Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев

Таможня озвучила данные о продаже медицинских масок за границу в январе-феврале 2020 - перед объявлением в Украине карантина.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, который тот опубликовал в Фейсбуке.

Он отметил: "Таможня наконец смогла ответить на мой запрос, не прошло и трех месяцев. Итак, в январе-феврале этого года Украина продала за границу более 500 тонн (!) медицинских масок. Помните дефицит в начале карантина. То то же.

Но, новость в другом. Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту.

Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору. Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ.

Olga Len справедливо обратила внимание: Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польше по 18.700 $, а в России дешевле - только по 3.300 $ или по 25 копеек за маску (!!!). Мышебратья! Вспомните цены у нас, когда ввели карантин".

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