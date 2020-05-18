20% украинцев считают лучшим президентом Кучму, 16% - Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Украинцы считают второго Президента Украины Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - "эпохой развития", действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.
Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
"В общем, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Л.Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является В.Зеленский, 13% считают, что лучшим был Л.Кравчук, 12% - П.Порошенко, 9% - В.Янукович и только 6% - В.Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить. Чаще Л.Кучму и В.Януковича выбирали жители юго-восточных областей, П.Порошенко - жители западно-центральных регионов. В.Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Л.Кравчука - старшие", - говорится в исследовании.
"Относительно чаще как эпоху развития в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Л.Кучмы и В.Зеленского. Как застой - годы правления Ю.Ющенко, упадок - период президентства В.Януковича и П.Порошенко. Оценки по этой шкале имеют свои четкие региональные различия. Так, жители Востока и Юга чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов В.Ющенко и П.Порошенко. Зато жители Запада и Центра чаще оценивали как упадок времена правления В.Януковича", - отмечают социологи.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Сроки проведения: 12-13 мая 2020
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2. Потрошенко- рыго-олигарх, коррупционер, барыга и мародёр. Его "национальная идея"- собственный карман, личное обогащение за счёт государства. Люди за 5 лет это чётко усвоили.
А Кучме благодарны за Тузлу, за то, что не сдал ни пяди украинской земли. За мягкую украинизацию. За "Украина- не россия". Имел бы больше 20%, если бы не привел во власть воров-олигархов.
ура-а.
год прошел - жопа по всем направлениям
1) Экономика Украины при Порошенко в условиях войны с более сильным противником росла в среднем на 3.5% в течение последних 40 месяцев подряд;
2) стал рукопожатным президентом во всём мире, ассоциации с Евросоюзом добился,
3) добился и безвиза для своих граждан, вывел Украину на совершенно новый уровень в международной геополитике,
4) за всю каденцию не пошёл ни на одну уступку кремлю.
5) армию возродил практически с нуля до стандартов НАТО, вооружил её до зубов, более-менее обул, одел и накормил;
6) возродил службу безопасности, которая при нём работала на высоком профессиональном уровне (сравните хотя бы российских полковников разведки Петрова и Боширова с их «шпилями», вызвавшими ржач во всём мире).
7) Порошенко возродил самолётостроение, ракетостроение, добился поставок американского оружия от Америки (в том числе и бесплатных(!) поставок),
8) наладил выпуск патронов, артиллерийских снарядов и стволов для гаубиц,
9) выпустил первые украинские вертолёты,
10) Украина при нём выпустила десятки, если не сотни, новейших образцов современного и высокоточного оружия, БТР-ов, ракетные комплексы Ольха, Нептун, Верба, Гром2 и собственные тягачи к ним;
11) десятки новых моделей КРАЗ-ов, первый в мире автобус-внедорожник.
12) Порошенко добился для своей страны томоса(!), выявив при этом тот факт, что РПЦ не церковь, а нелегальная и неканоническая секта по сбору дани с прихожан, не имеющая лицензии на правление от вселенского патриарха, и поставив этим РПЦ на колени.
13) Неожиданным введением военного положения сорвал план Московии по полномасштабному вторжению в Украину в канун Нового, 2019года.
14) команда дипломатов Порошенко отсудила у Газпрома около 20 миллиардов долларов. Назови мне хоть одного президента в мире, кто за всего лишь 5 лет смог такого добиться, имея в казне 108000 гривен, оставленных ему беглым Януковичем. Жду.
Особисто мій рейтинг:
Критерій - рівень особистих доходів: Порошенко - Зеленський - Янукович - Ющенко - Кучма - Кравчук.
Критерій - гордість за країну: Порошенко - Кучма - Зеленський - Ющенко - Кравчук - Янукович.
- Ну... у меня тогда спина не болела и уй стоял!
такому населению только в ж0пу - а не в Европу!
Вспоминается выступление русского сатирика Леона Измайлова :
- Бабушка, при каком руководителе жилось лучше ?
- Лучше было при Сталине.
- Почему ??? Он же тиран, деспот, кровопийца !!!
- Я в его время была молодая, у меня спина не болела и меня мужики хотели. Так что лучше всего было при Сталине !!!
Оценку руководителям надо давать по их результатам, а не по сложности изначальной задачи и самой эпохи.
Кравчук - не мог справиться с экономическим кризисом, начал процедуру отказа от ЯО (закончил Кучма), хотя создавал институты государственности. Упустил много возможностей развития. Но выторговал стране независимость без крови.
Кучма довёл страну до первой революции, хотя создавал институты государственности, но и допустил олигархат, подписал отказ от ядерного оружия. Не отбежал достаточно далеко от россии, но и не дался (кризис Тузла-2003, ликвидация крымского сепаратизма - 1995-97).
Ющенко - повёл страну на Запад, но не довёл. Много хороших начинаний, но вместо добить коррупцию, которая расцвела при Кучме, допустил ещё большее её проникновение во все сферы государственной жизни. Не смог заложить адекватный фундамент противостояния россии, допустил хаос в верхах политической власти. Но не особо мешал работать, относительно безвредный дядька. Скажем так, не в той стране стал Президентом - ему бы такую страну, как Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Новая Зеландия. В спокойных условиях, короче.
Янукович - довёл до второй революции (+ был поводом к первой) и до иностранной интервенции, с потерей части территорий и кучей трупов, сам представитель олигархата. По сути, предатель Украины.
Порошенко - отвоевал 2/3 изначально потерянной территории Донбасса, но не смог вернуть остальную, как не смог и вернуть Крым. Удержал страну в период фактического коллапса, остановил наступление русских и сколотил международную коалицию в защиту Украины. Ряд успехов во внешнеэкономической деятельности (в частности победа над Газпромом), сфере обороны и культуры (автокефалия церкви). Начал ряд внутренних реформ. Но провалил информационную политику и не смог противодействовать коррупции. Не смог эффективно подавить, а лучше - разгромить пятую колонну в политической и общественной жизни воюющей страны.
Зеленский - пока поддерживает (относительно) линию фронта, вернул ряд пленных домой. Экономическая политика провалена. Реагирование на кризисные ситуации (в частности - COVID-19) - относительное (не совсем провальное, но и не особо эффективное). Реальную работу пока заменяет в основном пиаром. Углубление недобросовестных хозяйственных практик со стороны ФПГ Коломойского и Ахметова. Международная политика - результат скорее негативный (ухудшение, по сравнению с каденцией Порошенко, правда во многом по стечению негативных обстоятельств и долговременных тенденций.
Так что ранжир от худшего к лучшему я бы лично поставил такой :
1. Янукович - самый адский вариант - 90% минусов, 10% плюсов
2. Кучма - 70 / 30
3. Кравчук - 65 / 35
4. Зеленский - 60 / 40
5. Ющенко - 55 / 45
6. Порошенко - 50 / 50
Идеальных нет, к сожалению. Если выставлять баланс плюсов и минусов, то позитивного баланса ни один не даст.
Моё личное ощущение, чисто субъективно.
Кравчук. Создал ВСЕ институты государственной власти, так как у нас, в январе 1992-го года и министерств как таковых не было и при этом РФ пыталась диверсиями отобрать Крымский полуостров. До жовтня 1993-го года население Украины жило гораздо зажиточнее, чем население РФ, но после расстрела танками Белого дома Ельцин приказал создать ВНУТРИ ФСБ управление по Украине и в октябре 1993-го года РФ начала против Украины Первую газовую войну, а так же перекрыла нам нефть на наши НПЗ, что и торпедировало украинскую экономику.
Кучма. Сдал ядерное оружие под сумасшедшими ультиматумами США и РФ. США грозили экономической блокадой, а РФ грозилась перекрыть поставки нефти, газа, угля, электроэнергии, топливных сборок для АЭС и обслуживание АЭС - это был бы переход в лачуги с лучинами.
Ющенко лодырь и финансовый спекулянт. А еще он Брехло - он говорил что идет на Запад, а сам помогал Кремлю душить украинскую экономику.
Порошенко. С помощью беспрецедентной до него брехни и лживых обещаниях победил на выборах и продолжал нагло брехать все пять лет. Вступив на пост предательски (или тупо) повел военную компанию и загнал наши войска в котлы. Потерял 2/3 того, что уже успели отбить у кацапов Турчинов и министр обороны Коваль. Занимался торговлей на крови. При нем уничтожено 105 банков и население ограблено на 485 миллиардов через банкротство банков. При нем гривна необоснованно подешевела практически втрое, что убило внутренний рынок потребления. При нем провели медицинскую реформу, убившую медицину на селе. При нем десяток миллионов наших граждан, как правило наиболее квалифицированные кадры, покинули Украину в поисках лучшей доли. Этот достоин расстрела.
Зеленский. Такое же брехло, как и Порошенко. Умышленно распродает Украину в интересах иностранных мародеров.
Я предупреждал, что приказ Порошенко или глупый или предательский, что ближе 40 км вдоль границы продвигаться нельзя - обстреляют с сопредельной территории. Что по факту и произошло.
Не корабли, а речные катера, проданные ВМС Украины для моря. Их можно было, как и предыдущие, провезти в Мариуполь сушей, не подставляя экипажи проходом через оккупированный Керченский пролив, под их мостом, ведь понятно было, что Путин будет стрелять!!!
А если имели право, то пойдите завтра и лично освободите от оккупантов полуостров. Не можете? Конечно не можете, как и я не смогу, но тогда чушь тут и не пишите.
Положим туркменский газ покупали по 30 долларов, но вот продавали по 50 долларов, а не как вы сбрехали, по 150-160. По 150, это уже Газпромовский был и попозжее.
Потом, в 1996-м Кучма, Горбулин и отец нынешнего спикера сорвали захват Крыма и Мешков сбежал в Москву.
В 2003-м Кучма не рассусоливал и кацапская дамба не дошла до острова Тузла.
А курс упал из-за того, что слишком сильно связаны были экономики РФ и Украины и когда Москва объявила дефолт, то рубль упал в разы, а гривна в два раза. Гн было там особой вины Данилыча.
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Просто от кучмы до овоща, за такой короткий период времени и пол Украины быдло уже которым :"а какая разница?", или того хуже. Но виноваты конечно же патриоты, бо они кацапам жопы не лижут и "мира" не хотят.
По при стрімкому падінні рейтінгу зелені , роздуваються рейтинги осіб які обікрали країну.
І для чого це,,,,,,,,,, плебс тренують .......
готується платформа для Бойка-Медведчука-Рабіновіча, "бачте вони з тої кагорти у яких найвищий рейтінг, але не крали".
Розпочався третій акт "маргезонського балету" запрограмований господами "слуг народу"- готується передача влади.........
1. Порох.
2. Ющенко.
3. Кучма.
4. Кравчук.
5. Янык.
6. Зенелох.
Тоді, рейтинг повинні очолювати двоє
1. Ющенко В. (намагалася отруїти)
2. Порошенко П. (відома фраза Путіна «Кто угодно, только не Порошенко»)