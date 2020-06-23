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Новые рейтинги: Зеленский и "слуги" теряют доверие

Новые рейтинги: Зеленский и

Баланс доверия у президента Украины Владимира Зеленского за год с позитивного +34,1% опустился до негативного -8,9%, заявляет председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева.

"После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация началась изменяться в январе и как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный", - сказала Балакирева, презентуя исследования Центра социального мониторинга на пресс-конференции "Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на сегодняшний день Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.

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"Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", - подчеркнула Балакирева.

Также, по словам Балакиревой, отрицательный баланс доверия и у таких институций, как правительство и парламент.

"Еще хуже ситуация с доверием Кабинету Министров Украины – баланс доверия -54,3%, Верховной Раде -55,4%", - сообщила Балакирева.

Согласно опросу отрицательный баланс доверия у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) -62,8%, прокуратуры -61%, Государственного бюро расследований (ГБР) -58% Национального банка -44,6%, Национальной полиции -42,8%, Службы безопасности Украины (СБУ) -34,1%.

В то время как баланс доверия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позитивный - 32,4%.

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В ходе исследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Автор: 

ВР (29247) Зеленский Владимир (20365) Кабмин (14027) опрос (2827) рейтинг (1637) социология (530)


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Топ комментарии
+75
И это славно. И так засиделся зеленый пианист
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23.06.2020 16:40
+71
Неблагодарный нарид. Что вам ещё такого надо пообещать, чтоб вы продолжали доверять? ВВП + 70%? 8 штук баксов ЗП учителям? Мир во всём мире? Бесплатный пивас по пятницам? Человек старается, обещает, а вы... эх...
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23.06.2020 16:41
+68
Новые рейтинги: Зеленский и "слуги" теряют доверие - Цензор.НЕТ 5631
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23.06.2020 16:46
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Страница 4 из 4
Представление увидели ну и харэ ! пора импичмент и за страну братья !
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24.06.2020 00:48 Ответить
И что же оно такого сделало, чтобы ему доверять ?
Ну например ?
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24.06.2020 00:53 Ответить
Доверие???? Как можно доверять тем , кто считает и заявляет в прямом эфире на 112 от слуг, Что Украина не должна быть социальной, по Конституции, и народ не приносящий им прибыль это ПАРАЗИТЫ!
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24.06.2020 02:11 Ответить
Доверяй не доверяй а еще четыре года ждать надо,так что доверие можно забить себе в дупу.
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24.06.2020 05:59 Ответить
Янукович тоже так думал.
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24.06.2020 06:55 Ответить
Вот поетому Порошенко и создал Нацгвардию чтоб такое не повторилось.
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24.06.2020 06:59 Ответить
Наркоман что ле? Нацгвардию создал Турчинов за 2 месяца до президентских выборов.
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24.06.2020 08:35 Ответить
Вот поетому Порошенко и создал Нацгвардию чтоб такое не повторилось.

Наркоман что ле? Нацгвардию создал Турчинов за 2 месяца до президентских выборов.
Дет сад. И.о. президента была создана/воссоздана силовая структура с прямым подчинением презу, но Порох ну никак тут не причем, потому что он ну никак не собирался на пост преза.
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24.06.2020 14:56 Ответить
Пардон а что я не так написал?
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24.06.2020 16:38 Ответить
Пардон а что я не так написал?
Турчинов в презы не полез, а нацгвардию под будущего преза создал. Вывод: делал под Пороха, а вот с Пороха согласия/по приказу/ - ????
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24.06.2020 22:44 Ответить
А ЧТО ЭТО ТЫ ТАК АКТИВИЗИРОВАЛСЯ,А АЛЕКС РОЦЦ ?
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25.06.2020 01:38 Ответить
Він і так вже пересидів свій термін на кріслі Президента, пора йому взяти приклад з Вакарчука.
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24.06.2020 06:27 Ответить
А что Вакарчук,взятки ему никто не дает а деньги заработаные на концертах тают уходя на партию дармоедов.Вот и уходит парень,на концертах заработает да и никого содержать не надо будет.
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24.06.2020 07:06 Ответить
Нові рейтинги: Зеленський і "слуги" втрачають довіру - Цензор.НЕТ 5861
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24.06.2020 07:45 Ответить
Додавят Зе ......и выберут Бойко к которому в премьеры пролезет Порошенко.
Вот и весь расклад))))
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24.06.2020 07:55 Ответить
пролазил же к Ющенку и Януковичу и к Бойке пролезет...и па руськи заговорит))
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24.06.2020 08:03 Ответить
Брехня.
У Зе рейтинг был в 1 туре 31%, стал 35.
У Пе как был в 1 туре 14, так и остался 14%.
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24.06.2020 08:23 Ответить
Мене не радує падіння рейтингу слуг(?) народу. Мене більше засмучує зростання рейтингу ОПЗЖ.
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24.06.2020 08:41 Ответить
..так борьба порохоботов не стихает ни на час... вот и растет, так и должно быть, так Петей и задумано.
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24.06.2020 09:49 Ответить
Ой, Ванічка! Ну як же тут без Пєті? Ваша "борьба" ні на хвилинку не стихає. Його вже понад рік як немає при владі, а вас штормить. )))
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24.06.2020 10:31 Ответить
Но вонять он стал ещё сильнее!
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24.06.2020 14:37 Ответить
От ЗЕ перетекают в ОПЗЖ и Шария . а часть ждет новых правонациональных сил и лидера , но не Пепу .
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26.06.2020 22:41 Ответить
И это всего за год Дааа, кому-то будет очень больно
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24.06.2020 14:08 Ответить
А в кіно теж були проблеми? Як там розв язували?
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24.06.2020 16:41 Ответить
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