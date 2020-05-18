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20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Українці вважають другого Президента України Леоніда Кучму найкращим серед президентів, а період його правління - "епохою розвитку", чинний президент Володимир Зеленський поступається Кучмі 4%.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, серед усіх президентів незалежної України, 20% вважають найкращим Л.Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є В.Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Л.Кравчук, 12% - П.Порошенко, 9% - В.Янукович та лише 6% - В.Ющенко. Водночас, 14% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 10% - не змогли відповісти. Частіше Л.Кучму та В.Януковича обирали мешканці південно-східних областей, П.Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. В.Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Л.Кравчука - старші", - йдеться в дослідженні.

"Щодо частіше як епоху розвитку в Україні опитані охарактеризували часи правління президентів Л.Кучми та В.Зеленського. Як застій – роки правління В.Ющенка, занепад – період президенства В.Януковича та П.Порошенка. Оцінки за цією шкалою мають свої чіткі регіональні відмінності. Так, мешканці Сходу та Півдня частіше давали негативні оцінки, говорячи про роки правління президентів В.Ющенка та П.Порошенка. Натомість мешканці Заходу та Центру частіше оцінювали як занепад часи правління В.Януковича", - зазначають соціологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 01
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 02
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 03
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 04
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 05
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 06
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 07
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 08
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 09
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 10
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 11
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування Рейтингу 12

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Кучма Леонід (495) опитування (1934) рейтинг (1651) соціологія (260)


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Топ коментарі
+58
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6910
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18.05.2020 14:44
+47
у этой территории нет цивилизованного будущего
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18.05.2020 14:29
+45
Как можно называть Кучму лучшим и одновременно гундеть про олигархов, которых этот Кучма создал ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Страна дебилов
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18.05.2020 14:32
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Сторінка 4 з 4
Ющенко- предатель, который слил Оранжевую и усадил на трон зэка. Вот и вся его "национальная идея". Как видим- народ не простил.
2. Потрошенко- рыго-олигарх, коррупционер, барыга и мародёр. Его "национальная идея"- собственный карман, личное обогащение за счёт государства. Люди за 5 лет это чётко усвоили.
А Кучме благодарны за Тузлу, за то, что не сдал ни пяди украинской земли. За мягкую украинизацию. За "Украина- не россия". Имел бы больше 20%, если бы не привел во власть воров-олигархов.
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18.05.2020 19:35 Відповісти
З таким нарІТом - не дивина.
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19.05.2020 04:08 Відповісти
Мій рейтинг: 1.Ющенко; 2.Кравчук; 3.Порошенко. 4.Кучма. 5.Зеленський. 6.Янукович.
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18.05.2020 17:48 Відповісти
А мой: 1. Нет такого. 2. Кучма. 3. Кравчук. 4. Зелеский. 5. Потрошенка. 6. Ющ. 7. Януковощ.
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18.05.2020 19:37 Відповісти
статья ни о чем.the best : Порошенко - 64%, Кучма 30%, остальные шестерка
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18.05.2020 17:50 Відповісти
Жоден з них ! Довели мрази Украину до жопы .За что любить этих тварей ? Все мастера мимикрии , сегодня в погонах . завтра в вышиванке .но главное свои люди и карман шире !
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18.05.2020 17:51 Відповісти
гладковскаго в президентыыы

ура-а.
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18.05.2020 17:55 Відповісти
только непонятно в чем вова лучший?
год прошел - жопа по всем направлениям
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18.05.2020 18:03 Відповісти
Моя оцінка президентів в напрямках: 1.Економіка. 2. Внутрішня політика. 3. Зовнішня політика. Кравчук: 1 - 2; 2 - 4; 3 - 4. Кучма: 1 - 3; 2 - 2; 3 - 2; Ющенко: 1 - 4; 2 - 3; 3 - 3. Янукович - 0; 2 - 0; 3 - 0. Порошенко: 1. - 2; 2 - 2; 3 - 4. Зеленський: 1 - 0; 2 - 1; 3 - 0.
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18.05.2020 18:06 Відповісти
По умственным способностям и способностью руководить , то аутсайдеры - Овощь и Зе . Оба тупые . но Овощь хоть гаражами рулил , а ЗЕ - туп ,ничем не рулил , просто кривлялся ( не смешно ) Но это все сорта говна.поэтому выбора нет !
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18.05.2020 18:11 Відповісти
Того, кто благословил "смотрящим" по областям и ввели олигархов во власть- оказался "лучшим! Гута и попличника олигархов, стремящегося ликвидировать государства Украина- на второе место! Нарітттт и население, а не народ!
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18.05.2020 18:15 Відповісти
да, єто удручает страшно, нет будущего
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19.05.2020 13:25 Відповісти
20 + 16 = 73!
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18.05.2020 18:28 Відповісти
30% вообще считают - Брежнев!
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18.05.2020 18:39 Відповісти
Настоящая фамилия Брежнева - Каминский (гугл).
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18.05.2020 19:07 Відповісти
Галушка, не?
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19.05.2020 08:44 Відповісти
Как же коротка ваша память! При всех своих недостатках, ошибках и т.д.
1) Экономика Украины при Порошенко в условиях войны с более сильным противником росла в среднем на 3.5% в течение последних 40 месяцев подряд;
2) стал рукопожатным президентом во всём мире, ассоциации с Евросоюзом добился,
3) добился и безвиза для своих граждан, вывел Украину на совершенно новый уровень в международной геополитике,
4) за всю каденцию не пошёл ни на одну уступку кремлю.
5) армию возродил практически с нуля до стандартов НАТО, вооружил её до зубов, более-менее обул, одел и накормил;
6) возродил службу безопасности, которая при нём работала на высоком профессиональном уровне (сравните хотя бы российских полковников разведки Петрова и Боширова с их «шпилями», вызвавшими ржач во всём мире).
7) Порошенко возродил самолётостроение, ракетостроение, добился поставок американского оружия от Америки (в том числе и бесплатных(!) поставок),
8) наладил выпуск патронов, артиллерийских снарядов и стволов для гаубиц,
9) выпустил первые украинские вертолёты,
10) Украина при нём выпустила десятки, если не сотни, новейших образцов современного и высокоточного оружия, БТР-ов, ракетные комплексы Ольха, Нептун, Верба, Гром2 и собственные тягачи к ним;
11) десятки новых моделей КРАЗ-ов, первый в мире автобус-внедорожник.
12) Порошенко добился для своей страны томоса(!), выявив при этом тот факт, что РПЦ не церковь, а нелегальная и неканоническая секта по сбору дани с прихожан, не имеющая лицензии на правление от вселенского патриарха, и поставив этим РПЦ на колени.
13) Неожиданным введением военного положения сорвал план Московии по полномасштабному вторжению в Украину в канун Нового, 2019года.
14) команда дипломатов Порошенко отсудила у Газпрома около 20 миллиардов долларов. Назови мне хоть одного президента в мире, кто за всего лишь 5 лет смог такого добиться, имея в казне 108000 гривен, оставленных ему беглым Януковичем. Жду.
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19.05.2020 00:24 Відповісти
зеслуги навешали такой лапши, что и мозги заполнила
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19.05.2020 13:26 Відповісти
Людям задали питання але не пояснили критерії оцінки от вони і оцінюють не по реальним результатам такими хоча б як підвищення рівня життя чи гордість за країну, а особистим ставленням до вказаних персонажів по принципу подобається - не подобається. Тому такі і результати.
Особисто мій рейтинг:
Критерій - рівень особистих доходів: Порошенко - Зеленський - Янукович - Ющенко - Кучма - Кравчук.
Критерій - гордість за країну: Порошенко - Кучма - Зеленський - Ющенко - Кравчук - Янукович.
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24.06.2020 08:49 Відповісти
- Какие главные достижения президента Кучмы?
- Ну... у меня тогда спина не болела и уй стоял!
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18.05.2020 18:46 Відповісти
вот теперь ясно чего мы так ПЛОХО ЖИВЕМ! а разве можно хорошо жить с НАСЕЛЕНИЕМ БЕЗ МОЗГА?!...
такому населению только в ж0пу - а не в Европу!
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18.05.2020 18:47 Відповісти
Кравчук меньше всіх інших замараний, бо меньше всіх інших керував. А насправді патріотів, типу Чорновола і Вацлава Гавела, в президети Україні не допускали. Покищо
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18.05.2020 18:50 Відповісти
видать совсем подгорает, опять за рейтенги пошел разговор.
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18.05.2020 19:37 Відповісти
У людей напрочь отсутствует критическое мышление и нормальная память.
Вспоминается выступление русского сатирика Леона Измайлова :
- Бабушка, при каком руководителе жилось лучше ?
- Лучше было при Сталине.
- Почему ??? Он же тиран, деспот, кровопийца !!!
- Я в его время была молодая, у меня спина не болела и меня мужики хотели. Так что лучше всего было при Сталине !!!

Оценку руководителям надо давать по их результатам, а не по сложности изначальной задачи и самой эпохи.

Кравчук - не мог справиться с экономическим кризисом, начал процедуру отказа от ЯО (закончил Кучма), хотя создавал институты государственности. Упустил много возможностей развития. Но выторговал стране независимость без крови.

Кучма довёл страну до первой революции, хотя создавал институты государственности, но и допустил олигархат, подписал отказ от ядерного оружия. Не отбежал достаточно далеко от россии, но и не дался (кризис Тузла-2003, ликвидация крымского сепаратизма - 1995-97).

Ющенко - повёл страну на Запад, но не довёл. Много хороших начинаний, но вместо добить коррупцию, которая расцвела при Кучме, допустил ещё большее её проникновение во все сферы государственной жизни. Не смог заложить адекватный фундамент противостояния россии, допустил хаос в верхах политической власти. Но не особо мешал работать, относительно безвредный дядька. Скажем так, не в той стране стал Президентом - ему бы такую страну, как Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Новая Зеландия. В спокойных условиях, короче.

Янукович - довёл до второй революции (+ был поводом к первой) и до иностранной интервенции, с потерей части территорий и кучей трупов, сам представитель олигархата. По сути, предатель Украины.

Порошенко - отвоевал 2/3 изначально потерянной территории Донбасса, но не смог вернуть остальную, как не смог и вернуть Крым. Удержал страну в период фактического коллапса, остановил наступление русских и сколотил международную коалицию в защиту Украины. Ряд успехов во внешнеэкономической деятельности (в частности победа над Газпромом), сфере обороны и культуры (автокефалия церкви). Начал ряд внутренних реформ. Но провалил информационную политику и не смог противодействовать коррупции. Не смог эффективно подавить, а лучше - разгромить пятую колонну в политической и общественной жизни воюющей страны.

Зеленский - пока поддерживает (относительно) линию фронта, вернул ряд пленных домой. Экономическая политика провалена. Реагирование на кризисные ситуации (в частности - COVID-19) - относительное (не совсем провальное, но и не особо эффективное). Реальную работу пока заменяет в основном пиаром. Углубление недобросовестных хозяйственных практик со стороны ФПГ Коломойского и Ахметова. Международная политика - результат скорее негативный (ухудшение, по сравнению с каденцией Порошенко, правда во многом по стечению негативных обстоятельств и долговременных тенденций.

Так что ранжир от худшего к лучшему я бы лично поставил такой :
1. Янукович - самый адский вариант - 90% минусов, 10% плюсов
2. Кучма - 70 / 30
3. Кравчук - 65 / 35
4. Зеленский - 60 / 40
5. Ющенко - 55 / 45
6. Порошенко - 50 / 50

Идеальных нет, к сожалению. Если выставлять баланс плюсов и минусов, то позитивного баланса ни один не даст.
Моё личное ощущение, чисто субъективно.
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18.05.2020 19:41 Відповісти
Внесу свои коррективы в оценки Президентов.

Кравчук. Создал ВСЕ институты государственной власти, так как у нас, в январе 1992-го года и министерств как таковых не было и при этом РФ пыталась диверсиями отобрать Крымский полуостров. До жовтня 1993-го года население Украины жило гораздо зажиточнее, чем население РФ, но после расстрела танками Белого дома Ельцин приказал создать ВНУТРИ ФСБ управление по Украине и в октябре 1993-го года РФ начала против Украины Первую газовую войну, а так же перекрыла нам нефть на наши НПЗ, что и торпедировало украинскую экономику.

Кучма. Сдал ядерное оружие под сумасшедшими ультиматумами США и РФ. США грозили экономической блокадой, а РФ грозилась перекрыть поставки нефти, газа, угля, электроэнергии, топливных сборок для АЭС и обслуживание АЭС - это был бы переход в лачуги с лучинами.

Ющенко лодырь и финансовый спекулянт. А еще он Брехло - он говорил что идет на Запад, а сам помогал Кремлю душить украинскую экономику.

Порошенко. С помощью беспрецедентной до него брехни и лживых обещаниях победил на выборах и продолжал нагло брехать все пять лет. Вступив на пост предательски (или тупо) повел военную компанию и загнал наши войска в котлы. Потерял 2/3 того, что уже успели отбить у кацапов Турчинов и министр обороны Коваль. Занимался торговлей на крови. При нем уничтожено 105 банков и население ограблено на 485 миллиардов через банкротство банков. При нем гривна необоснованно подешевела практически втрое, что убило внутренний рынок потребления. При нем провели медицинскую реформу, убившую медицину на селе. При нем десяток миллионов наших граждан, как правило наиболее квалифицированные кадры, покинули Украину в поисках лучшей доли. Этот достоин расстрела.

Зеленский. Такое же брехло, как и Порошенко. Умышленно распродает Украину в интересах иностранных мародеров.
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18.05.2020 20:26 Відповісти
петух, посмотри карту когда порох пришел к власти, и сегодняшнюю карту, пес кацапский
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18.05.2020 20:41 Відповісти
Порошенко продал Донбасс,не просто так липецкая фабрика работала,а ну кукарекни,где сейчас Гонтарева с генпрокурором
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18.05.2020 21:24 Відповісти
наверно тебе продал?))) и что там продавать, таких же идиотов как и ты? да кому вы нужны? вы обычный биомусор, расходный материал
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19.05.2020 13:35 Відповісти
Вот и посмотрите, как Пороженко приказал вдоль границы, под обстрел "Градами" с территории Кацапии наши бригады подставил. Парад принимал, когда войскам помощь была нужна, а вместо руководства страною открывал офшорные счета.
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18.05.2020 22:30 Відповісти
****, ну где вы ублюдки плосколобые рождаетесь? ну и генофонд))) то есть наши войска не должны были передвигаться по своей территории? как и корабли не имели права идти из одессы в мариуполь? от тебя кацапией несет за версту))) это ты у меня будешь разрешение спрашивать когда из своей деревни в тюмень или новосибирск поедешь с мамой
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Хоть вы и отвечаете как хамло и быдло, я все же не опущусь до вашего уровня ответов и отвечу.

Я предупреждал, что приказ Порошенко или глупый или предательский, что ближе 40 км вдоль границы продвигаться нельзя - обстреляют с сопредельной территории. Что по факту и произошло.

Не корабли, а речные катера, проданные ВМС Украины для моря. Их можно было, как и предыдущие, провезти в Мариуполь сушей, не подставляя экипажи проходом через оккупированный Керченский пролив, под их мостом, ведь понятно было, что Путин будет стрелять!!!

А если имели право, то пойдите завтра и лично освободите от оккупантов полуостров. Не можете? Конечно не можете, как и я не смогу, но тогда чушь тут и не пишите.
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19.05.2020 22:17 Відповісти
ты сначала поднимись хотя бы выше школьной парты а потом смотри куда упасть. лежачий не падает))) по твоей логике жить в украине нельзя, так как могут взорвать с сопредельной стороны. порох планировал окружить донецк в первом случае а во втором он и расчитывал что будут стрелять, и за все это раша получила санкции, которые кстати(если зеля не сольет) принесут украине победу года через 3-5. как раз до твоего совершеннолетия)))
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20.05.2020 19:39 Відповісти
Что зедебилы?? забыли как при хвалёном кучме искусственая инфляции была 10 000-100 000%. когда все население были миллиардерами и на базар ходили с мешками и торбами, никому не нужных дешёвых карбованцев, а купить- то было нечего!! Забыли вора- пермьера Павла Лазаренко и его помощницу Тимошеко которые на пару украли целый бюждет Украины!! Когда за бесценок Кучма, его зять Пинчук, скупили пол-страны!! А второю половину страны скупили ахметов, фирташ и коломойский!! Забыли пресловутый "росукрэнерго", созданый кучмой и фирташем и бойко из "нафтогаза" на которых, при кучме, наживались все, кому не лень ! И в том числе Фирташ, Дубинский, тимошенко, бойко,Медведчук, ставицкий, бакай, могилевич и многие другие. Когда закупали газ в туркмении газ по 30 дол , а нафтогаз продавал, то же газ в украине уже по150-160 дол. Воровали помаленько всегда, но Только при плешивом Кучме в украине воровали "на широкую гогу""сотнями миллиардов!!! И только при Кучме появился у нас олигархат, как очень богатый класс. Вообще всё что можно было разворовать у государства Украина, по крупному, было украдено при Хвалённом президенте кучме. После него практически воровать уже нечего было!!
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18.05.2020 19:57 Відповісти
Ну положим что Кучма к "РосУкрэнерго" отношения не имел.
Положим туркменский газ покупали по 30 долларов, но вот продавали по 50 долларов, а не как вы сбрехали, по 150-160. По 150, это уже Газпромовский был и попозжее.
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18.05.2020 20:31 Відповісти
карлик устроил взрыв на газопроводе из Туркмениии чеоез Узбекистан , Казахстан , московию в Украину. Взрыв был на территории Узбекистана . Узбеки поняли и " продали" трубу касапам , с тех пор туркмены лишились возможности продавать свой дешёвый газ Украине и не только на север , видимо надолго. Сегодня весь газ туркмены продают в Китай . Кучма - комуняка и кагэбист , он бывший парторг " Южмаша" , эта гнида продала Украину московии и зятю Пинчуку с потрохами. При кучме курс гривни упал на 350% с 1грн 62 коп за доллар США в сентябре 1996 до 5 грн 70 коп осенью 2000 года . Без войны , без агрессии московии . Почему ?
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18.05.2020 20:56 Відповісти
Кравчук с Кучмою, видимо в интересах Москвы сорвали в 1992-м силовой захват Крыма.

Потом, в 1996-м Кучма, Горбулин и отец нынешнего спикера сорвали захват Крыма и Мешков сбежал в Москву.

В 2003-м Кучма не рассусоливал и кацапская дамба не дошла до острова Тузла.

А курс упал из-за того, что слишком сильно связаны были экономики РФ и Украины и когда Москва объявила дефолт, то рубль упал в разы, а гривна в два раза. Гн было там особой вины Данилыча.
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18.05.2020 22:42 Відповісти
Про Тимошенко не бреши.Хоч в тебе робота така - срати в іетернеті, а де факти?
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03.07.2020 01:43 Відповісти
Основатель украинского олигархата ,крёстный отец прихватизации ,родоначальник коррупции , и вдруг - лучший президент , немыслимо ... Опрос проводился в дурдоме , не иначе . !!!
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18.05.2020 20:28 Відповісти
Ничего немыслимого. Кучма хоть не работал на интересы Кремля, как Ющенко, Янукович, Порошенко и Зеленский.
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18.05.2020 20:32 Відповісти
Лучше президента , Украине ещё не видела ,, тут и обсуждать нечего . Кто не согласен - ....!!
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1650 .
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18.05.2020 20:34 Відповісти
Но наступил на те же грабли что и Ющенко, когда решил что можно договориться с гнидами прокремлевскими. По этому не было еще у нас лучшего.
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18.05.2020 21:45 Відповісти
20% українців вважають найкращим президентом Кучму, 16% - Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3726. .
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18.05.2020 20:35 Відповісти
Ай я яй! А для простітуток місця нижче 13.....
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18.05.2020 20:42 Відповісти
А вариант ответа "в сортах президентов не разбираюсь" был? Потому что, какого президента ни возьми, к каждому из них есть, мягко говоря, большие вопросы.
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18.05.2020 20:58 Відповісти
какой ужас. пока украинцы будут бедными, ничего не изменится
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18.05.2020 21:13 Відповісти
Те кто про Крым вякают знайте, при Кучме силовики тупо голыми руками развалили крымской вате кабины, а западенцы приехали туда с маршем, а за время в. ф. овоща, который хотел "мира" у нас вместо силовиков стало российское быдло,которое русне жопу лизало. Так а кто Крым здал? а спецура где была? Кацапам она жопу лизало, как и в Одессе, когда вата с автоматами вышла, а менты их прикрывали .
Просто от кучмы до овоща, за такой короткий период времени и пол Украины быдло уже которым :"а какая разница?", или того хуже. Но виноваты конечно же патриоты, бо они кацапам жопы не лижут и "мира" не хотят.
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18.05.2020 21:13 Відповісти
И это не о Кучме, это о населении.
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18.05.2020 21:20 Відповісти
Кучма в селе рос, и в детстве на украинском разговаривал. Единственный президент, которого избирали два раза. По его приказу убили Гонгадзе, и ему ничего за это не было. Однозначно, самый удачливый президент, а люди к удачливым благосклонны. Так что, с первым местом согласен.
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18.05.2020 21:25 Відповісти
но самое плохое, что мы не понимаем, что Ющенко решил сохранить страну, отказавшись от преследования преступников и пойдя на замирение с регионами. но, этот путь, оказался проигрышным. история всё расставит на свои места
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18.05.2020 21:20 Відповісти
Вот факт! При том же плохом Кучме у меня по городу натовцы ходили, а при Ющенко в городе их не стало. Зато откуда нивозьмись где-то взялись овцы визжащие что они против НАТО. И если Ющенко был бы адекватный, он бы никого не слушал.
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18.05.2020 21:27 Відповісти
Сохранить страну?Судя по миллионам имигрантгв,такая страна не нужна
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18.05.2020 21:27 Відповісти
Какой народ такие и президенты
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18.05.2020 21:26 Відповісти
Зе, мабуть, у наріда стане найкращим як з путіним помиряться десь посрєдінє - по Дніпру. Бо до цього все йде дуже швидко.
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18.05.2020 21:42 Відповісти
Как ни странно самая лучшая жизнь в плане экономического благополучия была при Юще. Вспомнитете какие жирные были 2006 2007 и первая половина 2008 года до кризиса. Сколько самолетов тогда детало на Египет. А машин сколько тогда покупалось.
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18.05.2020 22:06 Відповісти
Це опитування дає відповідь на питання чому Україна зі своїми ресурсами та потенціалом залишається та ще буде залишатися найбіднішою країною Європи.
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18.05.2020 22:06 Відповісти
Хто платить гроші той замовляє танець. Статистика це наука, а подібні дослідження це фейк.
По при стрімкому падінні рейтінгу зелені , роздуваються рейтинги осіб які обікрали країну.
І для чого це,,,,,,,,,, плебс тренують .......
готується платформа для Бойка-Медведчука-Рабіновіча, "бачте вони з тої кагорти у яких найвищий рейтінг, але не крали".
Розпочався третій акт "маргезонського балету" запрограмований господами "слуг народу"- готується передача влади.........
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18.05.2020 22:46 Відповісти
Пінчук замовив музичку для тестя.
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18.05.2020 22:53 Відповісти
Почему у нас столько дебилов?
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18.05.2020 23:01 Відповісти
При Зеленскому прям развитие писец.
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18.05.2020 23:06 Відповісти
Більшість рахують що за Петра був більший занепад чим за Януковича????????????))за президента який зробив вам безвіз ,..зупинив варварів,,. Зробив незалежну релігію православну..і президента який продавав всю країну в кабалу,. Який обікрав і опустив кожного громадянина.....це наскільки треба нанюхатися ?????
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19.05.2020 01:40 Відповісти
Рейтинг от лучшего к худшему:
1. Порох.
2. Ющенко.
3. Кучма.
4. Кравчук.
5. Янык.
6. Зенелох.
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19.05.2020 08:00 Відповісти
Очень сложный вопрос на самом деле, как из отборных выродков выбрать "лучшего". Лично у меня крайне негативное отношение ко всему списку, единственное - про Кравчука мало знаю т.к. малой ещё был.
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19.05.2020 11:45 Відповісти
Господь жги! Тут уже ничего не будет. Пусть растут деревья и гуляют олени. Не те шо сейчас а нормальные с копытами. Это будет хотя бы красиво.(
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19.05.2020 18:24 Відповісти
Хто кращий президент? Напевно той, кого більше за все хотів наш ворог Росія.
Тоді, рейтинг повинні очолювати двоє
1. Ющенко В. (намагалася отруїти)
2. Порошенко П. (відома фраза Путіна «Кто угодно, только не Порошенко»)
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23.06.2020 17:23 Відповісти
Нема про що говорити. У нас не було президента, а були злодюги, брехуни, вороги України. Найгірший - зелений ідіотик.
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03.07.2020 01:47 Відповісти
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