На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА

В Черновицкой области по предварительным подсчетам ненастье нанесло ущерб на 1 млрд 50 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказал заместитель председателя Черновицкой ОГА Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий ненастья.

"Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению. Но по предварительным данным, уже просчитано, убытки от паводка составляют 1 млрд 50 млн гривень", - сказал Бойко.

Сюда учли поврежденные и разрушенные мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

Наиболее пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

"Практика показывает, что даже тогда, когда уровень рек приходит, вода отходит и еще больше разрушает инфраструктуру. Поэтому сумма ущерба может расти", - добавил чиновник.

Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.

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