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20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации, - ЦОЗ

20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации, - ЦОЗ

Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире программы "Свобода Live" заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Кошалко.

"80% - легкие формы заболеваемости. Госпитализации не нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии", - отметила Кошалко.

По ее словам, поскольку одинаковый рост заболевания регистрируется не по всей Украине, а только в отдельных областях, то вводить жесткий карантин во всей стране не является целесообразным.

"Карантин ослабляется не на всей территории Украины. Например, в Черновицкой области, где один из самых высоких показателей заболеваемости, местная власть принимает другие решения об ослаблении или усилении карантинных мер. Поэтому правительство рекомендовало индикаторы выхода из карантина, где есть определенные статистические показатели, рассчитываемые каждый день и на каждую область отдельно", - объяснила Кошалко.

Также читайте: Украинцы благодаря карантину меньше болели ОРВИ и гриппом, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

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Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко. Источник: https://censor.net/n3204737

вот шо животворящая троица - сало, чеснок, горилка делает!!!!!
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27.06.2020 08:23 Ответить
нет. это старые данные из Китая.
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27.06.2020 08:44 Ответить
https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 08:34 Ответить
Вообще-то "20%" и "не более, чем 20%" это ни хрена не синонимы... от слова "совсем"
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27.06.2020 08:39 Ответить
Легкие формы 80% 5% тяжелые 15% средние из всех случаев И только 20% из всех случаев не нуждаются в госпитализации. Значит 75% легких госпитализируют. А потом кричат вирус напал спасайся кто может мест в больницах нет. . Прохиндеи к тому же кретины. Задолбали и забрехались со своим лжевирусом
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27.06.2020 08:48 Ответить
Це такий недолугий переклад з оригіналу українською. Там все нормально -

"80% - це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії", - повідомила Кошалко. Джерело: https://censor.net/ua/n3204737
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27.06.2020 16:35 Ответить
Зараза в семье из четырех передается в 15% случаях из них 80% легкие и бессимптомные. Остается 3% заболевшие при идеальных условиях заражения в семье. Это правительство убьет нас быстрее всякой заразы. Оно само заразное неизлечимой болезнью.
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27.06.2020 17:03 Ответить
Во франции с англией 14% заболевших умирает, а в снг все хорошо. Бидло никто не считает, статистику власть рисует как ей нужно.
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27.06.2020 11:46 Ответить
 
 