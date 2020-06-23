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Нові рейтинги: Зеленський і "слуги" втрачають довіру

Нові рейтинги: Зеленський і

Баланс довіри у президента України Володимира Зеленського за рік з позитивного + 34,1% опустився до негативного -8,9%, заявляє голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка Ольга Балакірєва.

"Після обрання тримався позитивний баланс довіри. Ситуація почала змінюватися в січні і, як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні виміри в травні і червні показали зміну цього балансу і зараз баланс довіри негативний", - сказала Балакірєва, презентуючи дослідження Центру соціального моніторингу на пресконференції "Моніторинг громадської думки населення України: червень 2020. Радикалізація настроїв на тлі економічної і політичної кризи" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на сьогодні Зеленському повністю довіряють 13% респондентів, скоріше довіряють 28,3%, скоріше не довіряють 25,4% і зовсім не довіряють 24,8%.

"Таким чином, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському", - підкреслила Балакірєва.

Також, за словами Балакірєвої, негативний баланс довіри й у таких інституцій, як уряд і парламент.

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"Ще гірша ситуація з довірою до Кабінету Міністрів України - баланс довіри -54,3%, Верховної Ради -55,4%", - повідомила Балакірєва.

Згідно з опитуванням, негативний баланс довіри у Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) -62,8%, прокуратури -61%, Державного бюро розслідувань (ДБР) -58% Національного банку -44,6%, Національної поліції -42,8%, Служби безпеки України (СБУ) -34,1%.

У той час як баланс довіри у Збройних сил України (ЗСУ) позитивний - 32,4%.

В ході дослідження 10-19 червня 2020 року методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента було опитано 3037 осіб у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Автор: 

ВР (14975) Зеленський Володимир (23832) Кабмін (14090) опитування (1936) рейтинг (1652) соціологія (260)


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Топ коментарі
+75
И это славно. И так засиделся зеленый пианист
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23.06.2020 16:40
+71
Неблагодарный нарид. Что вам ещё такого надо пообещать, чтоб вы продолжали доверять? ВВП + 70%? 8 штук баксов ЗП учителям? Мир во всём мире? Бесплатный пивас по пятницам? Человек старается, обещает, а вы... эх...
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23.06.2020 16:41
+68
Новые рейтинги: Зеленский и "слуги" теряют доверие - Цензор.НЕТ 5631
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23.06.2020 16:46
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Представление увидели ну и харэ ! пора импичмент и за страну братья !
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24.06.2020 00:48 Відповісти
И что же оно такого сделало, чтобы ему доверять ?
Ну например ?
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24.06.2020 00:53 Відповісти
Доверие???? Как можно доверять тем , кто считает и заявляет в прямом эфире на 112 от слуг, Что Украина не должна быть социальной, по Конституции, и народ не приносящий им прибыль это ПАРАЗИТЫ!
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24.06.2020 02:11 Відповісти
Доверяй не доверяй а еще четыре года ждать надо,так что доверие можно забить себе в дупу.
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24.06.2020 05:59 Відповісти
Янукович тоже так думал.
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24.06.2020 06:55 Відповісти
Вот поетому Порошенко и создал Нацгвардию чтоб такое не повторилось.
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24.06.2020 06:59 Відповісти
Наркоман что ле? Нацгвардию создал Турчинов за 2 месяца до президентских выборов.
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24.06.2020 08:35 Відповісти
Вот поетому Порошенко и создал Нацгвардию чтоб такое не повторилось.

Наркоман что ле? Нацгвардию создал Турчинов за 2 месяца до президентских выборов.
Дет сад. И.о. президента была создана/воссоздана силовая структура с прямым подчинением презу, но Порох ну никак тут не причем, потому что он ну никак не собирался на пост преза.
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24.06.2020 14:56 Відповісти
Пардон а что я не так написал?
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24.06.2020 16:38 Відповісти
Пардон а что я не так написал?
Турчинов в презы не полез, а нацгвардию под будущего преза создал. Вывод: делал под Пороха, а вот с Пороха согласия/по приказу/ - ????
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24.06.2020 22:44 Відповісти
А ЧТО ЭТО ТЫ ТАК АКТИВИЗИРОВАЛСЯ,А АЛЕКС РОЦЦ ?
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25.06.2020 01:38 Відповісти
Він і так вже пересидів свій термін на кріслі Президента, пора йому взяти приклад з Вакарчука.
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24.06.2020 06:27 Відповісти
А что Вакарчук,взятки ему никто не дает а деньги заработаные на концертах тают уходя на партию дармоедов.Вот и уходит парень,на концертах заработает да и никого содержать не надо будет.
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24.06.2020 07:06 Відповісти
Нові рейтинги: Зеленський і "слуги" втрачають довіру - Цензор.НЕТ 5861
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24.06.2020 07:45 Відповісти
Додавят Зе ......и выберут Бойко к которому в премьеры пролезет Порошенко.
Вот и весь расклад))))
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24.06.2020 07:55 Відповісти
пролазил же к Ющенку и Януковичу и к Бойке пролезет...и па руськи заговорит))
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24.06.2020 08:03 Відповісти
Брехня.
У Зе рейтинг был в 1 туре 31%, стал 35.
У Пе как был в 1 туре 14, так и остался 14%.
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24.06.2020 08:23 Відповісти
Мене не радує падіння рейтингу слуг(?) народу. Мене більше засмучує зростання рейтингу ОПЗЖ.
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24.06.2020 08:41 Відповісти
..так борьба порохоботов не стихает ни на час... вот и растет, так и должно быть, так Петей и задумано.
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24.06.2020 09:49 Відповісти
Ой, Ванічка! Ну як же тут без Пєті? Ваша "борьба" ні на хвилинку не стихає. Його вже понад рік як немає при владі, а вас штормить. )))
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24.06.2020 10:31 Відповісти
Но вонять он стал ещё сильнее!
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24.06.2020 14:37 Відповісти
От ЗЕ перетекают в ОПЗЖ и Шария . а часть ждет новых правонациональных сил и лидера , но не Пепу .
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26.06.2020 22:41 Відповісти
И это всего за год Дааа, кому-то будет очень больно
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24.06.2020 14:08 Відповісти
А в кіно теж були проблеми? Як там розв язували?
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24.06.2020 16:41 Відповісти
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