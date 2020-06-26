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Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба

Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба

Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 июня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка", – пояснил министр.

По его словам, то же самое касается и отметок посещаемых мест.

"Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev", – сказал Кулеба

Также он отметил, что выставленные в прошлом теги и отметки еще существуют, так как их нельзя поменять "задним числом".

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Топ комментарии
+7
Моксель звідти й не виповзав
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26.06.2020 20:38
+6
Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9768
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26.06.2020 20:15
+6
Особливо мене тішить ситуація, коли ті, що з "чєлюстью", кажуть "нужно расставить все точки над и"... А найбільшу радість приносить запитання у відповідь: "над якою "И"?"
Чого тіко я не вислухав у відповідь!
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26.06.2020 20:50
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долго,долго шёл
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26.06.2020 20:13 Ответить
Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9768
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26.06.2020 20:15 Ответить
Перемога!
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26.06.2020 20:21 Ответить
Перемога правди.
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26.06.2020 20:26 Ответить
ДО Ж...ПЫ!
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26.06.2020 20:35 Ответить
Моксель звідти й не виповзав
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26.06.2020 20:38 Ответить
Это маленькая, но победа! Слава Украине!
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26.06.2020 20:39 Ответить
-Добрый день,Это СБУ ?
-Да.
-Мой сосед говорит по русски !!!
- А Вы почему говорите по русски ?
- А Вы ?
- Слава Украине !!!
- Героям слава!!!
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26.06.2020 20:41 Ответить
Особливо мене тішить ситуація, коли ті, що з "чєлюстью", кажуть "нужно расставить все точки над и"... А найбільшу радість приносить запитання у відповідь: "над якою "И"?"
Чого тіко я не вислухав у відповідь!
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26.06.2020 20:50 Ответить
Это выражение - калька с французского «mettre les points sur les i et les barres sur les t». Проникновение этого образа в русский язык связано с тем, что в старой русской орфографии применялась буква «и десятеричное», сходная по начертанию с французской «i».
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27.06.2020 04:37 Ответить
Фейсбук - антиукраїнський ресурс , блокують і видаляють патріотів(Азов , Айдар) . Порядні люди фейсбуком не користуються .
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26.06.2020 21:06 Ответить
Именно так. Пусть поклонники кацапии пользуются е*лолицом
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26.06.2020 21:13 Ответить
Но пуцкие чалюсти говорят "Куев". На большее их обезьяньи мозги не способны.
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26.06.2020 22:45 Ответить
ПОРА ЦУКЕРБЕРГУ ОПЕРАТИВКИ ДОБАВИТЬ ,А ТО ТОРМОЗИТ !!!
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27.06.2020 00:48 Ответить
Там касперский всю память занял
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27.06.2020 01:42 Ответить
а може просто хуцпу відключити
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27.06.2020 07:29 Ответить
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29.06.2020 14:57 Ответить
Це ЧУДОВО!! але і в Україні з географічними назвами вітбуваються ДУЖЕ ДИВНІ РЕЧІ і досі існують"кіровоґадська та дніпропердовська" області... Хоча шмарклі мають "монобільшість" і могли б ДАВНО ВЖЕ ПЕРЕІМЕНУВАТИ ті області... а в ДНІПРІ банда марамоїв на чолі з головою міськради філатовим ВПЕРТО перекручує назву міста Д Н І П Р О в якийсь дуркуватий сленг ґапоти 70х-"днєпґ" а президент та його оточення роспатякують про якихось "мерів-ґубіґнатарів" Ш О Ж Ц Е ТАКЕ як не свідоме паплюження ДЕРЖАВНОЇ МОВИ та порушення антикамуняцьких законів?
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27.06.2020 07:27 Ответить
 
 