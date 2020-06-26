Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы, - Кулеба

Социальная сеть Facebook официально перешла к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 июня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv – адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не русского языка", – пояснил министр.



По его словам, то же самое касается и отметок посещаемых мест.



"Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev", – сказал Кулеба



Также он отметил, что выставленные в прошлом теги и отметки еще существуют, так как их нельзя поменять "задним числом".

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