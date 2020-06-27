РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5020 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
4 308 41
законопроект (3202) Крым (26004) оккупация (9987) Елизавета Ясько (78)

"Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма

Руководитель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько разрабатывает законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддержку оккупации Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом  Ясько рассказала в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Хочу сказать, очень важно, об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, - это закон о непризнании именно оккупации. Мы имеем какую ситуацию - очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. Мы имеем пятую колонну, многие едут в Москву, публично поддерживает оккупацию Крыма. Мне кажется, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, которые находятся, кстати, даже в нашем парламенте", - сказала Ясько.

Напомним, в марте 2020 года народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Зебільчики ось вам тема на роздуми, і чого тако при Пороху не було.....
"Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5635
показать весь комментарий
27.06.2020 08:48
+13
А як же всі росіски актрисульки, які гастролювали в Криму, а тепер вільно їздять Україною, бо Зеля їхній корєш ?
Невже будуть затримані та загратовані ?
показать весь комментарий
27.06.2020 08:58
+9
сам факт поездки на отдых в Крым, или иной причине (кроме похорон родственников), должен считаться финансированием тероризма..
показать весь комментарий
27.06.2020 08:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорят будут сажать чиновников переоформивших по расейским законам недвигу в Ялте. В пентхаузе.)
показать весь комментарий
27.06.2020 10:06 Ответить
Неужели посадят САМОГО?
показать весь комментарий
27.06.2020 10:11 Ответить
АТО, "закон есть закон"
показать весь комментарий
27.06.2020 10:17 Ответить
Что то он не вписывается в методичку,что все кто за зелю предатели .Крым это Украина,кто бы как не старался.Время ,очень хороший учитель.Еще увидим,как с кацапстана беженцы потянутся к нам.
показать весь комментарий
27.06.2020 08:33 Ответить
Как раз красиво вписывется) Сняли запрет кацапам за Крым( уже произошло) и "разрабатывают"( в отдаленном будущем) закон.

Вот когда разработаете, примете и подпишете тогда и приходите с новостями.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:10 Ответить
Да шо ж це делается то...очередную мантру соевых идиотов эти "слуги" хотят разрушить. Стопудово в статье зрада зрадная!!!
показать весь комментарий
27.06.2020 08:34 Ответить
Зе-плесень пытается оправдываться за явную политику капитуляции.
показать весь комментарий
27.06.2020 09:07 Ответить
Пусть разработают,примут,подпишут, реализуют этот закон на практике,тогда и будем восхищаться мудростью и патриотизмом зе-власти.А пока все это лапша на уши зелёным идиотам.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:15 Ответить
Зебільчики ось вам тема на роздуми, і чого тако при Пороху не було.....
"Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5635
показать весь комментарий
27.06.2020 08:48 Ответить
сам факт поездки на отдых в Крым, или иной причине (кроме похорон родственников), должен считаться финансированием тероризма..
показать весь комментарий
27.06.2020 08:50 Ответить
А як же всі росіски актрисульки, які гастролювали в Криму, а тепер вільно їздять Україною, бо Зеля їхній корєш ?
Невже будуть затримані та загратовані ?
показать весь комментарий
27.06.2020 08:58 Ответить
Упс...знач завалят закон)
показать весь комментарий
27.06.2020 11:22 Ответить
Це якась неправильна сосна у них.
показать весь комментарий
27.06.2020 09:02 Ответить
Відволікають увагу лохторату від щоденних ватних зашкварів "сосон народу".
показать весь комментарий
27.06.2020 10:17 Ответить
Ой Лизка , не делала бы ты этого .! Смотри , а то Вовка тебе по попке надаёт . !! .
показать весь комментарий
27.06.2020 09:11 Ответить
Можливо що не по, а в.
показать весь комментарий
27.06.2020 09:41 Ответить
давно надо внести ответственность за отрицание факта агрессии рф в крыму и донбассе
показать весь комментарий
27.06.2020 09:16 Ответить
Щось не розумію. А за Петі-суперпатріотові такого закона не було?
показать весь комментарий
27.06.2020 09:21 Ответить
а его и сейчас нету есть заявление Рады о признании рф агрессором но это не закон

мертвечук рабинович шуфрыч и пр безнаказанно заявляют что рф не агрессор
показать весь комментарий
27.06.2020 09:52 Ответить
,. Путин добивает страну на глазах у всего мира - руками её же населения, превращенного в тупое покорное мясо,мы наблюдаем последний акт самоубийства постсоветских сектантов. В Украине тоже чувствуется рука Москвы, Кремлёвский Фюрер не перестаёт говорить что нет такого государства как Украина и нет украинцев,есть обычный "народ Украины"(добкины - бобкины),который потерял свою родину ссср......Если правильно то в Украине должен быть Украинский народ, как и в Америке американский народ,но не народ(сброд) Украины у которого в природе нет государства это как советские люди сейчас без своего государства ссср. Такая раскладка народностей(закладка московской Орды), как сейчас это есть в Украине, может разрушить государство Украину и земли вместе со сбродом вернуться в московское стойло Вы чё украинцы этого хотите?
показать весь комментарий
27.06.2020 09:36 Ответить
Не прошло и шесть лет...
показать весь комментарий
27.06.2020 09:46 Ответить
Не пройшло й 6-ть років?А де був петріот петріотичний пендеровець панамський?
показать весь комментарий
27.06.2020 10:26 Ответить
пані Ясько навіть не понімає разніци між окупацією та анексією
показать весь комментарий
27.06.2020 09:50 Ответить
не это главное главное ввести ответственность за отрицание факта агрессии
показать весь комментарий
27.06.2020 09:54 Ответить
сцітата "от сосьони карабєльной" : "Хочу сказать, очень важно, об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, - это закон о непризнании именно оккупации"
показать весь комментарий
27.06.2020 09:58 Ответить
імєнно окупації
показать весь комментарий
27.06.2020 09:59 Ответить
так соснам і нє положено
показать весь комментарий
27.06.2020 09:55 Ответить
зеленые хотят за это медали раздавать
показать весь комментарий
27.06.2020 09:58 Ответить
На фоне снятия "слугами" санкций с кацапни, введенных за поддержку окупации, виглядит как издевательство. Или гнилая отмазка.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:05 Ответить
Молодець.Давно пора,як в Австрії https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
показать весь комментарий
27.06.2020 10:28 Ответить
Це ще 5 років тому потрібно було зробити. Кацапня вже давно ввела карну відповідальність за "невизнання законності прісаєдінєнія Крима", а по факту - анексії.
показать весь комментарий
27.06.2020 10:59 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
27.06.2020 14:48 Ответить
Хоть один нормальный депутат есть среди "слуг".
показать весь комментарий
27.06.2020 17:19 Ответить
В первую очередь нужно привлечь к ответственности промосковскую шоблу эксрегионалов ОПЗЖ.
показать весь комментарий
27.06.2020 17:23 Ответить
 
 