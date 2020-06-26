Прокуратура Нидерландов о деле МН17: Нет никаких доказательств запуска ракеты "воздух-воздух"

Нидерландские прокуроры отвергают обвинения адвокатов одного из четырех подозреваемых по делу МН17 - подполковника ГРУ России Олега Пулатова, в недостаточности доказательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прокуроры считают безосновательными упреки защиты Пулатова, который настаивает, что расследование незавершенное, в частности, "сценария военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

"Такое ходатайство может быть удовлетворено лишь в случае, если такой сценарий правдоподобен. Информация по изучению такой версии уже есть в материалах дела", - отметил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

Он также отметил, что все улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук".

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"Есть доказательства, свидетельствующие о том, что сценарий военного самолета невозможен. В частности, повреждения "Боинга", фрагменты, обнаруженные в телах погибших, данные с радаров, показания свидетелей, фото и видео указывают на то, что MH17 уничтожил "Бук", - подчеркнул представитель обвинения. По словам прокурора, защита сначала должен доказать, что основная версия имеет сомнительные доказательства, чего сделано не было.

После перерыва слово взял нидерландский прокурор Тайс Бергер, который также отметил, что есть много доказательств, указывающих на использование ракеты "Бук", и никаких, которые бы говорили о запуске ракеты "воздух-воздух".

Напоминаем, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17. В суде прокуроры обнародовали детали расследования. Затем защита сможет отреагировать на все, что было представлено прокурорами в суде.

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В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервировано в год.