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Прокуратура Нідерландів про справу МН17: Немає жодних доказів запуску ракети "повітря-повітря"

Прокуратура Нідерландів про справу МН17: Немає жодних доказів запуску ракети

Нідерландські прокурори відкидають звинувачення адвокатів одного з чотирьох підозрюваних у справі МН17 – підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова, у недостатності доказів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прокурори вважають безпідставними закиди захисту Пулатова, який наполягає, що розслідування незавершене, зокрема, щодо "сценарію військового літака", який начебто міг збити МН17.

"Таке клопотання може бути задоволене лише у разі, якщо такий сценарій правдоподібний. Інформація щодо вивчення такої версії вже є в матеріалах справи", - зазначив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

Він також наголосив, що усі докази вказують на те, що МН17 знищив "Бук".

"Є докази, що свідчать про те, що сценарій військового літака неможливий. Зокрема, пошкодження "Боїнга", фрагменти, виявлені в тілах загиблих, дані з радарів, покази свідків, фото та відео вказують на те, що MH17 знищив "Бук", - підкреслив представник обвинувачення. За словами прокурора, захист спочатку має довести, що основна версія має сумнівні докази, чого зроблено не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі МН17 проводить дев'яте засідання: прокурори відповідають на запитання адвокатів підозрюваного Пулатова

Після перерви слово взяв нідерландський прокурор Тайс Бергер, який також наголосив, що є багато доказів, які вказують на використання ракети "Бук", і жодних, які б говорили про запуск ракети "повітря-повітря".

Нагадуємо, 8 червня почався другий блок судових слухань у справі МН17. У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Потім захист мав змогу відреагувати на все, що було представлено прокурорами у суді.

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Читайте також: Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич
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Топ коментарі
+9
Я так понимаю, суд будет продолжаться до тех пор, пока не повыздыхают те, кто стрелял и кто приказывал.. Потом посмертно осудят и запретят въезд в Шенгенскую зону.
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26.06.2020 17:20
+6
Нужно быть реально лишнехромосомным, что бы в международном деле на 48 тыс страниц, которое расследовали 6 лет, двигать свою тупую версию про диспетчера Карлоса и летчика Волошина. Еще бы свои позорные "спутниковые снимки" принесли. Где криворукие цапы нафотошипили боинг длиной 11 км.
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26.06.2020 17:35
+6
обратитесь к лаптям ,они вам нарисуют
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26.06.2020 17:43
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Я так понимаю, суд будет продолжаться до тех пор, пока не повыздыхают те, кто стрелял и кто приказывал.. Потом посмертно осудят и запретят въезд в Шенгенскую зону.
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26.06.2020 17:20 Відповісти
...где-то в глубинах Сибири горько рыдает диспетчер Карлос.
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26.06.2020 17:22 Відповісти
яДа,Волошин бы . все рассказал.
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26.06.2020 19:17 Відповісти
Сначала бьіла версия расстрела Боинга из 30мм пушки штурмовика Су-25 , теперь ракета "воздух-воздух" ? Чтобьі завалить такого гиганта , как Боинг-777, нужна не одна , а несколько авиационньіх ракет. И на радарах ни одного постороннего самолета рядом , хотя , если F-35 "невидимка" ? Не удивлюсь и такой версии безнадежной "защитьі".
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26.06.2020 17:25 Відповісти
Жодних доказів, лише брєдні росіских слідчих та икспердів.
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26.06.2020 17:30 Відповісти
Нужно быть реально лишнехромосомным, что бы в международном деле на 48 тыс страниц, которое расследовали 6 лет, двигать свою тупую версию про диспетчера Карлоса и летчика Волошина. Еще бы свои позорные "спутниковые снимки" принесли. Где криворукие цапы нафотошипили боинг длиной 11 км.
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26.06.2020 17:35 Відповісти
Защита скоро выдвинет правдоподобную версию ,что инопланетяне сбили своим похожим Буком .Надо будет лет сорок дорасследовать.Аргументация нидерландских прокуроров -блестящая.Защита должна предоставить доказательства.
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26.06.2020 17:41 Відповісти
обратитесь к лаптям ,они вам нарисуют
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26.06.2020 17:43 Відповісти
Пять лет, друзья мои, пять долгих лет.....
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26.06.2020 18:00 Відповісти
Теракт над Локерби , сколько лет шло следствие и суд , знаешь? Молчал бьі уже , всепропальщик .
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26.06.2020 18:42 Відповісти
На первый раз я тебя идиотом не обзову. Если не понимаешь смысла прочитанного - спроси.
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26.06.2020 18:54 Відповісти
когда будете запускать ракету класса "кремль-путин" ?
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26.06.2020 20:08 Відповісти
Я не можу зрозуміти що там так довго розслідують.Літак збили над територіями,які українська влада цей час не контролювала.В щоденних зведеннях вся ця інфа є.А в тілах загиблих і уламках літака виявлено характерні ТІЛЬКИ для кацапських ракет уламки.А відео на якому видно як транспортують БУКА з Донецька на схід,в Макіївку і потім очевидно далі,теж є.
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26.06.2020 20:08 Відповісти
- Видишь суслика?
- Нет.
- А он есть.
Сколько можно мусолить, всем давно понятно - ***** на нары!
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26.06.2020 20:54 Відповісти
 
 