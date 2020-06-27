В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплен 3 871 дом, повреждены 620 км автодорог, - ГСЧС

Из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Отмечается, что в 180 (было 346) населенных пунктах (Ивано-Франковская (132), Черновицкая (28), Львовская (13), Тернопольской (7), подтоплено 3 тыс. 871 дом (было 14 тыс. 428) (Ивано-Франковская (3 тыс. 368), Черновицкая (382), Тернопольской (121) 2 объекта социальной и бытовой сферы (было 18) затоплены 2 тыс. 720 подвалов (было 7 тыс. 223) (Ивано-Франковская (2 тыс. 174), Черновицкая (447), Тернопольская (60), Львовская (39) 6 тыс. 400 приусадебных участков (было 22 тыс. 180) (Ивано-Франковская (4 тыс. 583), Черновицкая (1 тыс . 542), Тернопольская (265), Львовская (10); разрушено 202,3 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (200,7), Черновицкая (1,4), Львовская (0,2) 94 моста (было 94) в Ивано-Франковской (93) и Львовской (1); повреждены 620 км автодорог (было 653) и 259 мостов (было 266) Ивано-Франковская (579 км дорог и 244 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,9 км автодорог и 15 мостов) 650 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м; № 9 - 370 м) в Черновицкой области.

Силами ГСЧС в течение суток спасены 46 человек (с начала работ - 478), эвакуированы 3 человека (с начала работ - 718) перевезено через подтопленные участки 183 человека (с начала работ - 2 тыс. 565), откачано 39 тыс. 622 м куб. воды (с начала работ - 102 тыс. 691 м куб) доставлены для населения 1 тыс. 790 кг продуктов питания (с начала работ - 7858 кг) и 9140 л питьевой воды (с начала работ - 15365 л).

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