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Новости Паводки на Западной Украине
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Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков

Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков

Пострадавшие от наводнения жители западной части Украины остались без подсобных хозяйств. Их урожай овощей полностью уничтожила стихия.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22 тысячи приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены. У них не будет ни картошки, ни помидоров, деревья поломаны. Это то, с чего люди жили. Это колоссальный ущерб, который надо думать, как компенсировать. Это гигантская проблема, и она не уйдет вместе с водой", - сказал Аваков.

Также на Цензор.НЕТ: Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков

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Топ комментарии
+16
Людей дуже шкода. Селянам втратити сади та огороди - це страшна біда.
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27.06.2020 02:42
+13
Тот кто леса вырезал пускай и компенсирует. Где там ваш Бурбак. Да и Рюкзаков сам неплохо имел с контрабаса леса и бурштына
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27.06.2020 02:02
+13
Чому про компенсацію говорить Аваков, який не має жодного стосунку до цієї справи?
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27.06.2020 03:17
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Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6340..Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6109.
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27.06.2020 09:06 Ответить
Тряхонути тих хто отримував фіктивний НДС. Всі ці фірми та фірмочки вона прослідкувала і склала їхній список. Забрати з їхніх рахунків бабло справа кількох днів. При бажанні. Там лярди гривень. Також Нафтогаз багато не заплатив до бюджету. В 2008 році її уряд виділив 1 лярд долярів в еквіваленті на той час, для подолання наслідків повені, а та повінь була меншою ніж зараз. А слуги урода виділяють копійки.
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27.06.2020 08:27 Ответить
А я думав кредитів узяти. За рік Юлька скільки, 26 мільярдів нагреблася?
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27.06.2020 08:29 Ответить
Деревья там резали и будут резать , пока все не вырежут ,, к сожалению . Во первых - для местных жителей это источник существования ( для многих - единственный ), а во вторых , как показывает жизнь - лесная мафия непобедима . Продажа леса приносит колоссальные доходы , в ней заинтересованы все , от простого лесоруба и заканчивая министрами и депутатами ВР . Иначе , бесконтрольную вырубку леса , если бы захотели , то уже давно бы прекратили .
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27.06.2020 08:18 Ответить
В смысле непобедима? А почему в Чехии, например, такого бардака нет????? Наших просто надо стрелять и вешать, они бешанные собаки, терзающие Украину!!!!! В стране хаос, беззаконие, безвластие!
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27.06.2020 08:22 Ответить
В Чехії справжні президенти, а не бувші уголовники чи булочники, яких цікавить тільки бабло.
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27.06.2020 08:46 Ответить
В самом прямом смысле . .Потому что в Чехии народ , идя на избирательный участок , думает головой , а не задницей . И разбирается в политиках .Это потому что не верит олигархическим СМИ ,, которых в Чехии ,в принципе то - и нет вовсе . Наши СМИ делают из людей идиотов , с одной извилиной . Я когда на вoпрос - откуда знаешь , слышу в ответ фразу - а он по телевизору казалы ,, мне хочется собеседнику влепить подзатыльника .. Это ж немыслимо ,, ящик заменил мозги . .

Стрелять и вешать ,, кто будет - стрелять и вешать , власть сама себя что ли . !? Не смешите .!
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27.06.2020 08:51 Ответить
такі Ж да..."ваші" Ж такі і є.. Але бубочка "антісімітізьму"не дозволить
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27.06.2020 10:35 Ответить
"и заканчивая министрами и депутатами ВР"

В Украине, как известно, коррупции нет.
Иначе глав-наркоман Николозович давно бы всех переловил, а Венедиктова пересажала.
Правда, допускаю, что лесника кого-нибудь, бедолагу, таки отправят в СИЗО.
Должен же кто-то будет ответить?
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27.06.2020 09:52 Ответить
Огороды посчитал, а фуры которые ездят с лесом на дорогах(они же не летают) которые контролирует ОПГ полиции с точностью до машины типа не знает. Как там вертикаль взяток в полиции? Крепнет?
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27.06.2020 08:10 Ответить
Ты бы янтарь народный считал, а не огороды... агроном...
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27.06.2020 08:17 Ответить
...агроном...хренов!
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27.06.2020 08:27 Ответить
Только при чём тут Держава и ее бюджет? Пускай страхуют свои хозяйства. Есть такая статья страховки как стихийное бедствие, в чём проблема? Каждый год одно и то же, все хуже и хуже, на них не напасёшся! Пускай не живут там. Неужели не понятно что природа мстит своим врагам, очищается от них? Хотят и рыбку съесь, вырубая леса, копая янтарь, заболачивая землю, и, извините, на ... сесть))))
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27.06.2020 08:19 Ответить
ТА ЖОДНА страхова компанія не застрахує халупу яка збудована в руслі струмка чи річки як там ЩОРЧНО підтоплює!!! то хто ж застрахує??
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27.06.2020 10:37 Ответить
Я так понял, что Аваков уже министр сельского хозяйства!
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27.06.2020 08:32 Ответить
Возьмите горы и леса!
Отдайте гири и веса!
(лозунг базарных продавцев)
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27.06.2020 08:51 Ответить
Внутрішній "порядок " покладений на авакяна ? З яких це часів ???
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27.06.2020 09:01 Ответить
Да каждый год топит - а все тупые власти до сих пор не решили гидротехнические вопросы
В Братиславе на деньги ЕС построили уникальные сооружения с регулируемыми НЕБЕЗКОНТРОЛЬНЫМИ сбросами воды
В Вене вообще 150 лет назад такие сооружения сделали
А в Украине только вой стоит - бо тупые власти ИЛИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО МОЮТ
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27.06.2020 10:18 Ответить
При Юльке , рассказывали, деньги на мосты получали - на фейковые мосты

Результат - ни денег ни мостов в Карпатах
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27.06.2020 10:19 Ответить
https://glavcom.ua/news/ukrajina-prodovzhuje-aktivno-vivoziti-zerno-eksport-pshenici-na-tretinu-bilshiy-nizh-minulogo-sezonu-679223.html Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт ...

11 травня 2020 р - Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн ...

https://glavcom.ua/economics/finances/chi-zupinyati-eksport-pshenici-oon-poperedzhuje-ukrajina-ne-chuje-669888.html
Чи буде хліб? ООН попереджає - Україна не чує
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27.06.2020 09:29 Ответить
ВООБЩЕ ТО наводнения происходят от заторов на реках - когда большая вода не может пройти

И при безграмотном Авакове МЧС просто не работает в горах и не разбирает заторы , бо Аваков играется в политику - ему не до предупреждения наводнений и пожаров
Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков - Цензор.НЕТ 9880
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27.06.2020 10:30 Ответить
Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков - Цензор.НЕТ 7754
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27.06.2020 10:31 Ответить
ПОТИЧКИ было принято всегда чистить и держать в чистоте

Сегодня МЧС не в курсе 😀😀😀
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27.06.2020 10:33 Ответить
Видео затора на закарпатских реках
https://youtu.be/0JHMDDyFcHo
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27.06.2020 10:35 Ответить
Сеголня мы видим не профессиональные действия МЧС под руководством Авакова - у него то горит то топит
Зато при вертолетах
В 40 млн Украине МЧС должно быть отдельным министерством при отдельном финансировании
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27.06.2020 10:37 Ответить
Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
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27.06.2020 10:38 Ответить
Интресное видео КАК ВЕНГРЫ ЧИСТЯТ ВОДУ ОТ МУСОРА С УКРАИНЫ
https://youtu.be/osmOlIE8i18
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27.06.2020 10:41 Ответить
Ничего, не обеднеют, купят на базаре или в магазине, как все мы. Или не купят, тоже как мы. Засрали, угробили природу, пусть получают. Как лес рубить, янтарь копать и наживаться, так они шустрые, а как обратку получили, то помогай им, сочувствуй? С какого перепуга? Пусть жрут привозное, с химией, за немалые бабки, заслужили.
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27.06.2020 10:45 Ответить
на закарпатті та тим хто біля кордону життя значно подорожчало... бо й заробітчани менше присилають і контрабанду вже так спритно за пів-ціни(за хабар) не потягаєш.. і на-підсадку=на шару до бусика не беруть а тут ще й вірусяка позакривав ґенделики та кіоски з контробандними суррогатними наїдками ...
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27.06.2020 13:40 Ответить
Вот чего не пойму я, други мои!
Если какой-то нарид с маниакальным упорством добровольно селится на заливаемых землях, всячески способствуя этому вырубкой лесов на окружающих горах, почему их жильё должно восстанавливаться за счёт налогов из моего кармана?
Сами, всё сами!
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27.06.2020 11:22 Ответить
Так шо цены будут расти ?????/
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27.06.2020 12:43 Ответить
Пора уже рис садить.
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27.06.2020 13:36 Ответить
Є ліс, є гриби, є ягоди, є цілющі трави буде щастя всім.
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27.06.2020 14:56 Ответить
Мда, выходит моделирование еще одного прогноза было правильным.....не стоило спешить с продажей пшеницы. Нук понятно, по ситуации?
Но дело не в этом, теперь всем понятен масштаб всемирного потопа, а это я напомню мода Н01. Кстати жизненно полезная для мертвых планет. Где гигантские потоки МЕРТВОЙ воды Осириса разогретой до десятков сотен градусов! выливаются на поверхность из ядра планеты. Внимание...в четырех равнопротивоположных местах, согласно манускрипту Войнича. Это не просто кипяток, это с ядовитыми парами кипяток, смывающий все живое на своем пути. Теперь понятно, что жизнь возможна только на вершинах гор типа Мачу Пикчу или Сигирии....заранее подготовленных! И никакая баржа с Ноем вас не спасет, вы просто задохнетесь от ядовитых испарений.
Вот поэтому. тот кто контролирует спутник планеты, тот и контролирует саму планету. Ну а наш спутник ...это Луна. И я с интересом смотрю как НАСА ее отвоюет. Ню-ню, ню-ню....
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28.06.2020 09:32 Ответить
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