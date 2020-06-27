Рада может запретить продажу и аренду недвижимости без риэлторов

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риэлторской деятельности". Он предполагает вывод риэлторской отрасли из тени. Риэлторы должны будут иметь лицензии, а объекты недвижимости занесут в реестр.

Текст законопроекта (№3618) размещен на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. В качестве его авторов указаны 32 депутата из разных политических сил, среди которых - Наталуха, Кубив, Радуцкий, Тарута, Стефанчук, Брагар.

Речь идет покупке, продаже, аренде и ссуде, а также других операциях, связанных с недвижимостью.

Согласно законопроекту, риэлторские услуги смогут предоставлять только субъекты риэлторской деятельности. Они обязаны будут получить квалификационное свидетельство. За деятельность без лицензии будут штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тыс. грн.

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Риэлторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риэлторы будут вноситься в новосозданный сервис - Единый реестр риэлторской деятельности.

Также риэлторы будут вносить информацию о договорах в новый сервис - Единую информационную базу, которая будет публичной и доступной онлайн. Не зарегистрированные в базе риэлторские договоры будут считаться незаконными.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, этот документ направлен на законодательное урегулирование сферы предоставления риэлторских услуг, четкое определение прав и обязанностей риэлторов, порядка предоставления ими риэлторских услуг, основ риэлторского самоуправления, установление ответственности в сфере риэлторской деятельности.