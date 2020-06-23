Нові рейтинги: Зеленський і "слуги" втрачають довіру

Баланс довіри у президента України Володимира Зеленського за рік з позитивного + 34,1% опустився до негативного -8,9%, заявляє голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка Ольга Балакірєва.

"Після обрання тримався позитивний баланс довіри. Ситуація почала змінюватися в січні і, як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні виміри в травні і червні показали зміну цього балансу і зараз баланс довіри негативний", - сказала Балакірєва, презентуючи дослідження Центру соціального моніторингу на пресконференції "Моніторинг громадської думки населення України: червень 2020. Радикалізація настроїв на тлі економічної і політичної кризи" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на сьогодні Зеленському повністю довіряють 13% респондентів, скоріше довіряють 28,3%, скоріше не довіряють 25,4% і зовсім не довіряють 24,8%.

"Таким чином, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському", - підкреслила Балакірєва.

Також, за словами Балакірєвої, негативний баланс довіри й у таких інституцій, як уряд і парламент.

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"Ще гірша ситуація з довірою до Кабінету Міністрів України - баланс довіри -54,3%, Верховної Ради -55,4%", - повідомила Балакірєва.

Згідно з опитуванням, негативний баланс довіри у Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) -62,8%, прокуратури -61%, Державного бюро розслідувань (ДБР) -58% Національного банку -44,6%, Національної поліції -42,8%, Служби безпеки України (СБУ) -34,1%.

У той час як баланс довіри у Збройних сил України (ЗСУ) позитивний - 32,4%.

В ході дослідження 10-19 червня 2020 року методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента було опитано 3037 осіб у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.