В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт из-за распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что все будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте, - Криклий