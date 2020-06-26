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У деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що в деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт через поширення коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.
"Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - зазначив Шмигаль.
Він пояснив, що все залежатиме від завантаженості ліжко-місць у лікарнях, темпів приросту хворих і деяких інших показників.
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Всемирная организация здравоохранения "совершенно неверно интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции. Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, https://www.bbc.com/news/world-europe-53190008 передает ВВС.
"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Тегнелл.
По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". В число этих стран попали Швеция и Украина