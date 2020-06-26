Лукашенко планує "рішуче" змінити Конституцію Білорусі
Президенту Білорусі Олександрові Лукашенку представили кілька варіантів оновленої Конституції, проте, за його словами, зміни виявилися недостатньо рішучими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Конституція - Основний Закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано - вони не годяться. Люди просто бояться вносити рішучіші зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити. До прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернатора", - сказав Лукашенко.
Водночас Олександр Лукашенко переконаний: повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад. Він зазначив, що 1990-ті роки були не найкращими в житті країни.
"Я не хочу повернення до цих часів, не хочу, щоб ви туди поверталися, як би тут деякі "альтернативні" не пропонували: "Нам треба повернутися в 1994 рік і повернути ту Конституцію". Може, комусь хочеться повернутись - нехай повертають, тільки не треба говорити про реформу і рух уперед, якщо ми народ ведемо назад", - пояснив він.
Нагадаємо, зараз у РФ проходить голосування за поправки в Конституцію країни.
Закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.
Нагадаємо, в січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії.
До них була пізніше додана поправка, що "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.
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правда в исполнении Луки будет децентрализация ответственности, а не прав и полномочий.
Сколько бы ни говорили эту мантру, а в Европу не берут. Беларусь раньше возьмут в Европу если сейчас президентом останется Лукашенко.
А то не понятно:
Надо его ругать или материть?
правильной дорогой идете...проторенной х.лом...
(а кто с х.ло свяжется тот сам х.лом окажется))))
https://www.youtube.com/watch?v=2JKrZOZbuH4&t=12s война РБ и РФ
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1274405076770177031 20 июн.
не могу не позавидовать удовольствию беларусов походить по собственным, уже разложенным граблям.
страна, не вышедшая ни на пол шага из-под контроля кремлевского КГБ, выберет независимого кандидата?
думаете все сценарии не проработаны?
ну ок
Что белорусы хуже россиян что-ли, подумал Бацька. Они у меня такие же послушные. Это же не бунтари украинцы, потомки свободных степных казаков, при которых не то что два срока, один срок не всегда президенту удается досидеть. Сразу на Ростов отправляют если что.