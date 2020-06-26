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Прокуратура Нидерландов о деле МН17: Нет никаких доказательств запуска ракеты "воздух-воздух"

Прокуратура Нидерландов о деле МН17: Нет никаких доказательств запуска ракеты

Нидерландские прокуроры отвергают обвинения адвокатов одного из четырех подозреваемых по делу МН17 - подполковника ГРУ России Олега Пулатова, в недостаточности доказательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прокуроры считают безосновательными упреки защиты Пулатова, который настаивает, что расследование незавершенное, в частности, "сценария военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

"Такое ходатайство может быть удовлетворено лишь в случае, если такой сценарий правдоподобен. Информация по изучению такой версии уже есть в материалах дела", - отметил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

Он также отметил, что все улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу МН17 проводит девятое заседание: прокуроры отвечают на вопросы адвокатов подозреваемого Пулатова

"Есть доказательства, свидетельствующие о том, что сценарий военного самолета невозможен. В частности, повреждения "Боинга", фрагменты, обнаруженные в телах погибших, данные с радаров, показания свидетелей, фото и видео указывают на то, что MH17 уничтожил "Бук", - подчеркнул представитель обвинения. По словам прокурора, защита сначала должен доказать, что основная версия имеет сомнительные доказательства, чего сделано не было.

После перерыва слово взял нидерландский прокурор Тайс Бергер, который также отметил, что есть много доказательств, указывающих на использование ракеты "Бук", и никаких, которые бы говорили о запуске ракеты "воздух-воздух".

Напоминаем, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17. В суде прокуроры обнародовали детали расследования. Затем защита сможет отреагировать на все, что было представлено прокурорами в суде.

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В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервировано в год.

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Топ комментарии
+9
Я так понимаю, суд будет продолжаться до тех пор, пока не повыздыхают те, кто стрелял и кто приказывал.. Потом посмертно осудят и запретят въезд в Шенгенскую зону.
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26.06.2020 17:20
+6
Нужно быть реально лишнехромосомным, что бы в международном деле на 48 тыс страниц, которое расследовали 6 лет, двигать свою тупую версию про диспетчера Карлоса и летчика Волошина. Еще бы свои позорные "спутниковые снимки" принесли. Где криворукие цапы нафотошипили боинг длиной 11 км.
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26.06.2020 17:35
+6
обратитесь к лаптям ,они вам нарисуют
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26.06.2020 17:43
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю, суд будет продолжаться до тех пор, пока не повыздыхают те, кто стрелял и кто приказывал.. Потом посмертно осудят и запретят въезд в Шенгенскую зону.
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26.06.2020 17:20 Ответить
...где-то в глубинах Сибири горько рыдает диспетчер Карлос.
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26.06.2020 17:22 Ответить
яДа,Волошин бы . все рассказал.
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26.06.2020 19:17 Ответить
Сначала бьіла версия расстрела Боинга из 30мм пушки штурмовика Су-25 , теперь ракета "воздух-воздух" ? Чтобьі завалить такого гиганта , как Боинг-777, нужна не одна , а несколько авиационньіх ракет. И на радарах ни одного постороннего самолета рядом , хотя , если F-35 "невидимка" ? Не удивлюсь и такой версии безнадежной "защитьі".
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26.06.2020 17:25 Ответить
Жодних доказів, лише брєдні росіских слідчих та икспердів.
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26.06.2020 17:30 Ответить
Нужно быть реально лишнехромосомным, что бы в международном деле на 48 тыс страниц, которое расследовали 6 лет, двигать свою тупую версию про диспетчера Карлоса и летчика Волошина. Еще бы свои позорные "спутниковые снимки" принесли. Где криворукие цапы нафотошипили боинг длиной 11 км.
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26.06.2020 17:35 Ответить
Защита скоро выдвинет правдоподобную версию ,что инопланетяне сбили своим похожим Буком .Надо будет лет сорок дорасследовать.Аргументация нидерландских прокуроров -блестящая.Защита должна предоставить доказательства.
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26.06.2020 17:41 Ответить
обратитесь к лаптям ,они вам нарисуют
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26.06.2020 17:43 Ответить
Пять лет, друзья мои, пять долгих лет.....
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26.06.2020 18:00 Ответить
Теракт над Локерби , сколько лет шло следствие и суд , знаешь? Молчал бьі уже , всепропальщик .
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26.06.2020 18:42 Ответить
На первый раз я тебя идиотом не обзову. Если не понимаешь смысла прочитанного - спроси.
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26.06.2020 18:54 Ответить
когда будете запускать ракету класса "кремль-путин" ?
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26.06.2020 20:08 Ответить
Я не можу зрозуміти що там так довго розслідують.Літак збили над територіями,які українська влада цей час не контролювала.В щоденних зведеннях вся ця інфа є.А в тілах загиблих і уламках літака виявлено характерні ТІЛЬКИ для кацапських ракет уламки.А відео на якому видно як транспортують БУКА з Донецька на схід,в Макіївку і потім очевидно далі,теж є.
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26.06.2020 20:08 Ответить
- Видишь суслика?
- Нет.
- А он есть.
Сколько можно мусолить, всем давно понятно - ***** на нары!
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26.06.2020 20:54 Ответить
 
 