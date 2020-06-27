"Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма

Руководитель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько разрабатывает законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддержку оккупации Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Ясько рассказала в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Хочу сказать, очень важно, об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, - это закон о непризнании именно оккупации. Мы имеем какую ситуацию - очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. Мы имеем пятую колонну, многие едут в Москву, публично поддерживает оккупацию Крыма. Мне кажется, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, которые находятся, кстати, даже в нашем парламенте", - сказала Ясько.

Напомним, в марте 2020 года народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько