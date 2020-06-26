На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА
У Чернівецькій області за попередніми підрахунками негода завдала збитків на 1 млрд 50 млн гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко, який очолює штаб із ліквідації наслідків негоди.
"Підрахунки збитків ще тривають. Бо не скрізь зійшла вода і ще не встановлень і повністю збитки по населенню. Але за попередніми даними, які вже обраховані, збитки від паводка становлят1 млрд 50 млн гривень", - сказав Бойко.
Сюди врахували пошкоджені і зруйновані мости, дамби, дороги місцевого і державного значення, також попередні дані збитків для місцевого населення.
Найбільш постраждали від негоди населені пункти та інфраструктура у Путильському, Вижницькому та Кіцманському районах.
"Практика показує, що навіть тоді, коли рівень річок спадає, вода відходить та ще більше руйнує інфраструктуру. Тому сума збитків може зростати", - додав чиновник.
Наразі представники органів місцевої влади здійснюють подворовий обхід та формують списки людей, яким буде виплачуватись компенсація за завдані стихією збитки. Чиновники обласної адміністрації обіцяють у максимально стислі строки почати виплачувати людям гроші.
Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській і Тернопільській областях. Найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де залишаються підтопленими понад 9 тис. будинків, пошкоджено більше 600 км автодоріг, 900 людей евакуйовано або відселено.
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Скільки ще лісу треба вирубати , щоб ті гроші (1500000000 гривень) назбирати ?
Не одна хАтинка у чИнокрадів побудуеться...- для Діток...
Дебилизмом берегоукрепления верховий рек уже переболели все ! Американцы одели в сталь и бетон тысячи километров верховий, построили тысячи километров дамб....и теперь не знают как вернуть это взад!!! Вместо затоплений десятков тысяч акров в верховьях они получили затопление миллионов акров в нижней части рек - где подъем воды на метр затапливает гороахдо больше площадей более плодородных земель...вот как то так...
кругом чорних лісорубів хватає...навіть штучно насаджені посадки обабіч доріг і ті шманають до пеньків...а тоді дивуютьчя, що ярами, як шрамами степи вкриваються
Во всём мире этим занимаются страховые компании. Хлзяева страхуют имущество. Год прошёл спокойно страховая компания в прибыли. При наступлении страхового случая компания из раннее наеопленного "жира" возмещает сумму страховки. И только у нас страна богатая, валит то бабло просто так.
Там чужие не ходят. Из Днепра и Запорожья не приезжали лес пилить. "
Это наша корова"Это наши леса - мы их сами пилим - сами продаём"
Почему в данном случае из моих налогов должна выплачиваться компенсация пофигистам выпилившим у себя лес. Живя в таком месте жлобствовать на страховку?
Покупаем уголь - посадку за огородом пилить нельзя. Начнёт дорогу заметать, и ветер будет. А нам здесь жить.