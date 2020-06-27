Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев
Таможня озвучила данные о продаже медицинских масок за границу в январе-феврале 2020 - перед объявлением в Украине карантина.
Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, который тот опубликовал в Фейсбуке.
Он отметил: "Таможня наконец смогла ответить на мой запрос, не прошло и трех месяцев. Итак, в январе-феврале этого года Украина продала за границу более 500 тонн (!) медицинских масок. Помните дефицит в начале карантина. То то же.
Но, новость в другом. Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту.
Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору. Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ.
Olga Len справедливо обратила внимание: Китаю продавали по 45.000 $ за тонну, Польше по 18.700 $, а в России дешевле - только по 3.300 $ или по 25 копеек за маску (!!!). Мышебратья! Вспомните цены у нас, когда ввели карантин".
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Типа кловун да придурок.
А по результатам десятка дивизий стОит.
А так.. болобол, как и все другие. Спекуляции были и будут.
Не Так !
11.03.20 12:06 Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. ДОКУМЕНТ.Начиная с о7.о1.2020года плюс все стратегические запасы хим. комплектов в Казахстан около 200 тонн.. Поднимите документы и увидите реальную картину предательства во время бактериологической войны .
Виновники - мародеры , реально все с подписями в документах.
А рапортують що "підготувались до пандемії ".. А потім за гроші, які б мали платити лікарям - купували в китайців маски ((.. Сцуки кляті !
а вот ты дядя, имплантируй себе мозг.
"Коррупция" - это ведь только когда телеканал "г+г" рассказывает, что "Порошенко все украл".
Выбрали вы, лохи половозрелые, "бубочку" потому, что "голубой экран" рассказал вам сказку, что как только уйдет Порошенко то закончится и война, и коррупция в Украине, и заживете вы "как в СССР", только еще лучше.
Ну что, Порошенко уже больше года, как не президент, а война что-то не заканчивается , коррупция "цветет и пахнет", стратегический запас зерна продан, и кто на нем нажился - неизвестно, из-за макароновируса доходы зелебобиков упали процентов на 30 минимум, в общем полное "процветание".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)