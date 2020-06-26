РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12213 посетителей онлайн
Новости
2 799 57
ВР (27371) Разумков Дмитрий (1520)

Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков

Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи, что Президент может распустить парламент, и досрочные выборы состоятся вместе с местными 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом спикер сказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.

"Предположение могут быть разными, но я стараюсь действовать по принципу:" Если не знаешь, как делать, - делай по закону ". Хотел бы напомнить всем своим бывшим коллегам, потому что недавно в прошлом я также был экспертом, политическим аналитиком, - исключительно определены основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. на сегодня ни одна из них не является основанием для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины иХ созыва ", - сказал Разумков.

Председатель ВР напомнил, что парламент имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом прошлого года.

"Это время также не вышел. И я уверен, что и в дальнейшем Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады у Президента не будет. Я уверен, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства ", - отметил Дмитрий Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
26.06.2020 23:39
+11
У Рады может и нет оснований---а у избирателей, в смысле у народе есть!
показать весь комментарий
26.06.2020 23:31
+11
Конечно оснований для роспуска нет, большинство в Раде - это сборище воров, насильников, шлюх, дебилов и откровенных врагов Украины.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Рады может и нет оснований---а у избирателей, в смысле у народе есть!
показать весь комментарий
26.06.2020 23:31 Ответить
73% чимось не задоволені?
показать весь комментарий
26.06.2020 23:33 Ответить
Ну это же 73 когда преза выбрали---а склько когда в Раду СН выбрали я не помню. Давайте уже тогда свои 5 копеек будем вставлять конкретно. Ситуация ведь тоже в целом не простая---мягко говоря.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:42 Ответить
На виборах до ВР слуги набрали 43% голосів. Акакаяразніца?
показать весь комментарий
27.06.2020 00:08 Ответить
А цікаво, які були у Зєлєнского ЗАКОННІ підстави окрім політичних, які не завжди є законними для розпуску Ради попереднього скликання?
показать весь комментарий
27.06.2020 16:22 Ответить
Не пройшло й року з часу приходу «Блазня» на пост президента України, як 73% почали люто відшукувать того, хто винен у їхній перемозі…
показать весь комментарий
27.06.2020 06:26 Ответить
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://twitter.com/compdemon https://twitter.com/compdemon



Таємний штаб "Слуги народу".
Гадюку чекають...

Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 2562
показать весь комментарий
26.06.2020 23:32 Ответить
Не зачіпай жабенят ! Вони прикольні і точно набагато корисніші , ніж "народні" депутати України . Гарне фото .
показать весь комментарий
27.06.2020 00:00 Ответить
Назовіть мені галузі в народному хазяйстві, професії в соціалці, назовіть людей з отого самого "нарІду" , якого не не відстругав ВЖЕ ! ЗА РІК ! як ту сосну корабельну , синок ЗЕбуратішка, якого вистругав у свій час папа професор у Кривому Розі ? Так , по телефону вони вам скажуть аби відчепились, шо ще вірять, шо підтрімують ... А за рюмочкой кави? ВАТУ ПОПРОШУ НЕ СЧІТАТЬ!
ПРавільна Разумков , почекай трохи , ПРивід ПРийде на розпуск для усіх скопом!
показать весь комментарий
26.06.2020 23:32 Ответить
прошу вибачення за згадування папи в сує - аби ж він не вилазив з того КРИВОГО РОГУ ...
показать весь комментарий
26.06.2020 23:34 Ответить
ПРивід бродить по Ростову чекає на Сашу та Вову...
показать весь комментарий
26.06.2020 23:39 Ответить
летом - оканчивается срок иммунитета...так что все может быть! ...не кажи "гоп" ...(с)
показать весь комментарий
26.06.2020 23:33 Ответить
В общем, законы, которые вы сами же и написали - глупые. Поэтому нет там никакого иммунитета.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:35 Ответить
Вас не менять . а стрелять надо .
показать весь комментарий
26.06.2020 23:35 Ответить
А що тоді робити з тими, хто за уе все голосував? Треаанацію черепів? Чи ви теж вважаєте, що нарід голосу за файних хлопців і дівчат, які чудово зорказують байки, а потім якась мара їх підміняє ОЦИМИ?
показать весь комментарий
27.06.2020 16:30 Ответить
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1649

...
показать весь комментарий
26.06.2020 23:35 Ответить
Та вже давно немає таких відсотків .
показать весь комментарий
27.06.2020 00:18 Ответить
так і до смітника ж сантиметри )))
показать весь комментарий
27.06.2020 08:47 Ответить
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 4216
показать весь комментарий
26.06.2020 23:35 Ответить
пропагандист снова перепечатал дерьмосайт РФ . Пропагандист особый кайф получает от картинок , где какцапчики изгаляются над флагом Украины. https://censor.net/comments/locate/3131276/01921589-f6ca-7080-9ea3-39932889d1a9https://censor.net/comments/locate/3131276/01921589-f6ca-7080-9ea3-39932889d1a9
показать весь комментарий
27.06.2020 00:20 Ответить
Плюсую. этот придурок не первый год сюда такое таскает
показать весь комментарий
27.06.2020 00:35 Ответить
очень смешно
порохобот, который денно и нощно поливает дерьмом Украину, кого-то упрекает в критике Украины))
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине
показать весь комментарий
15.07.2020 06:53 Ответить
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине/ пропагандист не порохобот. Он за пять лет войніы с РФ перепечатал из сайтов ДНР и РФ более 60 000 ( шестидесяти тысяч) "ржачных" эфэсбэшных картинок для разрушения Украины.Скорее ФСБ -бот.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:10 Ответить
Оснований для досрочного роспуска предыдущей рады тоже не было...но ты..вместе с ослом их нашли...
Теперь осел может их найти и без тебя..
показать весь комментарий
26.06.2020 23:35 Ответить
теперь так видится, что той раде надо было идти в клинч с новоизбранным. Сами разошлись.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:37 Ответить
да -да не рой яму другому і не плюй в колодец... (в нашем случає констітуція) . Сам став пішаком у ПАРЛАМЕНТСЬКОпрезидентській країні - достойний кінецьне за горами
показать весь комментарий
26.06.2020 23:49 Ответить
Конечно оснований для роспуска нет, большинство в Раде - это сборище воров, насильников, шлюх, дебилов и откровенных врагов Украины.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:36 Ответить
А потом стрельнуть . тех кто пришол на похороны .
показать весь комментарий
26.06.2020 23:37 Ответить
Вы нарушили закон распустив предыдущую раду...теперь все может вернуться бумерангом..
Как говорится не рой яму другому...
показать весь комментарий
26.06.2020 23:38 Ответить
Да, в прошлом году также не было оснований для роспуска ВР, однако КС по "желанию" народа и по чьим-то "хотелкам" дал на это "добро".
показать весь комментарий
27.06.2020 05:55 Ответить
А уже потом строить СТРАНУ !
показать весь комментарий
26.06.2020 23:39 Ответить
У ЗЕлених букви Т у слові СТРАНА немає зараз й не було й в ПРоекті - спитайте у Сашка ,младого рига , він був РАЗУМОМ ЗЕбанди, а став цапом відбувайлом ... Тільки відбувати він сам не погодиться ...
показать весь комментарий
26.06.2020 23:44 Ответить
Пошло ты на х........ . Чмо
показать весь комментарий
26.06.2020 23:48 Ответить
Выловлю урод ., заставлю на узбекском писать .
показать весь комментарий
26.06.2020 23:50 Ответить
Того , котрий телеканал "тоніс" Порошенку віддав ?
показать весь комментарий
27.06.2020 00:20 Ответить
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
26.06.2020 23:39 Ответить
Метаболизм, сэр!
показать весь комментарий
27.06.2020 05:57 Ответить
Так "в три горла жеруть" - кудись-же, треба дівать те, що після переварювання виходить... От і не встигають до туалету добігти...
показать весь комментарий
27.06.2020 06:32 Ответить
Исправлено:
"Оснований для досрочного розпуска ВР ПОКА нет."
А вот после отставки этого Правительства, эти основания как раз и появятся!
Причём не у народа, нет. А у БУБОЧКИ.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:40 Ответить
разумков, чючело, какую "работу" вы демонстрируете?
показать весь комментарий
26.06.2020 23:43 Ответить
Какой урод придумал . что высокие зарплаты спасут страну от воровства ? Только 5 , 67 . Спасут .
показать весь комментарий
26.06.2020 23:43 Ответить
Є! І вже двано!
показать весь комментарий
26.06.2020 23:44 Ответить
Оснований вам там находится не вижу . Слуги урода !
показать весь комментарий
26.06.2020 23:46 Ответить
"я стараюсь действовать по принципу:" Если не знаешь, как делать, - делай по закону ""Источник: https://censor.net/n3204719

Перевожу - когда знаешь, как делать, - можно на закон забить.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:54 Ответить
Да прибудет с Вами сила.....юридическая.
показать весь комментарий
27.06.2020 00:03 Ответить
Да подождите вы уже распускать ту Раду.Яременко еще не из всех проституток леди сделал.
Да и Кива готов дрочить хоть два созыва.Ну если хотите-они еще раз всем составом в Трускавец на повышение квалификации сьездят?Не?..Злые вы.
показать весь комментарий
27.06.2020 00:01 Ответить
Комментарии смешные. Поймите, это сообщение не для вас, а для самих депутатов - дают повод задуматься что вообще распустить могут. Так получилось что депутаты от СН уже второй раз прокатили Шмыгаля с его программой. Причем Зеленский лично просил проголосовать.
показать весь комментарий
27.06.2020 00:05 Ответить
З цими шмигалями , які пропонують шкарлетів можна було тоді вже лишати того , одного з засновників партії регіонів , двічі міністра злочинного уряду Януковича .
показать весь комментарий
27.06.2020 00:14 Ответить
Я извиняюсь конечно !.а ху из Зеленский ? -это тот кто кончал на пианино?
показать весь комментарий
27.06.2020 03:39 Ответить
Дивна ситуація : ***** , Порошенко і окупаційний блок найбільше зацікавлені в дострокових виборах . Недарма Порошенко себе малював на рекламі разом із *****м .
показать весь комментарий
27.06.2020 00:10 Ответить
Тухленько. Не обляпался? Так же стараешься , а ничего не выходит. Кушай те свое ***** сами. Из 73 лохов уже 34 % еле нарисовали? Тужься ещё, авось педошарий поможет твоему запору 😉😉😉
показать весь комментарий
27.06.2020 06:29 Ответить
В тюрьму ! а потом разберемся !
показать весь комментарий
27.06.2020 03:37 Ответить
Вообще-то ВР и так достаточно "распущена".
показать весь комментарий
27.06.2020 06:00 Ответить
Ви вже рік "працюєте".
В турборежимі.
Хтось може назвати хоч один корисний закон, ухвалений цим балаганом?
показать весь комментарий
27.06.2020 09:05 Ответить
 
 