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У деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт, - Шмигаль

У деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що в деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт через поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що все залежатиме від завантаженості ліжко-місць у лікарнях, темпів приросту хворих і деяких інших показників.

Дивіться також: МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК
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Топ коментарі
+14
Дай вам волю ви б усе зупинили не
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26.06.2020 21:56
+14
Дениска, иди нахер со своими рассказами. И Стёпу с Ляшком забирай, двух сказочников.
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26.06.2020 22:02
+12
виродки дорвалися до влади.
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26.06.2020 22:04
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Дай вам волю ви б усе зупинили не
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26.06.2020 21:56 Відповісти
недоумки!
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26.06.2020 22:03 Відповісти
Рост числа случаев выявления коронавируса в стране объясняется ростом количества проводимых тестов.
Всемирная организация здравоохранения "совершенно неверно интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции. Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, https://www.bbc.com/news/world-europe-53190008 передает ВВС.
"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Тегнелл.

По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". В число этих стран попали Швеция и Украина
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26.06.2020 21:57 Відповісти
Який дурень його запустив,той тепер і зупиняє,коли догнали кацапів по захворюваності.
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26.06.2020 22:01 Відповісти
Дениска, иди нахер со своими рассказами. И Стёпу с Ляшком забирай, двух сказочников.
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26.06.2020 22:02 Відповісти
Да ****** этот вирус, что нам теперь делать?
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26.06.2020 22:02 Відповісти
научится жить по другому. И чем быстрее это до всех дойдет -тем лучше.
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27.06.2020 00:31 Відповісти
Одно решение о запрете на общественный транспорт, вопроса не решить. Опять больше будет похоже на имитацию процесса ( чем и занимаются как минимум последний месяц.)
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26.06.2020 22:02 Відповісти
В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2385
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26.06.2020 22:02 Відповісти
У Києві теж планують знову все зупинити.
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26.06.2020 22:02 Відповісти
В Киеве надо быть осторожнее, ведь там массовка.
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26.06.2020 22:04 Відповісти
уже понятно что сам он по себе не пройдет. Ни летом ни зимой! Что дальше? Остановить это не решение, а плана действий у зебилов нету!
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26.06.2020 22:28 Відповісти
Не зупинять. Вони злякались що у них нема грошей. Навіть якщо буде мільйон з коронавірусом, скажуть що ситуація стабілізувалась і можна переходити до послаблення карантину.
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26.06.2020 22:32 Відповісти
Видимо, Шмыгаль может говорить только о бесполезном.
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26.06.2020 22:03 Відповісти
виродки дорвалися до влади.
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26.06.2020 22:04 Відповісти
Он шо, стебается?!?! Залез в мой комп без маски!!!
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26.06.2020 22:05 Відповісти
прифотошопь
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27.06.2020 02:32 Відповісти
В любом случае до Рашки нам далеко
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26.06.2020 22:07 Відповісти
если "нам" - это "Украине", то не так уж и далеко...
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27.06.2020 02:34 Відповісти
Остановите Шмыгаля, пока этот дибил не остановил жизнь в стране
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26.06.2020 22:07 Відповісти
В некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9317
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26.06.2020 22:08 Відповісти
По последним опросам вроде зебилов в два раза уменьшилось...
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26.06.2020 22:10 Відповісти
Просто сравнили сериал и будни
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26.06.2020 22:29 Відповісти
А вот сам он падло без намордника...
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26.06.2020 22:27 Відповісти
Лжёт зелёная нечисть. У него нечем платить зарплату, а на людей ему наплевать.
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26.06.2020 22:29 Відповісти
Ну пока рано, вот когда на цифру 2000 за сутки выйдем, тогда можно
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26.06.2020 23:10 Відповісти
Признати це бидло ворогом України та судити народним судом на площі.
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26.06.2020 23:14 Відповісти
Давно пора транспорт остановить. Города где больше всего зараженных закрыть полностью. Иначе спада не будет.
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26.06.2020 23:38 Відповісти
Проще тебя в самоизоляцию. Чтобы другим жить не мешала.
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27.06.2020 01:07 Відповісти
они не хотят-с. они почуяли, что опчество подоить можно. власти из поддерживают....
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27.06.2020 02:35 Відповісти
Хочешь такие цифры как в штатах? я нет.
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27.06.2020 08:19 Відповісти
а может просто контролировать и штрафовать дегенератов, которые ездят без масок или берут стоячих пассажиров???
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27.06.2020 00:32 Відповісти
не тех "дегенератами" назвал.
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27.06.2020 02:37 Відповісти
 
 