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Новости Паводки на Западной Украине
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Запад Украины (48) паводок (294) ГСЧС (4847)

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС

Из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Отмечается, что в 180 (было 346) населенных пунктах (Ивано-Франковская (132), Черновицкая (28), Львовская (13), Тернопольской (7), подтоплено 3 тыс. 871 дом (было 14 тыс. 428) (Ивано-Франковская (3 тыс. 368), Черновицкая (382), Тернопольской (121) 2 объекта социальной и бытовой сферы (было 18) затоплены 2 тыс. 720 подвалов (было 7 тыс. 223) (Ивано-Франковская (2 тыс. 174), Черновицкая (447), Тернопольская (60), Львовская (39) 6 тыс. 400 приусадебных участков (было 22 тыс. 180) (Ивано-Франковская (4 тыс. 583), Черновицкая (1 тыс . 542), Тернопольская (265), Львовская (10); разрушено 202,3 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (200,7), Черновицкая (1,4), Львовская (0,2) 94 моста (было 94) в Ивано-Франковской (93) и Львовской (1); повреждены 620 км автодорог (было 653) и 259 мостов (было 266) Ивано-Франковская (579 км дорог и 244 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,9 км автодорог и 15 мостов) 650 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м; № 9 - 370 м) в Черновицкой области.

Силами ГСЧС в течение суток спасены 46 человек (с начала работ - 478), эвакуированы 3 человека (с начала работ - 718) перевезено через подтопленные участки 183 человека (с начала работ - 2 тыс. 565), откачано 39 тыс. 622 м куб. воды (с начала работ - 102 тыс. 691 м куб) доставлены для населения 1 тыс. 790 кг продуктов питания (с начала работ - 7858 кг) и 9140 л питьевой воды (с начала работ - 15365 л).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводнения уничтожили на Западной Украине 22 тысячи огородов, - Аваков

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Топ комментарии
+4
Все позносило.
Ні доріг, ні мостів.
Будинкі під питанням. Майно...
Зелене щастя лютує Україною...
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27.06.2020 09:15
+2
В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2557
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27.06.2020 09:04
+2
журналісти, вчимося писати - на заході України, замість штампу
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27.06.2020 09:49
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Ситуация осложняется...
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27.06.2020 09:02 Ответить
журналісти, вчимося писати - на заході України, замість штампу
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27.06.2020 09:49 Ответить
В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2557
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27.06.2020 09:04 Ответить
А я о чём?
Тебя вечером не было.
Совсем не было.
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27.06.2020 09:22 Ответить
Згадався геніальний депутат Пабат. Коли на новорічні свята хтів зробити своїм лічинкам празник. Запалив файну коробку з петадрами. А воно не стріляє. І що вирішив зробити цей файний хлоп? Правильно, пішов і зазирнув одним оком до феєрвєрку. Ну результат ви знаєте. Дарвін аплодував стоячи. Тепер той хір інвалід по зору =)
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27.06.2020 09:23 Ответить
Все позносило.
Ні доріг, ні мостів.
Будинкі під питанням. Майно...
Зелене щастя лютує Україною...
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27.06.2020 09:15 Ответить
Хай ці "дякули" подякують володимиру зеленських. Вони ж зробили це разом. Бо усі презеденти. І це істи на =)
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27.06.2020 09:19 Ответить
Вот пародокс. Лес продавали за транш МВФ Порошенко и всякие турчиновы,а виноват Зеленский,что зонтик не подставил.
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27.06.2020 09:19 Ответить
Не расстраивайтесь , галичане ,, Микола уже спешит вам на помощь .

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2742 .
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27.06.2020 09:20 Ответить
Пофиг! Не жалко!!! Лес стригут начиная с 2000 годов.Первые подтопления уже были начиная 2003 года,предупреждали что будет хуже! Но Вуйкам плевать главное чтоб платили! А теперь пусть получают то что заслужили! Стрижет лес не олигарх и презедент ,а местные!!!! Тоже самое ждёт тех кто тупо склоны на берегу моря позастраивал.Природа отблагодарит с полна!!!!
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27.06.2020 09:42 Ответить
Андрей поганець правий, оскільки, паводки та вирубування лісу почалось начиная с 2000 годов... Надіюсь, що це не остання викривна шиза?
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27.06.2020 12:14 Ответить
Посмотри хронологию паводков начиная с 1998 года и вырубку леса!
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27.06.2020 13:47 Ответить
тільки, після того як візьмемо статистику опадів, аномальних особливо. Та так, рубати менше, садити більше, русла чистити, береги укріпляти.
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27.06.2020 19:02 Ответить
Ну вот не вызывают у меня сочувствия люди строящие жилье не склонах действующих вулканов и в зонах возможного затопления. Ну никак. Рано или поздно вулкан проснется а паводок таки будет. При содействии человека может немного раньше...но будет по любому! Просто так какрта ляжет. Надо примеры -да не вопрос! Историческая справка г. УЖГОРОД.
Є відомості, що вже у 1807 році на тому місці, де нині на набережній Незалежності стоїть одна з будівель стоматологічної поліклініки, розташовувалася перша у місті єврейська лікарня. Її будівлю пошкодила повінь 1868 року, що стало причиною зведення лікарні на іншому місці - на нинішній вулиці Капушанській.
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27.06.2020 09:45 Ответить
Стопор, пиши ще, але Закарпаття та Ужгород не постраждали... Глобус України підвів?
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27.06.2020 12:18 Ответить
то место (район правобережья) тонуло и потом когда вырос остров перед мостом, тогда все вср*лись и расчистили реку! Русла рек надо Чистить от наносов!! Фото не нашёл, но картина даже ещё лучше

У 180 населених пунктах Західної України підтоплено 3 871 будинок, пошкоджено 620 км автодоріг, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3572
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27.06.2020 18:20 Ответить
 
 