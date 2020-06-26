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Новини Паводки на Західній Україні
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Буковина (841) паводок (233) збитки (1375)

На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА

На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА

У Чернівецькій області за попередніми підрахунками негода завдала збитків на 1 млрд 50 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко, який очолює штаб із ліквідації наслідків негоди.

"Підрахунки збитків ще тривають. Бо не скрізь зійшла вода і ще не встановлень і повністю збитки по населенню. Але за попередніми даними, які вже обраховані, збитки від паводка становлят1 млрд 50 млн гривень", - сказав Бойко.

Сюди врахували пошкоджені і зруйновані мости, дамби, дороги місцевого і державного значення, також попередні дані збитків для місцевого населення.

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Найбільш постраждали від негоди населені пункти та інфраструктура у Путильському, Вижницькому та Кіцманському районах.

"Практика показує, що навіть тоді, коли рівень річок спадає, вода відходить та ще більше руйнує інфраструктуру. Тому сума збитків може зростати", - додав чиновник.

Наразі представники органів місцевої влади здійснюють подворовий обхід та формують списки людей, яким буде виплачуватись компенсація за завдані стихією збитки. Чиновники обласної адміністрації обіцяють у максимально стислі строки почати виплачувати людям гроші.

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській і Тернопільській областях. Найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де залишаються підтопленими понад 9 тис. будинків, пошкоджено більше 600 км автодоріг, 900 людей евакуйовано або відселено.
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Топ коментарі
+6
Убытки от паводков превышают миллиард гривен, но это ничто по сравнению с убытками из-за клоуна и недоразумений из95-го анала.
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26.06.2020 19:05
+5
На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 3623
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26.06.2020 19:10
+4
Вот это зеленому стаду подфартило...это ж сколько модно распилить...внукам точно хватит...а может и правнукам...
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26.06.2020 19:07
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Зе добра людина і тому допоможе буковинцям за власний рахунок.
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26.06.2020 18:59 Відповісти
Так , сам нелох із лисим попиляли всі ліси на Буковині і Закарпатті ! Тепер нехай відповідає ! Діловий ліс як дрова вивозив , паскуда така !
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26.06.2020 19:04 Відповісти
Але його однодумці Суркіс та родичі Медведчука це точно робили🤗
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26.06.2020 19:06 Відповісти
Родичі медведчука - маєте на увазі родину ***** чи Порошенка ? Адже вони куми . Одному Мішу хрестив , того , що російську символіку любить вдягати , а іншому - Машу . Розкрийте таємницю - хто ці загадкові родичі ? Клічко , наприклад , із Шуфричем кумує , - вони всі там пере.блись , то й на їхніх дітях відбивається .
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26.06.2020 19:15 Відповісти
site:openforest.org.ua Компанія "Керамбуд" розпочала вирубку лісу та будівництво дороги на Страдецькій Горі, що на Львівщині. Власниками компанії є Богдан Козак та Сергій Медведчук - брати депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.
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26.06.2020 19:18 Відповісти
Зрозуміло . Але і не відміняє міцні родинні зв'язки між порошенком і медведчуком .І ще з одним кумом . Зауважте - я не вважаю зеленського кращим за порошенка - абсолютно такий самий баран на чолі ще не знаю кого , хоч би й левів , однаково це нічого не змінює ...
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26.06.2020 19:35 Відповісти
Я не знаю про міцні родинні зв'язки з медведчуком, а про ненависть Порошенка до нього мені відомо.
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26.06.2020 19:37 Відповісти
Ну, тут факт в тім що ліс ще ніколи не пиляли так, як останній рік.
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26.06.2020 19:22 Відповісти
Скільки куб дубу зараз коштує ?
Скільки ще лісу треба вирубати , щоб ті гроші (1500000000 гривень) назбирати ?
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26.06.2020 19:01 Відповісти
Не має значення, дубу в Карпатах рубають таку саму кількість як і баобаба, обидва там не ростуть.
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26.06.2020 19:24 Відповісти
Трохи дуба там є, але це не промислові об'єми.
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26.06.2020 19:33 Відповісти
* бука , грабу , ясеню - маю на увазі цінну деревину , дорожчу за сосну , яку експортують , як дрова .
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26.06.2020 19:39 Відповісти
Тоді модрину, вона в червоній книзі, колись коштувала більше 500 дол за куб, зараз не знаю.
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26.06.2020 19:54 Відповісти
Убытки от паводков превышают миллиард гривен, но это ничто по сравнению с убытками из-за клоуна и недоразумений из95-го анала.
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26.06.2020 19:05 Відповісти
Особливо через те , що не дотримується "безальтернативних перемир'їв" - наказує відповідати ворогу - провокує ! Петро б його за таке у в'язницю посадив би ! Петро - президент миру !
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26.06.2020 19:10 Відповісти
Навпаки- відповідати Зеленський заборонив.
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26.06.2020 19:23 Відповісти
То наші воїни весь час порушують цю заборону 😁! Дай їм Бог здоров'я , наснаги і перемоги !
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26.06.2020 19:41 Відповісти
Вот это зеленому стаду подфартило...это ж сколько модно распилить...внукам точно хватит...а может и правнукам...
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26.06.2020 19:07 Відповісти
На Буковине убытки от паводков превышают миллиард грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 3623
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26.06.2020 19:10 Відповісти
Для повнішої інфантильності домалюй , ніби то порошенко срача зеленському дає !
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26.06.2020 19:17 Відповісти
Нє. Порошенко Вовіка як паскудне кошеня- в калюжу писком витовче.
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26.06.2020 19:24 Відповісти
Дитячий садок .
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26.06.2020 19:43 Відповісти
За чий рахунок буде покриватись результат вирубки лісів інопланетянами?
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26.06.2020 19:10 Відповісти
На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 6350
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26.06.2020 19:42 Відповісти
Нюю..Откатиков скока-скока будет??))
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26.06.2020 19:20 Відповісти
Тобі?
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26.06.2020 19:34 Відповісти
Ваша соєва кошерність аж зашкалює...))
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26.06.2020 19:39 Відповісти
У вас зашкалює? Можливо це наслідок вашої короновірусної хвороби?
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26.06.2020 19:41 Відповісти
Чого цупитесь , шановні , вам же обом болить за Україну , може , спрямуємо агресію в інше русло ?
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26.06.2020 19:52 Відповісти
Не люблю я прихильників зеленої шобли.
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26.06.2020 19:55 Відповісти
Крщтик провокує-як завжди..)))
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26.06.2020 19:56 Відповісти
Красава Порасенко. Весь "кругляк" на корню под транш МВФ слил. Уже и денег нет и кругляк тю-тю.
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26.06.2020 19:32 Відповісти
За документами то дрова були .
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26.06.2020 19:44 Відповісти
Зэ-лень давай...зЭ-лень давай...- о , ці танці кАзнокради чекають я Дощу з неба ....
Не одна хАтинка у чИнокрадів побудуеться...- для Діток...
На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 638
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26.06.2020 19:40 Відповісти
лучше бы построили, как Китае каналы высокие и огромные из бетона для воды и проблема была бы устранена раз и навсегда! Вместо того, чтобы каждый раз терпеть бедствия. И землю сваями большими укрепить и деревья высадить!
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26.06.2020 19:41 Відповісти
В Китаї , нехай над ним буде мир і благословення Всевишнього , за хабар - розстрілюють з конфіскацією !
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26.06.2020 19:47 Відповісти
а может таки проще и дешевле строиться не где хочешь, а немного повыше от уровня воды?
Дебилизмом берегоукрепления верховий рек уже переболели все ! Американцы одели в сталь и бетон тысячи километров верховий, построили тысячи километров дамб....и теперь не знают как вернуть это взад!!! Вместо затоплений десятков тысяч акров в верховьях они получили затопление миллионов акров в нижней части рек - где подъем воды на метр затапливает гороахдо больше площадей более плодородных земель...вот как то так...
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26.06.2020 21:37 Відповісти
а прибыли от янтаря и леса? (ну...чисто гипотетически)
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26.06.2020 19:46 Відповісти
Ви в кишеню Арсену Борисовичу не лізьте ! Побороли вже "янтарну мафію" , немає більше бурштину !
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26.06.2020 19:49 Відповісти
так й лісову мафію майже теж...бо і лісу якось порідшало (але думаю на аваку і інших скажених собак вистачить.. а там...хоч кущі не рости)
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26.06.2020 19:52 Відповісти
На Київщині відчутно порідшали ліси , раніше був ліс із зайцями і косулями , а зараз кільцеву через той ліс видно і чутно ... І наш дев'ятиповерховий будинок також підмиває ...
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26.06.2020 20:01 Відповісти
та хіба ж тільки на Київщині ?
кругом чорних лісорубів хватає...навіть штучно насаджені посадки обабіч доріг і ті шманають до пеньків...а тоді дивуютьчя, що ярами, як шрамами степи вкриваються
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26.06.2020 20:21 Відповісти
Избитая фраза, но при Порошенко такого не было.
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26.06.2020 20:43 Відповісти
Там кстати и дожди прошли просто сплошные---всё сошлось. Но то что смереки погибли давно---знают все. И то что никаких гидросооружений не строили--тоже. И все там на месте это знают, И кто, и кому брат с сестрою---опять же знают. А вот то что многое уже поздно---пока не все знают. Потому и валят всё что выше 3 метров. Как там у Высоцкого:*..вы лучше лес валите на гробы....* для кладбищ места всё больше!
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26.06.2020 20:51 Відповісти
При донецких ворюгах, что бы получить истинные цифры, принято было делить на пять. При этих шморклях на 15 моло будет. Воруют в турбо режиме, понимают что не долго им править. В ростове недвижимость поднялась в цене.
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26.06.2020 22:09 Відповісти
Бедная наша Буковина. И по ковид там ситуация плохая , и тут ещё эта беда
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26.06.2020 22:20 Відповісти
Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги. Источник: https://censor.net/n3204682
Во всём мире этим занимаются страховые компании. Хлзяева страхуют имущество. Год прошёл спокойно страховая компания в прибыли. При наступлении страхового случая компания из раннее наеопленного "жира" возмещает сумму страховки. И только у нас страна богатая, валит то бабло просто так.
Там чужие не ходят. Из Днепра и Запорожья не приезжали лес пилить. "Это наша корова "Это наши леса - мы их сами пилим - сами продаём"
Почему в данном случае из моих налогов должна выплачиваться компенсация пофигистам выпилившим у себя лес. Живя в таком месте жлобствовать на страховку?
Покупаем уголь - посадку за огородом пилить нельзя. Начнёт дорогу заметать, и ветер будет. А нам здесь жить.
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26.06.2020 22:48 Відповісти
 
 