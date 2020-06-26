Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи, что Президент может распустить парламент, и досрочные выборы состоятся вместе с местными 25 октября.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом спикер сказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.
"Предположение могут быть разными, но я стараюсь действовать по принципу:" Если не знаешь, как делать, - делай по закону ". Хотел бы напомнить всем своим бывшим коллегам, потому что недавно в прошлом я также был экспертом, политическим аналитиком, - исключительно определены основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. на сегодня ни одна из них не является основанием для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины иХ созыва ", - сказал Разумков.
Председатель ВР напомнил, что парламент имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом прошлого года.
"Это время также не вышел. И я уверен, что и в дальнейшем Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады у Президента не будет. Я уверен, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства ", - отметил Дмитрий Разумков.
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Таємний штаб "Слуги народу".
Гадюку чекають...
ПРавільна Разумков , почекай трохи , ПРивід ПРийде на розпуск для усіх скопом!
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порохобот, который денно и нощно поливает дерьмом Украину, кого-то упрекает в критике Украины))
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине
Теперь осел может их найти и без тебя..
Как говорится не рой яму другому...
"Оснований для досрочного розпуска ВР ПОКА нет."
А вот после отставки этого Правительства, эти основания как раз и появятся!
Причём не у народа, нет. А у БУБОЧКИ.
Перевожу - когда знаешь, как делать, - можно на закон забить.
Да и Кива готов дрочить хоть два созыва.Ну если хотите-они еще раз всем составом в Трускавец на повышение квалификации сьездят?Не?..Злые вы.
В турборежимі.
Хтось може назвати хоч один корисний закон, ухвалений цим балаганом?