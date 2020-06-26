Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи, что Президент может распустить парламент, и досрочные выборы состоятся вместе с местными 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом спикер сказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.

"Предположение могут быть разными, но я стараюсь действовать по принципу:" Если не знаешь, как делать, - делай по закону ". Хотел бы напомнить всем своим бывшим коллегам, потому что недавно в прошлом я также был экспертом, политическим аналитиком, - исключительно определены основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. на сегодня ни одна из них не является основанием для того, чтобы досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины иХ созыва ", - сказал Разумков.

Председатель ВР напомнил, что парламент имеет иммунитет на год после досрочных выборов, которые состоялись летом прошлого года.

"Это время также не вышел. И я уверен, что и в дальнейшем Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией, для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады у Президента не будет. Я уверен, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства ", - отметил Дмитрий Разумков.

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