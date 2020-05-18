20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Українці вважають другого Президента України Леоніда Кучму найкращим серед президентів, а період його правління - "епохою розвитку", чинний президент Володимир Зеленський поступається Кучмі 4%.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, серед усіх президентів незалежної України, 20% вважають найкращим Л.Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є В.Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Л.Кравчук, 12% - П.Порошенко, 9% - В.Янукович та лише 6% - В.Ющенко. Водночас, 14% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 10% - не змогли відповісти. Частіше Л.Кучму та В.Януковича обирали мешканці південно-східних областей, П.Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. В.Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Л.Кравчука - старші", - йдеться в дослідженні.

"Щодо частіше як епоху розвитку в Україні опитані охарактеризували часи правління президентів Л.Кучми та В.Зеленського. Як застій – роки правління В.Ющенка, занепад – період президенства В.Януковича та П.Порошенка. Оцінки за цією шкалою мають свої чіткі регіональні відмінності. Так, мешканці Сходу та Півдня частіше давали негативні оцінки, говорячи про роки правління президентів В.Ющенка та П.Порошенка. Натомість мешканці Заходу та Центру частіше оцінювали як занепад часи правління В.Януковича", - зазначають соціологи.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року.