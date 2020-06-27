Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков
Пострадавшие от наводнения жители западной части Украины остались без подсобных хозяйств. Их урожай овощей полностью уничтожила стихия.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22 тысячи приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены. У них не будет ни картошки, ни помидоров, деревья поломаны. Это то, с чего люди жили. Это колоссальный ущерб, который надо думать, как компенсировать. Это гигантская проблема, и она не уйдет вместе с водой", - сказал Аваков.
Также на Цензор.НЕТ: Паводки на Западной Украине затопили около 5000 колодцев с питьевой водой, - Аваков
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Стрелять и вешать ,, кто будет - стрелять и вешать , власть сама себя что ли . !? Не смешите .!
В Украине, как известно, коррупции нет.
Иначе глав-наркоман Николозович давно бы всех переловил, а Венедиктова пересажала.
Правда, допускаю, что лесника кого-нибудь, бедолагу, таки отправят в СИЗО.
Должен же кто-то будет ответить?
Отдайте гири и веса!
(лозунг базарных продавцев)
В Братиславе на деньги ЕС построили уникальные сооружения с регулируемыми НЕБЕЗКОНТРОЛЬНЫМИ сбросами воды
В Вене вообще 150 лет назад такие сооружения сделали
А в Украине только вой стоит - бо тупые власти ИЛИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО МОЮТ
Результат - ни денег ни мостов в Карпатах
11 травня 2020 р - Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн ...
https://glavcom.ua/economics/finances/chi-zupinyati-eksport-pshenici-oon-poperedzhuje-ukrajina-ne-chuje-669888.html
Чи буде хліб? ООН попереджає - Україна не чує
И при безграмотном Авакове МЧС просто не работает в горах и не разбирает заторы , бо Аваков играется в политику - ему не до предупреждения наводнений и пожаров
Сегодня МЧС не в курсе 😀😀😀
https://youtu.be/0JHMDDyFcHo
Зато при вертолетах
В 40 млн Украине МЧС должно быть отдельным министерством при отдельном финансировании
https://youtu.be/osmOlIE8i18
Если какой-то нарид с маниакальным упорством добровольно селится на заливаемых землях, всячески способствуя этому вырубкой лесов на окружающих горах, почему их жильё должно восстанавливаться за счёт налогов из моего кармана?
Сами, всё сами!
Но дело не в этом, теперь всем понятен масштаб всемирного потопа, а это я напомню мода Н01. Кстати жизненно полезная для мертвых планет. Где гигантские потоки МЕРТВОЙ воды Осириса разогретой до десятков сотен градусов! выливаются на поверхность из ядра планеты. Внимание...в четырех равнопротивоположных местах, согласно манускрипту Войнича. Это не просто кипяток, это с ядовитыми парами кипяток, смывающий все живое на своем пути. Теперь понятно, что жизнь возможна только на вершинах гор типа Мачу Пикчу или Сигирии....заранее подготовленных! И никакая баржа с Ноем вас не спасет, вы просто задохнетесь от ядовитых испарений.
Вот поэтому. тот кто контролирует спутник планеты, тот и контролирует саму планету. Ну а наш спутник ...это Луна. И я с интересом смотрю как НАСА ее отвоюет. Ню-ню, ню-ню....