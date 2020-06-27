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20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації, - ЦГЗ

20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації, - ЦГЗ

Більшість нових інфікованих коронавірусом українців переносять хворобу легко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі програми "Свобода Live" заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кошалко.

"80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії", – повідомила Кошалко.

За словами Оксани Кошалко, оскільки однаковий ріст захворювання реєструється не у всій Україні, а лише в окремих областях, то вводити жорсткий карантин e всій країні не є доцільним.

"Каратниг послаблюється не на всій території України. Наприклад, у Чернівецькій області, де один з найвищих показників захворюваності, місцева влада приймає інші рішення про послаблення чи посилення карантинних заходів. Тому уряд рекоментував індикатори виходу з карантину, де є певні статистичні показиники, що розраховуються кожного дня і на кожну область окремо", — заявила Кошалко.

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Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко. Источник: https://censor.net/n3204737

вот шо животворящая троица - сало, чеснок, горилка делает!!!!!
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27.06.2020 08:23 Відповісти
нет. это старые данные из Китая.
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27.06.2020 08:44 Відповісти
https://novyny.online.ua/822122/koli-naspravdi-zyavivsya-koronavirus-visnovok-vchenih-prigolomshiv-svit/ На його переконання, тим, хто перехворів на коронавірус до оголошення епідемії, ставили діагноз грип, оскільки захворювання мають схожі симптоми. Що також важливо розуміти, нещодавно американські епідеміологи під керівництвом доцента Пенсільванського університету Пола Пленета дійшли висновку, що в рамках пандемії по світу поширюється шість різновидів коронавірусу нового типу.
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27.06.2020 08:34 Відповісти
Вообще-то "20%" и "не более, чем 20%" это ни хрена не синонимы... от слова "совсем"
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27.06.2020 08:39 Відповісти
Легкие формы 80% 5% тяжелые 15% средние из всех случаев И только 20% из всех случаев не нуждаются в госпитализации. Значит 75% легких госпитализируют. А потом кричат вирус напал спасайся кто может мест в больницах нет. . Прохиндеи к тому же кретины. Задолбали и забрехались со своим лжевирусом
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27.06.2020 08:48 Відповісти
Це такий недолугий переклад з оригіналу українською. Там все нормально -

"80% - це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії", - повідомила Кошалко. Джерело: https://censor.net/ua/n3204737
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27.06.2020 16:35 Відповісти
Зараза в семье из четырех передается в 15% случаях из них 80% легкие и бессимптомные. Остается 3% заболевшие при идеальных условиях заражения в семье. Это правительство убьет нас быстрее всякой заразы. Оно само заразное неизлечимой болезнью.
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27.06.2020 17:03 Відповісти
Во франции с англией 14% заболевших умирает, а в снг все хорошо. Бидло никто не считает, статистику власть рисует как ей нужно.
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27.06.2020 11:46 Відповісти
 
 