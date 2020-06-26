На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА
В Черновицкой области по предварительным подсчетам ненастье нанесло ущерб на 1 млрд 50 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказал заместитель председателя Черновицкой ОГА Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий ненастья.
"Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению. Но по предварительным данным, уже просчитано, убытки от паводка составляют 1 млрд 50 млн гривень", - сказал Бойко.
Сюда учли поврежденные и разрушенные мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.
Наиболее пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.
"Практика показывает, что даже тогда, когда уровень рек приходит, вода отходит и еще больше разрушает инфраструктуру. Поэтому сумма ущерба может расти", - добавил чиновник.
Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.
Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены.
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Скільки ще лісу треба вирубати , щоб ті гроші (1500000000 гривень) назбирати ?
Не одна хАтинка у чИнокрадів побудуеться...- для Діток...
Дебилизмом берегоукрепления верховий рек уже переболели все ! Американцы одели в сталь и бетон тысячи километров верховий, построили тысячи километров дамб....и теперь не знают как вернуть это взад!!! Вместо затоплений десятков тысяч акров в верховьях они получили затопление миллионов акров в нижней части рек - где подъем воды на метр затапливает гороахдо больше площадей более плодородных земель...вот как то так...
кругом чорних лісорубів хватає...навіть штучно насаджені посадки обабіч доріг і ті шманають до пеньків...а тоді дивуютьчя, що ярами, як шрамами степи вкриваються
Во всём мире этим занимаются страховые компании. Хлзяева страхуют имущество. Год прошёл спокойно страховая компания в прибыли. При наступлении страхового случая компания из раннее наеопленного "жира" возмещает сумму страховки. И только у нас страна богатая, валит то бабло просто так.
Там чужие не ходят. Из Днепра и Запорожья не приезжали лес пилить. "
Это наша корова"Это наши леса - мы их сами пилим - сами продаём"
Почему в данном случае из моих налогов должна выплачиваться компенсация пофигистам выпилившим у себя лес. Живя в таком месте жлобствовать на страховку?
Покупаем уголь - посадку за огородом пилить нельзя. Начнёт дорогу заметать, и ветер будет. А нам здесь жить.