Венгрия направит инженерный батальон для преодоления последствий непогоды на западе Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто распорядился направить в Украину многонациональный инженерный батальон "ТИСА".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", - написал он.

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