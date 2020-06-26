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Новости Паводки на Западной Украине
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Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины

Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто распорядился направить в Украину многонациональный инженерный батальон "ТИСА".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС

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Топ комментарии
+10
"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды.

Что ты ему наобещал, падло?
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26.06.2020 21:23
+8
даже не знаешь - радоваться или переживать...
ибо Сиярто тот еще... альтруист
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26.06.2020 21:24
+7
о ***.. зеленые мадяро-чепушилы готовят оккупацию западной Украины !?
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26.06.2020 21:22
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о ***.. зеленые мадяро-чепушилы готовят оккупацию западной Украины !?
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26.06.2020 21:22 Ответить
"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды.

Что ты ему наобещал, падло?
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26.06.2020 21:23 Ответить
заправить солярой на выходе назад, по самое нехочу!!
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26.06.2020 22:19 Ответить
Ну як так, ми ЗСУ не задіяли для ліквідації наслідків, а угорці надсилають свої військові частини! Виходить що угорці краще реагують на надзвичайні ситуації в Україні ніж український уряд, МВС, ДСНС, НГУ, міноброни та Генштаб ЗСУ!
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26.06.2020 21:23 Ответить
Приймемо це , як дружню допомогу в важкий час . Може , й навчать чого важливого і корисного .
І хіба Угорщина сама не постраждала від повеней , там же такі самі зливи були ?
В будь-якому разі дружню допомогу треба ввічливо приймати , із вдячністю , адже це зобов'язує порядних людей до взаємності .
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26.06.2020 22:32 Ответить
До того ж в цьому батальйоні і українці є з однієї з найкращих військових частин України !
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26.06.2020 22:35 Ответить
даже не знаешь - радоваться или переживать...
ибо Сиярто тот еще... альтруист
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26.06.2020 21:24 Ответить
Смотрите как бы там те инженерные человечки не оказались рузгоговорящими и не основали новую республику
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26.06.2020 21:31 Ответить
Немає необїідності. Зелені самі про мад'ярську федерацію подбали Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины - Цензор.НЕТ 4970
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26.06.2020 21:36 Ответить
венгрию надо направлять нах
вместе с сітром
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26.06.2020 21:35 Ответить
Как только помогут самой Украине оттуда слезть, так сразу...
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26.06.2020 21:53 Ответить
Если конечно это так НАТО нам помогает батальоном инженерным из Венгрии---спасибо конечно. Капля в море---то же вода!
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26.06.2020 21:35 Ответить
нам помогает батальоном инженерным из Венгрии

Каждая страна - участница обеспечивает до 200 солдат. В январе 2012 года общий размер был 703. украинская часть из https://ru.qwe.wiki/wiki/128th_Mechanized_Brigade_(Ukraine) 128 - й механизированной бригады . Венгрия предоставляет солдатам 5 - й стрелковой бригады и 37 - й инженерно полка Румыния предоставляет пятьдесят второй инженерный батальон «Тиса». Словакия предоставляет компания из инженерного батальона в https://ru.qwe.wiki/wiki/Sere%C4%8F Sereď
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26.06.2020 22:12 Ответить
Спасибо за инфу, мне полегчало---осталось теперь спросить у тех кто на крышах сидел там. Безусловно любая помощь всегда помощь. Но помощь и участие---разные вещи совсем.
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26.06.2020 22:36 Ответить
осталось теперь спросить у тех кто на крышах сидел там. Безусловно любая помощь всегда помощь.
Плачу от сострадания. И о помощи вспомнили. В вывозе леса помощь не требовалась? А деньги посчитать помощь просили?
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26.06.2020 22:57 Ответить
А нахріна ми утримуємо незрозумілу армію ДСНС ? 15 ярдів на шарагу виділено цього року !
80000 дармоїдів !
А якщо приспічило запросити допомогу угорців,-нехай допомогають де завгодно,крім Берегівщини !
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26.06.2020 21:41 Ответить
Помощь от Венгрии? Бескорыстная? Кто-то в это верит? У меня предчувствия очень недобрые....
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26.06.2020 21:46 Ответить
Я вірю , бо буквально тільки що трохи більше Вас дізнався про цей батальйон .
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26.06.2020 22:39 Ответить
Да Венгры своё продвигают, автономию для Закарпатья. Не следует на это вестись!
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26.06.2020 21:53 Ответить
Зачем бред писать? Какая может быть там автономия? Национальный состав Закарпатья:
Украинцы - 1 010 127 (80,5 %)
Венгры - 151 516 (12,1 %)
Румыны - 32 152 (2,6 %)
Русские - 30 993 (2,5 %)
Цыгане - 14 004 (1,1 %)
Русины - 10 100 (0,8 %)
Словаки - 5 695 (0,5 %)
Немцы - 3 582 (0,3 %)
Белорусы - 1 540 (0,1 %)
Евреи - 565 (0,05 %)
Поляки - 518 (0,04 %)
Молдаване - 516 (0,04 %)
Закарпатье-это чудесный край с очень добрыми людьми, не нужно там искусственно создавать национальные проблемы,пусть они живут там все вместе в полном согласии. Межнациональные браки в Закарпатье главное свидетельство того, что там, слава Богу, отсутствует межнациональная рознь!
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27.06.2020 14:09 Ответить
батальон на Восток, рота с лопатами месить грязь в Закарпатье....
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26.06.2020 21:53 Ответить
А причем тут КГБ?
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26.06.2020 21:54 Ответить
1,В Вене И Братиславе тоже когда-то топило , но были сделаны серьёзные гидротехнические работы . В Братиславе НА ДЕНЬГИ ЕС
Надо ехать и учиться у этих стран

2. ВЕДЬ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ СОВМЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ УКРАИНЫ ВЕНГРИИ РУМЫНИИ И СЛОВАКИИ . Украинский центр в Ужгороде , там был толковый руководитель , но когда пришёл янек , поставили РЫГА шобы деньги мыл

С этим центром надо работать - у них общее оповещение о паводках
3. Заторы водные получается из-за пробок мусора и пластиковых бутылок - почему МЧС об жтом молчит - Аваков не в курсе жтих проблем ?
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26.06.2020 23:33 Ответить
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины - Цензор.НЕТ 9266
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26.06.2020 23:36 Ответить
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины - Цензор.НЕТ 4468
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26.06.2020 23:37 Ответить
https://wwf.panda.org/wwf_news/?200748/Garbage-in-Carpathians
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26.06.2020 23:38 Ответить
КОРОЧЕ ВОТ ВАМ РЕЗУЛЬТАТ , шо Аваков подмял под МВД и погранвцов и МЧС - и везде у него теперь бардак
Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины
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26.06.2020 23:39 Ответить
Головне, щоб не забули вивести.
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27.06.2020 00:45 Ответить
ну да...будут свой береговский район восстанавливать
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27.06.2020 05:47 Ответить
 
 