УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10704 відвідувача онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
5 433 141
Аваков (2187) паводок (233)

Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков

Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков

Постраждалі від повені жителі західної частини України залишилися без підсобних господарств. Їхній урожай овочів повністю знищила стихія.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу одну цифру назвати, вона колосальна, я хочу щоб ви вдумалися. 22 тисячі присадибних господарств, городів і садів людей у чотирьох областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. Це колосальний збиток, який треба думати, як компенсувати. Це гігантська проблема, і вона не піде разом з водою", - сказав Аваков.

Також читайте: Наслідки повені на Західній Україні активно ліквідовуватимуть ще близько 10 днів, - Аваков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Людей дуже шкода. Селянам втратити сади та огороди - це страшна біда.
показати весь коментар
27.06.2020 02:42
+13
Тот кто леса вырезал пускай и компенсирует. Где там ваш Бурбак. Да и Рюкзаков сам неплохо имел с контрабаса леса и бурштына
показати весь коментар
27.06.2020 02:02
+13
Чому про компенсацію говорить Аваков, який не має жодного стосунку до цієї справи?
показати весь коментар
27.06.2020 03:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6340..Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6109.
показати весь коментар
27.06.2020 09:06 Відповісти
Тряхонути тих хто отримував фіктивний НДС. Всі ці фірми та фірмочки вона прослідкувала і склала їхній список. Забрати з їхніх рахунків бабло справа кількох днів. При бажанні. Там лярди гривень. Також Нафтогаз багато не заплатив до бюджету. В 2008 році її уряд виділив 1 лярд долярів в еквіваленті на той час, для подолання наслідків повені, а та повінь була меншою ніж зараз. А слуги урода виділяють копійки.
показати весь коментар
27.06.2020 08:27 Відповісти
А я думав кредитів узяти. За рік Юлька скільки, 26 мільярдів нагреблася?
показати весь коментар
27.06.2020 08:29 Відповісти
Деревья там резали и будут резать , пока все не вырежут ,, к сожалению . Во первых - для местных жителей это источник существования ( для многих - единственный ), а во вторых , как показывает жизнь - лесная мафия непобедима . Продажа леса приносит колоссальные доходы , в ней заинтересованы все , от простого лесоруба и заканчивая министрами и депутатами ВР . Иначе , бесконтрольную вырубку леса , если бы захотели , то уже давно бы прекратили .
показати весь коментар
27.06.2020 08:18 Відповісти
В смысле непобедима? А почему в Чехии, например, такого бардака нет????? Наших просто надо стрелять и вешать, они бешанные собаки, терзающие Украину!!!!! В стране хаос, беззаконие, безвластие!
показати весь коментар
27.06.2020 08:22 Відповісти
В Чехії справжні президенти, а не бувші уголовники чи булочники, яких цікавить тільки бабло.
показати весь коментар
27.06.2020 08:46 Відповісти
В самом прямом смысле . .Потому что в Чехии народ , идя на избирательный участок , думает головой , а не задницей . И разбирается в политиках .Это потому что не верит олигархическим СМИ ,, которых в Чехии ,в принципе то - и нет вовсе . Наши СМИ делают из людей идиотов , с одной извилиной . Я когда на вoпрос - откуда знаешь , слышу в ответ фразу - а он по телевизору казалы ,, мне хочется собеседнику влепить подзатыльника .. Это ж немыслимо ,, ящик заменил мозги . .

Стрелять и вешать ,, кто будет - стрелять и вешать , власть сама себя что ли . !? Не смешите .!
показати весь коментар
27.06.2020 08:51 Відповісти
такі Ж да..."ваші" Ж такі і є.. Але бубочка "антісімітізьму"не дозволить
показати весь коментар
27.06.2020 10:35 Відповісти
"и заканчивая министрами и депутатами ВР"

В Украине, как известно, коррупции нет.
Иначе глав-наркоман Николозович давно бы всех переловил, а Венедиктова пересажала.
Правда, допускаю, что лесника кого-нибудь, бедолагу, таки отправят в СИЗО.
Должен же кто-то будет ответить?
показати весь коментар
27.06.2020 09:52 Відповісти
Огороды посчитал, а фуры которые ездят с лесом на дорогах(они же не летают) которые контролирует ОПГ полиции с точностью до машины типа не знает. Как там вертикаль взяток в полиции? Крепнет?
показати весь коментар
27.06.2020 08:10 Відповісти
Ты бы янтарь народный считал, а не огороды... агроном...
показати весь коментар
27.06.2020 08:17 Відповісти
...агроном...хренов!
показати весь коментар
27.06.2020 08:27 Відповісти
Только при чём тут Держава и ее бюджет? Пускай страхуют свои хозяйства. Есть такая статья страховки как стихийное бедствие, в чём проблема? Каждый год одно и то же, все хуже и хуже, на них не напасёшся! Пускай не живут там. Неужели не понятно что природа мстит своим врагам, очищается от них? Хотят и рыбку съесь, вырубая леса, копая янтарь, заболачивая землю, и, извините, на ... сесть))))
показати весь коментар
27.06.2020 08:19 Відповісти
ТА ЖОДНА страхова компанія не застрахує халупу яка збудована в руслі струмка чи річки як там ЩОРЧНО підтоплює!!! то хто ж застрахує??
показати весь коментар
27.06.2020 10:37 Відповісти
Я так понял, что Аваков уже министр сельского хозяйства!
показати весь коментар
27.06.2020 08:32 Відповісти
Возьмите горы и леса!
Отдайте гири и веса!
(лозунг базарных продавцев)
показати весь коментар
27.06.2020 08:51 Відповісти
Внутрішній "порядок " покладений на авакяна ? З яких це часів ???
показати весь коментар
27.06.2020 09:01 Відповісти
Да каждый год топит - а все тупые власти до сих пор не решили гидротехнические вопросы
В Братиславе на деньги ЕС построили уникальные сооружения с регулируемыми НЕБЕЗКОНТРОЛЬНЫМИ сбросами воды
В Вене вообще 150 лет назад такие сооружения сделали
А в Украине только вой стоит - бо тупые власти ИЛИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО МОЮТ
показати весь коментар
27.06.2020 10:18 Відповісти
При Юльке , рассказывали, деньги на мосты получали - на фейковые мосты

Результат - ни денег ни мостов в Карпатах
показати весь коментар
27.06.2020 10:19 Відповісти
https://glavcom.ua/news/ukrajina-prodovzhuje-aktivno-vivoziti-zerno-eksport-pshenici-na-tretinu-bilshiy-nizh-minulogo-sezonu-679223.html Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт ...

11 травня 2020 р - Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн ...

https://glavcom.ua/economics/finances/chi-zupinyati-eksport-pshenici-oon-poperedzhuje-ukrajina-ne-chuje-669888.html
Чи буде хліб? ООН попереджає - Україна не чує
показати весь коментар
27.06.2020 09:29 Відповісти
ВООБЩЕ ТО наводнения происходят от заторов на реках - когда большая вода не может пройти

И при безграмотном Авакове МЧС просто не работает в горах и не разбирает заторы , бо Аваков играется в политику - ему не до предупреждения наводнений и пожаров
Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков - Цензор.НЕТ 9880
показати весь коментар
27.06.2020 10:30 Відповісти
Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков - Цензор.НЕТ 7754
показати весь коментар
27.06.2020 10:31 Відповісти
ПОТИЧКИ было принято всегда чистить и держать в чистоте

Сегодня МЧС не в курсе 😀😀😀
показати весь коментар
27.06.2020 10:33 Відповісти
Видео затора на закарпатских реках
https://youtu.be/0JHMDDyFcHo
показати весь коментар
27.06.2020 10:35 Відповісти
Сеголня мы видим не профессиональные действия МЧС под руководством Авакова - у него то горит то топит
Зато при вертолетах
В 40 млн Украине МЧС должно быть отдельным министерством при отдельном финансировании
показати весь коментар
27.06.2020 10:37 Відповісти
Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
показати весь коментар
27.06.2020 10:38 Відповісти
Интресное видео КАК ВЕНГРЫ ЧИСТЯТ ВОДУ ОТ МУСОРА С УКРАИНЫ
https://youtu.be/osmOlIE8i18
показати весь коментар
27.06.2020 10:41 Відповісти
Ничего, не обеднеют, купят на базаре или в магазине, как все мы. Или не купят, тоже как мы. Засрали, угробили природу, пусть получают. Как лес рубить, янтарь копать и наживаться, так они шустрые, а как обратку получили, то помогай им, сочувствуй? С какого перепуга? Пусть жрут привозное, с химией, за немалые бабки, заслужили.
показати весь коментар
27.06.2020 10:45 Відповісти
на закарпатті та тим хто біля кордону життя значно подорожчало... бо й заробітчани менше присилають і контрабанду вже так спритно за пів-ціни(за хабар) не потягаєш.. і на-підсадку=на шару до бусика не беруть а тут ще й вірусяка позакривав ґенделики та кіоски з контробандними суррогатними наїдками ...
показати весь коментар
27.06.2020 13:40 Відповісти
Вот чего не пойму я, други мои!
Если какой-то нарид с маниакальным упорством добровольно селится на заливаемых землях, всячески способствуя этому вырубкой лесов на окружающих горах, почему их жильё должно восстанавливаться за счёт налогов из моего кармана?
Сами, всё сами!
показати весь коментар
27.06.2020 11:22 Відповісти
Так шо цены будут расти ?????/
показати весь коментар
27.06.2020 12:43 Відповісти
Пора уже рис садить.
показати весь коментар
27.06.2020 13:36 Відповісти
Є ліс, є гриби, є ягоди, є цілющі трави буде щастя всім.
показати весь коментар
27.06.2020 14:56 Відповісти
Мда, выходит моделирование еще одного прогноза было правильным.....не стоило спешить с продажей пшеницы. Нук понятно, по ситуации?
Но дело не в этом, теперь всем понятен масштаб всемирного потопа, а это я напомню мода Н01. Кстати жизненно полезная для мертвых планет. Где гигантские потоки МЕРТВОЙ воды Осириса разогретой до десятков сотен градусов! выливаются на поверхность из ядра планеты. Внимание...в четырех равнопротивоположных местах, согласно манускрипту Войнича. Это не просто кипяток, это с ядовитыми парами кипяток, смывающий все живое на своем пути. Теперь понятно, что жизнь возможна только на вершинах гор типа Мачу Пикчу или Сигирии....заранее подготовленных! И никакая баржа с Ноем вас не спасет, вы просто задохнетесь от ядовитых испарений.
Вот поэтому. тот кто контролирует спутник планеты, тот и контролирует саму планету. Ну а наш спутник ...это Луна. И я с интересом смотрю как НАСА ее отвоюет. Ню-ню, ню-ню....
показати весь коментар
28.06.2020 09:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 