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В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт из-за распространения коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил Шмыгаль.
Он пояснил, что все будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.
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Всемирная организация здравоохранения "совершенно неверно интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции. Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, https://www.bbc.com/news/world-europe-53190008 передает ВВС.
"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Тегнелл.
По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". В число этих стран попали Швеция и Украина