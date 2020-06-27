20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації, - ЦГЗ

Більшість нових інфікованих коронавірусом українців переносять хворобу легко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі програми "Свобода Live" заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кошалко.

"80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії", – повідомила Кошалко.

За словами Оксани Кошалко, оскільки однаковий ріст захворювання реєструється не у всій Україні, а лише в окремих областях, то вводити жорсткий карантин e всій країні не є доцільним.

"Каратниг послаблюється не на всій території України. Наприклад, у Чернівецькій області, де один з найвищих показників захворюваності, місцева влада приймає інші рішення про послаблення чи посилення карантинних заходів. Тому уряд рекоментував індикатори виходу з карантину, де є певні статистичні показиники, що розраховуються кожного дня і на кожну область окремо", — заявила Кошалко.

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