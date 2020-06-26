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ВР (14812) Разумков Дмитро (1526)

Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков

Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки, що президент може розпустити парламент, і дострокові вибори до ВР відбудуться разом із місцевими 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це спікер сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю ввечері.

"Припущення можуть бути різними, але я намагаюся діяти за принципом: "Якщо не знаєш, як робити, - роби за законом". Хотів би нагадати всім своїм колишнім колегам, тому що нещодавно в минулому я також був експертом, політичним аналітиком, - виключно визначені підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Станом на сьогодні жодна з них не є підставою для того, щоб достроково припинити повноваження Верховної Ради України ІХ скликання", - сказав Разумков.

Голова ВР нагадав, що парламент має імунітет на рік після дострокових виборів, які відбулися влітку минулого року.

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"Цей час також не вийшов. І я впевнений, що і в подальшому Верховна Рада буде демонструвати свою роботу, і підстав, передбачених Конституцією, для дострокового припинення повноважень Верховної Ради у Президента не буде. Я впевнений, що всі повинні діяти в межах свої повноважень та основного закону нашої держави", - зазначив Дмитро Разумков.
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Топ коментарі
+12
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 5525
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26.06.2020 23:39
+11
У Рады может и нет оснований---а у избирателей, в смысле у народе есть!
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26.06.2020 23:31
+11
Конечно оснований для роспуска нет, большинство в Раде - это сборище воров, насильников, шлюх, дебилов и откровенных врагов Украины.
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26.06.2020 23:36
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У Рады может и нет оснований---а у избирателей, в смысле у народе есть!
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26.06.2020 23:31 Відповісти
73% чимось не задоволені?
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26.06.2020 23:33 Відповісти
Ну это же 73 когда преза выбрали---а склько когда в Раду СН выбрали я не помню. Давайте уже тогда свои 5 копеек будем вставлять конкретно. Ситуация ведь тоже в целом не простая---мягко говоря.
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26.06.2020 23:42 Відповісти
На виборах до ВР слуги набрали 43% голосів. Акакаяразніца?
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27.06.2020 00:08 Відповісти
А цікаво, які були у Зєлєнского ЗАКОННІ підстави окрім політичних, які не завжди є законними для розпуску Ради попереднього скликання?
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27.06.2020 16:22 Відповісти
Не пройшло й року з часу приходу «Блазня» на пост президента України, як 73% почали люто відшукувать того, хто винен у їхній перемозі…
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27.06.2020 06:26 Відповісти
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://twitter.com/compdemon https://twitter.com/compdemon



Таємний штаб "Слуги народу".
Гадюку чекають...

Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 2562
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26.06.2020 23:32 Відповісти
Не зачіпай жабенят ! Вони прикольні і точно набагато корисніші , ніж "народні" депутати України . Гарне фото .
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27.06.2020 00:00 Відповісти
Назовіть мені галузі в народному хазяйстві, професії в соціалці, назовіть людей з отого самого "нарІду" , якого не не відстругав ВЖЕ ! ЗА РІК ! як ту сосну корабельну , синок ЗЕбуратішка, якого вистругав у свій час папа професор у Кривому Розі ? Так , по телефону вони вам скажуть аби відчепились, шо ще вірять, шо підтрімують ... А за рюмочкой кави? ВАТУ ПОПРОШУ НЕ СЧІТАТЬ!
ПРавільна Разумков , почекай трохи , ПРивід ПРийде на розпуск для усіх скопом!
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26.06.2020 23:32 Відповісти
прошу вибачення за згадування папи в сує - аби ж він не вилазив з того КРИВОГО РОГУ ...
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26.06.2020 23:34 Відповісти
ПРивід бродить по Ростову чекає на Сашу та Вову...
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26.06.2020 23:39 Відповісти
летом - оканчивается срок иммунитета...так что все может быть! ...не кажи "гоп" ...(с)
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26.06.2020 23:33 Відповісти
В общем, законы, которые вы сами же и написали - глупые. Поэтому нет там никакого иммунитета.
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26.06.2020 23:35 Відповісти
Вас не менять . а стрелять надо .
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26.06.2020 23:35 Відповісти
А що тоді робити з тими, хто за уе все голосував? Треаанацію черепів? Чи ви теж вважаєте, що нарід голосу за файних хлопців і дівчат, які чудово зорказують байки, а потім якась мара їх підміняє ОЦИМИ?
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27.06.2020 16:30 Відповісти
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1649

...
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26.06.2020 23:35 Відповісти
Та вже давно немає таких відсотків .
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27.06.2020 00:18 Відповісти
так і до смітника ж сантиметри )))
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27.06.2020 08:47 Відповісти
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 4216
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26.06.2020 23:35 Відповісти
пропагандист снова перепечатал дерьмосайт РФ . Пропагандист особый кайф получает от картинок , где какцапчики изгаляются над флагом Украины. https://censor.net/comments/locate/3131276/01921589-f6ca-7080-9ea3-39932889d1a9https://censor.net/comments/locate/3131276/01921589-f6ca-7080-9ea3-39932889d1a9
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27.06.2020 00:20 Відповісти
Плюсую. этот придурок не первый год сюда такое таскает
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27.06.2020 00:35 Відповісти
очень смешно
порохобот, который денно и нощно поливает дерьмом Украину, кого-то упрекает в критике Украины))
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине
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15.07.2020 06:53 Відповісти
творения порохоботов давно переплюнули творения скабееаой киселева и им подобных в своей шизофренической ненависти к Украине/ пропагандист не порохобот. Он за пять лет войніы с РФ перепечатал из сайтов ДНР и РФ более 60 000 ( шестидесяти тысяч) "ржачных" эфэсбэшных картинок для разрушения Украины.Скорее ФСБ -бот.
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15.07.2020 07:10 Відповісти
Оснований для досрочного роспуска предыдущей рады тоже не было...но ты..вместе с ослом их нашли...
Теперь осел может их найти и без тебя..
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26.06.2020 23:35 Відповісти
теперь так видится, что той раде надо было идти в клинч с новоизбранным. Сами разошлись.
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26.06.2020 23:37 Відповісти
да -да не рой яму другому і не плюй в колодец... (в нашем случає констітуція) . Сам став пішаком у ПАРЛАМЕНТСЬКОпрезидентській країні - достойний кінецьне за горами
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26.06.2020 23:49 Відповісти
Конечно оснований для роспуска нет, большинство в Раде - это сборище воров, насильников, шлюх, дебилов и откровенных врагов Украины.
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26.06.2020 23:36 Відповісти
А потом стрельнуть . тех кто пришол на похороны .
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26.06.2020 23:37 Відповісти
Вы нарушили закон распустив предыдущую раду...теперь все может вернуться бумерангом..
Как говорится не рой яму другому...
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26.06.2020 23:38 Відповісти
Да, в прошлом году также не было оснований для роспуска ВР, однако КС по "желанию" народа и по чьим-то "хотелкам" дал на это "добро".
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27.06.2020 05:55 Відповісти
А уже потом строить СТРАНУ !
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26.06.2020 23:39 Відповісти
У ЗЕлених букви Т у слові СТРАНА немає зараз й не було й в ПРоекті - спитайте у Сашка ,младого рига , він був РАЗУМОМ ЗЕбанди, а став цапом відбувайлом ... Тільки відбувати він сам не погодиться ...
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26.06.2020 23:44 Відповісти
Пошло ты на х........ . Чмо
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26.06.2020 23:48 Відповісти
Выловлю урод ., заставлю на узбекском писать .
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26.06.2020 23:50 Відповісти
Того , котрий телеканал "тоніс" Порошенку віддав ?
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27.06.2020 00:20 Відповісти
Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 5525
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26.06.2020 23:39 Відповісти
Метаболизм, сэр!
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27.06.2020 05:57 Відповісти
Так "в три горла жеруть" - кудись-же, треба дівать те, що після переварювання виходить... От і не встигають до туалету добігти...
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27.06.2020 06:32 Відповісти
Исправлено:
"Оснований для досрочного розпуска ВР ПОКА нет."
А вот после отставки этого Правительства, эти основания как раз и появятся!
Причём не у народа, нет. А у БУБОЧКИ.
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26.06.2020 23:40 Відповісти
разумков, чючело, какую "работу" вы демонстрируете?
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26.06.2020 23:43 Відповісти
Какой урод придумал . что высокие зарплаты спасут страну от воровства ? Только 5 , 67 . Спасут .
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26.06.2020 23:43 Відповісти
Є! І вже двано!
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26.06.2020 23:44 Відповісти
Оснований вам там находится не вижу . Слуги урода !
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26.06.2020 23:46 Відповісти
"я стараюсь действовать по принципу:" Если не знаешь, как делать, - делай по закону ""Источник: https://censor.net/n3204719

Перевожу - когда знаешь, как делать, - можно на закон забить.
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26.06.2020 23:54 Відповісти
Да прибудет с Вами сила.....юридическая.
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27.06.2020 00:03 Відповісти
Да подождите вы уже распускать ту Раду.Яременко еще не из всех проституток леди сделал.
Да и Кива готов дрочить хоть два созыва.Ну если хотите-они еще раз всем составом в Трускавец на повышение квалификации сьездят?Не?..Злые вы.
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27.06.2020 00:01 Відповісти
Комментарии смешные. Поймите, это сообщение не для вас, а для самих депутатов - дают повод задуматься что вообще распустить могут. Так получилось что депутаты от СН уже второй раз прокатили Шмыгаля с его программой. Причем Зеленский лично просил проголосовать.
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27.06.2020 00:05 Відповісти
З цими шмигалями , які пропонують шкарлетів можна було тоді вже лишати того , одного з засновників партії регіонів , двічі міністра злочинного уряду Януковича .
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27.06.2020 00:14 Відповісти
Я извиняюсь конечно !.а ху из Зеленский ? -это тот кто кончал на пианино?
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27.06.2020 03:39 Відповісти
Дивна ситуація : ***** , Порошенко і окупаційний блок найбільше зацікавлені в дострокових виборах . Недарма Порошенко себе малював на рекламі разом із *****м .
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27.06.2020 00:10 Відповісти
Тухленько. Не обляпался? Так же стараешься , а ничего не выходит. Кушай те свое ***** сами. Из 73 лохов уже 34 % еле нарисовали? Тужься ещё, авось педошарий поможет твоему запору 😉😉😉
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27.06.2020 06:29 Відповісти
В тюрьму ! а потом разберемся !
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27.06.2020 03:37 Відповісти
Вообще-то ВР и так достаточно "распущена".
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27.06.2020 06:00 Відповісти
Ви вже рік "працюєте".
В турборежимі.
Хтось може назвати хоч один корисний закон, ухвалений цим балаганом?
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27.06.2020 09:05 Відповісти
 
 