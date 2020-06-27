Рада может запретить продажу и аренду недвижимости без риэлторов
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риэлторской деятельности". Он предполагает вывод риэлторской отрасли из тени. Риэлторы должны будут иметь лицензии, а объекты недвижимости занесут в реестр.
Текст законопроекта (№3618) размещен на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. В качестве его авторов указаны 32 депутата из разных политических сил, среди которых - Наталуха, Кубив, Радуцкий, Тарута, Стефанчук, Брагар.
Речь идет покупке, продаже, аренде и ссуде, а также других операциях, связанных с недвижимостью.
Согласно законопроекту, риэлторские услуги смогут предоставлять только субъекты риэлторской деятельности. Они обязаны будут получить квалификационное свидетельство. За деятельность без лицензии будут штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тыс. грн.
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Риэлторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риэлторы будут вноситься в новосозданный сервис - Единый реестр риэлторской деятельности.
Также риэлторы будут вносить информацию о договорах в новый сервис - Единую информационную базу, которая будет публичной и доступной онлайн. Не зарегистрированные в базе риэлторские договоры будут считаться незаконными.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, этот документ направлен на законодательное урегулирование сферы предоставления риэлторских услуг, четкое определение прав и обязанностей риэлторов, порядка предоставления ими риэлторских услуг, основ риэлторского самоуправления, установление ответственности в сфере риэлторской деятельности.
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за чистоту сделки, чтобы добросовестный покупатель никогда не мог пострадать.
Парадокс - закон должен защищать собственника и добросовестного покупателя/арендатора. Вместо этого предлагается защищать риэлторскую плесень.
Країна повинна знати своїх "героїв":
НЕ ХОТЯТ ЛОХИ ИДТИ НА БАНКОВУЮ БИТЬ МОРДАСЫ ЗНАЧИТ БУДУТ ПЛАТИТЬ!!!
Ни капитулянство зеленых, ни грабеж бюджета, ни их антиукраинство не уменьшали преданность самых упоротых зебобов.
И только вопрос прямого отъема денег из их карманов смог вызвать у них недовольство.
Далі буде, ще насьорбаєтесь зеленої юшки, яку самі і заварили.
Они обязаны будут получить квалификационное свидетельство.
Вот тут собака порылось.... Не получить, а заплатить за него столько, сколько слугам нужно ч вас содрать
Источник: https://censor.net/n3204731
конечного выгодополучателя этого закона нужно искать среди авторов
В риэлторы идут или пенсионеры или аферисты, работают на а "вдруг",и самое интересное со сделки теперь берут не % (1 - 5), а сразу от 1.500 $.
Знайти покупця чи нерухомість самому не важко. Має сенс трохи попрацювати за 1500$.
Потім йдете до нотаріуса, краще державного, він / вона розкаже які треба документи (е паспорт, код та довідка про відсутність боргів, довідка що ніхто не прописаний). Приносите це все, приносите гроші і все.
За що платити шахраям 1500$? За те саме що скаже нотаріус? І за довідки які Ви можете отримати тільки особисто?
Не будьте дурнями, читайте місцеві оголошеня, розпитуйте сусідів та консьєржів, посилайти під три чорти «ріелторів» та не викидуйте гроші на вітер
сделки заключенные без риелтора будут считаться незаконными. чем не запрет?
https://censor.net/n3204731
На даний момент «послуги» ріелтора абсолютно не потрібні. Ріелтори не несуть ніякоі відповідальності ВЗАГАЛІ. Хіба що пику натовкти якщо щось не так. Але це вже кримінал.
Відповідальність несе нотаріус, який вніс зміни до державного реєстру нерухомого майна.
Тож якого біса в цей ланцюг поборів включати ще й шахраів «ріелторів», які хочуть 5% від вартості майна за своі «послуги»???
Покупець платить 2,5%, продавець 2,5%. А «ріелтори» хочуть 5%!!! За що???
Я продавав та купував нерухомість для себе разів 10 за остані 30 років. Всіх «ріелторів» посилав під три чорти, часто брутальною лайкою. Користі від ціх презервативів - нуль. Але саме завдяки цій сволоті ми маємо такі несумістні з середніми зарплатими ціни на нерухомість.
Ганти сраними ганчірками цих трутнів «ріелторів» та іх покровителів із зеленоі клоунськоі влади
моё имхо риелторы нужны были раньше, когда были газетки, объявления на остановках вешались, сейчас же когда всё в интернете нах они надо ?
Если риелтер хочет процент - пусть рискует своей головой, если что-то пойдёт не так.
Иначе нах он нужен.
Послушайте этих делковhttps://www.youtube.com/watch?v=t4uD2dav-Yg