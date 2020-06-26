Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки, що президент може розпустити парламент, і дострокові вибори до ВР відбудуться разом із місцевими 25 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це спікер сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю ввечері.
"Припущення можуть бути різними, але я намагаюся діяти за принципом: "Якщо не знаєш, як робити, - роби за законом". Хотів би нагадати всім своїм колишнім колегам, тому що нещодавно в минулому я також був експертом, політичним аналітиком, - виключно визначені підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Станом на сьогодні жодна з них не є підставою для того, щоб достроково припинити повноваження Верховної Ради України ІХ скликання", - сказав Разумков.
Голова ВР нагадав, що парламент має імунітет на рік після дострокових виборів, які відбулися влітку минулого року.
"Цей час також не вийшов. І я впевнений, що і в подальшому Верховна Рада буде демонструвати свою роботу, і підстав, передбачених Конституцією, для дострокового припинення повноважень Верховної Ради у Президента не буде. Я впевнений, що всі повинні діяти в межах свої повноважень та основного закону нашої держави", - зазначив Дмитро Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
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Таємний штаб "Слуги народу".
Гадюку чекають...
ПРавільна Разумков , почекай трохи , ПРивід ПРийде на розпуск для усіх скопом!
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порохобот, который денно и нощно поливает дерьмом Украину, кого-то упрекает в критике Украины))
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине
Теперь осел может их найти и без тебя..
Как говорится не рой яму другому...
"Оснований для досрочного розпуска ВР ПОКА нет."
А вот после отставки этого Правительства, эти основания как раз и появятся!
Причём не у народа, нет. А у БУБОЧКИ.
Перевожу - когда знаешь, как делать, - можно на закон забить.
Да и Кива готов дрочить хоть два созыва.Ну если хотите-они еще раз всем составом в Трускавец на повышение квалификации сьездят?Не?..Злые вы.
В турборежимі.
Хтось може назвати хоч один корисний закон, ухвалений цим балаганом?