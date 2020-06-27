20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации, - ЦОЗ

Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире программы "Свобода Live" заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Кошалко.

"80% - легкие формы заболеваемости. Госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии", - отметила Кошалко.

По ее словам, поскольку одинаковый рост заболевания регистрируется не по всей Украине, а только в отдельных областях, то вводить жесткий карантин во всей стране не является целесообразным.

"Карантин ослабляется не на всей территории Украины. Например, в Черновицкой области, где один из самых высоких показателей заболеваемости, местная власть принимает другие решения об ослаблении или усилении карантинных мер. Поэтому правительство рекомендовало индикаторы выхода из карантина, где есть определенные статистические показатели, рассчитываемые каждый день и на каждую область отдельно", - объяснила Кошалко.

Также читайте: Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА