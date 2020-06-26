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Новости Паводки на Западной Украине
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Буковина (888) паводок (294) убытки (372)

На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА

На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА

В Черновицкой области по предварительным подсчетам ненастье нанесло ущерб на 1 млрд 50 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказал заместитель председателя Черновицкой ОГА Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий ненастья.

"Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению. Но по предварительным данным, уже просчитано, убытки от паводка составляют 1 млрд 50 млн гривень", - сказал Бойко.

Сюда учли поврежденные и разрушенные мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

Наиболее пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

"Практика показывает, что даже тогда, когда уровень рек приходит, вода отходит и еще больше разрушает инфраструктуру. Поэтому сумма ущерба может расти", - добавил чиновник.

Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.

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Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены.

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Топ комментарии
+6
Убытки от паводков превышают миллиард гривен, но это ничто по сравнению с убытками из-за клоуна и недоразумений из95-го анала.
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26.06.2020 19:05
+5
На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 3623
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26.06.2020 19:10
+4
Вот это зеленому стаду подфартило...это ж сколько модно распилить...внукам точно хватит...а может и правнукам...
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26.06.2020 19:07
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Правила форума Совет форумчан
Зе добра людина і тому допоможе буковинцям за власний рахунок.
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26.06.2020 18:59 Ответить
Так , сам нелох із лисим попиляли всі ліси на Буковині і Закарпатті ! Тепер нехай відповідає ! Діловий ліс як дрова вивозив , паскуда така !
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26.06.2020 19:04 Ответить
Але його однодумці Суркіс та родичі Медведчука це точно робили🤗
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26.06.2020 19:06 Ответить
Родичі медведчука - маєте на увазі родину ***** чи Порошенка ? Адже вони куми . Одному Мішу хрестив , того , що російську символіку любить вдягати , а іншому - Машу . Розкрийте таємницю - хто ці загадкові родичі ? Клічко , наприклад , із Шуфричем кумує , - вони всі там пере.блись , то й на їхніх дітях відбивається .
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26.06.2020 19:15 Ответить
site:openforest.org.ua Компанія "Керамбуд" розпочала вирубку лісу та будівництво дороги на Страдецькій Горі, що на Львівщині. Власниками компанії є Богдан Козак та Сергій Медведчук - брати депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.
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26.06.2020 19:18 Ответить
Зрозуміло . Але і не відміняє міцні родинні зв'язки між порошенком і медведчуком .І ще з одним кумом . Зауважте - я не вважаю зеленського кращим за порошенка - абсолютно такий самий баран на чолі ще не знаю кого , хоч би й левів , однаково це нічого не змінює ...
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26.06.2020 19:35 Ответить
Я не знаю про міцні родинні зв'язки з медведчуком, а про ненависть Порошенка до нього мені відомо.
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26.06.2020 19:37 Ответить
Ну, тут факт в тім що ліс ще ніколи не пиляли так, як останній рік.
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26.06.2020 19:22 Ответить
Скільки куб дубу зараз коштує ?
Скільки ще лісу треба вирубати , щоб ті гроші (1500000000 гривень) назбирати ?
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26.06.2020 19:01 Ответить
Не має значення, дубу в Карпатах рубають таку саму кількість як і баобаба, обидва там не ростуть.
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26.06.2020 19:24 Ответить
Трохи дуба там є, але це не промислові об'єми.
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26.06.2020 19:33 Ответить
* бука , грабу , ясеню - маю на увазі цінну деревину , дорожчу за сосну , яку експортують , як дрова .
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26.06.2020 19:39 Ответить
Тоді модрину, вона в червоній книзі, колись коштувала більше 500 дол за куб, зараз не знаю.
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26.06.2020 19:54 Ответить
Убытки от паводков превышают миллиард гривен, но это ничто по сравнению с убытками из-за клоуна и недоразумений из95-го анала.
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26.06.2020 19:05 Ответить
Особливо через те , що не дотримується "безальтернативних перемир'їв" - наказує відповідати ворогу - провокує ! Петро б його за таке у в'язницю посадив би ! Петро - президент миру !
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26.06.2020 19:10 Ответить
Навпаки- відповідати Зеленський заборонив.
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26.06.2020 19:23 Ответить
То наші воїни весь час порушують цю заборону 😁! Дай їм Бог здоров'я , наснаги і перемоги !
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26.06.2020 19:41 Ответить
Вот это зеленому стаду подфартило...это ж сколько модно распилить...внукам точно хватит...а может и правнукам...
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26.06.2020 19:07 Ответить
На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 3623
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26.06.2020 19:10 Ответить
Для повнішої інфантильності домалюй , ніби то порошенко срача зеленському дає !
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26.06.2020 19:17 Ответить
Нє. Порошенко Вовіка як паскудне кошеня- в калюжу писком витовче.
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26.06.2020 19:24 Ответить
Дитячий садок .
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26.06.2020 19:43 Ответить
За чий рахунок буде покриватись результат вирубки лісів інопланетянами?
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26.06.2020 19:10 Ответить
На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 6350
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26.06.2020 19:42 Ответить
Нюю..Откатиков скока-скока будет??))
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26.06.2020 19:20 Ответить
Тобі?
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26.06.2020 19:34 Ответить
Ваша соєва кошерність аж зашкалює...))
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26.06.2020 19:39 Ответить
У вас зашкалює? Можливо це наслідок вашої короновірусної хвороби?
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26.06.2020 19:41 Ответить
Чого цупитесь , шановні , вам же обом болить за Україну , може , спрямуємо агресію в інше русло ?
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26.06.2020 19:52 Ответить
Не люблю я прихильників зеленої шобли.
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26.06.2020 19:55 Ответить
Крщтик провокує-як завжди..)))
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26.06.2020 19:56 Ответить
Красава Порасенко. Весь "кругляк" на корню под транш МВФ слил. Уже и денег нет и кругляк тю-тю.
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26.06.2020 19:32 Ответить
За документами то дрова були .
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26.06.2020 19:44 Ответить
Зэ-лень давай...зЭ-лень давай...- о , ці танці кАзнокради чекають я Дощу з неба ....
Не одна хАтинка у чИнокрадів побудуеться...- для Діток...
На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 638
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26.06.2020 19:40 Ответить
лучше бы построили, как Китае каналы высокие и огромные из бетона для воды и проблема была бы устранена раз и навсегда! Вместо того, чтобы каждый раз терпеть бедствия. И землю сваями большими укрепить и деревья высадить!
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26.06.2020 19:41 Ответить
В Китаї , нехай над ним буде мир і благословення Всевишнього , за хабар - розстрілюють з конфіскацією !
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26.06.2020 19:47 Ответить
а может таки проще и дешевле строиться не где хочешь, а немного повыше от уровня воды?
Дебилизмом берегоукрепления верховий рек уже переболели все ! Американцы одели в сталь и бетон тысячи километров верховий, построили тысячи километров дамб....и теперь не знают как вернуть это взад!!! Вместо затоплений десятков тысяч акров в верховьях они получили затопление миллионов акров в нижней части рек - где подъем воды на метр затапливает гороахдо больше площадей более плодородных земель...вот как то так...
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26.06.2020 21:37 Ответить
а прибыли от янтаря и леса? (ну...чисто гипотетически)
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26.06.2020 19:46 Ответить
Ви в кишеню Арсену Борисовичу не лізьте ! Побороли вже "янтарну мафію" , немає більше бурштину !
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26.06.2020 19:49 Ответить
так й лісову мафію майже теж...бо і лісу якось порідшало (але думаю на аваку і інших скажених собак вистачить.. а там...хоч кущі не рости)
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26.06.2020 19:52 Ответить
На Київщині відчутно порідшали ліси , раніше був ліс із зайцями і косулями , а зараз кільцеву через той ліс видно і чутно ... І наш дев'ятиповерховий будинок також підмиває ...
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26.06.2020 20:01 Ответить
та хіба ж тільки на Київщині ?
кругом чорних лісорубів хватає...навіть штучно насаджені посадки обабіч доріг і ті шманають до пеньків...а тоді дивуютьчя, що ярами, як шрамами степи вкриваються
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26.06.2020 20:21 Ответить
Избитая фраза, но при Порошенко такого не было.
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26.06.2020 20:43 Ответить
Там кстати и дожди прошли просто сплошные---всё сошлось. Но то что смереки погибли давно---знают все. И то что никаких гидросооружений не строили--тоже. И все там на месте это знают, И кто, и кому брат с сестрою---опять же знают. А вот то что многое уже поздно---пока не все знают. Потому и валят всё что выше 3 метров. Как там у Высоцкого:*..вы лучше лес валите на гробы....* для кладбищ места всё больше!
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26.06.2020 20:51 Ответить
При донецких ворюгах, что бы получить истинные цифры, принято было делить на пять. При этих шморклях на 15 моло будет. Воруют в турбо режиме, понимают что не долго им править. В ростове недвижимость поднялась в цене.
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26.06.2020 22:09 Ответить
Бедная наша Буковина. И по ковид там ситуация плохая , и тут ещё эта беда
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26.06.2020 22:20 Ответить
Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги. Источник: https://censor.net/n3204682
Во всём мире этим занимаются страховые компании. Хлзяева страхуют имущество. Год прошёл спокойно страховая компания в прибыли. При наступлении страхового случая компания из раннее наеопленного "жира" возмещает сумму страховки. И только у нас страна богатая, валит то бабло просто так.
Там чужие не ходят. Из Днепра и Запорожья не приезжали лес пилить. "Это наша корова "Это наши леса - мы их сами пилим - сами продаём"
Почему в данном случае из моих налогов должна выплачиваться компенсация пофигистам выпилившим у себя лес. Живя в таком месте жлобствовать на страховку?
Покупаем уголь - посадку за огородом пилить нельзя. Начнёт дорогу заметать, и ветер будет. А нам здесь жить.
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26.06.2020 22:48 Ответить
 
 