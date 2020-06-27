Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков

Пострадавшие от наводнения жители западной части Украины остались без подсобных хозяйств. Их урожай овощей полностью уничтожила стихия.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22 тысячи приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены. У них не будет ни картошки, ни помидоров, деревья поломаны. Это то, с чего люди жили. Это колоссальный ущерб, который надо думать, как компенсировать. Это гигантская проблема, и она не уйдет вместе с водой", - сказал Аваков.

Также на Цензор.НЕТ: Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков