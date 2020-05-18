20% украинцев считают лучшим президентом Кучму, 16% - Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Украинцы считают второго Президента Украины Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - "эпохой развития", действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В общем, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Л.Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является В.Зеленский, 13% считают, что лучшим был Л.Кравчук, 12% - П.Порошенко, 9% - В.Янукович и только 6% - В.Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить. Чаще Л.Кучму и В.Януковича выбирали жители юго-восточных областей, П.Порошенко - жители западно-центральных регионов. В.Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Л.Кравчука - старшие", - говорится в исследовании.

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"Относительно чаще как эпоху развития в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Л.Кучмы и В.Зеленского. Как застой - годы правления Ю.Ющенко, упадок - период президентства В.Януковича и П.Порошенко. Оценки по этой шкале имеют свои четкие региональные различия. Так, жители Востока и Юга чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов В.Ющенко и П.Порошенко. Зато жители Запада и Центра чаще оценивали как упадок времена правления В.Януковича", - отмечают социологи.

























Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Сроки проведения: 12-13 мая 2020