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Білорусь (7834) Конституція (547) Лукашенко (2620)

Лукашенко планує "рішуче" змінити Конституцію Білорусі

Лукашенко планує

Президенту Білорусі Олександрові Лукашенку представили кілька варіантів оновленої Конституції, проте, за його словами, зміни виявилися недостатньо рішучими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Конституція - Основний Закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано - вони не годяться. Люди просто бояться вносити рішучіші зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити. До прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернатора", - сказав Лукашенко.

Водночас Олександр Лукашенко переконаний: повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад. Він зазначив, що 1990-ті роки були не найкращими в житті країни.

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"Я не хочу повернення до цих часів, не хочу, щоб ви туди поверталися, як би тут деякі "альтернативні" не пропонували: "Нам треба повернутися в 1994 рік і повернути ту Конституцію". Може, комусь хочеться повернутись - нехай повертають, тільки не треба говорити про реформу і рух уперед, якщо ми народ ведемо назад", - пояснив він.

Нагадаємо, зараз у РФ проходить голосування за поправки в Конституцію країни.

Закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни

Нагадаємо, в січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, що "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.
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Топ коментарі
+11
О, и этого дурака понесло)))
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26.06.2020 16:30
+10
Лукашеко хочет стать Генеральным секретарём всех колхозов колоний Московии
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26.06.2020 16:35
+7
Зачем колхозу Беларусь конституция?
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26.06.2020 16:32
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О, и этого дурака понесло)))
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26.06.2020 16:30 Відповісти
Лукашеко хочет стать Генеральным секретарём всех колхозов колоний Московии
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26.06.2020 16:35 Відповісти
Не понесло, а снесло. Крышу. От страха потерять власть.
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26.06.2020 16:41 Відповісти
Зачем колхозу Беларусь конституция?
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26.06.2020 16:32 Відповісти
До колхоза Беларусь им как до Пекина рачки....пока это колхоз белоруссия...флаг ..герб и гимн тому подтверждение..
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26.06.2020 16:42 Відповісти
бсср.
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26.06.2020 18:12 Відповісти
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26.06.2020 16:42 Відповісти
Наверно для того, чтобы любой зеб мог гордо сказать - А в Украине Конституцию с 21 мая 2019 года стали соблюдать!
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26.06.2020 16:45 Відповісти
Это порода такая, пока вперед ногами не вынесут,сами они никогда не уйдут,у нас такой уже есть,нет не клоун, а Аваков
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26.06.2020 16:45 Відповісти
Она ему мешает быть вечным? Или хочет что бы трон по наследству передовался?
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26.06.2020 16:47 Відповісти
Менять будет на нарах
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26.06.2020 16:48 Відповісти
поменяет и коленьку на трон посадит - силовые структуры у него в полном подчинении а опозиция скажем так слабенькая и главное у населения нет силы воли "идти на барикады" да и многие не считают это нужно
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26.06.2020 17:16 Відповісти
і стадо баранів скаже одобрямс
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26.06.2020 18:10 Відповісти
през Беларуси с 35 лет . Коленьке еще 20 лет ждать .
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26.06.2020 18:30 Відповісти
Это по нынешней Конституции.
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26.06.2020 19:06 Відповісти
ну лукашенко еще крепкий - протянет
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26.06.2020 20:29 Відповісти
Децентрализация

правда в исполнении Луки будет децентрализация ответственности, а не прав и полномочий.
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26.06.2020 16:48 Відповісти
Здесь тупо смеются над "колхозом" Беларусь. А что такое Украина? Україна це Європа?
Сколько бы ни говорили эту мантру, а в Европу не берут. Беларусь раньше возьмут в Европу если сейчас президентом останется Лукашенко.
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26.06.2020 16:52 Відповісти
мои шнурки защлись в хохоте
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26.06.2020 16:54 Відповісти
Вашим шнуркам палец показать, то они будут смеяться.
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26.06.2020 17:08 Відповісти
не огрызайся никчёма, а то если мои шнурки разозлятся, то всяким наташкам- колхозным кухаркам, мало не покажется
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26.06.2020 17:50 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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26.06.2020 17:01 Відповісти
Клас! Ви в ;Квартал-95; не пробували працевлаштуватися?
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26.06.2020 17:16 Відповісти
с ее то рожей?
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26.06.2020 17:51 Відповісти
В братів біда з ним, а ви щодня цього дурка піарите(((
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26.06.2020 16:54 Відповісти
эти два клопа мне напоминают Муссолини и Гитлера
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26.06.2020 17:02 Відповісти
Хоть бы "в двух словах" сказали каких изменений он хочет в Конституции.
А то не понятно:
Надо его ругать или материть?
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26.06.2020 17:08 Відповісти
Певно монархію і принця Колю не вписали.
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26.06.2020 17:17 Відповісти
Дурачки говорят, что Лукашенко боится власть потерять. А вы не боитесь, что если выберут главу газпромовского банка, то хутин еще и с севера к нам заглядывать будет?
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26.06.2020 17:17 Відповісти
"жэстачайшэ", чи так, "слєгонца"?
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26.06.2020 17:18 Відповісти
ну вооот... съездил к обнулятору...нахватался идей иезуитских.. как блох )))
правильной дорогой идете...проторенной х.лом...
(а кто с х.ло свяжется тот сам х.лом окажется))))
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26.06.2020 17:19 Відповісти
Прям як фуфло.
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26.06.2020 17:35 Відповісти
качается кресло .
https://www.youtube.com/watch?v=2JKrZOZbuH4&t=12s война РБ и РФ
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26.06.2020 18:07 Відповісти
Нє,ну ачётакова,хуйлу можна конституцію під себе змінювати,а чим лука гірший? Такий собі мікро-хуйло...
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26.06.2020 18:10 Відповісти
слетал с мацкву на парад и, таки, подцепил заразу
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26.06.2020 18:20 Відповісти
Дурной пример заразителен...
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26.06.2020 18:50 Відповісти
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1274405076770177031 20 июн.

не могу не позавидовать удовольствию беларусов походить по собственным, уже разложенным граблям.
страна, не вышедшая ни на пол шага из-под контроля кремлевского КГБ, выберет независимого кандидата?
думаете все сценарии не проработаны?
ну ок
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26.06.2020 20:59 Відповісти
Лукашенко посмотрел, что кацапский крепостной скот схавал путинское обнуление и решил прописать в конституции правление своей династии Лукашенок: сначала сын Коля, потом его сын и т.д.
Что белорусы хуже россиян что-ли, подумал Бацька. Они у меня такие же послушные. Это же не бунтари украинцы, потомки свободных степных казаков, при которых не то что два срока, один срок не всегда президенту удается досидеть. Сразу на Ростов отправляют если что.
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26.06.2020 21:06 Відповісти
Дело в том, что изменения в Конституцию не панацея, Конституция меняется также, как любой закон, разница только в количестве голосов депутатов. Разве что прописать в Конституции, что такой-то пункт запрещается менять, и любые попытки его изменить приравниваются к государственной измене.
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26.06.2020 21:55 Відповісти
 
 