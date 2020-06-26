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В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль

В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт из-за распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что все будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением карантинных мер в транспорте, - Криклий

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Топ комментарии
+14
Дай вам волю ви б усе зупинили не
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26.06.2020 21:56
+14
Дениска, иди нахер со своими рассказами. И Стёпу с Ляшком забирай, двух сказочников.
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26.06.2020 22:02
+12
виродки дорвалися до влади.
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26.06.2020 22:04
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Дай вам волю ви б усе зупинили не
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26.06.2020 21:56 Ответить
недоумки!
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26.06.2020 22:03 Ответить
Рост числа случаев выявления коронавируса в стране объясняется ростом количества проводимых тестов.
Всемирная организация здравоохранения "совершенно неверно интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции. Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, https://www.bbc.com/news/world-europe-53190008 передает ВВС.
"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Тегнелл.

По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". В число этих стран попали Швеция и Украина
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26.06.2020 21:57 Ответить
Який дурень його запустив,той тепер і зупиняє,коли догнали кацапів по захворюваності.
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26.06.2020 22:01 Ответить
Дениска, иди нахер со своими рассказами. И Стёпу с Ляшком забирай, двух сказочников.
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26.06.2020 22:02 Ответить
Да ****** этот вирус, что нам теперь делать?
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26.06.2020 22:02 Ответить
научится жить по другому. И чем быстрее это до всех дойдет -тем лучше.
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27.06.2020 00:31 Ответить
Одно решение о запрете на общественный транспорт, вопроса не решить. Опять больше будет похоже на имитацию процесса ( чем и занимаются как минимум последний месяц.)
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26.06.2020 22:02 Ответить
В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2385
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26.06.2020 22:02 Ответить
У Києві теж планують знову все зупинити.
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26.06.2020 22:02 Ответить
В Киеве надо быть осторожнее, ведь там массовка.
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26.06.2020 22:04 Ответить
уже понятно что сам он по себе не пройдет. Ни летом ни зимой! Что дальше? Остановить это не решение, а плана действий у зебилов нету!
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26.06.2020 22:28 Ответить
Не зупинять. Вони злякались що у них нема грошей. Навіть якщо буде мільйон з коронавірусом, скажуть що ситуація стабілізувалась і можна переходити до послаблення карантину.
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26.06.2020 22:32 Ответить
Видимо, Шмыгаль может говорить только о бесполезном.
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26.06.2020 22:03 Ответить
виродки дорвалися до влади.
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26.06.2020 22:04 Ответить
Он шо, стебается?!?! Залез в мой комп без маски!!!
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26.06.2020 22:05 Ответить
прифотошопь
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27.06.2020 02:32 Ответить
В любом случае до Рашки нам далеко
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26.06.2020 22:07 Ответить
если "нам" - это "Украине", то не так уж и далеко...
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27.06.2020 02:34 Ответить
Остановите Шмыгаля, пока этот дибил не остановил жизнь в стране
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26.06.2020 22:07 Ответить
В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9317
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26.06.2020 22:08 Ответить
По последним опросам вроде зебилов в два раза уменьшилось...
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26.06.2020 22:10 Ответить
Просто сравнили сериал и будни
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26.06.2020 22:29 Ответить
А вот сам он падло без намордника...
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26.06.2020 22:27 Ответить
Лжёт зелёная нечисть. У него нечем платить зарплату, а на людей ему наплевать.
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26.06.2020 22:29 Ответить
Ну пока рано, вот когда на цифру 2000 за сутки выйдем, тогда можно
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26.06.2020 23:10 Ответить
Признати це бидло ворогом України та судити народним судом на площі.
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26.06.2020 23:14 Ответить
Давно пора транспорт остановить. Города где больше всего зараженных закрыть полностью. Иначе спада не будет.
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26.06.2020 23:38 Ответить
Проще тебя в самоизоляцию. Чтобы другим жить не мешала.
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27.06.2020 01:07 Ответить
они не хотят-с. они почуяли, что опчество подоить можно. власти из поддерживают....
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27.06.2020 02:35 Ответить
Хочешь такие цифры как в штатах? я нет.
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27.06.2020 08:19 Ответить
а может просто контролировать и штрафовать дегенератов, которые ездят без масок или берут стоячих пассажиров???
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27.06.2020 00:32 Ответить
не тех "дегенератами" назвал.
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27.06.2020 02:37 Ответить
 
 