РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
2 937 70
паводок (294) СБУ (19459) уголовное дело (2436) экология (1577)

СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины

СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины

Оперативники Службы безопасности Украины зафиксировали факты незаконной вырубки лесов, которая могла привести к экологической катастрофе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ивано-Франковской области.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что в июне на западной Украины выпало осадков сверх нормы. Причины и предпосылки затоплений изучаются.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Перевернутые машины, разрушенные дома и затопленные улицы: как приходит в себя после паводка поселок Ланчин, который вчера посетил Зеленский. ФОТОрепортаж

"По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти", - сказано в сообщении.

Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса.

Также на Цензор.НЕТ: Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС

СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины 01СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины 02
СБУ расследует дело об экоциде из-за паводков на западе Украины 03

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Андрій, якби ти не прогулював уроки природознавства, то не задавав би такі дилетантські питання. Коли гори вкриті лісами, то опади затримуються на деревах і поступово випаровуються, а на лисих схилах вода відразу стікає в долини.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:12
+5
впервые за 30 лет глаза открылись
показать весь комментарий
26.06.2020 18:50
+5
Как вырубка лесов могла повлиять на количество выпавшей с неба воды? Просто интересно)
показать весь комментарий
26.06.2020 18:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
впервые за 30 лет глаза открылись
показать весь комментарий
26.06.2020 18:50 Ответить
Как вырубка лесов могла повлиять на количество выпавшей с неба воды? Просто интересно)
показать весь комментарий
26.06.2020 18:50 Ответить
Гражданин бог вызывается на допрос.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:54 Ответить
обьяснение внизу)))

Дожди идут от вырубаного леса (странно что в Сахаре их мало там леса вообще нет). А лес вырубал Порошенко. Профит - дело в ГБР
показать весь комментарий
26.06.2020 18:58 Ответить
да идиотов тут много, для них и лесная подстилка помогает задерживать воду и деревья на метровых расстояниях уже целая дамба
показать весь комментарий
26.06.2020 19:12 Ответить
вы блин когда нибудь воду в горах набирали из верхних потоков? ...две-три недели дождей нет а вода шурует...откуда вода берется ? обзывать других легко а мозг использовать по назначению не очень
показать весь комментарий
26.06.2020 21:34 Ответить
В горах всегда повышенная влажность воздуха и пониженное давление, значит обильно выпадает роса
показать весь комментарий
26.06.2020 22:05 Ответить
роса приходит из воздуха...туда же уходит по мере подьема солнышка...из корешков водичка из корешков...после месяца засухи только иссякают роднички...
показать весь комментарий
26.06.2020 22:44 Ответить
конденсат в горах это 1 мм осадков, какие корешки если сухо и дереву самому нужна вода, тем более в горах где корни практически на поверхности ибо слой почвы минимален везде камни
показать весь комментарий
26.06.2020 23:03 Ответить
транспирация - процесс движения воды через растение и её https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 испарение через наружные органы растения, такие как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82 листья , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C стебли и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA цветки . Вода необходима для жизнедеятельности растения, но только небольшая часть воды, поступающей через корни используется непосредственно для нужд роста и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC метаболизма . Оставшиеся 99-99,5 % теряются через транспирацию
показать весь комментарий
26.06.2020 23:21 Ответить
Во время сезона роста лист может испарить количество воды во много раз превышающее его собственный вес. Один гектар посева пшеницы испаряет за лето 2000-3000 тонн воды
показать весь комментарий
26.06.2020 23:22 Ответить
Kantor (1984) досліджував всі компоненти водного балансу в експериментальному стиглому деревостані ялини і бука в Орліцьких горах (890 м.н.р.м). За середньорічної кількості опадів на вільній поверхні 1296 мм, припадало в ялиновому деревостані на сумарне випаровування 487 мм, тобто 37,6 %. З цього інтерцепція складала 212 мм (16,3 %), транспірація - 195 мм (15,1 %) і випаровування з ґрунту - 80 мм (6,2 %). В буковому насадженні сумарне випаровування складало 344 мм (26,5 %). З цього інтерцепція була 86 мм (6,7 %), транспірація - 181 мм (13,9 %) і випаровування з ґрунту - 77 мм (5,9 %) опадів на вільній поверхні. Поверхневий стік через високу водозатримувальну здатність лісових ґрунтів був дуже незначним в обох деревостанах. Значна частина дощової води переходить у підземний ~ 9 ~ стік. З ялинового деревостану щорічно це становило в середньому 773 мм, з букового - 909 мм
показать весь комментарий
26.06.2020 23:44 Ответить
так испарения через листья, а не обратно в грунт через корни
показать весь комментарий
26.06.2020 23:37 Ответить
лесной неуплотненый грунт-это промокашка...уплотненный грунт дорог и волоков на рубках-мелованная бумага...полейте воду на одно и на другое... в приведенном выше фрагменте заметьте фразу о о высокой влагозадерживающей способности лесных почв...не заставляйте меня на ночь глядя искать цифры
показать весь комментарий
26.06.2020 23:52 Ответить
еще раз повторить шо в горах мало почвы, там каменистые породы. иначе это были бы не горы
показать весь комментарий
26.06.2020 23:54 Ответить
того что есть вполне достаточно....горные потоки не из конденсирущейся росы бегут...они бегут и при 30 градусной жаре когда росы нет и в помине
показать весь комментарий
26.06.2020 23:59 Ответить
конечно бегут, воде же надо время пройти через разломы песчаников, с утра начинает стекать, а к ужину добегает до ручья
показать весь комментарий
27.06.2020 00:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1kGRsf127QE вот конкретный пример конденсации паров воды на камне, Тепуи Венесуэлы, на вершине минимум растительности, а вода льет как из брандспойта, так как климат там тропический то и водопады обильные, Карпатам далеко. Облака цепляют вершину и готовый конденсат даже в полуденное время
показать весь комментарий
27.06.2020 00:36 Ответить
растительность там таки есть и не так мало как вам бы хотелось....брандспойт конечно же дождевой...абсорбцию воды камнем и сток не отрицаю...но на пол шишечки ...плюс растительность таки сильно испаряет влагу и в дождь и после...сколько раз наблюдал формирование и отрыв облака пара над лесом в горах сразу после дождя
показать весь комментарий
27.06.2020 00:51 Ответить
пнх говно, тебя не трогать и вонять не будешь
показать весь комментарий
27.06.2020 00:53 Ответить
Отлично ты его умыл)
показать весь комментарий
27.06.2020 02:59 Ответить
из грунта через листья...из грунта
показать весь комментарий
27.06.2020 00:03 Ответить
что тут сказать...ваших учителей физики географии и природоведения я бы пытал долго жестоко и с наслаждением
показать весь комментарий
27.06.2020 00:21 Ответить
себя запытай, хений географии и атмосферных процессов
показать весь комментарий
27.06.2020 00:44 Ответить
просто добивает когда какой то тупой осел, рассказывает как корни деревьев аккумулируют отдают воду земле, еще и ставит из себя вундеркинда
показать весь комментарий
27.06.2020 00:46 Ответить
с хамства начал...хамством закончил...
показать весь комментарий
27.06.2020 00:56 Ответить
Ви просто дурня включаєте, чи дійсно не знаєте, що ліс в горах стримує потоки води від злив? А карпатський ліс почав безжально вирубувати, з мовчазної згоди "презика "чучми", кумець ху...ла - мертвечук. Потім нищили ліси "любі друзі" іуди гниломордого, потім - кореша Хама, потім - "харошіє парні" бариги, а в данний час - "новиє ліца" блазня. Ну то - таке. фсбУ винними зробить місцевих жителів, що хмиз та щепки від зрубаних "елітою" дерев, збирали. А що, зробили ж бабульок з сел винними в забрудненні атмосфери. Бадилля картопляне, стерви, палять у себе на городах! Не птахокомбінати, не ТЕЦ, не металургійні заводи, не куряги і навіть не любителі шашличків задимлюють атмосферу, а бабульки-шкодульки. Бабульку ж можна штрафонуть, це ж не руда криса даунбасії. Те ж буде і з винними в вирубках лісу.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:26 Ответить
Я вчив в школі фізику і знаю що воді в даному випадку дощовій воді все одно треба кудись дітись і вона стече вниз і затопить низини. Є там дерева чи нема. Єдине чим дерева пригодяться це допоможуть запобігти зсувам грунту.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:30 Ответить
Прочитайте, якщо є час. Вам не завадить. https://life.pravda.com.ua/society/2018/03/21/229694/
І ще. Для вас головне не еко-катастрофа, не "лисі" Карпати, не знищені бидло-елітою ліси, а те щоб у цьому не звинуватили "сивочолого "батька нації"?
показать весь комментарий
26.06.2020 20:02 Ответить
дякую) я не читаю російських газет. А про порошенка згадали твої колеги, - отам де хрестик видалений модератором - Велика стаття з поясненнями чому порошенко винуватий в повені)

І ваша ботоферма вкупі з оцими ідіотськими справами "про екоцид" дає наглядну картину просування темника)
показать весь комментарий
26.06.2020 20:09 Ответить
В вирубці і нищенню лісів винні ВСІ "презики" від кравчука до блазня. І сивочоле брехло - не вийняток. Це по-перше. По-друге, я тобі, бидляк і лизун дупи соєвої, не "тикав". Думав, що хоча б краплина розуму в твоїй тупій довбешці залишилась. Помилився... Шкодую, що витратив на тебе, бовдура скільки часу.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:33 Ответить
Чомусь я не здивований)

У вирубці лісів винуваті не президенти а таке от тупе малоосвічене бидло як ти, впевнене що йому всі кругом винні. Таке саме бидло копає бурштин, ловить електровудками рибу і винуватий в нього хто завгодно але не він. От в твоєму вутломозкому випадку винуваті президенти, неважливо які. Подивись на себе з боку...
показать весь комментарий
26.06.2020 20:41 Ответить
в вашем учебнике физики были вырваны страницы о поверхностном натяжении воды...это механизм задержания если интересно
показать весь комментарий
26.06.2020 21:22 Ответить
Андрій, якби ти не прогулював уроки природознавства, то не задавав би такі дилетантські питання. Коли гори вкриті лісами, то опади затримуються на деревах і поступово випаровуються, а на лисих схилах вода відразу стікає в долини.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:12 Ответить
Якби ти не прогулював уроки математики то зрозумів би що той 1-2% опадів які затримуються на деревах) при випадінні двомісячної норми за три дня погоди не зроблять.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:20 Ответить
1-2%? Якби ти не прогулював уроки то зрозумів би, що дерево з діаметром стовбура 30см здатне утримувати до 0,5 тон води.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:18 Ответить
Угумс... Особливо хвойні... Ага... Але питання було: Як відсутність дерев впливає на КІЛЬКІСТЬ опадів з хмар? А не про те, що чи хто затримує ті самі опади, що вже впали на землю.
До речі про природознавство: екваторіальні ліси (джунглі) під час сезону дощів... Ну ніяк кількість дерев там не впливає на кількість опадів! (з року в рік)
показать весь комментарий
26.06.2020 19:27 Ответить
воду держит корневая система...
показать весь комментарий
26.06.2020 21:36 Ответить
Леса с их деревьями, кустами и травой как резервуар очень хорошо удерживают воду в почве и потом медленно её отдают не давая тем самым мгновенно образовываться бурным потокам. Особенно это выражено в гористой местности.
Кстати, очень давно в журнале "Всесвіт" писали, что вокруг очень больших водохранилищ в радиусе до 200км наоборот количество осадков снижается из-за того что испарения с них далеко не сразу конденсируются в дождевые облака, а только через какое-то время и растояние.
Пути господни природы неисповедимы (если её матчастью не интересоваться)
показать весь комментарий
26.06.2020 19:14 Ответить
Повінь в Карпатах через погодні умови - двомісячна норма випала за кілька днів. Плюс різкі перепади рельєфу. Відсутність чи присутність дерев там грає роль слонячої дробини.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:26 Ответить
Особливо це помітно на кадрах сповзання землі разом з деревами, травою, кущами...
Якщо випало більше, ніж земля може втримати, то сповзе все. Здається в Греції (чи може в Італії) є поселення, яке поповзло лише тому, що туди провели централізоване водопостачання. Кількість дерев не зменшувалась, а от воду з ґрунту перестали відбирати (колодязі перестали бути потрібні). В решті решт та вода зрушила селище (чи містечко - не пам'ятаю) у низ по горі...
показать весь комментарий
26.06.2020 19:33 Ответить
ключенвой момент - не памьятаю, то есть сказки народов мира..
показать весь комментарий
26.06.2020 20:03 Ответить
Можете самі подивитись на каналі "Explorer" серію про помилки проектування (здається). Називається "Big Engineering Mistakes" чи якось так. Там багато цікавого є...
показать весь комментарий
26.06.2020 20:09 Ответить
У меня нет телевизора.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:40 Ответить
Internet же ж є! А телевізор - то таке... Тіко розважитись та посміятися
показать весь комментарий
26.06.2020 20:53 Ответить
Так, что с тобой?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:54 Ответить
А...вон оно че))) зебилам выдали методички - "Порошенко вырубал Карпаты и теперь все утонут".
показать весь комментарий
26.06.2020 18:55 Ответить
Карпатцы сами же свои леса и рубят сами же и тонут. Им всё можно. Пусть рубят - пусть тонут.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:56 Ответить
Порошенко особисто в тебе в квартирі ліси сокирою рубав і списи робив, щоб від таких як ти кацапів було чим захищатися. Своїми очима бачив.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:57 Ответить
Ну,шо ты гониш,"Порошенко лично.."
Ты наверно не знаеш всю подноготную этого кагала.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:04 Ответить
Потопы происходят по всему миру. Смена сезонов, дня и ночи. Луна висит над Землей, и даже, говорят, вращается зараза. Вместе с Землей. И Солнцем. Бывает же...Сейчас, я так понимаю, откроют дело на Создателя всей этой красоты. Эйнштейн говорил, что это Б-г, но кто знает, может быть он ошибался. Но я так понимаю, что у СБУ свои версии. Скоро узнаем...
показать весь комментарий
26.06.2020 18:59 Ответить
неужели главного "лесоруба" авакяна словят? - так он вроде и не прячется.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:59 Ответить
А про Суркіса забули?
показать весь комментарий
26.06.2020 19:02 Ответить
site:openforest.org.ua Вирубують ліс: родичі Медведчука незаконно перекрили місце паломництва на Львівщині Компанія "Керамбуд" розпочала вирубку лісу та будівництво дороги на Страдецькій Горі, що на Львівщині. Власниками компанії є Богдан Козак та Сергій Медведчук - брати депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука. Цю інформацію підтвердили в УГКЦ. Там зазначають, що Страдецька гора є відомим місцем паломництва християн. Цікаво Що криється за партією ОПЗЖ: обурливі факти з життя посіпак Медведчука Що відомо про будівництво дороги на Львівщині За словами настоятеля парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Страдч, отця Іван Ковтуна, в лісі, біля Страдецької гори, щодня працюють бензопили і важка техніка. З'ясувалося, що там вирубують ліс і насипають нову дорогу. За словами священника, все це відбувалося в дуже швидких темпах. Ліс, в якому відбувається вирубка та насипання дороги, перебуває в державній власності. Тому всі рішення щодо цього ухвалює Львівська обласна держана адміністрація. А жодних дозволів від Львівської ОДА не було. Проведення будівництва в природоохоронній зоні передбачає чимало експертиз, зокрема екологічної, яка теж не була зроблена. Що відомо про Страдецьку гору і її значення? Ця територія є пам'яткою природи і місцем, куди прибувають на відпочинок та екскурсії групи дітей та молоді. Ділянка, де ведуться роботи, входить до складу транскордонного українсько-польського біосферного резервату "Розточчя". Його створили 19 червня 2019 року на 31-й сесії Міжнародній координаційній раді Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".В УГКЦ кажуть, що через хресну дорогу часто ходять християнські паломники. Будівництво унеможливлює проведення таких заходів. Зокрема, 26 червня тут мала відбутися Всеукраїнська проща 24tv.ua, 16.05.2020
показать весь комментарий
26.06.2020 19:03 Ответить
А СБУ то оказывается глазастая,на лысых сотнях гектаров поймали автомобиль с дровами который загрузили после сплошной вырубки отходами которые те ,,неизвестные лесорубы,,оставили как бросовый материал.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:06 Ответить
Рубайте смереки дальше, сказочные дикари!
показать весь комментарий
26.06.2020 19:08 Ответить
в пустой голове больше одной мысли не помещается? или забыл страницу методички перевернуть?
показать весь комментарий
26.06.2020 21:41 Ответить
интересуетесь?
показать весь комментарий
26.06.2020 21:56 Ответить
Неожиданно! Кто бы мог подумать?))
показать весь комментарий
26.06.2020 19:11 Ответить
Порошенко виноват, к гадалке не ходи...
показать весь комментарий
26.06.2020 19:14 Ответить
Лесная контрабанда семьи Луценко - журналистское расследование.
Под видом дров из Украины для нужд европейских производителей мебели экспортируется качественная древесина. При этом наибольшими экспортерами являются государственные лессовхозы, которые контролируются людьми, близкими к генпрокурору Луценко.
Об этом говорится в опубликованном сегодня расследовании издания «Наші гроші».
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B6%D1%83.html
показать весь комментарий
26.06.2020 19:15 Ответить
Не здивуюся, якщо влада почне виплачувати компенсації бурштинщикам за те, що не зможуть заготовляти сік, ягоди і гриби у знищених ними ж лісах.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:17 Ответить
Тем, кто крышевал вырубку и вывоз леса через границу, поручили расследовать это дело. Хм, даже представить сложно, чем закончится это расследование...
показать весь комментарий
26.06.2020 19:19 Ответить
Ничем не закончится и никогда не закончится - этим расследованием они себя трудоустроили и своих внуков...
показать весь комментарий
26.06.2020 19:23 Ответить
Редактор Цензора , ты сам хоть понял смысл того , что написал ? "... дело об экоциде из-за паводков на западе Украины "
показать весь комментарий
26.06.2020 19:33 Ответить
Нужно открыть уголовное дело против всевышнего.
Не, ну а шо он дожди насылает?
показать весь комментарий
26.06.2020 19:35 Ответить
😇
показать весь комментарий
26.06.2020 19:45 Ответить
надо просто перестать рубить смереко
показать весь комментарий
26.06.2020 20:04 Ответить
- Де дамби Ющера?
- Там де стіна Кролика.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:32 Ответить
 
 