Ответить
през Беларуси с 35 лет . Коленьке еще 20 лет ждать .
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26.06.2020 18:30 Ответить
Это по нынешней Конституции.
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26.06.2020 19:06 Ответить
ну лукашенко еще крепкий - протянет
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26.06.2020 20:29 Ответить
Децентрализация

правда в исполнении Луки будет децентрализация ответственности, а не прав и полномочий.
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26.06.2020 16:48 Ответить
Здесь тупо смеются над "колхозом" Беларусь. А что такое Украина? Україна це Європа?
Сколько бы ни говорили эту мантру, а в Европу не берут. Беларусь раньше возьмут в Европу если сейчас президентом останется Лукашенко.
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26.06.2020 16:52 Ответить
мои шнурки защлись в хохоте
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26.06.2020 16:54 Ответить
Вашим шнуркам палец показать, то они будут смеяться.
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26.06.2020 17:08 Ответить
не огрызайся никчёма, а то если мои шнурки разозлятся, то всяким наташкам- колхозным кухаркам, мало не покажется
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26.06.2020 17:50 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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26.06.2020 17:01 Ответить
Клас! Ви в ;Квартал-95; не пробували працевлаштуватися?
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26.06.2020 17:16 Ответить
с ее то рожей?
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26.06.2020 17:51 Ответить
В братів біда з ним, а ви щодня цього дурка піарите(((
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26.06.2020 16:54 Ответить
эти два клопа мне напоминают Муссолини и Гитлера
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26.06.2020 17:02 Ответить
Хоть бы "в двух словах" сказали каких изменений он хочет в Конституции.
А то не понятно:
Надо его ругать или материть?
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26.06.2020 17:08 Ответить
Певно монархію і принця Колю не вписали.
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26.06.2020 17:17 Ответить
Дурачки говорят, что Лукашенко боится власть потерять. А вы не боитесь, что если выберут главу газпромовского банка, то хутин еще и с севера к нам заглядывать будет?
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26.06.2020 17:17 Ответить
"жэстачайшэ", чи так, "слєгонца"?
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26.06.2020 17:18 Ответить
ну вооот... съездил к обнулятору...нахватался идей иезуитских.. как блох )))
правильной дорогой идете...проторенной х.лом...
(а кто с х.ло свяжется тот сам х.лом окажется))))
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26.06.2020 17:19 Ответить
Прям як фуфло.
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26.06.2020 17:35 Ответить
качается кресло .
https://www.youtube.com/watch?v=2JKrZOZbuH4&t=12s война РБ и РФ
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26.06.2020 18:07 Ответить
Нє,ну ачётакова,хуйлу можна конституцію під себе змінювати,а чим лука гірший? Такий собі мікро-хуйло...
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26.06.2020 18:10 Ответить
слетал с мацкву на парад и, таки, подцепил заразу
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26.06.2020 18:20 Ответить
Дурной пример заразителен...
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26.06.2020 18:50 Ответить
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1274405076770177031 20 июн.

не могу не позавидовать удовольствию беларусов походить по собственным, уже разложенным граблям.
страна, не вышедшая ни на пол шага из-под контроля кремлевского КГБ, выберет независимого кандидата?
думаете все сценарии не проработаны?
ну ок
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26.06.2020 20:59 Ответить
Лукашенко посмотрел, что кацапский крепостной скот схавал путинское обнуление и решил прописать в конституции правление своей династии Лукашенок: сначала сын Коля, потом его сын и т.д.
Что белорусы хуже россиян что-ли, подумал Бацька. Они у меня такие же послушные. Это же не бунтари украинцы, потомки свободных степных казаков, при которых не то что два срока, один срок не всегда президенту удается досидеть. Сразу на Ростов отправляют если что.
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26.06.2020 21:06 Ответить
Дело в том, что изменения в Конституцию не панацея, Конституция меняется также, как любой закон, разница только в количестве голосов депутатов. Разве что прописать в Конституции, что такой-то пункт запрещается менять, и любые попытки его изменить приравниваются к государственной измене.
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26.06.2020 21:55 Ответить
 
 