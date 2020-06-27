Немецкие полицейские подозревают в убийстве Хангошвили еще одного россиянина, - СМИ

По данным правоохранительных органов Германии, гражданин РФ Роман Д. мог быть соучастником в убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли на след второго россиянина, который может быть причастен к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).

Немецкие силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие считает, что это ненастоящее имя.

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По данным издания, 3 августа 2019 подозреваемый приехал из Беларуси в Польшу на автомобиле Infinity Q50. Он не вызвал подозрений у пограничников.

В заявке на получение шенгенской визы Роман Д. указал, что работает в той же самой петербургской фирме "Руст", что и задержанный и обвиненный в этом деле Вадим Красиков. Эта компания практически не имеет обращения, отмечает издание.

Кроме того, двое россиян в один день подали документы на получение загранпаспорта и на визу.

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Еще одно совпадение - по данным мобильных телефонов, обвиняемый Красиков и подозреваемый Роман Д. за несколько месяцев до нападения были в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ.

Какой именно была роль Романа Д. в подготовке нападения на Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, пока непонятно, пишет Der Spiegel.

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Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

18 июня Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К. По версии следствия, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения".

19 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили, они будут зависеть от хода суда.